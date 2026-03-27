27 MAR 2026
rubriche

A che punto è la notte?

RUBRICA | - RADIO - 07:00 Durata: 4 min 40 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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Puntata di "A che punto è la notte?" di venerdì 27 marzo 2026 con gli interventi di Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza).

Tra gli argomenti discussi: Attivismo, California, Democrazia, Film, Forze Armate, Immigrazione, Politica, Premio, Sinistra, Trump, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
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