La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
direttore di Milano Finanza
Buon giorno benvenuti ad A che punto è la notte buongiorno da Roberto Sommella e aggiungo Bongiorno da questa rubrica
Su radio radicale che deve continuare a svolge il suo ruolo di servizio pubblico
Eppure sappiamo bene che accadono cose
Impreviste che accade l'inatteso
Quindi purtroppo dobbiamo adeguarci a questo nuovo mondo che certo non ci piace molto Papa Francesco una volta disse siamo di fronte ad una guerra mondiale a pezzi e aveva ragione questi pezzi però con la nuova guerra nel Golfo scatenata da un'altra ampia e da Israele con esiti francamente imprevedibili
Sta unendo quei puntini di cui parlava quei pezzi di cui parlava Papa Francesco e fa oltremodo pensare
Che questi puntini gli stia un orrendo
I paesi protagonisti della guerra fredda post Seconda guerra mondiale
Ovvero Russia e Stati Uniti la guerra fredda era un modo appunto di guerreggiare di spiare assi di controllarsi di influenzare sì senza schiacciare un bottone senza sganciare
Una bomba senza bombardare appunto qualsiasi Paese salvo evidentemente l'eccezione delle guerre nel Sud-Est asiatico degli Stati Uniti Vietnam Corea
è un modo per non
Accalorare una situazione complessivamente di ricostruzione mondiale dopo i disastri di due guerre
Oggi invece questa guerra è diventata calda dobbiamo guardare con i nostri occhi non dobbiamo non vedere quello che abbiamo davanti
Sono guerre su tantissimi fronti quella dell'Ucraina entrata nel quinto anno
Dura quasi come la prima guerra mondiale eccome la seconda guerra mondiale
Non è alle viste nessuna tregua nessuna pace dell'invasione da parte della Russia di Vladimir Putin dell'Ucraina è stato il primo atto di sovversione del diritto internazionale
E delle regole internazionali quelle regole cui Luni europea tiene tanto cui teniamo tanto tutti quanti i diritti umani i diritti internazionali diritti degli Stati europei cerca con la congregazione così la definirei dei volenterosi una volta in Ucraina e questa volta per la seconda terza guerra del Golfo
Di dare una risposta che arrivi abbastanza puntuale purtroppo la frase classica dell'Unione europea quando ci sono delle crisi
E impreviste
E drammatiche delle guerre come è accaduto sabato scorso è ne parliamo lunedì accadono il week-end la risposta classica dei vertici comunitarie ne parliamo lunedì non si può parlare lunedì di una guerra che scoprì il sabato perché come alzare
Bandiera bianca è il momento di scegliere di stare al bivio da una parte una vera concreta
Ulteriore integrazione degli stati senza perdere la loro sovranità un c'è una sorta di sovrani Isma'federale si potrebbe dire
E di integrare maggiormente le aziende della difesa in un mercato unico che resta quello più ricco del mondo
E anche di integrare gli eserciti qualsiasi tipo di esercito confederale avrà l'esito di quando ebbe un nel sito negativo durante la
Guerra di secessione americana confederazione non può più esistere o si va verso una federazione europea
Oppure e il risultato finale del ne parliamo lunedì sarà tornare agli Stati-nazione questa e a che punto la notte una buona giornata da Roberto Sommella
