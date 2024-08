"Ukraine has destroyed or damaged all 3 bridges over Russia’s Seym River, Russian sources say" - AP - 21 ago 2024 --- "Moscow under attack: Air defenses shoot down killer drones over Russian capital" - Politico, com - 21 ago 2024 --- "Ukrainian incursion: Important Russian gas hub exposed to fighting" - Euractivo, com - 21 ago 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La operazione ucraina a Kursk e i rischi per il gas russo verso l'Europa" di sabato 24 agosto 2024 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Difesa, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, …

Infrastrutture, Russia, Ucraina, Unione Europea.

leggi tutto

riduci