CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS).
Puntata di "Alta Sostenibilità - L'accordo Ue Mercosur, commercio internazionale e agricoltura" di lunedì 8 settembre 2025 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Angelo Riccaboni (preside della facoltà di Economia all'Università degli studi di Siena), Luca Pierantoni (capo affari politici rappresentanza commissione europea), Luca Brondelli (vice presidente Confagricoltura), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Questa rubrica e' … disponibile anche nella sola versione audio.
Puntata di "Alta Sostenibilità - L'accordo Ue Mercosur, commercio internazionale e agricoltura" di lunedì 8 settembre 2025 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Angelo Riccaboni (preside della facoltà di Economia all'Università degli studi di Siena), Luca Pierantoni (capo affari politici rappresentanza commissione europea), Luca Brondelli (vice presidente Confagricoltura), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Questa rubrica e' … disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci