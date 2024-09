La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Gli adolescenti e il male oscuro

Gli adolescenti e il disagio più o meno nascosto.



Provincia di Milano, 17 anni l’età del ragazzo che uccide il papà la mamma e il fratello di 12 anni in un contesto familiare insospettabile definito normale dai vicini di casa.



Lui però ha detto di sentirsi “un estraneo in casa”; tanti concetti quello di normalità, di estraneità, aggiungerei quello di salute mentale e disturbi mentali.



“Io ho detto che non so che cosa sia la follia.



Può essere tutto o niente.



È una condizione umana.



In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione.



Il problema è che la società, per dirsi …

civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia.Così nel 1979, Franco Basaglia, in Conferenze brasiliane.

leggi tutto

riduci