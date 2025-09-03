03 SET 2025
rubriche

Connessioni - editoriale sull'economia

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 16:32 Durata: 4 min 41 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Valeria Manieri, Radio Radicale dialoga con il Professore Fabio Pammolli, economista, Presidente della Fondazione Cerm, Chair del comitato per gli investimenti di InvestEu, a capo dell'AI4Industry.

Puntata di "Connessioni - editoriale sull'economia" di mercoledì 3 settembre 2025 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti