30 SET 2025
intervista

Il voto nelle Marche, intervista a Irene Manzi

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 17:43 Durata: 7 min 43 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Il voto nelle Marche, intervista a Irene Manzi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Irene Manzi (deputata, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata martedì 30 settembre 2025 alle 17:43.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
