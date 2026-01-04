04 GEN 2026
RUBRICA | di Emilio Targia - RADIO - 08:55 Durata: 31 min 19 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
1 – Il 2025, ANNO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 12 pilastri che definiscono l'attuale stato dell'arte e le traiettorie future dell'IA.

2 – Il 2026, QUALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE? – Il nuovo anno sarà definito da sistemi in grado di eseguire autonomamente il lavoro.

3 – Arriva il CONSUMER ELECTRONICS SHOW – Da martedì 6 a mercoledì 9 gennaio 2026.

4 – CINEMA: Più VISTI DA SEMPRE – "Avatar" detiene ancora la corona del botteghino.

5 – E-MAIL DA mediaedintorni@gmail.com 6 – BIBLIOTECA – Il Sistema Bibliotecario Valdostano.

Puntata di "Media e dintorni" di domenica 4 gennaio 2026 , condotta da Emilio Targia che in questa puntata ha ospitato Edoardo Fleischner (analista e progettista multimediale, docente all'Università degli Studi di Milano).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Biblioteche, Cinema, Comunicazione, Elettronica, Fiera, Film, Informazione, Intelligenza Artificiale, Internet, Libro, Mass Media, Tecnologia, Telecomunicazioni, Televisione, Valle D'aosta.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.

Onda buongiorno da Emilio Targia Benvenuti bentornati all'appuntamento consueto con una media e dentro il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre ai nuovi scenari della comunicazione al mondo
Della multimedialità e ritrovo Lettieri per questa prima puntata del due mila ventisei Edoardo fascino collegato con noi Benzi ritrovato
Buongiorno buongiorno a tutto il mondo ma ma Buona domenica ma anche di nuovo Bonanno non è per forza insomma ci tocca visto che era prima puntano dialogue media dei ritorni ovviamente ai nostri ascoltatori più fedeli ma anche a tutti coloro che si
Magari si si fossero imbattuti nell'incipit di questo di questo programma che ormai da ventisette anni fra poco anche a una ventottesimo cerca di approfondire i temi della settimana legati al mondo della innovazione delle innovazioni tecnologiche
Edoardo allora prima scaletta dell'anno che anche un po'la scaletta un che che serve a fare un po'd'aria sublime dell'anno passato due mila e venticinque l'anno dell'intelligenza artificiale possiamo dirlo
Tu hai un po'messo a fuoco dodici
Punti di riferimento dodici colonne che è un po'definiscono l'attuale stato di costruzione non ho del del cantiere ancora aperto di intelligenza artificiale prima tutto ai dato anche una chiave prospettica se a capire quali sono le
Le traiettorie direzioni sentieri le strade dell'intesa artificiale per il prossimo anno
Sì sì pullula la Rete di previsioni di di di di bilanci del due mila venticinque Pink e proiezioni per il due mila ventisei fra le tantissime frati antichissime o scelta questa della Stanford University
Che ha un centro particolare che si chiama un punto Human sette diciamo dunque traduco e interviene centro di intelligenza artificiale centrata sul Manifesto sul consumo umano Biocom Saint-Saëns centrata sull'umano
Ecco lì hanno fatto in effetti una lista nella piuttosto interessante che che deriva da un indice per loro che lo rese dicono da qualche anno cioè il a Janin dell'ex l'indice dell'intelligenza artificiale
Nel due mila venticinque per il due mila venticinque hanno sintetizzato circa dieci dodici punti hanno sintetizzato dodici punti che chiamano pilastri li dico velocemente sarà durissima seguire almeno Dell'Osso il jump
Perché sono tante cose una sull'altra tentano di riassumerle al massimo uno davanti una scheda una scheda vediamo di essere di di non essere troppo complicate allora primo pilastro dell'intelligenza artificiale nel due mila e venticinque come il bilancio dell'anno prestazioni oltre i limiti umani insomma i sistemi intelligenza artificiale stanno superando i tester quelli che si chiama in gergo benchmark
Sempre più compressi in tempi record questi benchmark credevamo descritti un po'di mesi fa
Perché sono sono compressi sono tanti dicono fronti che si fanno con con l'umano e questo compito fronto questo distacco perché è su questo che si sta lavorando fra umani
