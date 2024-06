A quarantuno anni dall’arresto di Enzo Tortora, il Comune di Roma ha deciso di apporre una targa per non dimenticare.



E' l'occasione per sentire tante voci e per ricordare l’impegno di Tortora per una giustizia giusta.



Registrazione video della manifestazione "Enzo Tortora. Una targa per non dimenticare", registrato a Roma lunedì 17 giugno 2024 alle 11:00.



Sono intervenuti: Giorgio Varano (avvocato, Responsabile Comunicazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Francesca Scopelliti (presidente della Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora), Davide Varì (direttore Il …

Dubbio), Valentino Maimone (giornalista e cofondatore di errorigiudiziari.com), Gian Domenico Caiazza (avvocato, già presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane), Roberto Giachetti (deputato, Italia Viva), Francesco Petrelli (segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Benedetto Della Vedova (senatore, +Europa), Gaetano Scalise (avvocato, Camera penale di Roma), Riccardo Magi (deputato, segretario di +Europa), Simona Viola (avvocato, militante radicale), Raffaele Della Valle (avvocato), Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Tullio Morello (componente del Consiglio Giudiziario di Napoli), Alessandro Barbano (giornalista e saggista), Clara Veneto (avvocato), Piero Sansonetti (giornalista), Alessandro De Carolis, Alda D'Eusanio (giornalista e conduttrice televisiva), Sergio D'Elia (segretario di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Giampaolo Catanzariti (avvocato, Camera Penale di Reggio Calabria), Guido Camera (avvocato, consigliere dell'Associazione ItaliaStatoDiDiritto), Rinaldo Romanelli (segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane).



Tra gli argomenti discussi: Camorra, Errore Giudiziario, Giustizia, Mafia, Magistratura, Tortora.



La registrazione video di questa manifestazione dura 2 ore e 35 minuti.



