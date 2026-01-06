La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 44 minuti.
Rubrica
Buonasera buonasera e ben trovati all'ascolto di radio carcere da parte di Riccardo
Arena allora come sapete probabilmente hanno fatto molto discutere le parole del sottosegretario alla Giustizia
Andrea Del Mastro delle Vedove che in occasione della presentazione di un nuovo mezzo fornito alla polizia Pica iniziare e destinato al trasporto delle persone detenute in Alta sicurezza
Ha affermato che per lui è un'intima gioia far sapere ai cittadini come non lasciamo respirare
Chissà che dietro quel vetro oscurato di quel mezzo appunto fornito alla polizia penitenziaria sentiamo un breve stralcio di quello che ha dichiarato
Il sottosegretario giustizia Andrea Del Mastro
Sala forse anche infantile il fanciullesco un po'bambino ma l'idea si vedrà sfilare questo potente mezzo e dal prestigio con il gruppo operativo mobile sopra
Far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato come noi sappiamo trattare lista dietro quel vetro questo curato come noi incalza siamo pista dietro quel vetro
Come noi non lasciamo respirare chi sta Pietro quel dietro oscurato e sicuramente per il sottoscritto una intima gioia
E così insomma il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove in occasione della presentazione di un nuovo mezzo fornito la polizia evidenziare destinato al trasporto delle persone detenuti in alta
E sicurezza ora decreta ognuno è libero di scegliersi ci mancherebbe
Le proprie gioia e soprattutto se intime ma e anche evidente che soprattutto se sia incarichi di governo magari sarebbe più opportuno tenersi per sé determinati momenti gioiosi non fosse altro perché appare fuori luogo giù ire sulla sofferenza
Degli altri questo mi sembra abbastanza evidente e comunque questa vicenda però ci torna utile proprio preoccuparci delle cosiddette traduzioni
Che in gergo significa il modo in cui le persone detenute vengono trasportate da un carcere all'altro vengono spostate dal carcere per motivi di giustizia magari per essere portate in tribunale
Già le cosiddette traduzioni ovvero una parte importante della carcerazione che appare degradate in verità e disumana quanto la detenzione stessa e infatti stando magari in autostrada vi sarà capitato a voi cittadini liberi vi sarà capitato di vedere uno di quei furgoni blu della Polizia penitenziaria
E magari magari vi siete domandati come sono fatti dentro questi furgoni e come viene trasportato lì un detenuto e bene bene come tra poco tra l'altro scopriremo grazie alla diseguaglianza
Di Paolo all'interno di questi furgoni blu della polizia penitenziaria ci sono
Dunque o quattro gabbiette dipende un posto dalla dimensione gradiente che però a prescindere dal numero hanno sempre la stessa misurazioni infatti misurano circa sessanta Cinti in metri e dentro questi gabbiette di sessanta centimetri
Dentro ciascuna di queste diete viene chiusa una persona detenuta una persona detenuta che non soltanto di richiusa in uno di questi gabbiette di sessanta centimetri ma che viene anche ammanettata ma non finisce qui infatti queste traduzioni come li chiamano loro questi viaggi per reclusi e sconosciuti
Durano ore ore e anche per fare pochi chilometri ci si impiega un tempo interminabile un tempo durante il quale a volte
Alla persona detenuta non viene dato né cibo né tanto meno un semplice bicchiere bicchiere d'acqua mi sembra un modo adeguato per trasportare delle persone anche se detenute ed ancora al vostro cane
Fareste fare dei viaggi simili oppure lo trattenesse
O lo trattate in maniera Migliore che lo chef una gabbietta di pochi centimetri senza tagli neanche un po'd'acqua non credo proprio
Ma ora qualcuno penserà beh questo modo il trasportare i detenuti riguarderà soltanto quindi più pericolosi quelli a rischio di evasione
E invece invece non è così a parte che sarebbe ingiusto anche per loro ma non è non è così infatti questo modo
Di fare le traduzioni questo modo di trasportare le persone detenute è uguale per tutti
Sostanzialmente sia per il corrotto per il colletto bianco sia dei rubagalline sia per il Perù pericoloso criminale certo una fetta parto eccezionale parte fanno i rifugi
Del quarantuno bis ma sono una minoranza vi sembra mi sembra questo sensato di sembra sensato che nella generalità dei detenuti
Comuni diciamo questo modo di fare interruzioni venga applicato lo stessa la stessa maniera e allora come dicevo prima la voce che tra poco ascolterete è quella di Paolo Paolo che ci racconterà uno di questi viaggi reclusi e sconosciuti
Una di queste traduzioni
Come le chiamano in gergo uno di questi viaggi che gli adulti fanno da un carcere all'altro infatti Paolo ci racconterà che dovendo andare dal carcere di Bollate cascine Agrigento per un processo
Che aveva in corso lo hanno svegliato pensando un po'
Alle tre del mattino
Dopodiché lo hanno portato l'aeroporto di Linate di Milano
Dove per quattro ore ha aspettato l'aereo
Che poi lo porto a Catania a Catania poi l'anno caricato dall'aereo l'hanno fatto scendere hanno caricato su uno di questi furgoni blu della polizia penitenziaria lì lo hanno messo in una di queste gabbiette
Grandi circa sessanta centimetri manu di più dice
è così Jubilee Paolo rimasto chiuso ammanettato in queste condizioni
Ed è partito da Catania per raggiungere Agrigento cento settanta chilometri percorsi in quasi terreni ore morale morale un viaggio una traduzione come si dice in gergo durata in totale nove ore
Nove ore durante le quali Paolo non verrà non verrà dato un bicchiere d'acqua né tanto meno un panino nove ore da Bollate ad Agrigento nove ore per un tempo più che sufficiente per arrivare fino a New York
Comunque sia comunque sia questa è la voce di Paolo questo uno dei tanti viaggi reclusi e sconosciuti che fanno fare alle persone detenute
Dentro a quel furgone blu della polizia penitenziaria viaggi reclusi sconosciuti che in gergo si chiamano traduzioni ascoltati racconto di Paolo e poi domandatevi se c'è qualcosa su cui giudice
Allora Paolo tu fino a poco tempo fa eri detenuto nel carcere di Bollate vero ecco proprio perché detenuto nel carcere di Bollate però tu hai vissuto l'esperienza delle cosiddette traduzioni ovvero del modo in cui le persone detenute
Vengono trasferite portate dentro quei furgoni blu della polizia penitenziaria
Da un carcere all'altro è vero precario
Infatti per motivi di giustizia deve a un certo punto si è stato portato dal carcere di Bollate al carcere di Agrigento dove si teneva appunto un processo tu carico vero non spedendo rogatoria dopo aver va bene
Allora il giorno della partenza dal carcere di Bollate per raggiungere poi il carcere
Di Agrigento a chiedere atti hanno svegliato la mattina alle tre meno dieci alle tre meno dieci della di notte sia Thereau svegliato alle tre meno dieci di notte mi sono orario comodo
E poi a quel punto che hanno portato immatricolati e ora
Alle quattro meno fatto uscire dalla cella mi hanno nel nuovo attentato immatricolato Vajolet volontari ma diciamo coro gli indumenti Escalade non hanno dato USA con la moglie dalla modifica perché non avevano il borsone
Senti Paolo ma in questa in questura tra tra le tre e le quattro ti hanno fatto fare colazione che hanno dato dell'acqua del cibo no non già cercavano
Cibola bottiglie Calarco quote pallino quello che mi dovevo onorare per la trasferta ma non riuscivo a trovarlo perché non c'era quindi tu insomma parti senza bene senza mangiare
Se ti a chi ora partì dal carcere di Bollate per raggiungere poi il rapporto di Linate che ti porterà a Catania e poi accade Agrigento al quattro quattro e un quarto io ero furono acclarata da poter caricare che usciamo uscendo in carcere per per realizzare al all'aeroporto di Linate Linate ecco questa macchina dato della polizia giudiziaria che ti avrebbe portato dal carcere di Bollate all'aeroporto di Linate
Era una macchina normale oppure che cos'ero
La macchina a una marca piccolina allineerà e dietro hai portato a vedere a porta diciamo adesso si potrà accadere cena due cellette
Piccole con delle videocamere dentro addirittura c'è una specie di Torino
Perché la fede voglio non mi ricordo la macchina ma in macchina era ma è un tipo così
Quindi ora e vuote è diciamo una specie di Fiorino gode quindi una macchina può cassone dietro e dentro due gabbiette Teo ma
A a per è una destra con la con la videocamera di fronte come sua celletta però come si porta Miliani sostanzialmente con le canne ammanettate
Ammanettati con la telecamera torero mancato io
Va bene in queste condizioni ti portò dal carcere di Bollate all'aeroporto di Linate delegate
A che ora è arrivata all'aeroporto Linate vicino al sole quanto trentacinque perché non ho detto loro venti minuti giacché a Monica barriere a Linate all'aeroporto di Linate netto venti minuti dibattiamo arrivato perché l'ha fatta trentacinque quattro trentacinque
A questo punto arrivato allora Oporto Linate immagino che ma che parte alle quattro del mattino allora capoluogo anche al buio c'era il buio a quel punto il Maggio che è dovuto attendere l'aereo no quanto è spettato l'aereo tre ore tre ore
E dunque chi ha promesso durante questi tre ore di attesa delle loro non che una cella però no Natale caratterizza grande era pulita Bernard devono tornare ad andare in bagno trovò presto
Ecco in queste tre ore di attesa per l'aereo verso Catania che per portato per raggiungere poi Agrigento e che hanno dato un cassetta hanno dato una bottiglia d'acqua qualcosa no
Non ho nulla nulla Torino gli che orgogliosi umane perché perché io volevo fumare a perché la pressione per nella tarda perché dagli al nipotino tunnel mai successi nella ditta mai e poi trasportato in questa maniera insomma queste condizioni non pensavo così mai
Va bene insomma in questi tre ore di attesa all'aeroporto di Linate almeno di potevo dare un bicchier d'acqua non dico il caffè ma un bicchier d'acqua l'Oriente ma tu Adele chiesto Navajo no io l'ho chiesto perché allora io chiarirò
Non me la davano senti e neanche un caffè presumo no niente
Proibito chiedere un calcolo delle probabilità
Senti a un certo punto verso le sette e venti salì sull'aereo che ti porterà poi a Catania vero lavora il paradosso Catania
Arrivi a Catania e a Catania ti attende un furgone della polizia penitenziaria è uno poi c'era
Un furgone di quelli blu della polizia evidenziare che vediamo in autostrada insomma quelle regole che avete provveduto a scavare nelle pare normale wagneriana
Ecco questo furgone blu della polizia evidenziare anche noi vediamo noi cittadini liberi vediamo all'e sterno come fatto all'interno
All'interno che ci sono dei propone lo poteva inventare che chiedono quello piccolino educata occorrono quattro posti a sedere Torque legale che sono quattro celle rientro e le chiedo che finora dentro più utili Vattimo spaccio che dovendo voglio restare deve stare per Morandi e poi neanche spostare a è e soprattutto di epoca ammanettato
Anche che chiede di togliere le manette décolleté dia per favore perché il genere no ieri alle a volare
Quindi questo furgone blu della polizia penitenziaria dentro contiene quattro gabbiette
Per quello grande quello grande ecco gradiente che sono grandi più o meno quanto
Quando quando ma che gli ha dato andai gentile della detta neanche e Sergio De Luca dovremmo perché ricca di banda tenuti fuori noti poi allungare le gambe a diventare che può tutto fermo sessanta per sessanta
Pertanto adatta al Palais diciamo veramente ricorda il trasporti no per un cane no color carne più grande
Se di Paolo non solo ti chiudono
E come qui loro tante persone detenute in questi anni abbia il momento come tu mi hai mollato come quando ha detto dalle ruote però non sono di Chiuduno in questa gabbietta di questo furgone blu Terruzzi evidenziare matti mettono anche le manette oramai Padova
Mancavano solo le band agli occhi non lo so che altro devono mettere va bene spiega non o non solo con il piede e basta nel
Insomma sta di fatto che tu arrivato a Catania
Vieni messo in questo furgone blu della polizia penitenziaria chiuso in questa gabbietta ammanettato
E inizia il viaggio da Catania leggendo dell'Agrigento sono centosessanta chilometri non è un viaggio a go-go
Tali e tante non le aveva mai non salirà mai anche perché i furgoni non è che il bando veloci ma la seta no no Anna no alla lotta della lunga non arriva mai sembra che la strada si allunghi sì è vero
Qui insomma ore e ore di viaggio
Che è spenta guardi e senza la Bonino
Quindi giusto se
Sì aria per raggiungere il calcio di Agrigento all'incirca due ore e mezzo alle teorie anche credo perché ulteriore che non finiscono mai no logo insomma non arriva mai dalla chiede ai genitori allontana
Il sedime tu hai chiesto agli agenti che ti portavano di toglierti almeno le manette però io la tua una Pordenone potrebbe un'altra volta che la legge Regolamento famoso record mondiale
Senti richiesto gli ho chiesto anche di poter bere un bicchier d'acqua no letto quando arriva da Reggello qualità appaiono abbiamo Gorgone sentiva questi agenti durante il tragitto da Catania ad Agrigento nel carcere Agrigento
Si sono fermati invece a prendere un caffè loro hanno bevuto il caffè o ad Alatri Careca tutto io ho chiesto quanto quadretto detto graeca moderne fanno fuma una sigaretta a quattro corsie
Quando uscendo non affronta in un po'di aria letti ed io non lo posso fare
E perché quattro qua in giro quando egli ha detto padre scendere netto di no
Anche un buon bicchier d'acqua potevano chiedo a lei nel Milanese niente niente quella del rubinetto di qua no permetto contabili negare l'attuale arrivavano aveva pretore di andare alla tutta l'acqua che voi
C'è tanta la da quel fatto
Ma
Evidentemente anche questo è contro il Regolamento va bene
Se ti sta di fatto che tu a che ora arrivi al dei casi di Agrigento quando finisce il sole suo calvario Bettola dove dialogano arrivata Meneghello
Verso le dodici e trenta quindi facciamo un calcolo Tusek partito alle tre del mattino dal carcere di Bollate di Milano e arrivi al Casile Agrigento alle dodici e trenta Guido dopo nove ore
Nove ore al momento togliendo non rammenta via aereo nove ore ammanettato nove ore senza bere
Così Dini trattate così ben ottanta delle persone detenute che vengono dall'Oriente
Tutti i detenuti sono quelle che vanno che ed esprimerne Chiello aderendo alla vigilia spesso ho ho trasportato alla Milano Messina Catania dovunque
Anche perché il calcio Nagare come Picasso a Bollate non vedo che non riceva che applicati e ben il panino l'acqua cessando c'è un dal tremendo e e non lo scrittore è uno stereo nascosti perché come oggi come la persona in carica tutto nel cervello
Nove ore per raggiungere Agrigento da Milano nove ore e per nove ore ammanettato e senza poter non solo mangiare manti senza poter bere no
Settis caro Paolo ma questo furgone che ti ha portato da Agrigento da Catania Agrigento era un furgone di quelli nuovi oppure un furgone vecchio
No no era un po'che una decisione doveva perché si Callipo di fuori sembra bello bello ma lì dentro era un po'come ha detto quelli del Bund lui proponeva i ducati piano quelle vecchie
Non è che le hanno propone quelli nuove no no nella lista
Furgone Beggio sporco pulito pentolone della vecchia che c'erano c'era di tutto a botteghini né carta
Solo dove c'è il ruolo dove sono loro è punito dove chiedo chiedo un ruolo nel piccolo corridori vecchie quel piccolo in un corridoio e pulito bello pregevole tela bottiglie queste opere c'è di tutto
Senti sta di fatto che tu a un certo punto appunto a mezzogiorno mezza circa dove dopo nove ore arrivi nel carcere di Agrigento l'ora nel carcere di Agrigento
E poi vediamo quale a realtà che trovato ad Agrigento perché ci fa il resto però nel a nel carcere Agrigento non vieni messo subito in cella perché devi passare attraverso il famoso ufficio matricola no
In no controllata sono andato con furgone conoscete la voce per dedicare avvenga una dei fascicoli
Poi abbiamo Papa di portone siamo andato ardente perché trovato circa la sezione femminile la palazzina
L'hanno portato sulla destra richiamo
Nella nel patto dove ci sono leggiamo negazione non è spiega Marinella gallerie pure che in attività kcal nera per l'elezione di tutte queste cose ecco di fatto poi a che ora incriminato Morcella finalmente
Nell'allevamento dopo averne per quel Caputo ancora tentata coprono andato al aumenta quindi tu dopo dieci ore che non vedevi finalmente bevi
Se devo ma da cosa devo nove davvero operata faceva schifo ma cosa devo
Ho voluto dal terremoto ed è bello mio dopo dieci ore che non vede io credo faccia di vicini Paolo ti hanno messo in una cella d'isolamento
Prete allego quello approvato perché cos'è trovato in quelle celle dei calci di Agrigento osservatorio ideale ma una nuova chiamata tovaglie dalle punte renderà la tua bene sono entrato
Appello Andrade punto alla cella tutta sporca di immondizia tutta tutto sporche la carattere opere Matarazzo papà nel letto Eelam spugna nel materasso siringhe ciò amava darà le mie mani tra le mie mani vederle in bagno buttata per terra Iscariota non andava
Tenga dentro l'azienda una più netta
Niente io l'Ancona scoperchiata ed erede
Potevo anche pulirla niente come quella che ho io prima sono i due giorni tra l'immondizia l'acqua poi Matarazzo ed equo dito rimasto
Senti senti palo ma è vero che nel carcere Agrigento ci sono problemi di acqua che voglio dire spesso l'acqua corrente non arriva nelle celle perché è vero perché la RAI ha ragione proprio europea anche il venticinque colorato tunisino
Con l'avvocato d'uncino lato andata e di vita
Verso le lei dice così tornate il giorno dopo
Chiede haitiano detenuti anche i ragazzi che le extracomunitarie che non abbiamo un'acqua da bere e noi l'abbiamo con la dea quaranta per anche comandare in bagno per lo scarico eccelso non funziona lo schema che va
Abbiamo visto malavitose partito alle tre di notte dal carcere di Bollate raggiunge il carcere di Agrigento
Arriva arrivi dopo dieci ore al carcere di Agrigento dove finalmente dentro quella cella degradata riesce a bere un po'd'aria e acqua bombole chiude eh ma quand'è che riesce a mangiare un boccone erronea idea
Il lunedì al Mezzogiorno perché l'ateneo anche non potrò per loro perché centotrenta mila prenda le chiedevo di lacche Poropat cinquanta litri di acqua
Per i
Sì la camicia nato con l'acqua con l'acqua calda
Se ti presenti Paolo ma e gli agenti della polizia evidenziare che sono in servizio dei calci di Agrigento si comportano correttamente oppure alcuni di loro alzato le mani sulle persone detenute
Io no ci sono persone brave sono padri di famiglia davvero che capiscono e capisco il degrado perché amo
Ma ci sono persone che e non vanno bene
In che senso Famine sei più la non vanno bene alla teoria lavori perché per annotano i detenuti e parliamo
A quello che ha annunciato in genere all'isolamento e tutto picchiata dopo l'eccidio non è trasferito quando gli passo tutti bolle che Anna creato Buren trasferito
Cioè cosa è successo
Perché io quando non la vedo il ritrovamento e c'era un ragazzo un ragazzo delicata ovvio paesani e io gli dicevo di stare diritto smette la linea è chiara
Dopo la guardia dopo un'ora che è stoppato adeguato lavanda luce questo ragazzo perché nell'ultima cella da quanto gli ha dato un pugno e Patto balcanico con l'altro attraverso la la gialle taglia però gli ha spaccato il labbro
Con l'acceleratore la dovuta a Rho-Pero
Le quaglie nono nel non lo potevano mai arrivare alla matricola evadendo l'ispettore brigadiere tutte
Se ti Seti Paolo tra l'altro il carcere dis di Agrigento anche in carcere sovraffollato infatti conta circa novecentottanta Bossi ma lì ci vivono oltre trecentosettanta persone detenute quindi insomma anche un sovraffollamento importante
Sulle branchie perché a loro e il Duomo noi eravamo in tre alle celle tre tre poi la bonus dalle otto auto non le chieda dalle otto alle nove allevava i Turano Greco vedo il ciclo cito a memoria ci mettono Reggello un'ora
All'una vai all'Aja poi quando rese tale dall'aria prendono tutto vanno cinque ore apertura cinque ore e dopo alle cinque dicono loro alle chiudiamo tutti i turni
Se Di Paolo Tusek ma sono Agrigento quanti giorni durante il primo anno due situano chiamandolo chiamati Andrea novantadue vecchio ma nell'olio pari a quello che ho provato quando Dio Maroni
Se due settimane d'inferno e Paese ripartito per il carcere di Bollate ma
O quando si è ripartito
Dal carcere di Agrigento è successo lo stesso che è accaduto ha bollato cioè se partito digiuno di a notte fonda no no mi hanno dato una bottiglia di acqua almeno unto con incontra e due copie dotando i biscotti ma come
Dal carcere modello ti fanno partire alle tre di notte a digiuno senza acqua e da un carcere grado di fanno parte della nuova con un minimo di sostentamento
Sono le follie che succedono legarci italiane cioè voglio di'insetti Paolo abbiamo detto prima che tu sei andato dal se è stato trasferito dal carcere Bollate al carcere di Agrigento per motivi di giustizia
Spesso capita insomma ma
Insomma dopo un viaggio così stressante fatti in maniera così degradante in una gabbietta di sessanta per sessanta centimetri ammanettato senz'acqua
Senza senza cibo poi portato in un carcere così degradato come quello di Agrigento insomma dopo un viaggio così infernale
E vero Noale
Altre volavano a lunedì un po'con la testa ecco a voi me lo voglio dire a lui ed era uno che
Arrivi in tribunale che
Non Kyoto un giochetto Pedoto il dialogato a Parabiago costrette motore condizione che ripeto l'ho piaghe ed al viaggio arrivare al carcere in base alla situazione del scendendo a vederlo al mandato pieno sporche cardine
An Karl incide sulla tua lucidità sarda il processo nato ad Avellino nel piano proprio perché coloro che operano una volta per ecologica per le detenute eccetto arrivi l'interrogatorio da diva dall'altro lato dinanzi allo zucchero a bastonate rinconglionito dinanzi al giudice
Va be'che uno c'ha l'avvocato ma giustamente il cliente deve pure interloquire deve essere lucido
Dinanzi al giudice quindi moneta guida quando per cento non nella penombra nella per lui la mando perché andavano quindi queste traduzioni questo modo di trans
Sì alle persone detenute non è soltanto ingiusto diverse ma anche io non sono si riflette sulla capacità dello stare in giudizio
Muoiono trentanove noi perché come una tortura è una tortura perché dobbiamo votare chiediamo Jackie vendiamo essere come trasportate degli animale rendere i camion comunicò perché noi siamo un numero siamo un numero
E perché non vengono trasferite e che vediamo come come animale dell'occhio Gorgone come dire ti amo arrivati Tu scendi e vai lì chissà quante persone detenute hanno
Hanno vissuto la tua Sissi esperienze si rivede Laura si riconoscono e le tue parole
Quand'è Setti Paolo se vuoi puoi salutare le persone che ha lasciato
Nel carcere di Agrigento in questa in questo viaggio che sembra un po'un'epopea e torto delle caduto donne coperte toccherà Galactica che ripeto voteranno ore nell'attuazione del menhir molto dire
Rate vada avanti ma di coraggio perché un piano passa da tutto cioè la parete tutto è un cordiale saluto a Bollate architetture patto organico Roberto Claudio Pietro e tutti gli amici
Con la speranza che possano trovare a loro hanno un bambino può fuori dal carcere pareva una bellissima di Carito qualche
Poche alla grande
Bene grazie Paolo grazie per il tempo che ha già avviato radio carcere difendiamo bene Mattolini giovedì che vogliamo macchina non è non se la radiolina dopodiché abbiamo anche fino alla fine
Grazie Paolo grazie a te grazie cade perché tutte lontano da tutto lo sport
Allora ci scrive Costantin che persona detenuta nel carcere San Vittore di Milano costanti che tra l'altro io
Ho sentito qualche qualche settimana fa qualche mese fa costanti ti ricordi ad comunque si afferma costanti cara radio carcere ci tengo per prima cosa dirti che sono stato arrestato di nuovo perché sono stato accusato per un reato che non ho commesso e ora forse perché sono straniero o forse perché ho dei precedenti mi ritrovo di nuovo chiuso in questa vecchia Carrera che San Vittore tra l'altro priva di portarmi in carcere sia ancora costanti dal carcere San Vittore
Di Milano tra l'altro prima di portarmi in carcere sono stato picchiato
E mi hanno anche spaccato tutti i denti tanto che ho denunciato tutto alla procura della Repubblica è fatto bene perché se tu hai subito
Delle violenze ingiustificati legittime è fatto bene a denunciare anzi fammi sapere come va avanti questa tua denuncia scrive ancora costanti del carcere San Vittore di Milano quanto alla nostra vita qui dentro
Ti posso dire che San Vittore resta l'inferno di sempre ovvero una vecchia era sovraffollata dove di fatto vi diamo una non vita
Pensa ad esempio qui ci sono oggi più di novecento quaranta detenuti novecento quaranta detenuti mentre di fatto ce ne potrebbero stare circa cinquecento visto che ben due raggi sono chiusi e sono inutilizzabili morale qui a San Vittore viviamo in celle vecchie strapieni di persone Cervi dove anche solo poteva avere tre metri quadri a testa per potersi muovere è per noi un sogno soltanto un sogno
Tra l'altro stimo ancora consentì
Casse San Vittore di Milano
Tra l'altro e siccome questa è una casa circondariale non ci fanno fare il nulla
Per tutto il giorno e di conseguenza qui la disperazione aumenta sempre di più come aumentar i gesti di autolesionismo o i tentativi di suicidio una situazione grave questa anche perché qui a San Vittore
Stanno aumentando i detenuti che sono condannati in via definitiva e che rappresentano quasi la maggioranza Dinoi ristretti persone che dovrebbero salire un carcere dove potere lavorare o dove poter studiare e che invece vengono lasciate qui nell'abbandono e nell'indifferenza
Studiare e che invece vengono lasciate qui nell'abbandono e nell'indifferenza più assoluta e non solo stile costanti dal carcere San Vittore di Milano e non solo qui a San Vittore
Anche la cosiddetta sorveglianza dinamica lo spiego ai nostri ascoltatori che prevede l'apertura delle celle
Durante il giorno qui non si sta chiusi sempre nelle celle ma si può almeno camminare
Per i corridoi anche la così detta sorveglianza dinamica
Ci viene data con contagocce e questo perché ci aprono le celle solo per quattro ore al giorno con la conseguenza che restiamo chiusi in queste vecchie gabbie per venti ore al giorno
Ebbene scrive costanti del carcere San Vittore di Milano ebbene i in questo inferno
Che punto il cacci se a Vittore il vecchio carcere San Vittore stanno cambiando anche i detenuti prima infatti c'erano i banditi veri i duri e puri mentre ora stanno aumentando i detenuti anziani i tossici o i disperati che arrestano per strada
Gente che non ha la forza per resistere a farsi una galera in questo modo
Concludo facendogli presente che nonostante la buona volontà di tanti operatori
A San Vittore è difficile anche riuscire a telefonare ai propri cari e questo perché soprattutto se sei straniero come me prima di telefonare pretendono adempimenti burocratici che non è sempre facile rispettare
Ora io spero di superare anche in questa carcerazione ma ti assicuro che qui la situazione è sempre è sempre più difficile ti saluto con tanto rispetto la lettera appunto firmarla costanti persona detenuta nel carcere San Vittore di Mila no allora costanti intanto grazie per questa tua lettera io mi auguro veramente che tu possa vedere riconosciuta tua innocenza il prima il prima possibile
Chiamami Antena esci mi raccomando come fa esempi peraltro ecco ma comunque sia resta il fatto che San Vittore
Come tante altre calci Ryanair per carità non smette fa mai di fare discutere di sé pensato un po'oltre duecento quaranta persone che sono ristrette
In cinquecento circa cinquecento posti effettivi non settecento come la capienza regolamentare ma cinquecento posti effettivi così immaginare voi
Che inferno può essere
Quel posto soprattutto verso Cuba caldo che sta facendo e questo perché ci son due raggi due raggi che potrebbero contenere circa duecentocinquanta persone che da tempo sono chiuse
Quindi somma a San Vittore in sintesi enorme carcere milanese storico carcere milanese
Novecentoquaranta persone ritenute più di novecentoquaranta persone detenute vivono in circa cinquecento posti effettivi non qui sulla carta quelli reali e pare sono chiusi quasi tutto il giorno nelle celle
E poi visto che di tanti sono
Diventati detenuti condannati in via definitiva tanti non fanno niente per tutto il giorno e poi e poi come dice giustamente Costantina e cambiata e cambiata
Negli ultimi anni la tipologia delle persone di tenuta sì è vero fino a Cerano i banditi politici i duri e puri adesso c'è
Residente gente purtroppo persa smarrita si magari c'è pure il criminale pericoloso però la maggior parte sono persone smarrite per setto sui dipendenti disgrazia disperati malati di mente che vengono arrestati per strada ecco questo questo è quel contesto che fa di San Vittore anche di San Vittore un vero e proprio girone infernale questa è la realtà pero con cui dovrebbe confrontarsi la politica prima di assumere qualsiasi decisione prima capire a fondo la realtà e poi adottare la decisione
Più giusta
E questo non vale solo per San Vittore ovviamente
