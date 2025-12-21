CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Puntata di "Agenda settimanale della politica e delle istituzioni" di domenica 21 dicembre 2025 condotta da Roberta Jannuzzi .
Tra gli argomenti discussi: Esteri, Parlamento.
Tra gli argomenti discussi: Esteri, Parlamento.
leggi tutto riduci