E capacità lì per esempio di creare un video di alta qualità oppure la la risoluzione di problemi
Di ingegneria del software ecco sono migliorate tantissimo queste queste abilità ieri per quel che vale lo posso confermare personalmente su questi due temi il secondo pilastro che la alla Stanford University de definisce sul sull'intelligenza artificiale nel due mila e venticinque
E l'integrazione alla vita quotidiana
E questa è un'area che può essere molto professionale esempio eclatante l'esempio del medicina e ma per esempio contigua ugualmente eclatante meno in questo momento diffuso nel mondo anche perché questo ne abbiamo parlato
Un il questi questi che faccio ora sono in parte degli aggiornamenti di punti che abbiamo già toccato ma in questo caso la lista e della Stanford University il più importante della nostre stime allora dicevo interazione la vita umana è assistita
Nella medicina punto eclatante ma per esempio nel mobilità
La mobilità è cambiata ci sono aziende come
Lo Wayne mo'mi
Beh aziende come quello in una settimana negli Stati Uniti fra fanno centocinquanta mila corse autonome siamo a di ovviamente Houghton preoccupata autonoma niente
Di solito chiamati tax ancora taxi ecco in Cina c'è la flotta di Apollo Gogu un nome ovviamente
Inglese apologo D by duca erano venisse un con moltissimo colosso della Cina che serve numerose città l'abbiamo queste enumerate a suo tempo poi c'è il mutuo come degli investimenti aziendali e qui è interessante vedere che gli Stati Uniti per esempio guidano una classifica degli investimenti aziendale in non che per esempio dodici volte superiore a quella della Cina venti quattro volte superiore quella del Regno Unito paragone con Regno Unito meno entrare Santa è sicuramente interessante quello quello con la Cina
L'ottanta per cento delle organizzazioni Aser mondiali uno dichiara di utilizzare l'intelligenza artificiale ricordo che spesso ascolto lavora che stiamo facendo un bilancio fatto in realtà un dalla Stanford University
Che ha elaborato diciamo dodici punti eclatanti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel due mila venticinque nell'anno appena trascorso cioè voi la rincorsa della Cina solo sugli Stati Uniti
In questo caso non solo per gli investimenti ma per esempio Peak la Cina il primato del numero di brevetti e pubblicazioni scientifiche sul tema
Non vorrei essere ripetitivo ma anche di questo abbiamo aggiornato
In qualche mese fa il divario fra i due si sta no Ring impiccione dove alcuni dicono annullando ma insomma la rincorsa della Cina nei confronti degli USA però un primato il primato del numero di brevetti e pubblicazioni scientifiche su questo tema
Poi c'è l'Etica un discorso molto complicato da una crei viene definito etica ancora fragile Stanton University
Dove la sicurezza non è certo standardizzata insomma però si sono fa notare che Governi enti internazionali come l'Unione europea ONU
E Unione Africana
Hanno accelerato la creazione di questi quadri normativi basati sulla trasparenza e affidabilità trasparenza
Trasparenza dei dati e dei metodi con cui si creano queste piattaforme e affidabilità che vuol dire anche sicurezza dei propri dati eccetera eccetera poi sesto pilastro è il divario globale
Dell'ottimismo questo è interessante anche questo danno è accennato qualche volta c'è un divario fra l'Asia
Dove si si viaggia intorno ad e anche di più tra un po'più un po'meno dell'ottanta per cento per il Cina Indonesia e Thailandia
Che credono assolutamente dell'intelligenza ufficiale che ritiene che porterà più benefici che da anni si passiamo
All'Occidente Stati Uniti e Paesi Bassi per esempio belli prevale lo scetticismo
Poco più di un terzo è ottimista poco più di un terzo
Allora efficienza e abbattimento dei costi settimo un pilastro individuato come dato chiave del nel due mila e venticinque
Nell'anno tra suo trascorso per l'intelligenza artificiale allora viene detto in modo simpatico manco viene usata molto questa frase l'intelligenza diventa più democratica e vicenza artificiale diventa più democratica
I corsi per far funzionare i sistemi sono crollati vero
Ma molto trecento per cento quattrocento per cento a seconda dei casi e l'efficienza energetica migliore del quaranta per cento l'anno i motivi sono vari fra cui la capacità dei chip
Dei microchip di funzionare meglio e consumare meno
Poiché l'ottavo pilastro di come sono andate le cose nel due mila e venticinque in nel mondo sull'intelligenza artificiale ruolo ruolo attivo dello Stato
E qui per esempio che fatto loro notare non so l'Arabia Saudita ha lanciato un progetto non c'è chiamato trascendenza
Di cento miliardi di dollari la Cina un fondo di quasi cinquanta miliardi per i semiti conduttori perché la partita sui semiconduttori sappiamo eh
Forse la vera o certamente una delle partite più importanti i microprocessori che creano che che fanno funzionare sarò semplice l'intelligenza artificiale poi c'è l'introduzione e
Nell'istruzione scusate ai tempi dell'intelligenza artificiale del due mila venticinque ben due terzi del mondo stanno integrando l'informatica nelle scuole primarie e secondarie
Con le progressi significativi in Africa in America Latina poi rimangono ovviamente barriere infrastrutturali
Fa e impressione che queste stesse amare poi abbiano problemi per esempio manca ancora l'elettricità in molte zone dell'Africa anche se i progressi per quelli che saranno di sull'intelligenza artificiale sono vistosissima
Sempre parlando di istruzione B negli USA per esempio più della metà dei docenti non si sente pronto ad insegnare con intelligenza artificiale
Dice un pilastro individuato sull'intelligenza artificiale del due mila e venticinque individuato
E diciamo
Arredato dalla Università di Stanford è importante di rally
E anche un po'in cui indicativo che e cioè che l'industria supera l'accademia nei modelli più importanti oggi Modeling al novanta per cento
I modelli più importante di intelligenza artificiale nascono nelle aziende private
E non nelle università non nelle università
Ma ne aveva sentito per il private novanta per cento
Undicesimo pilastro intelligenza artificiale la rivoluzione scientifica be'il valore scientifico dell'intelligenza artificiale è stato certificato da premi Nobel non titolo fisica in chimica in fisica
E poi si è arrivati alla conclusione piuttosto semplice evidente ora ma prevista che è in intelligenza artificiale non è più solo un assistente ma diventa un motore fondamentale per la scoperta per esempio nella scienza e nella ricerca scientifica vini
E nuovi materiali nuovi farmaci e così via quindi in qualche modo a suo modo è un piccolo scienziato
E poi il dodicesimo pilastro descritto dalla Stanford University a proposito dell'intelligenza artificiale nel due mila e venticinque la sfida del ragionamento logico e qui invece si parla di tallone del tinello da killer cioè nonostante la potenza l'intelligenza artificiale a ancora il tallone d'Achille che ragionamento complesso
E cioè i modelli faticano a risolvere problemi logici
Che richiedono precisione assoluti bisogna aiutarli molto ma veramente molto
Questo era il bilancio che diciamo due mila venticinque in dodici punti fatto dalla dalla Stanford University una dei tanti bilancino ho scelto questo
Persi perché sordidi résumé possiamo farne tantissimi in questo caso e cercando anche come fai tu di provare a proiettare anche i dati nella nei prossimi dodici mesi
Tanto che ti chiedo a questo punto sulla anche facendo sponda con quello che hai raccontato certo che la domanda complicata la risposta Conte più ma insomma quali intelligenze artificiali
Sono dietro l'angolo in questi prossimi dodici mese cioè nuovo anno insomma sarà definito in qualche modo da sistemi in grado di eseguire autonomamente
I lavori in maniera autonoma insomma che che che succede quale colore assumerà l'intelligenza artificiale al due mila ventisei
Mentre il colore molto specifici devo dire che qui c'è molto del mio avendo ovviamente
Letto dalle tutta la la una quantità di previsione per il due mila ventisei
King sono incominciate a ottobre dico dell'anno scorso continuano ancora adesso ma ci sono tre grandi filoni io direi ecco una intelligenza agenti cara no sì aerea e ai agent la gente la gente che cos'è la gente bella gente quello che supera l'utente Kedah chiedesse cioè che chiede cose rende chiede soluzioni chiede disegni siede contenga chiede riassunti chiede analisi
E ma soprattutto chiede per poter
Nell'ambiente della del di lavoro chiedendo approfondimenti
E gli agenti sono quelle che vanno oltre l'approfondimento ma vanno oltre mille membri mi descrive il quale potrebbe essere la migliore parlo di vacanza perché ancora qualcuno
Qualche fortunato probabilmente c'è qua lei o o un una gita fuori fuori porta qual è la gita fuori porta che possono fare domani dato il tempo
Vuole andare così mangiare dalle cose di questo tipo e c'è una bella risposta per la completa però diversa
E se la se se l'azienda per esempio fa una richiesta di in per trasporto di merci che partono da un continente arrivano un altro e deve combinare tutto la gente
Deve preparare le bolle di permessi
Nel analisi dei costi i i percorsi l'Agensud l'agenzia giusta cui affidare il compito c'è tutto io dico semplicemente vario dal con container da Tokio per favore farmelo
Arrivare a Houston il il e la gente fare organizza tutto quanto ogni passaggio ecco qui sono più fasi concrete molto precise senza tante opinioni dove alla gente si sostituisce precise praticamente a uno due tre cinque dieci persone
Ovviamente con intatti chi deve contattare paga chi deve pagare e così via
Questo intelligenza artificiale agente dica lì c'è già funziona e porta probabilmente assecondarlo previsione di Filone ed in grande espansione due mila ventisei e poi oltre c'è nell'intelligenza artificiale fisica quindi il robottino per intenderci no su cui sapete io a una certa passione di di previsione ecco per esempio robot funzionante nel nucleo familiare non più robottino che pulisce ma proprio un loro botta antropomorfo che fa tutto quello che deve fare no abbiamo visto qualche modellino un qualche
Un buon Pilotta esperimento
In grado in quest'anno dove c'era appunto il il robottino il bottone realtà alto anche un metro e ottanta
Che raccoglie gioca altri li aiuta a piegare scadere la biancheria caricare l'allora stava stoviglie ma se andrà si andrà oltre si andrà oltre
E ci sarà probabilmente una un'intelligenza artificiale molto simile non esattamente uguale ma quella gente ricca e quindi il secondo filone robottino locale la robotica domestica fisica e poi il terzo filone che si vede che che vedo anch'io è quello dei gemelli digitale per la sanità ecco i gemelli Citaristi stanno evolvendo sono simulazioni indipendenti
Del del del del paziente il paziente virtuale completo ci sono situazioni in cui si utilizza il gemello di di digitale total body no totale del tutto il corpo per pazienti per esempio e col diabete
Di tipo due
Mentre per esempio sono un esempio Mahmoud si Sinai
Ve lo leggo in italiano ma il monte Sinai ma un se è sinonimo addio io sta mappando i profili di cento ci di mille persone per creare corpi virtuali quindi mille corpi virtuale capaci di rilevare cambiamenti patologici con mesi o anni di ritardo questo è uno dei settori più come dire
Più in evoluzione e su cui si investe di più la prevenzione con tempi ben diversi da quelli attuali e con gli attuali esami
Ecco i tre grandi filoni sono forse un po'queste indica agenti di intelligenza artificiale che fanno tutto
Compiono azioni come fossero un un in un umano o più umani si organizzano anche fra di loro
Il robot domestici che faranno molto di più le pietre raccogliere giocattoli e piegare la banca della biancheria o caricare lavastoviglie
E poi i duplicati gemelli più i gemelli del nostro corpo che aiuteranno moltissimo in tutta in tutta l'area della sanità e dalla prevenzione
Eduardo ogni anno tu ci racconti è uno dei punti di riferimento maggiore di esposizione ma anche insomma vi preannuncio sul futuro anche dei nostri consumi elettronici della quotidianità
Si chiama Consumer tranne che show navate di sei a mercoledì nove gennaio sì uso alla Edoardo alla svegliasse sì sì essa perché l'italiano sarebbe impronunciabile sì i esso che che succederà quali saranno diciamo tempo nel lei i punti di riferimento di maggiore interesse di questa edizione sempre così attesa dagli orrori del settore ma anche dai consumatori inevitabilmente
