Stampa e regime

Buongiorno a tutti buona Befana se siete a Roma non passate da piazza Navona il Consiglio è di cuore come si dice perché sarà un'iradiddio
Passa la Befana ha da fare la festa dei terreni la chiamano nel mondo i tre Magi che porta nove ore incenso e mirra
Come sapete la mia era una gomma resina aromatica che ogni Maggi e non una stalla vuota può essere considerato un pensiero gentile con me come regalo comunque questo è dunque titoli di oggi ovviamente insomma buona Befana Totti
Titoli di oggi sono sovrane cioè la viene sempre un po'più con evidenza fuori la invisibilità dell'Europa nel migliore dei casi qualcosa di sta muovendo sotto traccia nel peggiore non si sta facendo nulla ci sono molti giornali che
Cominciano a chiederselo con un certo allarme si parla della Groenlandia cari nonché carina siamo l'allegria dei naufragi ormai siamo altrove però dico che rinnova le K fra virgolette se stessi scrivendo L K su Repubblica
Dove c'è un Trump
Intonando
Eccolo qua
La il titolare Colombia Cuba Messico Iran c'è un un Trump davanti al suo computer e con l'aria allucinata
Che clicca Groenlandia virgolette aggiungi al carrello che male rende l'idea mi diceva appunto
Sì è un Ungari Ungaretti diciamo un po'il problema si ama all'allegria dei naufraghi
Oggi ma tu Maduro e va in Aula
Chi è il giudice ce lo dice il Corriere della Sera
Il Corriere della Sera
A pagina no offre
Pagina nove
Il giudice novantaduenne che disse no sulle deportazioni
Il magistrato dinanzi ce lo racconterà inusuale il magistrato dinanzi al quale Nicolas Maduro risponderà delle accuse di narco terrorismo e uno dei più anziani Autori morì del tribunale del Distretto Sud di New York Manhattan
Al ventuno al Stein novantadue anni ebreo ortodosso nominato giudice federale da Bill Clinton nel novantotto
Andersen ha già avuto a che fare con cause che stanno a cuore all'amministrazione Trump a giugno è stato il più netto dei giudici che hanno bloccato i tentativi dell'amministrazione di virgolette deportare persone di origine straniera fanno leggi anche molto vecchia
In particolare la Shine ha impedito di usare l'Alien Enemies Act del mille settecentonovantotto
Che conferisce al presidente il potere di espellere rapidamente gli invasori stranieri che fino a quest'anno era stata invocata solo tre volte nella storia degli Stati Uniti durante la guerra del mille ottocentododici le due guerre mondiali
Alle stelle aveva anche contestato le deportazioni già avvenute verso El Salvador un paese che è pagato per raccogliere i nostri stranieri è scritta nelle Stein non essendo né quello da cui provengono né quello in cui desiderano essere espulsi
Vengono portati lì e lì rimarranno in tempo indeterminato dice ancora la nota di Andersen senza la possibilità di comunicare con una avvocati familiari camicie un paese che è pagato per raccogliere i nostri stranieri
Interessante mentre il super avvocato Sara Barri Jail Pollack super avvocato di politici e manager che virgolette libero Assange torniamo a vedere un po'di titoli giura Rodriguez alla vicepresidente in Venezuela con rammarico ci dicono i giornali la presidente ad interim ma mentre Maduro annuncia in aula io rapito tornerò insomma
Vedremo ma a me ma e i
Si concentrano anche
L'attenzione si concentra anche l'attenzione dei giornali dal punto di vista internazionale su quello che sta succedendo in Iran
Ci sono manifestazioni in piazza decine di morti proteste in Iran il regime ha paura i morti si danno da i ventuno e i trenta morti ma ovviamente non
Non c'è una un dato preciso
Insomma la situazione abbastanza complicata tanto che i giornali dicono che è già pronta il la via di fuga
Per Khamenei verso Mosca
E poi può essere anche che lo mettono nel condominio dove già stava Bashar al-Assad
Sarebbe divertente vedere le riunioni di condominio con Khamenei
Bashar al-Assad è un è un po'di altri protetti del regime dei punti né del cliente comunque a proposito di
Mosca notizia anche qui torniamo al discorso c'è poco da ridere però questo è
Mele deve essere un forse ve lo ricordate un un uomo una bottiglia si potrebbe definire
Il falco del Cremlino Dimitri Medvedev fra vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo preso spunto dalla vicenda Venezolana ci dice il Corriere per minacciare il presidente ucraino ha voluto inizia dance chi e il cancelliere tedesco Friedrich Merz ventilando la possibilità che facciano la fine di Maduro
Il rapimento del neonazista Mercer ha detto Medvedev fra potrebbe essere un eccellente svolta in questa serie di eventi carnevaleschi chiuse le virgolette chiusura citazione affermato mezzo deve ieri e il Governo tedesco ha risposto per le rime
Testuale condanniamo nel modo più fermo esternazioni del genere ogni tipo di minaccia ha detto il portavoce di merci Sebastiani killer
Non vediamo motivo ha continuato però mentale e misure di sicurezza per il cancelliere che ben protetto l'anticrimine federale responsabile di questo ed è fra i migliori del mondo aggiunto il insomma
Mentre a destra che non è noto a dichiarazioni
Quanto meno singolari
Ha colpito ancora
Altra notizia di oggi Marco sciur Roma prevalsi adesso l'accordo è più vicino intesa più vicina dicono i giornali per il marco sull'accordo di libero scambio dei Paesi dell'Unione europea con l'Argentina Brasile per regalie Uruguay le condizioni dell'Italia per dare il via libera sono sui giornali di oggi già il dodici gennaio
Dovrebbe esserci la firma dell'intesa sarebbe uno sbocco importante
E rispetta una Europa che va in tutte le direzioni contemporaneamente
Tornano in Italia le bare con cinque ragazzi le vittime del rogo tornano a casa un dolore immenso Crans Montana e le immagini sono in prima pagina su tutti i giornali quaranta ragazzi e ragazze europei morti di cui sei italiani centosedici feriti di cui
Purtroppo parecchi gravi molto gravi
Il comune è sotto inchiesta perché pare che i controlli non siano stati un pare si dice però questo cioè questo vi leggo
Pare che insomma i controlli che donassero ogni anno non siano stati fatti ogni anno
I giornali c'è un'intervista un magistrato svizzero dicendo che in Italia ci sarebbe stato l'arresto per i due titolari
La situazione sarebbe anche abbastanza abbastanza abbastanza squallida dal punto di vista perché la notizia
E qui andiamo ripeto oggi mi rendo conto che cavalchiamo
La tragedia
In termini difficili ma pare che tutto sia successo perché ogni volta che veniva ordinata una bottiglia molto costosa per dare evidenza al fatto che era stato ordinato una bottiglia costosa si accendevano queste maledette candele
Che hanno dato poi fuoco alla gomma piuma dell'insonorizzazione
è chiaro che se tutti mette sulle spalle di qualcuno accendi le le candele tutto organizzato insomma
Fa paura se ci si pensa comunque pare che sia i giornali dicono che sia stato questo
Queste candele venivano accese per segnalare che uno dei giovani aveva acquistato una bottiglia costosa
Non è chiaro dove fosse il personale del locale ma è chiaro perché lo dicono i giornali che vent'anni fa
Jack Moretti che era uno dei due titolari ha avuto problemi con la giustizia non si è trattato di una multa in lire per divieto di sosta ma per sfruttamento della prostituzione e per sequestro di persona insomma
è una svizzera in cui non sia esso Larry
L'immagine di alibi insomma non è è una edicola faccia sporca
è chiaro che non si può
Giudicare tutta la Svizzera però è piuttosto strano in caso marcio questo qui non c'è qualcosa che non torna che non funziona
Altra notizia Giubileo chiude il Giubileo oggi il Giubileo dei due papi lo chiamano i giornalisti senza talmente il
La porta che è stata aperta da papa Francesco viene chiusa oggi da papa leone decimo quarto
L'Osservatore Romano titolo è bello terminato il Giubileo la speranza resta all'Angelus il Papa parla dell'Anno Santo domani alla solenne chiusura della Porta Santa della Basilica quindi e domani non oggi
CD no domani perché il dall'Osservatore Romano è datato lunedì oggi e martedì quindi oggi si chiude scusate ma
C'è stato un un conflitto spazio-temporale si potrebbe definire il termine al Giubileo la speranza resta
Mentre l'altro titolo dell'Osservatore Romano Venezuela garantire la sovranità e superare la violenza
Il Pontefice chiede che il bene del popolo prevalga su ogni altra considerazione all'ordine osservano la mano che l'organo ufficiale del vaticano
Abbiamo ancora altre notizie una che ci riguarda ve la do subito perché parla di radio radicale
Accennavamo ieri era finito sulla stampa
Oggi ci sono il dubbio Repubblica e il manifesto che parlano dei fondi
Anche prendo il titolo che in prima pagina dubbio radio radicale i fondi ancora non si vedono è l'allarme rosso il titolo è bene il titolo l'incipit bello
Fra l'altro c'è una foto
Di Mara COO che viene nella foto dell'arresto ci sono dei microfoni che dovrebbero essere quelli di radio radicale un fonico che io mi scuso ma non riesco a riconoscere
Mentre riconosco perfettamente anche se nascosto dalla dalla Pannella via delle mani che erano dei badili nascosto dalla mano destra di Pannella e Franco De Cataldo seduto accanto a lui grandissimo avvocato un uomo straordinario
E fa piacere anche se se ne vede un terzo
Rivederlo qui sui sul dubbio foto foto di foto storica i poliziotti vestiti da poliziotti degli anni settanta dove comprasse queste giacche a quadri
è un mistero uno dei pusher dovevano avere dei pusher delle giacche
Mentre la foto mentre Marco Consegna la il sul documento al commissario
Gianni alati radio radicale i fondi ancora non si vedono allarme rosso dice un incipit bello la notizia è di quelle che non fanno rumore ma fanno paura
Per la prima volta dopo trent'anni nella manovra di bilancio di fine anno non sarebbero presenti i fondi per il finanziamento di radio radicale dieci milioni di euro circa l'anno
Che fin dal novantaquattro salgono a garantire la trasmissione integrale delle sedute parlamentari e di altri e venti istituzionale
Un'assenza che potrebbe pesare moltissimo e che sempre secondo professione Reporter apre uno scenario tutt'altro che rassicurante
Eppure fino a pochi giorni fa per il prima di Natale il clima era tutt'altro che allarmato
Comica di relazionare in contato il segretario del partito radicale di editore della radio Maurizio Turco che aveva assicurato nessun problema la convenzione sarebbe stata rinnovata anche dal governo erano arrivate rassicurazioni
Formali
Sempre dal dubbio una vento quasi straordinario visto che negli ultimi dieci anni pagamenti arrivavano spesso in ritardo per i concerti problemi con le banche ma la doccia fredda è arrivata subito dopo radio radicale non è citata né nelle le leggi di bilancio nel nel decreto milleproroghe
Ed è il dubbio lo dicevamo ieri comunque se si vuole
Se c'è volontà politica il problema si risolve altrimenti la storia di una radio
Che a cinquant'anni
Avrebbe forti difficoltà sarebbe anche bello sto cercando Repubblica sarebbe anche bello Checchini
Della prima radio
Penso non solo Walter Vecellio Marco darà sceglieranno insieme a chi vi parla
La primissima radio io qualche qualche anno prima forse non conta poco
Però anche quelli che c'era non è la prima redazione che si chiamavano Gelli Roccella
Paolo Liguori e le
Li ricordo bene con affetto ma anche quelli che ogni giorno ascoltano la radio giornalisti politici magistrati insomma
Credo abbiano un debito di riconoscenza e di quelli che è difficile pagare con una con la storia di questa RAI
Trovato Repubblica se astenersi il governo non chiuda radio
Ricade la convenzione fra radio radicale lo Stato non è entrata in manovra rischia di saltare
Sarebbe la prima volta dal mille novecentonovantaquattro per l'emittente che segnò un'epoca fra Cronache del segno ma segna perché vogliamo proprio tra cronaca delle auto di giustizia e Parlamento le celebri conversazioni fra Marco Pannella lo storico direttore Massimo Prudente
In ballo ci sono dieci milioni di euro otto per la convenzione sulle sedute parlamentari e due per la digitalizzazione dell'archivio
Tra l'altro detto per inciso non c'è ma lo dicevamo qualche può fra l'archivio di radio radicale dovrebbe essere considerano al tatto quanto meno patrimonio dell'umanità dell'UNESCO se andate a vedere cosa c'è dalla nel suo archivio dal settantasei
Chiaro che va è una miniera d'oro che va scalata ma comunque una grossa miniera d'oro torna leggere al netto del tre settembre milioni di euro già stanziati dalla legge dell'editoria dalla redazione via Principe Amedeo Roma non nascondono i timori dopo due anni di relativa tranquillità anche per le voci però smentite di vendita da Antonio Angelucci
Ora le speranze sono riposte in un emendamento last minute al decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta il trentuno dicembre scorso ma in fase di conversione ci auguriamo dice in una nota Alessandra Costante segretario generale della Federazione nazionale della stampa che il Governo il Parlamento non vogliano spegnere una delle voci più autorevoli del mondo dell'informazione politica
è l'unica a trasmettere in diretta le sedute delle Camere più importanti avvenimenti politici un'opera insostituibile al servizio dei cittadini grazie
Da ad Alessandra costante per questa dichiarazione c'è anche il manifesto vi dicevo che lo segnalava
Pagina dieci radioline senza finanziamento in convenzione per il servizio pubblico appello della Federazione nazionale della stampa di una delle voci più autorevoli dell'informazione
Viene riportato anche qui la dichiarazione della segretaria della Federazione nazionale della stampa
Cioè la storia di radio radicale panetterie la prima volta il ventisei febbraio settantasei con l'esplicito obiettivo dei militanti radicali capitanati da Pannella di dimostrare ciò che il servizio pubblico dovrebbe fare
Ed è appunto il manifesto ce lo ricordiamo bene quella primavera del settantasei via di villa Pamphili terzo piano dunque
Altre cose vi dicevo ieri forse l'elemento più forte dal punto di vista di politica interna era in lungo contributo di
Zaia per
Il il futuro della lega e che fa però crea qualche problema nel senso che Vanna ci attacca Zaia non è il mio riferimento alta tensione nel Carroccio l'ex governatore veneto lancia il suo manifesto politico serve una destra liberale e non contro gli immigrati il generale
Prende le distanze
Se ne occupa Matthaeus Pucciarelli sul Repubblica ma ne parlano
Gli altri giornali
Ombra ma non fanno neanche più finta nella lega volano gli schiaffi simbolici si intende ma è meglio precisa di visti contesti fra Luca Zaia e Roberto Guana
Entrambi con un'alta considerazione di se stessi entrambi con un bel pacco di voti su cui contare ma per il resto divisi su tutto
Nello stesso partito sembrano starci per sbaglio per Matteo Salvini una volta salvato dalla débâcle del dall'uno una volta dopo dall'altro sarà sempre più difficile riuscire a dare ragione a tutti e due
Beh soprattutto se
Diciamo Salvini e Giuseppe Conte e il generale Vanna Anci rappresenteranno
Insieme a una forte componente appunto dell'opposizione quelli che insomma sono molto attenti diciamo molto sensibili al pensiero di Putin del suo gruppo di riferimento
Un'altra notizia ieri era su domani scusate la contraddizione ma ieri era sul domani
è una storia io non l'avevo data perché mi sembrava talmente banale e ovvia però siccome parte la Polemica riguarda un vice direttore della RAI
Che insomma
Vice di Rai sport posta la fiamma dell'MSI è polemica
Il giornalista Riccardo Pescante figlio d'arte non è uno dei pochi e unici unici figli d'arte
Che finiscono in RAI però insomma il posteriore Lullaby un pezzo di Antonella Baccaro il possesso e sociale del ventisei dicembre scorso vi si scorge la Fiamma Tricolore del movimento sociale italiano
E sotto il commento le radici profonde non gelano MPS cena fiammata accesa anche difficile che gela non con un monte ultimamente
Che è una fiamma che poi si spegne si accende calata razziale insomma però comunque un po'di caldo lo farà
Torna leggere un'attestazione di appartenenza che Riccardo Pescante vicedirettori RAI Sport consiglio di Mario Pescante dirigente sportivo e parlamentare ha deciso di non ce la scatenando le reazioni i delle opposizioni in commissione di vigilanza
Dario Carotenuto capogruppo il Monte Cinque Stelle l'uso che Pescante fa dei suoi canali sociale incompatibile con le linee guida del servizio pubblico la polemica sta montando fa un po'sorridere questo fatto che in in RAI
Ci sia questa leggera connotazione politica scoperta oggi
Ma e so bene di cosa parla
Un grande intenditore dei dati Giovanni Benincasa diceva che ero l'unico dirigente Rai
Con la maglia di Pannella che vi assicuro che è come aver fatto il vietnamita sotto certi aspetti comunque
Tutto è bene quel che finisce bene opinionisti di oggi dicevo sulla prova certa azioni Lucrezia Reichlin loro OPA trovi se stessa politica e mercati ma ci sono anche Maurizio Molinari su Repubblica molto interessante il pezzo i nuovi padroni del petrolio
C'è anche Altan in prima pagina il solito personaggio che guarda fisso il lettore dice e la famosa Cina cosa fa niente
Anzi niente per col punto esclamativo lungo con l'interrogativo poi ci sono un gruppo semper parto da Repubblica ma si allarga il discorso un gruppo che tocca un po'temi vicini la sinistra italiana e dittatori penso di Luigi Manconi ma c'è anche Giuliano Ferrara sul Foglio
Interno rosso che sopra giorno hanno dice Giuliano Ferrara Cardini Cacciari summa duro quando idee balzane vengono spacciate al supermercato della stravaganza lo vedremo Giuliano Ferrara così come vedremo
Manconi c'è anche Stefano Folli che
è forse uno dei migliori se non il migliore
Osservatore di quello che succede
In quella che viene chiamata per convenzione ormai sinistra
Venezuela riflessi anche sull'Italia e la la Premier ha preso una posizione che potrà rinforzare con la relazione con Washington erano folli analizza il ruolo del governo e dell'opposizione
Sulla
Sulla vicenda del Venezuela problema politico per quando le per quanto riguarda l'Italia sarebbe dell'opposizione di sinistra non va dimenticato che persino il regime di Maduro dice Follini
Ha trovato più di qualche sostenitore nelle nostre piazze i nodi all'Occidente di stampo anglo americano che Maduro sia stato un criminale un torturatore basta chiederlo ai venti italiani che sono
In uno stadio ci pare si riparla ancora di trentini
L'utilizzo di Maduro e non solo di Maduro nel mondo degli europei e degli italiani fattispecie come ostaggi
Ostaggi politici è un classico letteralmente un classico di certi regimi
Autorità comunque
Ufficio Stefano Folli
Frau vedevo che Luigi Manconi Giuliano Ferrara passano ripensare a un
Ma c'è anche Adriano Sofri su questo lei non non a caso lo citiamo perché fanno ripensare a una vecchia testata abbiamo unità e la memoria comincia
A tornare a galla con me qualcosa di maldigerito volte
Viene in mente un vecchio giornale che stava a due passi dal gasometro
A la Roma dove Ciampi soffice Ferrara cioè a Manconi c'era una stanza
Dove si entrava con difficoltà dove stavano Vincino da un lato e Tano D'Amico che è uno dei più grandi fotografici italiani sottovalutato
Anche un
Enormemente però è è comunque considerato uno dei più grandi lo è un più grandi fotografi realizzava in questa stanza al povero danubiano personali
Di una gentilezza d'animo enorme conviveva con Vincino e non era una cosa semplicissima
Torniamo a leggere venissi di oggi e mi stavo perdendo negli nei meandri della memoria Francesco Merlo farla della moglie di Maduro nelle sua lettera pagina diciotto andiamo a vedere perché effettivamente il problema si pone vediamo come loro risolve
Merci
C'è una lettera di un lettore di Genova Laura per la lettrice c'erano Laura Traverso
Caro Merlo perché hanno arrestato la moglie di Maduro alla moglie i tutori ne sono stati addebitati gli orrori del marito Merlo rispondano al suo arresto non c'è solo l'idea che il matrimonio sia in associazione a delinquere
Ma c'è anche l'occhieggia era al potere della donna sul potere dell'uomo al vecchio luogo comune che il vero cervello lei Cilia Flores era nella lista nera del governo americano è stata una boccata di Chávez era molto attiva sui media del gene ma non l'avrebbero certamente arrestata se non fosse la moglie del dittatore
Come sempre cita la fantasia che il domatore sia domato e persino dominato dalla sua primi era combattente che la definizione romantico populista della first lady venezuelana una specie di Evita Perón che premia infatti l'Assemblea nazionale parlamento unicamerale
Però persino il bullismo di Taranto ha avuto l'intelligenza di non esporre anche lei in pigiama e ciabatte di non trasformare i due mostri
Del narcotraffico i due affamatori del loro popolo in una coppia vite che scambiandosi sguardi tenerezza riuscisse a mimare l'innocenza
Francesco Merlo
Dunque le coppie di regimi autoritari viene in mente ciò c'era la moglie diciamo cioè scoccherà
La stanza chi con chi ha studiato il regime rumeno di Ceausescu usare di che cosa citarlo
Michele c'era lo segnalo en passant bullo grande bullo piccolo
Dice
Michele Serra
Chi non sa cosa diavolo dire fonde Ryan per esempio fa dichiarazioni edificanti quanto vaghi tipo siamo al fianco dei venezuelani che non vuol dire niente ma purtroppo in politica
Nessuno pensa mai che un decoroso Silenzio quando non si sa che pesci pigliare vale molto più di un balbettio pilatesco
Dice nella sua
Rubrica
E
Michele Serra
Sempre sul Venezuela l'Europa eccetera ci sono anche Natalie Tocci sulla stampa Stefano Stefanini sulla stampa
C'è Claudio Cera sul soglio Nadia Urbinati sul domani Guido molto credo sul manifesto
Lo vedremo mentre il giornale Tommaso c'erano è il
C'è un conflitto
Abbastanza ragionevole peraltro motivato più che ragionevole fra il giornale il report
E Tommaso Gernot non c'è da stupirsi è bastato pubblicare uno scontro su sua Maestà report decine di nomi di magistrati imprenditori politici finiti nel dossier
Di un consulente della trasmissione Sigfrido Ranucci in pratica fare un'inchiesta vera per finire sotto l'attacco politico di tutta l'armata russa guidata dal movimento cinque stelle quindi che la stampa è libera solo se la loro scrive Tommaso cioè non sarà interessante vedere
Come va a finire sul referendum scrivono Mattia Feltri torna a scrivere oggi bentornato Buongiorno Mattia Feltri la stampa lo rubriche Bongiorno
In questi giorni appare un po'un con manifesto del comitato per il no
Alla separazione delle carriere animato anche dalla magistratura sopra si leggevano slogan vorresti giudici che dipendono dalla politica non si sa nemmeno da dove cominciare scrive Feltri anzitutto di giudici che dipendono da politiche democrazia non si è mai sentito parlare
I due i giudici sono indipendenti ovunque lo sono anche l'italiano saranno anche in futuro per sempre
Il Comitato intendeva dire i procuratori registi tutti i procuratori e i pubblici ministeri ai magistrati requirenti
Questa è una vecchia polemica per inciso
Dei tempi dell'arresto di Enzo Tortora insomma confondere i giudici con i magistrati
Requirenti pericoloso
Sto cercando tutti i mobili torno leggere Mattia Feltri definire chi conduce l'accusa mente giudice mettono le sentenze che in ogni democrazia liberale sottoposto
Un a un controllo della politica solo in Italia indipendente
Continuerà a esserlo perché i referendum non tocca la sua eccezionale indipendenza
Quindi i giudici non dipenderanno dalla politica che è una nicchia da galattica
E non dipenderanno dalla politica nemmeno i pm che è una falsità ma quando in quanto di più deprimente c'è in cui lo slogan il disprezzo con cui si carica quella nobilissima Polo alla parola politica
In una democrazia liberale quale noi siamo opinion Mattia Feltri sebbene ce ne scordiamo ripetutamente la politica rappresenta la volontà popolare la rappresenta direttamente con il Parlamento indirettamente con il governo
A sottoporre PM la dipendenza della politica conclude filtri significherebbe sottoporli alla dipendenza del popolo
E sottoporre una forma di controllo che all'enorme potere di togliere la libertà dovrebbe essere l'ovvio per un popolo sovrano solo si preferisce non dirlo
Dalla persona che avete c'è anche da segnalare il prezzo di Guido Vitiello
Sempre sulla giustizia pratica evoca le logiche della presunzione di non si sa lascia delle penalisti parigine Mary dosi e Giulia microscritto
Poche cose dice Guido Vitiello sono più gente in Italia di un elogio della presunzione di innocenza
Ed è Guido Vitiello che e in da qualche tempo mi sembra sia inchiodato sotto la rubrica delle
Lettere al Foglio quindi CIA evita di andare a capire dove è finito ogni volta perché vale la pena cercano sempre contributo interessante sempre sul la giustizia
Però andiamo sul domani perché una cosa interessante Diana Ligorio Milana Ligorio
C'è va be'ci dello dopo passando però rendetevi conto del della fatica di parlare di politica italiana è un è un esempio non è che c'entra il domani se ne possono fare su tutti i giornali
Fico fa assessora pure Zabatta mai collaboratrice di Lettieri Ferella Zabatta le politiche giovanili lavora di lussi come esponente di punta della destra
La politica italiana che Apple scrivono centri che ha soprattutto sui giornali
Comincia ad essere veramente fastidiosa a morte eccolo qua il pezzo Diana Ligorio l'ergastolo e la laurea all'università in carcere come una rivoluzione del polo universitario una realtà consolidata con cento tre studenti
Detenuti iscritti all'Università della Calabria
Da noi il punto non registra quasi abbandoni dice la professoressa Garreffa
Carcere di Rossano la nel due mila dieci un detenuto chiede di iscriversi alla facoltà di Scienze politiche così un gruppo di professori dell'Università della Calabria
Decide di offrire lezioni appelli nel penitenziario fra questi Franca Garreffa docente di Sociologia della devianza
All'inizio si è trattato di rispondere a una richiesta ora il progetto dell'università in carcere qualcosa in più garantisce attraverso l'accesso agli studi dice la professoressa Carla Garreffa
Il diritto costituzionale all'uguaglianza sociale per persone che hanno commesso gravi reati
Nel frattempo il numero di studenti nel Cretaceo sano cresce quei professori cominciano a costituire il primo embrione di polo universitario penitenziario come ce ne sono in altre regione la didattica universitaria in condizioni di privazione della libertà sostiene Garreffa
Non è una prestazione formativo al nostro di dinari uno strumento di inclusione spazio lungo ed è bello
Ma merita il fatto che il domani gli abbia dato evidenza e ne parli con questi c'è tempo anche per gli altri giornali per approfondire una buona notizia il l'avvenire cioè Roberto Pasolini porta aperta per il mondo che si occupa del Giubileo Gibuti continua nella vita dice sull'avvenire nel suo editoriale
Intanto dire che ma se volete che il foglio è un po'orfano si sente la mancanza di Marco così in prima pagina
Però nasce aspetta attendiamo con fiducia ritorno non probabilmente a sciare beato lui
Mentre però c'è c'è OSCE o sul tempo sempre diciamo e con un appello che mi sentirei di fare visto che insomma antichi passa di sono stati condivisi con Daniele Capezzone con una una preghiera
A dir nuovo direttore del tempo non riducete
Le i contributi in prima pagina di osceno sempre di più questo già accadeva con Vincino ne parlavamo prima quando lo lavorava al Corriere della Sera
Lei niente qualche spazio e perché a Vincino alla fine non era uno che si metteva lì a rompere le balle però c'erano dei momenti in cui bisogna prendere la lente di ingrandimento che per capire cosa Vincino e ha scritto nel suo disegno ecco merita il il contributo di Osho merita non riducete nel senso appello mio personale senso fate quel che vi pare insomma
Nel da un altro appello questo sì molto motivato
Se vi capita
Recuperate proposta radicale
C'è un numero molto bello anche come come copertina realizzato è un è la creatura di Valter Vecellio
Che non sento da però una anche ritorniamo al discorso un grande abbraccio gli auguri indiretta però ha fatto un un un lavoro sul mille novecentosettantacinque l'anno della conquista dei grandi diritti civili
Che merita realmente se vi capita lo potete ottenere tranquillamente scrivendo a info chiocciola proposta radicale proposta era proposta radicale punto it
Perché merita ci sono ci sono
Dei contributi fondamentali perché aprire che cos'era l'Italia eccome diventata diverso il settantacinque vero è stato l'anno della conquista e grandi diritti civili è stanco qualcosa da non sottovalutare chiuso diamo qui
Quello che è un po'il quadro generale vi dicevo
Andiamo sui titoli a vedere le pagina Corriere della Sera dallo spazio alle vittime del rogo torno a casa un dolore immenso modulo in aula io rapito è stato ucciso un capotreno di trentaquattro anni a coltellate nella stazione di Bologna
A Repubblica Maduro io prigioniero di guerra ma
I nuovi padroni del petrolio dice Maurizio Molinari la sinistra italiana i dittatori Luigi Manconi la stampa Trump minaccia il Sud America c'è un'intervista Gratteri
Diciamo che Gratteri
è un po'
Si può definirlo verrebbe un termine
Sarà un prendo un po'le barre ecco sulle loro Nettuno lo trovi dappertutto eccetera insomma però
Procuratore capo di Napoli carattere in prima linea parla anche del Venezuela non il verso alla non domina ne orienta il mercato mondiale ad est degli stupefacenti spesso lo sono lo suggerisce in modo strumentali comunque c'è Gratteri sulla stampa
Natalie Tocci perché l'Europa ha paura di Donald mentre Stefano Stefanini l'analisi USA Russia e Cina le zone di influenza
C'è un dossier sulle ferrovie che pubblica il la stampa freccia lenta un anno di ritardi sia la stampa hanno bisogno di testimoni per sua firma Franco Giubilei ne siamo qui pronti per fornire quante come esperienza e come episodi quanti ne muoiono
Freccia lenta un anno di ritardi nella sua crudezza il dato è oggettivamente impressionante
Le frecce che hanno attraversato il Paese negli ultimi dodici mesi hanno cumulato un ritardo complessivo di quasi due anni numero che applicato gli oltre novanta mila treni presi in considerazione Frecciarossa gente bianca si traduce in una media di dieci minuti in più per oggi convoglio
La storia strana anche perché quando c'è da pagare il biglietto la Freccia Rossa non è che te lo regalano però a far tempo della
Nella logica
Italiana il foglio prove tecniche di nuovo egemonie ci racconta Micol Flammini dall'Intelligence dentro Caracas alla guerra in Ucraina le tracce del regime di Cuba molto più che un insomma
Mentre ma sul sì il leone prudente il Papa non condanno Tramper ripete quel che conta è il bene del popolo di Giuliano Ferrara vi ho detto
Mentre Ermes Antonucci PM in chiesa in Puglia e magistrati terranno un tour nelle parrocchie per propagandare il no al referendum
Claudio Cerasa Venezuela sia Iran perché gli anni di resistenza eroica ai degli ucraini hanno aiutato ad avere un po'meno luce in giro per il mondo
La fine del mito dell'invincibilità del fronte autoritario un film e pieno di contraddizioni di incendi spenti di incendi che non vogliono vedere ma se si ha la forza di unire i puntini si capirà con facilità
Chi di fronte all'Asse del male degli Stati canaglia cioè che si muove per spegnere un incendio facendo nel divampare un altri che invece combatte anche per non le guerre che l'Occidente sceglie di combattere a metà
Se si possono virgolettato si possono trattare così dittatori allora gli Stati Uniti d'America sanno cosa fare dopo ha detto ieri il presidente ucraino Zalinschi gli si può dare torto ed è Claudio Cerasa
Che ci dirà sempre un po'su
Il morale quando lo leggiamo cene radiosa se c'è Roma il bavaglio rosso il giornale Movimento cinque Stelle Ranucci attaccano i giornali dopo lo scoppio di dossieraggio il centrodestra stampa libera da difendere
Mentre Giulia Sorrentino così la moschea di Milano raccoglieva fondi per finanziare hanno un
All'Avvenire governo all'americana in Venezuela la presidente
Ad interim logge invece lancia segnali distensivi agli Stati Uniti lavoriamo insieme le mire di Trump sulla Groenlandia irritano Danimarca Unione Europea ONU ama c'è anche l'ONU vedete incredibili pensavo fosse però l'ONU che ciò sembra avete presente cosa dell'ONU è un'organizzazione internazionale che hanno York
Interessante perciò all'ONU è preoccupata per Colombia Cuba e Messico la foto anche qui è quella delle bare l'abbraccia i nostri figli
Mentre M. questa è una bella notizia Muti dirige nel carcere l'orchestra del mare
Andiamo a vedere perché Cinzia incuriosisce ci intriga posso Muti dirige l'Orchestra del mare sono la musica senza barriere dieci gennaio nel carcere di Opera si terrà un concerto straordinario
Sul palco musicisti avranno strumenti ricavati dei detenuti lavoranti legni dei barconi dei migranti approdati sulle coste italiane e la bellezza che libera bello il pezzo di Lucia bella spiga cioè il la foto di Riccardo Muti circondato da giovani musicisti mentre dirige un'orchestra
E poi una corridoio all'interno del carcere milanese di opera
Osservatore Romano ve l'ho già dato praticamente termine del Giubileo la speranza resta speriamo potrebbe speriamo che la speranza resta Il Sole ventiquattro Ore Trump il Picconatore globale minaccia Messico Cuba Colombi rane ancora Groenlandia e non esclude interventi sul terreno l'Unione europea difendere la sovranità territoriale a bordo della il forse il Presidente USA Donald Zampa virgolette esternato contro molti implicito Big obiettivi globali comincio a pensare tra Medvedev offre o come diavolo si chiama tran-tran Putin è che forse un
Non a caso uno dei migliori commentatori della politica internazionale non solo sì a Massimo Recalcati che di professione fa un certo mestiere
Il dubbio l'Anm si gioca tutto soldi descritti e CGIL per far vincere illa occorrenti e Beyoncé referendum passa la riforma spot pagati con l'aumento delle tasse associative
Ma Paolo Itri giudice ma così in Etiopia Tournoi toghe diventiamo un partito e non siamo credibili
Sempre dal dubbio Damiano Aliprandi ritorna la vicenda di Report è una vicenda che va chiarita riecco la pista nera sulle stragi di mafia ma l'ennesima illusione di report fra l'altro cioè la propriamente
No perché c'era sia esso perse le tracce
Del dell'attentato siccome brutto quando un un giornalista subisce un attentato sarebbe anche giusto che qualcuno ci spiegasse cosa succede solo
Appunto
No
Vedremo un attentato rimasto grazie a Dio senza vittime però ancora anche senza chiarimenti
Domani Maduro sono sempre presidente Groenlandia l'Unione Europea balbetta ancora ci dicono i giornalisti sono De Benedetti di Giuseppe Ferraresi e Cassano organo Malatesta Martin Riera Sebastiani e Morini
Sul domani audit e dittatore venezuelano in ceppi in tribunale a New York non è una brava persona non un Narcos il premier Dinu
E attacca Trump l'Europa che teme per l'Ucraina adotta la strategia dell'URSS cruccio
Mentre Nadia Urbinati Litta alcuna bombardato il sogno americano
Il manifesto Trump Landella foto
Dei due arrestati sono un prigioniero di guerra dice maturo si dichiara non colpevole
Tutti i crimini del sovrano del mondo Luigi
Ferraioli
Mentre la politica del disordine permanente Guido molte e dove la politica del visone permanente America fra sta l'unità fischia il vento una tempesta fasciste guerresca supera l'Occidente stavolta conosciamo i rischi bisogna reagire in tempo
Ci sono due pagine dedicate a Pertini così Pertini incitava i pacifisti da da leggere anche se diciamo che
C'è una foto storica di Pertini in doppiopetto che parla ai partigiani venticinque aprile mille novecentoquarantacinque
Massari Pertini è una storia molto complessa e andrebbe letta non soltanto in una chiave riformista Effetto Domino Trump vuole liberare gli USA dalle influenze anti occidentale dopo il blitz in Venezuela il turno di Lanna Cuba
E Hamas Lorenzo vita ci dice ora l'Iran trema Khamenei prepara la fuga da Putin
Mi pare che in punto sia la situazione sia pronta
La foto interessante di copertina l'effetto domino cioè il Venezuela procederanno apre Cuba poi Hamas il mondo in fermento e l'Europa dove ferma a guardare dice Claudio Velardi
Sul Mattino Groenlandia scudo dell'Unione Europea Meloni con i leader europei pronto a sostenere l'integrità territoriale danese Venezuela dopo il blitz Rosi questo già ora e apre a Trump insieme per la pace
Umberto Ranieri il nuovo mondo ritorno delle sfere di influenza la sfera di influenza sono un altro dei
Delle parole chiave ci andiamo ai giornali col botto nel tempo lei non sa chi sono io e chi a mia nipote la super cassa colpisce ancora
Il magistrato arrogante prova a salvare la giovane parente dalla Polstrada grassa delle stava ispezionando l'auto finisce davanti al CSM accusato di illecito disciplinare ma viene archiviato
La motivazione scarsa rilevanza prima pagina sul tempo
La la storia c'è
C'era sempre lì poi quando ci sono di mezzo i nipoti però non è che ci sono i pollini Fregoli detta sempre un problema
Però
Però
Lo commenta Francesco Storace
Pilato al CSM col magistrato prepotente però insomma di
Di prepotenza purtroppo la Procura insomma di sinistra o di destra prepotenza dei prepotenti che stanno ovunque sono un trasporti ecco mettiamola così
La foto è quella sul tempo
Dell'Ayatollah a me ne Kaunda un si avvicina l'ora X di Khamenei l'Ayatollah tratta l'esilio piano d'attacco di Trump Netanyahu e quei Pasdaran infiltrati in Europa per spiare i dissidenti all'estero
Daniele Capezzone ma quanto silenzio sull'Iran troppe complicità con il macellaio di Teheran
Il tempo dice Capezzone può prenderci un piccolo ma sicuro merito per primo da molti giorni ha riaperto il caso Iran con la nostra Francesca Musacchio
è vero però insomma non
Patron Rosella dicono i francesi per primo e unico pone in guardia da infiltrazioni anche qui in Italia del regime degli Ayatollah delle loro pericoli sì sì ma rete di spie
Prima ha raccontato del macellaio capo Khamenei stavolta trema davvero al posto del solito buon carattere han potrebbe fuggire dall'Iran
Allora torniamo al discorso
Sappiamo che comunque
Daniele Capezzone a conoscenza quanto meno dell'esistenza di questa radio e forse ma e a parte che è ridicolo mettersi a fare che arrivato prima insomma noi che stiamo alla corsa dei sacchi però insomma
Averno
E guardate che questa rimozione dell'immagine ed è una storia di radio radicale
Pesa
E non lo dico a caso in questi giorni comunque i problemi di chi
Se li pone libero campagna truffa sul referendum non la rivolta contro le balle del no dopo la denuncia di Libero monta pure a sinistra la protesta per la disinformazione dell'Associazione nazionale magistrati
Insorgono a maggioranza revocati idem per il sì arie Tonino Di Pietro
L'avvocato Della Valle si manipola l'opinione pubblica ha fatto grave
Ed è
Raffaele Della Valle
Ma c'è la foto perlomeno a fare vale quello che vedevamo Minář l'appoggio leale
Con una spalleggiati da Antonio Cerrone credo sia stato il il presidente umbro del tribunale durante il processo
Enzo Tortora
Comunque torno a leggere fra Della Valle
Fatto gravissimo erano in Tercera Coppola ed allora
Procura della grande avvocato
Milanese
Con delle erano delle arringhe spettacolare Coppola l'avvocato
Napoletana Raffaele Della Valle era virgolette il giovane
Avvocato fece un'arringa splendida
Sarebbe da risentirla tra ecco qui torniamo al suo discorso come fate risentire l'arringa di Della Valle d dall'ora
Fatemi una domanda datevi una risposta
Come
Dice il nostro
Non rende le nostre
Le le figure di riferimento dei media
Italiani dargli una risposta fatto gravissimo torno a leggere m'ero perso libero
Raffaele Della Valle fatto gravissimo questo è un reato il Ciad penalista il messaggio comparso in manifesti palesi falsità messe in giro dalle toghe per me mi polare l'opinione pubblica
Della Valle dice dire che il governo vuole sottomettere i magistrati può integrare il reato dall'articolo seicentocinquantasei del Codice penale
Sulla propaganda siamo davanti una forma eccessiva di propaganda che supera i limiti della correttezza e del rispetto e quella da che Della Valle non è uno che parla così
Andiamo a vedere gli ultimi due giornali gemelli il botto col botto la verità i giudici vogliono spostare e poi il voto per tenersi stretta la poltrona poche settimane di ritardo vanificano le vostre scelte
Sul sito all'ostaggio da politica altra furbata falsa sui manifesti
C'è la foto di diamogli Macron Brit Macrone un uomo fra virgolette dieci condannati uno al carcere per le insinuazioni sulle di Macrone
Marcello Veneziani ci comunica che secondo lui è meglio Donald di russi cinesi ma non mi piace l'imperialismo Francesco Borgonovo ci dice però che pena l'indignazione dei democratici un tanto al chilo
Mentre Maurizio Belpietro da Madura Jannacci Trump c'è l'Europa no allora però questo bel Pietro con l'Europa ha dei problemi un po'come Travaglio con Berlusconi sì
L'Europa c'è ebbe caspita invasiva se l'Europa non c'è ma dove all'Europa alla fine
Ricorda un po'quella barzelletta famosa della mamma cover che regala le due cravatte al figlio una blu e una russa quando il figlio arrivava a pranzo con la cravatta rossa negli dice ma quella blu
Che aveva che non andava ecco torniamo un po'questa tecnica è qui Marco Travaglio firmare e votare per noi Travaglio che quando non è
Non riprende non fa da portavoce di Mosca fa il portavoce dei di una certa magistratura e quindi ve lo segnalo mente
Il titolo di apertura supertestimone farlo occorre il famoso era pollo
Alla spagnola mi venivano dalla romane Harpoon romana ma no
Verso sud ma verso Maduro l'ex zero zero sette già smentito in Italia España
Anche il fatto quotidiano riprende Zaia soffre per Roma starà poco in Regione
Ed è appunto
Cinquecentottantasette milioni al commissariato
I giochi senza fondo le Paralimpiadi in tilt cinquecentottantasette milioni al commissario
Andiamo a vedere tra l'altro c'è un appello che segnalavano Paola Severini
E Italo Cucci per dedicare momento
Ai morti Crans Montana che non tutti fra l'altro degli sciatori Paralimpiade anche qui ritardi trecentottantasette milioni al commissario
E perciò lo firma Giuseppe Pietrobelli
Dunque dunque andiamo a vedere a questo punto le cose un po'più in dettaglio vi dicevo partiamo dal Corriere Lucrezia Reichlin
Che dice in pratica
Ci arrivo subito
Un'Europa troppo vulnerabile non si chiede all'Unione Europea di cresce di più ma di decidere cosa vuole essere dice Lucrezia Reichlin attuale una traiettoria di declino dal punto di vista economico
Nel due mila ventisei per l'Europa non sarà un anno di crisi ha per tema la chiave di chiarimento strutturale in cui dovrà decidere se restare un grande mercato regolato o diventare un vero attore economico e politico questa è una cosa detto per inciso che ieri
Nell'asta trama intervisterà che Claudio Cerasa fatto per il Foglio all'intelligenza artificiale intelligenza artificiale aveva già detto
E quindi aveva comunque evidenziato come ipotesi comunque lo riprende oggi locale c'era chi arrivando per i suoi percorsi che sono economici in un mondo più duro dice ancora RAI sul corriere meno cooperative più geopolitico la frammentazione non è una posizione intermedia
è una traiettoria di declino il due mila venti se non chiedo all'Europa di crescere il più le chiede di decidere chi vuole esserci sono anche i contributi dicono i commenti di Alberto Melloni
Papale una la prova del Concistoro ci troverà con i cardinali Camillo hanno letto e li valuterà in vista delle nomine le nomine
Papa leone decimo quarto le sta facendo con estrema lentezze estrema prudenza in questo una
Un aspetto c'è da segnalare anche Dacia Maraini vendette difesa le parole d'attualità l'anno nuovo arriva minacciose rancoroso scrive sul Corriere sembra che popoli persone si preparino alla guerra il clima Ettore uso le due parole che secondo me in questo momento bussano alla coscienza
Sono vendette difesa vedete un istinto dell'anno in un mano un sentimento che abbiamo in comune con gli animali
Poco su questo non lo so non giudice Dacia Maraini giallo ma non so se gli animali conoscano la vendetta
Dopo
Certo decisi per
Comunque tono leggero
Servirebbe una tono la all'offesa attorno a leggere Dacia Marini all'offesa impulsivamente si risponde con la vendetta ma le cose sono cambiate oggi consigliere deriviamo una grande conquista il passaggio dalla vendetta alla giustizia e penso
è interessante che si legge
Mentre sì andiamo a vedere Repubblica
Cioè
Disegno non sono autorizzati fotografi cioè il disegno di Maduro con la moglie
Maduro incatenato in aula innocente mi hanno rapito sono prigioniero di guerra dice maturo che di solito nel carcere Aram lo vedeva da un'altra prospettiva mettendoci quelli che decide i valori però mondana
Vi dicevo c'è interessante due pezzi quello di Maurizio Molinari e quello di Mancone Molinari
L'egemonia sull'oro nero così gli States decideranno prezzo e paesi da riformare gli USA puntano a diventare il soggetto più importante a livello globale tanto da mettere in difficoltà Russia e Cina e imporre la linea all'Unione Europea
Controllare le maggiori riserve di greggio del pianeta comporta per Trump la possibilità di sommarle al gas naturale diventano il maggior fornitore di energia per l'unione europea il cliente più ricco insomma
Il monopolio del benzinaio si potrebbe definire però insomma
Oltre a poter riequilibrare il rapporto con gli sceicchi del Golfo inclusi quelli di Riad Doha e Abu Dhabi con cui ha legami stretti perché l'OPEC non potrà più decidere il prezzo del barile a porte chiuse ma dovrà fare patti con la Casa Bianca
Si tratta di uno scenario certo potenziale dice Molinari sul quale pesano le incertezze della transizione a Caracas come anche le difficoltà di riattivare impianti venezuelani fu
Discenti ma basta spingere compagnie del greggio rivederle impianti a rivedere i piani guardando a Washington
A cominciare dalle britanniche BP e Shell e dalla francese Total e dalla norvegese è che noi che hanno operato in Venezuela
Siamo solo all'inizio di un reset conclude Maurizio Molinari che promette vasti conseguenze ma c'è già un effetto concreto premia canadese Mark Carney aveva immaginato un nuovo oleodotto dall'Alberta al Pacifico
Per esportare grigi in Africa in Asia scusate
Togliendo lo agli USA in risposta ai dazi ma ora la situazione è diversa perché tanto avrà peggiori in abbondanza e dunque Ottawa valuta la marcia indietro
Sono l'avvisaglia di un riassetto energetico innescato dalla riedizione contemporanea della dottrina Moro del mille ottocentoventitré e anche vero però
Questo fa riflettere il discorso di Maurizio Molinari
Che le accelerazioni di tempo in queste situazioni sono molto molto rischiose se non sappiamo come verrà gestito il Venezuela e ancora non è chiarissimo perché
La situazione non è non era semplice
C'era
C'è Fabio Tonacci che ha Cúcuta in Colombia nella città di confini Cúcuta migliaia festeggiano l'operazione USA Bogotà schierato l'esercito temeva l'ondata migratoria che finora non è stata massiccia
Per i festeggiamenti per la caduta di maturo in Venezuela sono comunque un elemento andiamo a vedere Luigi Manconi
C'è una penale non domanda che corre più o meno sotterranee mentre nel dibattito politico che inquieta la coscienza individuale la mentalità comune di una quota significativa di opinione pubblica
La sinistra sta dalla parte dei dittatori è un interrogativo perturbante di ricerca Luigi Manconi che a sinistra
Ha trascorso una vita
è un interrogativo perturbante per dirla con il linguaggio e la psicanalisi in quanto evoca qualcosa riconosciuto e che perché non diventi trattorie angoscia viene rimosso
Purtroppo la risposta dei numerose circostanze positiva
Cado ancorarla non vale la più classica delle strategie difensive fondata sulla rappresaglia ideologica e quell'assunto che non può essere a destra e tanto meno con l'italiana mossa da brutta servile nei confronti di ogni dispotismo a impartire lezioni problemi suoi
Ma è certo che non sarà la virgolette rogne altrui a costituire un'attenuante per le titubanze le reticenze
Le omissioni se non le vere e proprie impostura che compromettono il giudizio il giudizio delle sinistre di tutto il mondo nei confronti delle autocrazia
Le cause di questo atteggiamento sono antiche e vengono costantemente rinnovate dice Manconi all'origine c'è un profondo deficit culturale politico
Che si manifesta una presa di distanza comunque sospetto nei confronti del sistema democratico dei suoi valori fondativi delle sue regole
La saggezza all'affermazione per cui la democrazia la peggior forma di governo eccezion fatta per tutte le altre non viene letta come l'espressione di una intelligenza politica matura bensì come una sorta di postura rinunciatari ci si accorcia cioè a quello che appare come il male minore la soluzione povere mediocre incapace di suscitare aspettative ed entusiasmi
La sinistra
Dice ancora Luigi Manconi
è arrivata tardi e male alla fiducia piena nel diritto internazionale ogni volta che se ne rivelano le crepe le lacune si preferisce abbandonato alla sua sorte piuttosto che battersi per la sua migliore universale applicazione
Rinunciare a quest'ultima prospettiva significa né più nemmeno che affidarsi sui rapporti di forza la volontà di potenza riduce scegliere quale sia il più utile virgolette nemico del proprio nemico dunque invece che schierarsi incondizionatamente dalla parte della legalità internazionale dei diritti politici civili sociali dei venezuelani sì sì l si sceglie da stare dalla parte dell'autocrate Nicolas Maduro
Confidando nell'alleanza fra quest'ultimo e la Cina e l'Iran
Per Pasco aprile che questi Paesi tengono assai più alla buone relazioni che l'amministrazione degli Stati Uniti sappiamo che l'alternativa è fragile Pericle tante ma anche l'unica
Con affetto diciamo a Luigi Manconi se ci spara per irritante alle otto del mattino Cenci distrugge comunque ombra
Mi son perso il Pericle tante mi ha creato dei problemi eccolo qua sappiamo che l'alternative fragile Pericle tali
Ma è anche l'unica
L'unica a poter fare chiarezza rendere la sinistra moralmente politicamente autorevole
E nel caso concreto capace di contestare alle radici proprio in nome del diritto internazionale quel termine legittimo fra cui virgola fra virgolette con cui Giorgia Meloni ha definito un'azione militare contro ma Bruno
Senza che ciò comporti in alcun modo che lascia di una patente di legittimità democratica al suo regime
Luigi Manconi bello il pezzo
Siamo anche sopravvissuti al Pericle tante e quindi insomma ci sentiamo orgogliosamente soddisfatti andiamo leggere Giuliano Ferrara e qui ci prepariamo spiritualmente è anche fisicamente per per un periodo che usa la punteggiatura
No
Perché gli intellettuali sono sul foglio finalmente gli accademici storici filosofi accreditati quando parlano di politica se ragionano sia di Giuliano Ferrara
Sono petulanti
Più inseguono il sono della loro voce autorevole nelle interviste a raffica più ragione o no
E sarà giornale non equivale semplicemente dire fesserie così i temibili logicamente eticamente e politicamente e storicamente
Non ammesso non riesco torno leggere vuol dire confondere le acque innanzitutto nella propria testolina esercitarsi in modo vanesio nell'arte della complessità che dovrebbe essere il loro pane per approdare alla stupidità più che la semplicità
Massimo Cacciari e Franco Cardini scrive Ferrara sono tipici in questa Blatter azione nel non senso spacciato per intuizione strategica o indignazione morale
Ieri doppietta nel fatto e in Repubblica
Visto come stanno le cose dice il primo visto il diritto internazionale più debole del match National Security sterilità come si è visto nel colpo contro Nicolas Maduro l'Europa deve condannare la violazione abbandonare l'Ucraina al suo destino perché fa solo pasticci
Una scemenza degna del professor Angelo dolce di Alessandro Orsini nei loro migliori o peggiori i loro giorni migliori o peggiori che fa l'hostess riesce prima Ferrara quando polemizzano lo schermo
Una scemenza degno del professor Angelo d'Orsi o di Alessandro Orsini nei loro giorni migliori o peggiori che fa lo stesso
Ma se l'America si preoccupa di peggiore droga soprattutto il pretore che va al suo aggressivo competitore cinese nel frattempo da una botta preventiva l'alleato russo nel regime di Caracas
Allora anche volo di Nizza di Eschilo il suo popolo i confini della sua nazione l'indipendenza di un pezzo d'Europa devono essere lasciati al loro destino
Non c'è una logica con consequenziale solo cattivo umore esibito con un blasone raziocinante pure Cacciari malgrado la sua volatilità di pensiero
Malgrado la sua volatilità di pensiero tanto cattivo non è cattivo dentro il problema
Dunque
Eccolo qua eppure Cacciari malgrado la sua volatilità di pensiero non è uno stupido ma come si dice a scuola degli allievi troppo mentalmente più in tanti non si applicano studi Problemi
Come fanno molto bene analisti e commentatori di banale estrazione giornalistica meno titolati super pensiero
è meglio attrezzati nello sguardo analitico sul mondo come e qui ci Rampini Sarcina Gajil Buccini eccetera per non parlare di casa nostra
E andiamo a pagina quattro
Resta a pagina quattro
è una buona notizia sapere che pagina quattro del foglio c'è pagina quattro card
Sì Cardi Cardini e OCCAR dischi scherza Ferrara
E poi di una vanità e vacuità degne di uno storico di valore che invece si applica Casteggio intervista io volo intervista io volo con uno scrupolo imbarazzante debole cioè ci menano dittatori come Maduro dice un perplesso intervista di Repubblica
Che risponde Benson ma l'infelicità di un uomo di una cultura stanno per parafrasare Pascal nell'incapacità di stare solo nella propria stanza evitare le interviste imbarazzanti Calderisi confessa amico di tutti indistintamente di cancro di meloni di ovali buon Perroni
Rimprovera la Presidente del Consiglio d'essere salita sul carro di Trump per non avere equiparato il colpo di Caracas
Alla invasione russa dell'Ucraina senza essere sfiorato dal dubbio intellettuale sulla diversità e simmetrica opposizione di dunque Dante storici esaminati l'Ucraina è una democrazia dove chi vince le elezioni legalmente governa
Riesce a vincere a volte anche nonostante
Le influenze che arrivano da Mosca non dimentichiamoci anche questo intorno a leggere l'Ucraina una democrazia dove chi vince le elezioni legalmente governo in Venezuela chavista naturista dove chi vince illegalmente elezioni truccate governa con la forza la messa in clandestinità un esilio dell'opposizione il populismo paramilitare la tortura il carcere per i dissidenti
Un bell'esempio di welfare la Bonanza indicata da Cardini come risulta del ma durissimo in un Paese condannato alla miseria nonostante le sue risorse immense di legge di altro stupefacente
Conclude Giuliano Ferrara interviste gli intellettuali italiani al contrario di quanto con poche eccezioni accade in Francia Germania Inghilterra Spagna
Sono la svendita delle idee balzane al supermercato una stravaganza quando va bene se ne possono comprare due al prezzo di una salva la bassa qualità dello scoraggiamento ed è appunto
Giuliano Ferrara di Claudio Cerasa vi dicevo appunto
Sul discorso della resistenza eroica degli ucraini che hanno aiutato ad avere un po'meno luce in giro per il mondo
E c'è una bellissima inchiesta sul fatto in prima pagina su dove sono finiti i milioni di contanti ritirati dall'ambasciata russa a Roma
No mi sbaglio non è sul fatto non c'è va be peccato intervista interessante
E andiamo sul giornale
Il Polo Carla già il tessuto è testimone che essa ogni segreto il capo dell'intelligence militare ora collabora con i torturatori americani dice
Il nel giornale
L'Europa fa muro sulla Groenlandia e per il Venezuela spinge la Machado
L'Unione Europea insiste transizione democratica l'ira di John di Trump per il Nobel scippato
C'è questa componente un po'infantile un po'parecchi infantile di tram perché se se veramente fa un problema perché gli hanno scippato Nobel siamo all'asilo Mariuccia non se ne esce comunque
Vi dicevo dobbiamo anche andare un po'veloci perché oggi di roba ce n'è veramente tanta dell'Iran vi ho detto
Però
Del Giubileo vi ho detto del referendum vi ho detto insomma possiamo però andare un momento con calma
A vedere
Un paio di cose
Tornando un momento all'Iran
Riprendiamo
Massimo Gaggi si occupa sul Corriere di little Marco Vicerè l'ascesa del falco Rubio che ha frena per paura di bruciarsi questa impersonato Rubbia un po'quello
Del giorno sui giornali del della settimana che già nella settimana hanno ritenuto riportato in evidenza Robbio
Anche se
Qualcuno dei giornali oggi sottolinea come il fatto che Tampa lo stia usando un po'come fusibile se le cose vanno male in Venezuela salta luce
C'è un'intervista interessante a Carl Bildt premere svedese dal novantuno novantaquattro sbagliato farsi illusioni lo intervista Paolo Valentino sul Corriere c'è rischio chiaro di un'azione nell'Artico
L'anno nostro continente per lui è una priorità bassissima viene dopo America Latina e Asia dice
Dell'Europa
L'ex premier svedese Trump di chiede Paolo anche non sembra avere un piano ci vuole governare fra virgolette in Venezuela da remoto l'unica cosa chiare che vuole mettere le mani sul petrolio venezuelano
Non credo ne abbia uno ma se c'è un piano è quello di controllare il Paese attraverso lo stesso sistema chavista ora guidato da doversi Rodriguez l'ex vice di Maduro che ha assunto la presidenza
Tramper pronto a tollerare il ciclismo ciclismo con tutti gli annessi e connessi chiaramente si intende
Non è mai stato sciovinismo un esempio di
Di rispetto dei diritti civili e della persona umana qualsiasi esce finalmente Torno a leggere tra me pronto a tollerare il ciclismo purché si piega il volere agli interessi USA che poi si riassumono nel petrolio con buona pace della lotta al narcotraffico
Che abbia successo è tutto da dimostrare dice ancora l'ex premier svedese anche perché la sopravvivenza del regime finora è dipeso da migliaia di consiglieri cubani e su Cuba vi dicevo vale la pena andare a sentire Micol Flammini che è sempre
Di estremo interesse Sturno al foglio del segreto di Stato Mary il segretario di Stato americano il capo della sicurezza nazionale Marco Rubino
Ha spesso definito la diversi onde intelligenza sia il servizio segreto di Cuba il sistema nervoso centrale del sei mini ruolo di spionaggio venezuelana
Proprio figlio di dissidenti cubani contro
Il regime comunista dopo l'operazione militare per catturare il dittatore Nicolas Maduro però ieri i giornali ci dicevano che i genitori sono andati via prima dell'avvento di Castro Comba comunque
Diretta il dittatore Nicolas Maduro ha definito il padre il Venezuela un Paese colonizzato dal punto di vista della sicurezza da Cuba che comunque governata da uomini incompetenti anziani in alcuni casi non anziani ma comunque il
Ma comunque incompetenti
I cubani sorvegliano il Venezuela del due mila dieci quando il creatore
Della dei Ramiro Valdés venne invitata a Caracas da Hugo Chávez iniziò a costruire il sistema di sicurezza è cubano nel Paese che nonché un decennio sotto Madura continuata crescerà
