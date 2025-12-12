Sistema giustizia e sua criticità

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
In collaborazione con Accademia Calabra e Rotary club Roma Colosseo, l'evento, su iniziativa dal senatore Claudio Borghi, si apre con i saluti del senatore leghista, del vicepresidente di Accademia Calabra e tesoriere della Camera Penale di Roma Domenico Naccari e di Francesco Pierconti, presidente del Rotary club Roma Colosseo.
Modera l'evento la giornalista, scrittrice e autrice Catia Acquesta, presidente dell'associazione tutela vittime di violenza "Alleati con Te", mentre l'introduzione è affidata al giornalista e avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, presidente di Accademia … Calabra.
Seguiranno le relazioni del professor Cristiano Cupelli, docente di Diritto Penale all'Università di Tor Vergata, di Rocco Maruotti, segretario generale dell'Anm, del professor Luciano Maria Delfino, docente e componente del comitato scientifico di Filodiritto, del presidente aggiunto della Corte dei Conti di Roma e della Sezione giurisdizionale del Lazio, Tommaso Miele e di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale.
Le conclusioni saranno affidate al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.
