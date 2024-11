Conversazione settimanale con il Professore Tiziano Treu.



Oggi Tiziano Treu ha parlato di occupazione e del fallimento delle politiche attive per il lavoro, come ad esempio l'inutilizzo della maggior parte dei fondi del programma GOL molto utile per l'orientameno e la formazione del lavoratore.



Puntata di "Economia è lavoro - Conversazione con Tiziano Treu" di lunedì 4 novembre 2024 , condotta da Sonia Martina che in questa puntata ha ospitato Tiziano Treu (giuslavorista, già presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).



17 minuti.

