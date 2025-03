Falsificare una ricetta medica per procurarsi farmaci legali per un uso ludico sembrerebbe molto semplice per i più giovani.



Un allarme dell’Ordine dei farmacisti di diverse città italiane è stato indirizzato agli iscritti per prestare massima attenzione.



Gli psicofarmaci i farmaci più attenzionati dai giovani per il giro di ricette false.



Farmaci usati come droga per uso personale o da rivendere a scuola.



Un fenomeno in crescita ma non nuovo.



Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Benzodiazepine e analgesici con ricette false. Il “gioco” dei più giovani" di …

giovedì 6 marzo 2025 , condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni che in questa puntata ha ospitato Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 5 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

