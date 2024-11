Una opportunità di crescita per il sistema economico lombardo

Saluti istituzionali: Michele Vietti (Presidente ANFIR – Associazione Nazionale Finanziarie Regionali), Gennaro Terracciano (Prorettore dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico”).



Sono stati invitati: il Presidente del Senato, Ignazio La Russa; il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Marco Osnato.



Aprono i lavori Massimo Trivella (Presidente di Valore Impresa Lombardia) e da Alessandro Faglia (Coordinatore del Centro Studi Valore Impresa per la Regione Lombardia).



Moderano: Sergio Luciano (direttore …

del magazine Economy), il giornalista Riccardo Venturi e Veronica Gervaso (TG5).



“Costruire il nostro futuro – Imprese e Professionisti uniti per un progetto comune”.



Intervengono: Gianni Cicero (Presidente di Valore Impresa), Marcella Caradonna (Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Cattolici), Andrea Maria Mazzaro (Presidente di Federprofessional), Gianni Cicero (Presidente Network Valore Impresa), Gianni Bianciardi (già Senior Manager di Enel X), Andrea Bordin (Consiglio Direttivo Valore Impresa Lombardia), Enrico Martini (della Segreteria Tecnica del Ministro del MIMIT (ex MISE).



La sessione pomeridiana inizia con il messaggio di saluto del Presidente di Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti, per proseguire con il focus “Gli strumenti della Finanza Agevolata: un’opportunità per pochi?”.



Tra i relatori Marco Alparone (Vice Presidente Regione Lombardia e Assessore al Bilancio e Finanza), Enrico Martini (della Segreteria Tecnica del Ministro del MIMIT ex MISE), Riccardo Barbieri (Comitato Direttivo e coordinatore Commissione Finanza Sostenibile di ANFIR), Mauro Cestra (coordinatore del settore Finanza Agevolata di Valore Impresa), Luca Nerelli (Strategic Partnership Manager di Ayming Italia), Antonella Rossano (Vice Presidente Valore Impresa Lombardia).



Ultima sessione “Crescita, prevenzione e gestione della crisi: il ‘cambio di pelle’ delle PMI”.



Intervengono: Francesco Grieco (Professore Straordinario di Diritto Commerciale Università LUM G.



Degennaro – Casamassima), Francesco Di Ciommo (Prorettore dell’Università Luiss Guido Carli e Commissario Ilva di Taranto), Marcella Caradonna (Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Cattolici), Giuseppe Scaletta (Coordinatore Settore Crisi d’Impresa Valore Impresa), Gianluca Postiglione (CEO D&P), Umberto Ostieri (Fondazione Centro Studi Valore Impresa).

