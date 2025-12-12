Sistema giustizia e sua criticità

In collaborazione con Accademia Calabra e Rotary club Roma Colosseo, l'evento, su iniziativa dal senatore Claudio Borghi, si apre con i saluti del senatore leghista, del vicepresidente di Accademia Calabra e tesoriere della Camera Penale di Roma Domenico Naccari e di Francesco Pierconti, presidente del Rotary club Roma Colosseo.



Modera l'evento la giornalista, scrittrice e autrice Catia Acquesta, presidente dell'associazione tutela vittime di violenza "Alleati con Te", mentre l'introduzione è affidata al giornalista e avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, presidente di Accademia …

Calabra.



Seguiranno le relazioni del professor Cristiano Cupelli, docente di Diritto Penale all'Università di Tor Vergata, di Rocco Maruotti, segretario generale dell'Anm, del professor Luciano Maria Delfino, docente e componente del comitato scientifico di Filodiritto, del presidente aggiunto della Corte dei Conti di Roma e della Sezione giurisdizionale del Lazio, Tommaso Miele e di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale.



Le conclusioni saranno affidate al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

