"Ucraina, difficile pace con l'aggressore Putin. Conversazione di Diego Sabatinelli con Geppi Rippa" con Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Geppi Rippa (direttore di Quaderni Radicali e dell' Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale).
L'intervista è stata registrata mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 11:10.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bielorussia, Cina, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Europa, Finlandia, Geopolitica, Guerra, Nato, Pace, Petrolio, Politica, Putin, Russia, Svezia, Trump, … Ucraina, Unione Europea, Usa, Zelenskij.
La registrazione video ha una durata di 22 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