Sì sì pochi giorni perché dal sei al nove pochi giorni Emma intensissimi con decine di migliaia
Di prodotti di concept come richiamava fai divide e di cui si vede il prototipo eccetera eccetera al quale anche in questo caso mi sono permesso di dividere in tre grandi filoni
Perché sono le ripeto sono e il mondo intero che si annuncia dell'elettronica di consumo s'sì che sia quindi della elettronica di massa che si annuncia all'anno no le aziende li e intorno a ridare almeno fino a settembre tutte le loro previsioni e mostrare i loro nuovi modelli
E i signori sono particolari perché uno ove c'è c'è il filoni chiamammo l'odio
Infrastrutturali Illy il a ad uso dell'intelligenza artificiale dice sono i filoni dei dei microchip quindi ci sono i grandi NVIDIA medi rese
Che vanno su calcolo o ad alte prestazioni abbassando anche il consumo poi c'è imperi che invece lavora più su un calcolo che quello chiamavano locale
Perché vuole garantire privacy veloci Mehmet velocità però definisce standard i sistemi diciamo che possono stare sul dispositivo quindi locale inteso in questo senso è un filone importante un ritorno dalla nuvola allora al proprio dispositivo
E poi c'è sempre siamo nel nel aree infrastrutturale chiamate così che sono Microsoft e Google i due giganti
Che in questo punto più che per i software stanno creando ecosistemi integrate con intelligenza artificiale dove l'intelligenza dei viceré funge da da da specie di connettori invisibile ecco quindi Microsoft e Google punto nove al all'invisibilità quasi per l'utente dell'intelligenza artificiale che si infila da tutte le parti spessore occidente si infastidisce impone e poi ci sono invece altri protagonisti per esempio Apple è metta vuole puntano i visori agli occhiali intelligenti
Sogni e Samsung punto no anche loro a a trasformare assessori avanzati ma anche a trasformare schermi e fotocamere in strumenti beh di compressione del contesto e dello spazio circostante che vuol dire
è vuol dire che si adattano al locale dove sei
Diventano addirittura pezzo del il grande schermo televisivo diventa pezzo di arredamento e viene concettuali usato come pezzo di arredamento e non come schermo televisivo e poi c'è il grande del dell'unione fra software a intelligenza artificiale automobili due grandi sono Mercedes-Benz s'e BMW per ora e poi abbiamo Hillary tornando a quello che si diceva prima
Diciamo le le grandi marche del cosiddetto benessere robotica quindi benessere monitoraggio clinico continuo
E non invasivo integrato con la
Con la vita di tutti i giorni
E poi li appunto come dicevo prima la robotica antropomorfa e domestica così si chiama
Ne abbiamo già parlato un attimo fa
Questo ovviamente è Consumer Electronic Show riassunto in quattro Minutes insieme magari ci troviamo a Ronaldo certo certo certo
Abbiamo un corpo di cose da sbattere in scaletta ad esempio mentre il nuovo film di Checco Zalone impazza e polverizza ogni record di primissimi giorni insomma di riuscita dal giorno di Natale fino a oggi facciamo un po'un focus sul cinema con qualche classifica ad Edoardo
Sì questo non lo facciamo spesso perché ci viene chiesto dai nostri ascoltatori a nel nostro
Medie e dintorni chiocciola gmail punto com
E non sapevo se ripeterlo ma insomma ripetiamolo niente assai sarebbe il referto
Allora guarda ti dico e gli incassi di tutto il mondo
Da sempre prende proprio il da sempre
Fino al questo è un una classifica fino al diciannove dicembre diciamo fino a venti giorni fa meno quindici giorni fa
E il primo è sempre lo stesso del due mila e nove Avatar il primo Avatar quasi tre miliardi di incassi intendere miliardi di dollari incassi da quando è uscito due mila e nove
Poi abbiamo due mila diciannove dieci anni dopo sempre quasi tre miliardi di dollari di incassi ed è era nel giusto
è evidente
E poi abbiamo Avatar due eravamo così the way occupò cioè nel due mila ventidue abbiamo nel mille novecentonovantasette secondo me ma andrebbe considerato primo in assoluto
Sempre oltre i due miliardi e duecento milioni di cui di dollari il Tai Tanic il Titanic
Beh insomma mille novecentonovantasette Eva di è un quarto posto però secondo me è un posto d'onore ecco
Edoardo parte prima di emettere tre parlare a proposito di di di ricorrenze di incassi eccetera anche magari vale la pena spendere tutto si potrebbe ricordare che ventitré anni fa proprio in questi giorni ci lasciava un genio che si chiamava Giorgio Gaber de che sapeva fare comunicazione e come in un in modi diversi anche proiettati molto verso verso il futuro dato invece abbiamo c'è la conclusione abbiamo qualche lettera della tua cassette elettronica
Sì allora Medea e dintorni chiocciola gmail punto com abbiamo un Bernini crescente chi scrive sul diritto d'autore
Auto uso per le anime interne della
Uso per la lì l'alimentazione intelligenza artificiale Frank non abbiamo parlato di come un punto viene usata viene alimentata intelligenza di avvicinare senza pagare i diritti d'autore spesso assai è questo che lui dice è tutto condizionato dalla ragion di Stato del quello degli affari certamente ne approfondiamo o la prossima settimana l'esodo quelli che hanno scritto a cui risponderemo e poi dice Roberto Amato che ci scrive spesso che in questo caso parla della di di del Ciad CPT e un getta anche de Duncan Experiment
Se della il di ed anche Inge sperimenta sono estremamente ente interessante hanno una lunga vita nel Novecento neri parliamo
Tempo e lui l'ha fatto insieme Jacques CPT molto interessante
E poi c'abbiamo Roberto Amato e questo lo faccio diciamolo racconto subito lo Belushi sicuramente perché dice dal giorno trenta dicembre due mila e venticinque
La Danimarca ha sospeso il servizio postale ritorno segna di lettere a destinatari mantenendo il servizio solo per i pacchi la corrispondenza bene così limitata anime e simili strumenti elettronici e qui arte si tratta di un atto di pura barbarie che viene ad eliminare il diritto antico quanto l'uomo civilizzato di esercitare corrispondenza riservata la scrittura elettronica eccetera eccetera eccetera
Ci avviamo un controllo globale della corrispondenza
Io faccio così visto che ne dice invito a diffondere per una pronta efficace reazione ok allora
Scritte ai tedeschi venticinque stampe che cosa ne pensate di questo allarme di questo volo un grido di dolore da parte di Roberto Amato che c'è scritto che insomma questa inizio in Danimarca si diffonderà in tutto il mondo e potrebbe essere un controllo globale delle corrispondenza
Lardo minuto finale che dedichiamo come sempre anche questo umile ventisei lo faremo spero anche in maniera redditizia insomma non sazio di valorizzare lei librerie un po'nascosta che ogni domenica voi vogliamo ricordare evidenziare citare sottolineare la biblioteca che hai scelto quest'oggi Edoardo biblioteche emana un'edicola o la libreria
No in realtà è il sistema bibliotecario valdostano ottimo
Perché
Signori comprende cinquantacinque biblioteche di pubblica lettura può immaginate quante piccola la Valle d'Aosta che esistente che sono snocciolato
E sono proprio distribuite sul lungo tutta la valle e anche le valli intermedia interesse Pica interferenze seccante quindi prevede parliamo di biblioteca cioè il libro si va a prendere sin presta e poi si riporta indietro
E ed è interessante perché insieme al libro che si presta il suo esempi molto indietro in realtà
Cioè c'è c'è di tutto cioè cioè il gruppo di lettura dei ragazzi la maratona di Poesia i canali su YouTube della biblioteca
Ma la fono video che il calcio ciò che io ho trovato questa cosa in importante da comunicare
Abbiamo una valle in cui ci sono cinquantacinque biblioteche di pubblica dove lettura sparse per tutta la Valle Valle intermedie Intersect ficcante siamo in Val d'Aosta
Ottima citazione ottimo modello direi decideremo altre delle prossime puntate di questo due mila ventisei ancora umori ovviamente a tutti i nostri ascoltatori da Emilio Targia grazie a chi ci ha ascoltato grazie ad un altro fascicolo
Che è stato con noi anche in questa domenica questa tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale radio radicale punto it e ovviamente sempre anche in una versione pop casse riferimento di posta elettronica media dintorni chiocciola gmail punto Coppa

Puntate recenti