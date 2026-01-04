1 – Il 2025, ANNO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 12 pilastri che definiscono l'attuale stato dell'arte e le traiettorie future dell'IA.



2 – Il 2026, QUALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE? – Il nuovo anno sarà definito da sistemi in grado di eseguire autonomamente il lavoro.



3 – Arriva il CONSUMER ELECTRONICS SHOW – Da martedì 6 a mercoledì 9 gennaio 2026.



4 – CINEMA: Più VISTI DA SEMPRE – "Avatar" detiene ancora la corona del botteghino.



5 – E-MAIL DA mediaedintorni@gmail.com 6 – BIBLIOTECA – Il Sistema Bibliotecario Valdostano.



Puntata di "Media e dintorni" di domenica 4 …

gennaio 2026 , condotta da Emilio Targia che in questa puntata ha ospitato Edoardo Fleischner (analista e progettista multimediale, docente all'Università degli Studi di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Biblioteche, Cinema, Comunicazione, Elettronica, Fiera, Film, Informazione, Intelligenza Artificiale, Internet, Libro, Mass Media, Tecnologia, Telecomunicazioni, Televisione, Valle D'aosta.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.

