12 DIC 2025
rubriche

A che punto è la notte?

RUBRICA | - RADIO - 07:05 Durata: 3 min 58 sec
A cura di Silvio Farina e Valentina Pietrosanti
Player
Puntata di "A che punto è la notte?" di venerdì 12 dicembre 2025 con gli interventi di Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza e direttore di milanofinanza.it).

Tra gli argomenti discussi: Archivio, Brigate Rosse, Decessi, Flamigni, Moro, Parlamento, Politica, Rapimenti, Sinistra, Terrorismo.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 3 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti