08 SET 2025
rubriche

Alta Sostenibilità - L'accordo Ue Mercosur, commercio internazionale e agricoltura

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 12:30 Durata: 29 min 6 sec
A cura di Carmine Corvino
Player
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS).

Puntata di "Alta Sostenibilità - L'accordo Ue Mercosur, commercio internazionale e agricoltura" di lunedì 8 settembre 2025 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Angelo Riccaboni (preside della facoltà di Economia all'Università degli studi di Siena), Luca Pierantoni (capo affari politici rappresentanza commissione europea), Luca Brondelli (vice presidente Confagricoltura), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Luca Brondelli

    vice presidente Confagricoltura

    Luca Pierantoni

    capo affari politici rappresentanza commissione europea

    Angelo Riccaboni

    preside della facoltà di Economia all'Università degli studi di Siena

    Elis Viettone

    giornalista e membro dell'ASviS

    12:30 Durata: 29 min 6 sec
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti