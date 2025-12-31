31 DIC 2025
intervista

Ucraina, difficile pace con l'aggressore Putin. Conversazione di Diego Sabatinelli con Geppi Rippa

INTERVISTA | - Radio - 11:10 Durata: 22 min 18 sec
A cura di Fabio Arena e Francesca Rosini
Player
"Ucraina, difficile pace con l'aggressore Putin. Conversazione di Diego Sabatinelli con Geppi Rippa" con Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Geppi Rippa (direttore di Quaderni Radicali e dell' Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale).

L'intervista è stata registrata mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 11:10.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bielorussia, Cina, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Europa, Finlandia, Geopolitica, Guerra, Nato, Pace, Petrolio, Politica, Putin, Russia, Svezia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Zelenskij.

La registrazione video ha una durata di 22 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Geppi Rippa

    direttore di Quaderni Radicali e dell' Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale

    Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    11:10 Durata: 22 min 18 sec
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate