"AP-NORC poll finds skepticism of nationwide election tallies, especially among Republicans" - AP News - 01 nov 2024 --- "The 76 Dangerous Days Between the Election and the Inauguration" - RAND Corporation - 31 ott 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Elezioni e violenza politica in America" di lunedì 4 novembre 2024 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Brogli, Democrazia, Elezioni, Emergenza, Esteri, Fiducia, Geopolitica, Legge Elettorale, Partiti, Politica, Presidenziale, Propaganda, Rassegna Stampa, Sicurezza, Societa', Sondaggi, Trump, Universita', …

Usa, Violenza, Voto.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

leggi tutto

riduci