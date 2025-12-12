CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Puntata di "A che punto è la notte?" di venerdì 12 dicembre 2025 con gli interventi di Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza e direttore di milanofinanza.it).
Tra gli argomenti discussi: Archivio, Brigate Rosse, Decessi, Flamigni, Moro, Parlamento, Politica, Rapimenti, Sinistra, Terrorismo.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 3 minuti.
