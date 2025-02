Migranti nel Mediterraneo: collegamento con Sergio Scandura

Intervista a Fariborz Kamkari, regista e scrittore curdo-iraniano, sulla situazione in Iran dopo la caduta di Assad e sulle dichiarazioni della guida suprema Khamenei che sembra che lasci aperta la porta alla diplomazia con Trump, segnando un cambiamento rispetto al suo intransigente approccio anti-USA degli ultimi anni. Le proteste in Iran e la repressione sempre più cruenta di oppositori e minoranze, in particolare curde e baha'ì.