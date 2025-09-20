20 SET 2025
Presentazione del libro: "Un'altra storia" di Maurizio Landini

DIBATTITO | - Catania - 10:15 Durata: 2 ore 1 min
Modera la giornalista Claudia Campese.

Con l'autore ne parlano: Gianluca Sunzeri (coordinamento giovani Cgil Palermo), Giulia Renda (coordinatrice Udu Catania), Fabiana Aloisi (delegata Filt Messina Ferrovie), Luigi Nicolosi (Koinè Catania), Giuseppe Trovato (coordinatore Generazione Sicilia).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Un'altra storia" di Maurizio Landini", registrato a Catania sabato 20 settembre 2025 alle 10:15.

Sono intervenuti: Claudia Campese (giornalista), Maurizio Landini (segretario generale della CGIL), Giulia Renda (coordinatrice UDU Catania), Luca Sunzeri (coordinamento giovani CGIL Palermo), Giuseppe Trovato (coordinatore Generazione Sicilia), Luigi Nicolosi (componente associazione universitaria Koinè Catania), Fabiana Aloisi (delegata Filt Messina Ferrovie).

