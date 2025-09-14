14 SET 2025
dibattiti

Comitato direttivo centrale dell'ANM (2ª ed ultima giornata)

ASSEMBLEA | - Roma - 09:28 Durata: 49 min 38 sec
A cura di Pantheon e Delfina Steri
Organizzatori: 
Associazione Nazionale Magistrati
Player
In programma dal 13 al 14 settembre 2025.

Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'ANM (2ª ed ultima giornata)", svoltasi a Roma domenica 14 settembre 2025 alle ore 09:28.

L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.

Sono intervenuti: Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Paola Cervo (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Giuseppe Tango (giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo), Cesare Parodi (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM)), Monica Mastrandrea (giudice presso il Tribunale di Torino), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma).

La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 49 minuti.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Allora buongiorno a tutti stabilisce che
Ieri la seduta è stata sospesa così stanotte ho potuto raccogliere meglio le idee su questo punto
Alla RAI Giuseppe Pambieri proponeva dei dubbi che questa proposta possa essere vista come una richiesta una volontà nella nostra categoria deve dei privilegi secondo me il dubbio è superabile che non è una richiesta di privilegi dalla nostra categoria le altre categorie lavorative semplice si tratta
Di una disparità contributiva che come ho evidenziato nel mio intervento di ieri
Costantemente riguardo alla stessa categoria e cioè magistrati comma di stare qui si tratta soltanto di mettere sullo stesso piano i magistrati che sono entrati dopo però il c.t. seguire un corso di studi legittimamente più lungo un quelli che sono uscire andare anagraficamente prima perché questo diciamo appunto per corsi di studio l'hanno dovuto seguire
Chiara Valori ha e mezzo intervenne aveva sollecitato l'opportunità di equiparare coloro che avevano seguito questo che hanno seguito un sorso di studi diciamo obbligatoriamente in quando il titolo costituiva appunto condizioni di accesso al concorso così lo aveva seguito volontariamente
è una cosa che trovo la mia condivisione il senso una volta che abbiamo fatto questa proposta può quanti più colleghi possono usufruire dell'eventuale beneficio tanto più vicende non può ciò non può che trovarmi d'accordo l'unico dubbio che viene a a questo proposito che diciamo appunto effetti Ande potrebbero trovasse le contestazioni perché la scusa di poterla seguire chi l'ha fatto ben rende era obbligato per legge chi l'ha fatto veramente poteva anche diciamo liberamente optare per non farle quindi magari ecco poi sarebbero forse più deboli presupposti teorici
Su cui c'è un ho paura che dico accumula acqua accomunando l'una e l'altra cosa si finisce per indebolire anche la prima
Che secondo me invece a tutte le basi teoriche logiche per poter cammina poche settimane sono comprovate informalmente con Giuseppe danno che Surano in materia previdenziale molto più esperto di me trattandosi appunto della sua materia di Aversa
Diciamo che per sintetizzare ecco in maniera spero definitiva la proposta in questo siccome ci sono nell'ambito del diciamo dell'orizzonte previdenziale certi istituti in cui quando un determinato soggetto ha dovuto affrontare un periodo fuori dal mondo del lavoro in maniera obbligatorio mi riferisco ad esempio
All'ipotesi la leva obbligatoria
Quel dato periodo basta presentare i certificati da cui si appresta e testare obbligatorio né senza alcun distende ulteriore quell'anno viene automatica & accreditato come contributi e quindi valevole Fini è la pensa quindi la mia idea diciamo di proposta
è una cosa simile c'è
Se quel periodo di studio e coperto da altra contribuzione come giustamente ipotizzava ieri Giuseppe c'è per esempio una pratica forense
Che con tondi che contemplava l'obbligo di schizzava distanzia parate allora nulla quaestio perché il perito già accreditati
Se però il periodo di studi ulteriore per un motivo o per un altro non è coperto da ulteriore contribuzione sono e sarebbe opportuno non voglio dire doveroso che un termine abbastanza incisivo ma quanto meno opportuno valutare
La possibilità che almeno
Se non voi se non si vogliono consegnare questi periodi diciamo di studi ulteriore ai fini della misura la pensano in quanto meno ai fini del diritto
Questi dovrebbero essere accreditati se non in maniera gratuita para gratuito come con un esborso diciamo meramente simbolico per terra appianare appunto le
Disparità che queste oscillazioni legislative hanno di fatto condotto la nostra categoria ribadisco la mia idea di delega all'Ufficio sindacale perché questa diciamo idea possa tradursi
In una proposta tecnicamente efficace e concreta astrattamente accoglibile
Vi lascio presto se con la discussione grazie
Ci sono altri interventi e quando mai
Alla luce delle considerazioni che ha fatto Giuseppe come gruppo anche articolo centouno riteniamo di condividere le ultime considerazioni che ha fatto
E forse è vero anche rispetto a quello che è stato detto anche con tarantelle considerazioni che dice Giuseppe mi undici convincono del fatto che effettivamente ci fu c'è stato un vincolo legale sostanzialmente che questo consente comunque nella loro specifica
Ipotesi e per i concorsi che sono usati contro saranno durati una decina d'anni da quindici sedici anni secondo me nei loro confronti c'è effettivamente un vincolo che nella nostra ipotesi sostanzialmente non c'è stato chi per ragioni di scuole diciamo private chi per ragioni di e redazione dei teste
Di preselezione e ai quiz che però hanno altra genere di considerazione altro genere di natura nel loro caso specifica perché ente c'è un vincolo proprio specifico legale che l'Inter Riva proprio essendo diventato un concorso di secondo grado impediva di poterlo svolgere quindi come articolo centouno riteniamo di aderire alla proposta
E dedurre che in qualche modo è stata illustrata anzi è stata molto ben illustrata da Giuseppe ci ha convinti la condividiamo pienamente
Ci sono altri interventi su questo
Possiamo approvare la bene Gallo Ufficio sindacale sulla proposta formulata da Giuseppe Amato
Che a favore
C'è qualcuno contrario
Contrario astenuti
Allora Tango e mancano due astenuti
Conta
Riscontri Paolo produttive
Economico
Allora
Presi due ha come punto all'ordine del giorno unicamente la questione del decreto legge sul piano RR
Ora non so se sospendiamo cinque minuti
Allora sospendiamo per qualche minuto
L'avvocato
Hanno riprendiamo la seduta
Allora c'era allora
Abbiamo
Mi prendo qualche minuto scusate mi
Devo spiegare un attimo come siamo arrivati alla genesi di questo testo
Un argomento del quale la Giunta al suo interno ha discusso fin dal giorno successivo all'adozione del decreto legge
Ci sono stati vari incontri nei quali ne abbiamo discusso sempre con la prospettiva naturalmente che la decisione dovesse essere del comitato direttivo centrale ovviamente e non nostra
Nel tempo siamo andati focalizzando o quelli che per ciascun gruppo erano gli aspetti importanti
E eravamo arrivati alla giornata di ieri con due testi uno proposto pretesti uno prevedibili magistratura democratica uno di Unità per la Costituzione e uno di area sui quali c'era stato un lavoro progressivo ma Unità per la Costituzione aveva diciamo sottoposto il proprio elaborato a Magistratura indipendente si era arrivati
Ad un testo di compromesso che era stato poi sottoposto a dare anche aveva a sua volta chiesto ed ottenuto determinati emendamenti su questa modalità Magistratura democratica ha avuto da ridire e quindi il testo che ora è al tavolo di presidenza è stato interamente riscritto non lo leggerò perché e tardi
Vado direttamente a quello che la presenterà probabilmente l'unico elemento di discussione
Voi sapete che
Il decreto legge centodiciassette introduce
La possibilità per i magistrati che mi non lavorano negli uffici che sono in affanno con il disposizioni Time civile di fare domanda per scrivere con una diciamo integrazione economica per scrivere una certa quota di sentenzia
Questo strumento
Che ovviamente diciamo i colleghi che fanno domanda non è che commettono un reato se non come devo dire non si può stigmatizzare chi fa domanda
Questo strumento però merita critiche al nostro avviso per una serie di ragioni
Prima di tutto perché crea una disparità all'interno dei magistrati tra ufficio e d'ufficio faccio l'esempio consigliere civile Corte Appello Napoli
Non puoi fare domanda diciamo per iscrivere questo nucleo di sentenze extra
Lavora in un ufficio nel quale il presidente in forza dei superpoteri conferiti dall'articolo quattro gli può imporre di ufficio la scrittura di un numero di sentenze perfino superiore
Di quello richiesto al collega Esterno e perfino magari con la minaccia di una valutazione negativa di professionalità qualora non raggiungesse questo risultato
Si creano disparità tra ufficio e d'ufficio per colpa di una demenziale e geografia giudiziaria che consente la sopravvivenza di tribunali
Che hanno un carico di lavoro risibile ingiustificato rispetto a quella pianta organica
Ed a detrimento di chi invece lavorando in uffici già gravati da un coming pazzesco pur lavorando tantissimo non riesce comunque a far raggiungere il disposizioni Time al suo ufficio
Quindi da questo punto di vista il meccanismo premiale merita critiche
Merita critiche anche nella parte in cui rappresenta un premio di risultato ma ancora una volta non è da stigmatizzare ci fa domanda ma è da stigmatizzare il legislatore che introduce questa modalità
Perché e pericolosa rompere il principio dell'unitarietà della retribuzione che significa che in altri che contribuisce a far sì che i magistrati si distinguono tra l'uno solo per funzioni
E come per tutte le altre misure emergenziali il pericolo che questa da misura eccezionale possa diventare misura strutturale ci preoccupa quindi questo Errigo che voi vedete scritto in giallo sul quale come dicevo invece con lei chi è lei hanno posizioni diverse plenaria rappresenta un passaggio necessario per spiegare in maniera più compiuta
La critica al decreto legge mi scuso se vi ho rubato tutto questo tempo la mi sembravano tutte cose messi
Ci sono altri interventi
Giuseppe Giuseppe tango
Allora la discussione di oggi e mi dà conforto ulteriore sulla bontà della scelta di rimettere al CDC
La questione e non prendere posizione come giacca perché raramente c'è stato molto è un argomento molto complesso e che tocca diverse sensibilità diversi punti allora Colin questioni sono misure
Urgenti finalizzate al raggiungimento del io bicchier prima RR per non perdere fondi diciamo necessari per il nostro Paese e trattandosi quindi di misura a favore a beneficio della collettività
Magistrati Gianni hanno dato prova
Confermo diciamo si farà in futuro sicuramente si impegneranno realizzare IMI coste finalità e di certo non sarà l'Nm a boicottare in alcun modo vogliamo tranquilizzare diciamo
O mettere i bastoni tra le ruote ciò premesso però è doveroso che l'associazione le norme non solo può guardare appunto fare alcune considerazioni
Proprio perché urgenti abbiamo il dovere di chiedere con forza che queste non travalichi non la soglia del trenta giugno due mila ventisei che deve essere chiaro che si tratta di misure eccezionali
Che porterà uno strappo ai principi fondamentali anche costituzionali
Quale per esempio primo tra tutti i principi del giudice naturale e mettono in pericolo conquiste e per esempio quali mi riferisco ai carichi esigibili faticosamente raggiunte
E che quindi possono essere tollerate solo in tale ottica
Tali misure podismo erano anche il fallimento delle politiche delle politiche recenti e passate adottate nel settore giustizia la mancata stabilizzazione degli obiettivi per esempio che ha portato molti di loro a malincuore a migrare verso altri lidi
Il grande ritardo con il quale si è provveduto al compulsare il Che Summer che si è trovato diciamo con le spalle al muro nel momento in cui ha dovuto adottare a concordare ma io questa misura
Le piante organiche ma signori ma se ci sono dei magistrati che possono scrivere cinquanta sentenze in più
Rispetto al loro lavoro e altri invece che stanno affogando significa che c'è un'errata allocazione delle risorse evidentissimo a cui non si è messo mano in tutti questi anni
Nello specifico per essere brevissimi la misura molti e non basta allungare i tempi i problemi della qualità della formazione il sempre io sacrifico con la formazione di molte privandoli di una formazione graduale e progressiva faccio loro un danno senza una piantina che deve crescere manto troppa acqua all'Aventino muore
Ora i poteri supersonici del dirigente e com'è evidente la declinazione iper aziendalistica terrore il dirigente che crea un vulnus di democraticità
è un arretramento anche delle nel campo delle tutele delle garanzia
Quindi e questi sono soltanto alcuni profili sarebbero degli altre realtà ma c'è poco tempo
Quindi direi che dall'associazione magistrati raschio abbiamo fatto con un questo documento che spero sparo sarà votato unitariamente a parte appunto la questione di quel piccolo inciso di cui ci occuperemo
Da deve restituire una magistratura che sicuramente si impegnerà
Approderà termina quelli che sono i compiti che sono assegnati
Che accetta queste misure ma Chetta piena consapevolezza di quali sono le deriva che questi suoi apposta i pericoli che queste misure a lungo termine possono portare quindi sicuramente tolleriamo questa misura ma non possono in alcun caso travalicare i termini fissato al trenta giugno due mila ventisei paffuta
Cesare Parodi
Però
Boh
Nel senso che apprezzo il lavoro che è stato fatto
E mi conferma nella bontà di una scelta come ho detto di rimettere una questione di questo tipo alla al CDC assolutamente su questo piano il minimo dubbio sono lieto di citazione discussione anche se ha preso molto tempo
Mi riconosco totalmente questo documento ma devo dire che invece per questa frase che è in discussione
Io non non posso concordare in quanto MD perlomeno io sicuramente credo che la riconoscimento di una quota di lavoro che viene svolto e che potrebbe anche essere significativa
E che ha diritto di una delegittima retribuzione non posso in qualche modo essere stigmatizzato in chiave né che negativa e quindi questo passaggio sicuramente io non lo posso condividere mi spiace perché per tutto il resto invece credo che sia stato fatto un lavoro molto molto importante però questo ciò che questa questa espressione sicuramente sarà sembrerebbe molto sgradita a coloro che in fin dei conti per un interesse generale a fronte di un'esigenza che non è stata certamente determinata dalla magistratura che è stata in qualche modo concordata con il CSM che adesso il governo
Ne cerca di risolvere avendo poi quel tratto questo governo non concordato gli obiettivi Etienne nere che non stati raggiunti
In qualche modo prende le distanze da questi colleghi che si sono offerti dietro una retribuzione di aiutarci a colmare questo gap no non vi è un'espressione in cui non mi riconosco e quindi questo è il motivo per cui non potrò votare questo documento
Ci sono altri interventi Monica Mastandrea
Allora cercherò di essere Breve
D'altra parte sono già state visto che ci siamo confrontati per cercare di arrivare ad una condivisione dei punti che devo dire non è lontana dall'essere
Aggiunta
Ce lo siamo detto che gli obiettivi di cui al pm RR sono stati concordati dal governo dal precedente governo con l'Unione europea
Non c'è stata una consultazione con chi circa ci lavorava nel nel settore giustizia non c'è stato diciamo un confronto con la magistratura soprattutto Espiritu questi obiettivi sono stati individuati anche senza immaginare senza vere come dire una una previsione di reale fattibilità ora l'impegno della magistratura da sempre soprattutto nell'ultimo in vista appunto del raggiungimento delle scadenze piena RR note e stato enorme non ci sia sottratti tant'è che già con un anno di anticipo rispetto alla scadenza quanto meno l'arretrato ultra triennale sia nel settore penale che nel settore civile
E stato l'obiettivo di da smaltire l'arretrato nei termini del novantacinque per cento nel settore civile e del venticinque per cento nel settore penale è stato già raggiunto
E questo risultato ad invarianza
Diciamo di misure a e senza l'adozione di misure strano straordinari e strutturali non può che essere diciamo un riconoscimento dell'impegno
E dell'alto senso istituzionale che la magistratura ha sempre portato porterà
Che cosa c'è da raggiungere anche per non perdere i miliardi di è uno che sono stati ottenuti dall'Italia con il Kanu Kenya RR sarebbe un danno enorme per allo Stato oltre che diciamo l'uomo una
Un danno anche per l'immagine delle istituzioni e bisogna raggiungere l'obiettivo del dispositivo Ontani civile
Collo una percentuale veramente difficilissima da raggiungere e con richieste peraltro tardive e in prossimità della scadenza
Sono state immaginate delle misure emergenziali che non possono essere che qualificate come
Una copertura all'inerzia
Rispetto ad un impegno serio e e all'adozione di misure coraggiose strutturali che davvero rendano efficiente il sistema giustizia misure emergenziali che si auspica restino assolutamente tali che non mi che non diventi no il modo ordinario poi di esercitare la giurisdizione ma questo lo diciamo per quale motivo perché le criticità esistono sì orienta l'attività si rischia di orientare l'attività giurisdizionale della funzione giurisdizionale
Al raggiungimento di obiettivi statistici in una logica di burocratizzazione dell'attività che nulla che vedere con l'esercizio della giurisdizione
L'altra cosa e l'attribuzione di poteri straordinari ai dirigenti degli uffici giudiziari e questo necessariamente crea delle deroghe ai criteri di assegnazione
E riassegnazione dei fascicoli è una deroga al sistema tabellare e qual è la conseguenza anche il fatto di incidere negativamente sul principio costituzionale di individuazione del giudice naturale precostituito per legge senza dire che
Va a minare anche
Le direttrici che ci siamo fortemente che abbiamo fortemente con con molta fatica
Giunto con l'individuazione dei carichi esigibili
Al non solo questi attribuzioni straordinarie agli ai dirigenti degli uffici
Rischia di incidere anche
E in maniera importante sui poteri di controllo da parte dei consigli giudiziari e può svilire l'autonomia organizzativa garantita dal CSM e queste diciamo queste conseguenze le riteniamo pericolose e pertanto non possiamo tollerare che le misure emergenziali diventino stabilita
Quello che la magistratura chiede è stato chiesto anche dal CSM con il parere richiesto tardivamente dal Ministero
è l'impegno serio finalmente e e l'adozione di misure strutturali ne parlavamo anche prima
Gli altri colleghi che nero procedura ma abbiamo la scopertura di organici tra i magistrati e del personale amministrativo importantissima persone amministrativo a una scopertura carenza strutturale che si aggira ormai il quaranta per cento
Per quanto riguarda gli organici e i magistrati
Al due mila diciannove dal due mila diciannove al due mila ventiquattro si registrata una scopertura di oltre il diciassette per cento non sono dati di poco conto
Altro problema e la necessità di ridisegnare una geografia giudiziaria che tenga conto anche della importanza di efficientare il l'esercizio della della specializzazione funzionale anche alla rapida definizione del contenzioso altro punto cruciale peraltro con la possibilità che anche con queste misure emergenziali il governo potesse incidere sul coro strumenti deflattivi del contenzioso civile gli strumenti erano stati anche suggeriti dal consiglio superiore della magistratura ma non sono stati per nulla recepiti
Si è registrato questi sono dati consultabili un aumento delle iscritto iscrizioni nel settore civile del più tu dodici per cento tra il due mila diciannove due mila ventiquattro
E sono dati che vanno tenuti racconto allora se proprio non è possibile ad oggi una rinegoziazione degli sposi sono Time per ovviamente per le materie comprese nel paniere di valutazione sarebbe quanto meno doveroso che tra queste misure emergenziali si metta mano almeno al contenzioso in cui è parte la pubblica amministrazione come ad esempio contenzioso che riguarda il riconoscimento della cittadinanza della protezione interazione lo speciale
Altra cosa importantissima che si richiede e la stabilizzazione ormai con i fondi di cui alla legge di bilancio magari degli addetti all'ufficio del processo si è prevista una stabilizzazione molto limitata rispetto al numero degli addetti l'ufficio del processo
A fronte di un'esperienza positiva dell'istruzione degli addetti sessi del del dell'ufficio del processo sesto peraltro con quindi si chiede che si possono stabilizzare tutti gli addetti soprattutto si chiede anche che venga Mans modificato i loro mansionario
Con una riduzione ulteriore dell'attività di supporto agli uffici amministrativi per dedicarsi alla loro reale funzionerà naturale funzione che di supporto all'esercizio della giurisdizione
Dell'attività del giudice quindi la conclusione l'importanza di riconoscere lo sforzo dei magistrati
Ma più
E chiaro che si rischia senza questo un tipo di interventi strutturali che nonostante lo sforzo che la magistratura non si arrivi a raggiungere l'obiettivo del dispositivo un Time questo non ce lo dobbiamo dire e se questo dovesse succedere sarebbe un danno enorme quindi
Lì è importante che
Il governo dimostri che l'efficienza della giustizia è una priorità vera della del nostro Paese che non è soltanto Tirreno di propaganda per quanto riguarda faccio una riflessione soltanto sulla sul premio di risultato visto che si sta discutendo di questa di questa questione
Allora è chiaro che in una che i principi di uguaglianza della retribuzione fondamentale sacrosanto garantisce l'indipendenza del del magistrato
è anche vero che per misure emergenziali
Determinate per colpa dell'non aver assunto riforme strutturali organiche quindi una ridistribuzione delle piante organiche se chiedi ai magistrati di lavorare di più su fascicoli che non solo del proprio ruolo
è diciamo
Come come fai a non riconoscere il lavoro ulteriore
Questa solo le riflessioni che volevo condividere con voi l'auspicio che rimangano però misure davvero che si concludono al trenta giugno ventisei grazie
Reale
Sono contento che il nostro stimolo anche sulle mailing list e possa essere servito anche a ridestare ovviamente il dibattito associativo su una tematica e su una misura che su un decreto legge che chiaramente e gridava una seria risposta da parte della magistratura associata oggi lo stiamo facendo e lo facciamo con questo documento che ha messo e ha sintetizzato tutte le e esigenze che è un sindacato deve comunque e rilevare in ordine alle esigenze e ai diritti dei i suoi i rappresentati
E di quelli che sono associati e c'è un dato che mi permetto di rilevare nei confronti del presidente che giustamente anche seguendo le indicazioni di Magistratura indipendente
A cercato di difendere il discorso del premio nessuno vuole contestare diciamo cioè il discorso premiale
In astratto attenzione in astratto se non fossimo magistrati non dovrebbe essere messo in dubbio del lavoro straordinario si paga qui noi però discutiamo e dobbiamo invece contestare nei confronti dell'interlocutore istituzionale che ha il dovere di prestare
Massima attenzione all'organizzazione di questo servizio giustizia quindi al ministero della giustizia in particolare
Il fatto che non abbia prestato in questi anni niente di quello che sia che è necessario ed è basilare per fare funzionare il servizio
A questo diciamo sforzo a cui i magistrati sono chiamati quotidianamente se ne aggiungono continui stress legati alle inadempienze sempre governative
Per quanto riguarda gli strumenti mezzi che i vari magistrati devono attendere nel rivolgo uno ne penso uno in particolare per chi ha fatto penale presente l'applicazione e l'introduzione del processo penale telematico
Con un atto due punto zero che invece che velocizzare dovrebbe essere questo la finalità ha solo rallentato e rallenta l'attività del singolo magistrato queste quello che Bart
Fortemente denunciato
Ritorno al discorso premiale che non va bene nella misura in cui come ha sottolineato prima e quello qualcuno
E effettivamente ci sono uffici giudiziari che danni sono sotto questa pressione fortissima degli obiettivi non concordati dall'Anm in orig e a questo pure va detto anche su Radio Radicale va detto a tutti i cittadini italiani sono obiettivi a cui i magistrati sono davanti ai quali i magistrati sono trovati davanti
E che devono necessariamente raggiungere uffici che da anni si impegnano per cercare di raggiungere un determinato risultato con quelle che sono le loro risorse senza nessun genere di incentivo economico e che ancora oggi
Sono chiamati soltanto per gli sforzi che loro hanno fatto
A alta lavorare ulteriormente per raggiungere obiettivi senza nessun genere di incentivo economico qui è la disparità i tratti me trattamento caro presidente queste e la cosa che non riteniamo invece e dovremmo sempre denunciare come illegittima
Ingiusto fortemente divisiva anche al nostro interno perché poi la finalità
Anche di certo genere di misure è quello di creare ulteriore disagio anche all'interno degli uffici giudiziari creare un Vietnam abbiamo definito in alcune mail e in alcune considerazioni che ne ha fatto tra uffici giudiziari fra capi degli uffici giudiziari del tutto liberi anche dalla cultura tabellare che ci siamo imposti danni adesso potranno decidere
Come assegnare i fascicoli quali e quanti affari riuscire ad assegnare a giudici di altri distretti di che parliamo sono la violazione di tutti i principi basilari per i quali ci siamo battuti da anni ci battiamo come magistrati
E se l'unico nostro limite quella della soggezione alla legge e inaccettabile che questo genere di indirizzi e questo genere di misure urgenti servono proprio a deregulation ha una deregulation totale a violare la legge e la Costituzione questo inaccettabile e questo va detto chiaramente al governo
Lo si dice in termini sicuramente molto più affettati e molto più moderati dalle da un documento che chiaramente condividiamo non possiamo sottrarci dalla e dalla condivisione ma che di fatto ecco ci chiama senz'altro ad una critica molto più forte lo faremo ognuno con i propri mezzi e con le proprie nel e con le proprie capacità che e l'ultimo se facendo che volevo fare e e non soltanto alla fatica e al lei anziché alle diciamo all'impegno che mettono i magistrati ma il fatto che verosimilmente e l'altra ultima è vera finalità anche di queste misure urgenti e quello di far ricadere solo sui magistrati
Il mancato raggiungimento verosimile degli obiettivi nel giugno del due mila ventisei anche questo è una cosa davvero inaccettabile per il quale l'Anm deve assolutamente ergersi a tutore autore delle delle interessi niente legittimi dell'intera categoria
Però concluso grazie
Grazie Marinella Graziano
Sì allora scusatemi quello siccome dobbiamo chiudere entro massimo venti minuti per i collegamenti che coinvolgono molti di noi
Abbiamo Graziano Monfreda di Sturzo in Cutino posso inserire altri interventi quindi poi
Votiamo
All'opificio
A me io sarebbe rescissione
Allora io prendo meno di quello per dare spazio Comi
Allora buongiorno a tutti io sarò sarò molto veloce volevo dire questo allora pensa una contraddizione nel senso mentre il governo emana questo decreto legge in cui appunto diciamo
Sì ci richiama ci dice che abbiamo un'arma a disposizione per raggiungere una parte degli obiettivi perché un'altra parte insomma è stata raggiunta con impegno profuso da tutti i magistrati
In piazza scendono gli operatori di giustizia sappiamo i gli operatori precari del comparto giustizia organizzeranno un'altra manifestazione per il sedici c'è stata un'altra
E chi sono gli operatori del comparto giustizia proprio coloro i quali dovrebbero e aiuti dovrebbero e aiutano i magistrati quotidianamente a scorgere il loro lavoro e che tutti collaborano affinché il sistema giustizia funzioni
Quindi mi sembra che diciamo da un lato il governo non abbia diciamo non abbia compiuto scelte razionali per stabilizzare
Appunto gli operatori del comparto giustizia che lamentano il fatto proprio della mancata stabilizzazione
Perché sono stati assunti con contratto a tempo determinato e purtroppo i loro contratti scadranno diciamo tra un anno e dall'altro lato però venne chiesto questo sforzo enorme stima hanno comunque si va diciamo chiede alla magistratura di raggiungere super obiettivi in tempi brevissimi al contempo mentre qualche anno fa sono state soppresse le sezioni distaccate dei tribunali per esigenze di economia di razionalizzazione delle sorse
Vengono riaperti i piccoli tribunali sappiamo tutti che da poco è stato appunto riaperto il tribunale di Bassano del Grappa insomma
Mi sembrano scelte contraddittorie nel senso che sono convinta che il diciamo il governo sappia bene che in questo modo non agevola il lavoro dei magistrati non ma fa in modo che la giustizia possa funzionare Allah clemente
Ora detto questo
E condivido le osservazioni già fatte è chiaro che la misura che è stata parata appunto col Dl di luglio la misura emergenziale e tale deve restare
Perché perché in realtà io ricordo quando fece giuramento all'epoca diciamo quando sono diventata molto il presidente Carbone che la Corte di Cassazione mi disse ragazzi ricordatevi sempre che dentro i fascicoli ci sono le persone
Sono un po'preoccupata diciamo a pensare che un magistrato alla fine della sua giornata dopo aver fatto il suo lavoro possa essere preoccupato di Verdi di dover diciamo smaltire altri fascicoli
Perché in realtà mi preoccupa sono preoccupata perché penso che quel magistrato
Quando diciamo ha proposto le sue energie già in maniera diciamo abbondante dopo passa cedere alla tentazione magari per farne altri dieci altri venti a prescindere dal pagamento appagamento magari di
Non può dire valorizzare la qualità del proprio lavoro quindi acquisto dobbiamo stare attenti io questo vorrei dire
Non sono assolutamente da stigmatizzare negativamente i magistrati che hanno risposto diciamo alla chiamata diciamo saranno disposti a impiegare le proprie risorse per smaltire i fascicoli che verranno assegnati questi cinquecento magistrati però attenzione
Perché dobbiamo sempre ricordare che stiamo magistrati e che dentro i fascicoli ci sono le persone quindi parlare di premi di produttività parlare comunque di mi preoccupa mi preoccupa anzi io e concludo rilancerà e sono convinta che se ci fosse stato chiesto di smaltire tutti questi diciamo tutto questa arretrato distribuendo equamente tra tutti i magistrati d'Italia gratuitamente
Nessuno di noi si sarebbe tirato indietro sette una provocazione nel senso che esorta però sono convinta che non ha siamo sempre stati pronti a raccogliere le sfide che ci sono stati anche questa volta lo faremo
A patto che appunto si tratti di misure che anche non iniziò il Martina che non diventino diciamo poi e la regola
Grazie Monfreda i
E allora io intervengo a nome del mio gruppo come avevamo detto uno per gruppo quindi cerco di rispettare la regola telegrafica perché non ripeto tutto quello che già hanno detto gli altri sul punto contestato
Mi rivolgo a appunto ai colleghi di di MD anche al presidente dico nessuno ha diciamo intende prendere le distanze dai colleghi che hanno dato la loro disponibilità anzi nel documento condiviso viene più volte sottolineato che i magistrati con alto senso di responsabilità daranno il loro contributo e danno il loro contributo è chiaro che diciamo giudice
Come si fa a dire che abbia preso le distanze quindi chi si impegnerà diciamo avrà dato il suo contributo ovviamente di questo è stato sottolineato
Non è
Nessuno diciamo contesta in serie l'idea che ovviamente il lavoro debba essere attribuito figuriamoci di quote del resto meccanismi come dire incentivanti anche sotto il profilo economico
Per esempio per le sedi disagiate piuttosto cioè da sempre esistono e nessuno mai sia criticati il problema è che qui diciamo e e la logica premiale che è sbagliata cioè il l'ancorare il il il surplus di di retribuzione al risultato sottende una logica una mercificazione della giurisdizione che non possiamo cercare cioè il problema non è il fatto che i colleghi che lavorano in più perché faranno uno sforzo in più avranno una retribuzione è proprio il meccanismo di diciamo cover costruzione di quel di di quelle agricole retribuzioni in più
Quindi è un discorso di tipo strutturale dopodiché è chiaro ormai l'hanno fatto i cocchi parteciperà diciamo non a anzi lo ringraziamo perché partecipa ma non è né una presa di distanza dai colleghi né una contestazione del meccanismo incentivante di persone però non possiamo accettare che diciamo le sentenze la decisione sulla vita delle persone diventi una merce qualunque
Questo è il punto fondamentale e il le quella frase vuole dire solo questo
Detto questo solo sul metodo stamattina abbiam fatto
Quello che probabilmente potevamo fare anche ieri non è che media ha detto non voglio documento perché non perché non ci piace così cioè è un problema innanzitutto di metodo ieri avevamo depositato dei documenti
Aveva diciamo l'idea poteva essere quella di quello che si è fatto stamattina quando ci sono documenti depositati da da più persone dopodiché se si cerca la la sintesi si cerca fuori con un delegato per gruppo ieri questo non è avvenuto nel senso che nel nuovo né centouno eppure aveva un fin dall'inizio erano disposti avevo manifestato disponibilità
A votare un documento condiviso su questi sono stati coinvolti in questa relazione magari sarà stato fatto nello spirito di velocizzare perché c'erano problemi legati agli orari di partenza e Cau compriamo tutto ma non è un capriccio era una questione di metodo e come vedete il fatto che stamattina nonostante lo sforzo di di tanto tempo cioè di per
Il fatto per cercare di arrivare a una soluzione condivisa ancora sia pure su una frase
Ci sia ci siano dei dubbi dimostra che diciamo era fondamentale far solo questo mi auguro che diciamo i colleghi di di Hamilton da Preziosi forse perché ognuno ovviamente ha dovuto rinunciare a qualcosa che nel momento in cui si fa un documento unitario
Si cerca la sintesi ciechi sfuma i toni c'è chi rinuncia a qualcosa francamente
Ripeto idee impuntarsi su una frase che non ha nessun nessun sapore polemico nei confronti di chi a quella misura per cioè darà il proprio contributo mi sembra francamente un peccato dico io spero che è che vogliate cogliere lo spirito di basta di questo invito grazie grazie Sturzo
In un
Allora possiamo votare quindi ci sono due due
No nominasse cancellata parallela
Quell'emendamento resta esiguo così complessivo tossicologico
Quindi ci sono due documenti da sottoporre al governo
Va
Bene
Cioè è un unico documento che diverge sono per una frase
Ovviamente non è
Così poco
Poca a
Però
A
Vediamo un attimo
Fondata Rosa primo con
Nel fare
C'è l'emendamento senza la fase era
Ancorché
Allora mettiamo ai voti il documento
