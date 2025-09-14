Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'ANM (2ª ed ultima giornata)", svoltasi a Roma domenica 14 settembre 2025 alle ore 09:28.
L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.
Sono intervenuti: Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Paola Cervo (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Giuseppe Tango (giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo), … Cesare Parodi (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM)), Monica Mastrandrea (giudice presso il Tribunale di Torino), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma).
La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 49 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