Cuba in cambio ottenuto barili di petrolio la possibilità di né sotto controllo un paese straniero
Anche se alleato ci racconta Micol Flamini che prosegue a pagina prima che pagina tre
Erano i cubani e sorvegliare ma dura detto sempre Rubio e secondo la televisione di Stato dell'Avana durante l'attacco americano sono stati uccisi trentadue cubani
Che erano la la la guardia non è che non è chiaro sì lo difendesse Rolo controllassero questo un po'un mistero che ci lascia il Giornale
Attorno alla germi con Flammini non ci sono conferme ma in molti si sono domandati come mai un servizio di Intelligence ha fama di essere efficace al tutto
E non si sia corto della presenza della CIA nella regione della preparazione di un'operazione così potente Coscioni incompetenti lo sapevano scrive il giornalista Michael Hawley sì
Secondo la stampa americana c'è una persona percepita come una risorsa per Cuba e Caracas si tratta proprio devono insediata presidente del SIB Rodriguez
Alcuni analisti si sono spinti a prendere in considerazione la possibilità di un accordo tacito tra Washington e l'Avana
Affissa in sede di dubbio architetto della politica sul Venezuela del secondo mandato di una stampa non è tanto Caracas quanto Cuba infatti domenica ripetuto se vivessi alla lane fossi parte del governo sarei almeno un po'preoccupato
Cuba è un sistema fallito scrive Micol fenomeni
Ma dal punto di vista internazionale è una posizione molto rilevante
Da L'Avana per esempio viene anche una larga parte dei soldati stranieri che si sono arruolati nell'esercito russo per combattere contro l'Ucraina
Secondo le intelligence occidentali numero di mercenari cubani può arrivare anche fino a cinque mila uomini infatti chi è ha votato contro il sollevamento dell'embargo economico e commerciale
E finanziario imposto dagli Stati Uniti a Cuba che ha deciso di chiudere l'ambasciata dell'Avana come risposta al mancato intervento delle autorità reclutamento di cittadini cubani nell'esercito russo
Più che fermare reclutamento il presidente mi diedi Ascanelli aveva augurato Vladimir Putin di avere successo contro l'Ucraina
Fino all'attacco americano in Venezuela Cuba negato di respiro militari in Venezuela o no
Ha sempre sostenuto che si trattasse civili soprattutto coinvolti in attività mediche
Allora mandato in diversi contesti proprio per attori sanitari considerati negli Stati Uniti possibili spie un'arma di soft power uno strumento per fare cassa del governo cubano
Che nega le accuse anche in Italia in Lombardia in Piemonte in Calabria hanno preso servizio medici cubani soprattutto nei mesi più difficile pandemia senza troppa attenzione per le questioni di sicurezza effettivamente adesso se non ricordo male chi fosse il ma sarebbe facile andarlo ricostruisce lo ricordo benissimo
Però non mi ricordo sarà il primo e il secondo sul premierato
Quando vennero autorizzati un in terra
Notevole presenza russa durante il collegio che quindi insomma in Italia
Citofonare Conte non Paolo Conte che è un'altra cosa
C'è la piccola posta di Adriano Sofri sempre sul Foglio ha creato a Caracas su una cupola mafiosa liquidato una cosca locale che aveva alzato troppo la testa e poi non l'aveva piegata abbastanza
Club la differenza fra il famoso monopolio della forza pubblica la violenza concorrente di la criminalità organizzata non ha fatto che assottigliarsi mi che la seconda si è tramutata in un pretesto del primo tutti devono capire che potrebbe succedere anche loro avvertito Trump
Non tutti la cosca cubana presidenza colombiana la prima ministra danese il governo canadese il grande Ayatollah cerchie fin dove arrivi quel tutti che dove si fermi a Putin
A Xi Jinping a Kim Jong ma forse se l'ultima distanza di rispetto sia legata alla disponibilità dell'armamento nucleare
Punto interrogativo che la domanda delle domande che pone
Adriano Sofri ma a proposito zone influenza siamo al quasi in chiusura però
Potrebbe ecco questa potrebbe essere una rassegna stampa che potranno proseguire fino ad aprile oggi
L'intervento americano in Venezuela dice sulla stampa Stefanini e l'ultimo chiodo sulla bara del mondo post mille novecentoquarantacinque segna il passaggio del era delle alleanze che aggregavano Occidente nato G7 altri formati all'era
Delle zone d'influenza che lo spaccano
Le zone influenza non coprono l'intero orbe terracqueo ma una buona parte regola sia per la Russia di Vladimir Putin le Americhe per gli Stati Uniti di Trump
L'Asia Pacifico comprendente tregua nel Mar Cinese meridionale e settentrionale fino alla linea al nove trattini per la Cina di Xi Jinping l'Europa rimane fuori
Non necessariamente un male se non fosse per l'allentamento del rapporto transatlantico dico e ancora bisogno per la propria sicurezza
Corregionale America ove necessario con le cannoniere della politica estera americana lo scenario internazionale abbandona l'organizzazione basata sul diritto
Per una coabitazione dominata dai rapporti fra le grandi potenze tendente ad una suddivisione in zone d'influenza
Quanto meno negli spazi sui quali le grandi potenze riescono condiscono vi esercitano in ciascuno di essi il diritto internazionale tradizionale Carta delle Nazioni Unite che che l'organizzazione dicevo prima
Cede il passo alla legge del più forte cioè la
è interessante la mappa creata dalla stampa le sfere di influenza c'è tutto il continente americano
C'è la l'area russa che ingloba anche un pezzo di per il momento un pezzo di
Crane ha però guardate che è impressionante sul luogo se lo vedete bene
Perché chiudere la ecco insomma in sintesi si i qualcuno nei Paesi baltici in Polonia
Ma anche l'Ungheria viene considerata hanno una zona d'influenza però insomma l'allarme ed era insomma mi chiedo se qualcuno di queste
Dei lettori di questi paesi vedesse questo grafico dalla stampa insomma non starebbe benissimo pace la Cina con la sua influenza e
E la sua vicinanza estrema al Giappone quindi
Insomma di argomenti come avete visto ne abbiamo tanti altri ne potremmo tirar fuori vi ripeto vorremmo andare avanti allungo però confidiamo che vi dicevo forse possiamo andarlo a vedere un momento perché l'avevo accennato su Repubblica però ieri
Tornando un momento a quella che
Di fatto la politica italiana
Che appunto vi dicevo ma anche il Corriere Campania la lite nel campo largo sui posti uova commissioni hanno se fra Pd momento cinque stelle la lista di Lucca protestano in Gianni centristi di Mastella
Sta diciamo così
No vi dicevo però che ieri il uno dei contributi politici maggiori è stato quello del manifesto liberale degli Luca Zaia
Che oggi Vernaccia attacca concludiamo questo
Manifesto per il centrodestra lanciato da Luca Zaia fa discutere la Lega non solo l'ex governatore del Veneto l'intervento sul foglio indica i cinque punti da cui partire l'autonomia la politica estera sicurezza e l'ordine pubblico e i giovani
Il quinto deste libertà per Zalayeta spinta che manca la sua area politica la destra vincente quella liberale lo dico con chiarezza i temi etici civili del fine vita non possono essere tabù ideologico
Resta da destra di oggi non è quella di cinquant'anni fa le questioni legate ai diritti civili al fine vita non possono essere liquidate con un sì o uno pregiudiziale una destra matura non impone visioni
Luca Zaia
E preciso vi ho detto che il senso dire di Zaia va conservato a rilento perché può essere veramente un contributo politico in una in una atmosfera in cui la politica si è rarefatta quale è quella italiana
Gelido il vicesegretario della lega Roberto con ANCI continua il Corriere che dice di aver letto in maniera molto ma molto superficiale fra virgolette il manifesto
Però e fa parte proprio del
Del soggetto un dare un parere su una cosa che si eletta molto ma molto dove ufficiale non è il massimo caro generale della vita ma che cosa le hanno insegnato al Montana verrebbe da dire
Comunque torno legge ma precisa che comunque l'ex governatore non è il mio bene marche non è il mio riferimento è contraria
Invece il suo successore alla guida del vento Roberto Stefani
Proposto in continuità con la sua esperienza politica il nostro programma di governo per Paolo Grimoldi segretario il patto per il no il partito della Rifondazione Alistair manifeste Zaia antitetico a quello di Salvini e vicino al nostro se vi capita andatevelo a leggere o da rileggere nel testo Isaia perché perché far riflettere si può condividere o non condividere ma è insomma
è sostanza politica grazie a tutti per l'ascolto non ci risentiamo domani buona Befana