Professore
Presto mettiamo nipotino avrebbe e Chiasso presenta ne abbiamo parlato
Allora soppressivo della frase in giallo che ora leggo
Nostro persino sorpresi
Della
Allora il documento unitario diverge solo quindi allora adesso mettiamo ai voti la formulazione del documento
Dico con la soppressione cioè ora io dopo aver letto tutto il documento che poi nel caso leggiamo la versione finale
Quanto alle misure adottate si orienta l'esercizio della funzione giurisdizionale al raggiungimento di obiettivi meramente statistici secondo meccanismi che creano disparità di trattamento all'interno degli uffici
Questo è il documento proposto dal gruppo con l'emendamento proposto dal gruppo di Magistratura indipendente del giusto valori
Ecco ormai andiamo
A
Abbiamo fatto
Va bene
Ma ma
Era vengono
Giurisdizionale
No allora sto volevo solo chiarire solo diciamo programma in un ottica di diciamo di collaborazione il motivo per cui c'è anche per noi il documento risponde a uno sforzo di sintesi cioè noi abbiamo collaborato alla stesura del documento e ovviamente anche noi abbiamo fatto delle diciamo non voglio dire concessioni cioè ci sono abbiamo cercato veramente di giungere ad una sintesi condivisa può sembrare marginale la l'espulsione di questa frase ma sebbene noi riteniamo che questa misura andasse congegnata meglio che presenti dei profili di problematicità quello che vogliamo dire che questo lavoro aggiuntivo si sarebbe fatto in ogni caso il fatto che si possa fare a domanda secondo noi proprio anche per l'esistenza di misure di incentivi economici che già ci sono
In che sono già previsti in situazioni come quella del trasferimento in sedi disagiate in cui l'ordinamento si preoccupa di compensare un maggiore sacrificio del magistrato diverse non lo non ci sembra che l'idea alla base sia sia sbagliata proprio perché a un effetto sia di diciamo di incentivo per colleghi che non si vedono gravati di lavoro aggiuntivo senza alcuna compensazione sia perché consente a colleghi che in quel momento che giustamente non presentando la domanda e non non partecipano a a questo interpello di non avere una gravi o del loro lavoro grazie allo sforzo di colleghi che invece si sentono di dare e non certo momento un contributo maggiore quindi questa è la ragione dell'emendamento
Grazie allora mettiamo ai voti il documento con l'emendamento soppressivo proposto dal
Da Chiara
Emendamenti
Di governo
Con il numero
Due coinvolte
Dobbiamo fare due votazioni scusate abbiate pazienza perché de magari c'è chi si vuole astenere da entrambi non lo so e quindi
Quindi adesso votiamo la formulazione del documento che ho letto prima con l'emendamento soppressivo riproposto fra Chiara salva più
Mi mantide manco per favore allora chi è favorevole al documento in questa pur formulazione
Ora l'emendamento soppressivo grinta la soppressione qua
Una veduta
Cosa prima
Conservatore
La
Scusate io ho letto il documento come viene votato adesso
A
Esatto Rocca orientale
Cinzia della funzione giurisdizionale al raggiungimento di obiettivi sta meramente statistici secondo meccanismi
Disparità di trattamento allora
O
Assegnato la verità
Quindi se
Che
No alle scusatemi però siamo
Tardi
Elemosina cioè se posso dire una cosa soltanto scusate solo per un discorso di metodo posso dire Presidente
Periodo lei Tosi perdonami Andrea confusionarie Domani no scusa scusami penso io ho letto due volte il testo che stiamo votando io vengo almeno cinque volte che il testo proposto da Chiara con la soppressione bella frase evidenziata in giallo che tutti vedere
Quindi non mi sembra che ci possano essere equivoci
Anche perché non siamo in una prima elementare scusate
Avere
Che domani
Allora
Allora
Allora
A questo punto a Fazio
In Italia
Nascosti siccome secondo me ma al al singolo voto è opportuno
Non ho capito se a
E non solo per allora chi è a favore del documento
Yara senza la frase
Lei manda l'emendamento tanto dobbiamo rivolgersi al collocamento
Allora sono uno due tre
Quattro cinque sei sette
Otto nove
Giusto dice
Allora adesso il documento colonne colonna inserimento della frase gravi
Contrari
Ma prego
Onorevole affrontare
Ce l'ha mica se sorgono dubbi lo facciamo fare non era un
Quattro cinque sessant'The otto nove dieci undici dodici possono quindi l'emendamento è bocciato prego astenuti c'era
Sono mi sembra di no perché se hanno votato tutti a questo punto possiamo a
Votare
Scusatemi possiamo votare ora il documento colonna ma dovrebbe essere scontato l'esito colonne la frase
Si orienta l'esercizio della funzione giurisdizionale al raggiungimento di obiettivi meramente statistici seconda meccanismi che introducono nell'esercizio della funzione il premio di risultato
E creano disparità di trattamento all'interno degli uffici chi è favorevole
Con la documento quella frase quindi ognuno
Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette
Poi contrari
Uno due tre
Tre contrari e astenuti
Un astenuto
Chiusa la seduta è chiusa
Allora

più argomenti meno argomenti

Dello stesso evento

Registrazioni correlate