2 – Il 2026, QUALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE? – Il nuovo anno sarà definito da sistemi in grado di eseguire autonomamente il lavoro.
3 – Arriva il CONSUMER ELECTRONICS SHOW – Da martedì 6 a mercoledì 9 gennaio 2026.
4 – CINEMA: Più VISTI DA SEMPRE – "Avatar" detiene ancora la corona del botteghino.
5 – E-MAIL DA mediaedintorni@gmail.com 6 – BIBLIOTECA – Il Sistema Bibliotecario Valdostano.
Puntata di "Media e dintorni" di domenica 4 … gennaio 2026 , condotta da Emilio Targia che in questa puntata ha ospitato Edoardo Fleischner (analista e progettista multimediale, docente all'Università degli Studi di Milano).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Biblioteche, Cinema, Comunicazione, Elettronica, Fiera, Film, Informazione, Intelligenza Artificiale, Internet, Libro, Mass Media, Tecnologia, Telecomunicazioni, Televisione, Valle D'aosta.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
