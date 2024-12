Dopo i saluti di Luigi Gubitosi, Presidente Luiss, e l'intervento di Giuliano Amato, Presidente emerito della Corte costituzionale, discutono con con l'autore: Paola Severino (Presidente Luiss School of Law (in videocollegamento), Massimo Egidi (Senior Fellow, Luiss Institute for European Analysis and Policy), Valentina Meliciani (Dean, Luiss Institute for European Analysis and Policy), Marcello Messori (Membro del Comitato Scientifico, Luiss Institute for European Analysis and Policy).



Modera Lavinia Spingardi Giornalista SkyTg24.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del …

libro: "Per un governo che ami il mercato. Una certa idea di intervento pubblico", di Claudio De Vincenti, edito da Il Mulino.", registrato a Roma giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 17:16.



Sono intervenuti: Lavinia Spingardi (giornalista di Sky TG24), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Luigi Gubitosi (presidente LUISS Guido Carli di Roma), Paola Severino (presidente della LUISS School of Law), Massimo Egidi (professore emerito, Università Luiss Guido Carli), Valentina Meliciani (direttrice della Luiss Institute for European Analysis and Policy), Marcello Messori (professore Schuman Centre, Istituto Universitario Europeo), Claudio De Vincenti (professore di Economia Politica all'Università di Roma La Sapienza).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 40 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

