Intervista ad Anita Bernacchia sulle presidenziali in Moldova

La candidata europeista Maia Sandu conquista con il 55 per cento dei voti il secondo mandato da presidente.



Sconfitto al ballottaggio il candidato filorusso Alexandru Stoianoglu, che si ferma al 45 per cento.



Il voto in Transnistria: nella Repubblica secessionista sotto influenza russa hanno prevalso i 'Sì' al referendum per l'adesione all'Unione europea.



Ma al secondo turno gli abitanti della Transnistria hanno scelto Stoianoglo e non Sandu.



Effetti della guerra russa in Ucraina: gran parte degli abitanti della Transnistria ha chiesto dopo il febbraio del 2022 il passaporto moldavo.



Le incognite …

del voto: Maia Sandu ha vinto soprattutto grazie al voto della diaspora, ottenendo in questo caso il 74 per cento dei voti, contro il 25,8 del rivale.



Ma Stoianoglu ha vinto nel voto in Moldova.



Un risultato preoccupante, che pesa sulle elezioni legislative della prossima primavera.



Pesanti gli effetti delle interferenze russe sul voto.

