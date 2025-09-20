CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Modera la giornalista Claudia Campese.
Con l'autore ne parlano: Gianluca Sunzeri (coordinamento giovani Cgil Palermo), Giulia Renda (coordinatrice Udu Catania), Fabiana Aloisi (delegata Filt Messina Ferrovie), Luigi Nicolosi (Koinè Catania), Giuseppe Trovato (coordinatore Generazione Sicilia).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Un'altra storia" di Maurizio Landini", registrato a Catania sabato 20 settembre 2025 alle 10:15.
Sono intervenuti: Claudia Campese (giornalista), Maurizio Landini (segretario generale della CGIL), Giulia Renda (coordinatrice UDU … Catania), Luca Sunzeri (coordinamento giovani CGIL Palermo), Giuseppe Trovato (coordinatore Generazione Sicilia), Luigi Nicolosi (componente associazione universitaria Koinè Catania), Fabiana Aloisi (delegata Filt Messina Ferrovie).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 1 minuto.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