Poi al nostro indirizzo di posta elettronica radio carcere chiocciola radio radicale punto Ittiri ci scrive Singer che è persona detenuta di nazionalità indiana nel carcere
Bollate di Milano restiamo in zona di Milano perché così capiamo anche
Le difficoltà che ci sono terribili difficoltà che ci sono
Nel vecchio carcere milanese di San Vittore e vediamo invece quello che è il carcere all'avanguardia Bollate se ci sono difficoltà simili oppure si ci sono diverse difficoltà rimaniamo Bollate trapassato
è presente tra San Vittore
E Bollate e vediamo notiamo dalla lettera di Singh quali differenze
Ci sono e dunque ci scrive Singer della sua lettera carissima Rina mi trovo detenuto da oltre quindici anni e tra quattro anni e sei mesi terminerà o di scontare la mia lunga condanna Orazi scrivo perché
Pur essendo detenuto nei casi di Bollate che come sai
è una struttura all'avanguardia non riesco e a ottenere un permesso premio
Lei lavora all'esterno e questo anche sì non devo scontare reati ostativi e anche se in questi lunghi anni di carcerazione ho sempre mantenuto un'ottima condotta ad esempio scrive ancora il Sing Takashi Bollate
Ad esempio circa due anni fa ho chiesto tramite la mia educatrice un permesso premio da trascorre a casa di mio cugino
Poi e dopo mesi e mesi i carabinieri sono andati finalmente a verificare l'idoneità di cui il domicilio ma successivamente non ho saputo più nulla
Considera che in questo lungo periodo ho chiesto più volte il motivo di questo ritardo che a marzo di quest'anno ho inviato anche un sollecito al magistrato di sorveglianza ma purtroppo purtroppo ancora oggi non ho ricevuto nessuna
Risposta
Morale scrive ancora Singh dar calci di Bollate carcere dell'avanguardia no Bollate carcere sperimentale dove tutto funziona ecco
Morale è da due anni
Che attendo una risposta per ottenere un semplice permesso premio
Due anni per un permesso premio ti sembra normale domanda giustamente Singh ma questa è un istruttoria vera oppure un'istruttoria fantomatica
Sesso copione scrive ancora Singh dal carcere
Di Bollate stesso copione lo so subendo per la richiesta di poter accedere al lavoro all'esterno
Infatti e anche se sono nei termini per poter ricevere questo beneficio e anche se in carcere come gli ho detto ho sempre lavorato duramente non riesco ormai da tempo a ricevere una risposta
Dal magistero di sorveglianza nonostante i numerosi solleciti fatti adesso la cosa che mi fa impazzire che dopo ben quindici anni di carcere e dopo essermi sempre comportano bene sembra proprio che tutti i miei progressi non contino niente e che tutti i miei miglioramenti non abbiano nessun valore ora io mi auguro sempre che arrivi un giorno in cui il Maggi sei sorveglianza mi possa dare una borghesia per riprendere a vivere e piano piano ma domando perché ignorare legni istanze si rendono conto cosa significa soprattutto in un posto come il carcere
Essere ignorati non essere presi in considerazione non ricevere una risposta
Ti ringrazio perché sono scelto che almeno tu mi saprai ascoltare la lettera punto è firmato da Sing persona detenuta di nazionalità indiana ristretta nel carcere di Bollate all'abbiamo visto
San Vittore il degrado
Il sovraffollamento l'abbandono la mancanza di lavoro
Bollate
Invece c'è sovraffollamento c'è il lavoro c'è non ci abbandona le sue vengono seguite eppure una persona detenuta
Dai quindici anni in carcere a cui manca poco per finire di scontare questa lunga condanna una persona detenuta deve attendere anni per ricevere una risposta una risposta
Sulla richiesta di un permesso una persona deve attendere anni per riceve una risposta anche per la richiesta
Per poter lavorare all'esterno che vuol dire
La mattina usciva dal carcere lavorare la sera tornare tornare in carcere anni di attese ha ragione Singh mai ma soprattutto in carcere la non risposta è devastante non solo in carcere ma soprattutto in carcere
Non ricevere mai una risposta
Equivale a un omicidio esistenziale come dire che tu non esisti
Meglio dadi gli subito no non può avere il permesso no ditelo subito no non puoi avere la lavora all'esterno ma lascia le persone detenute in questo limbo
In questo mondo fatto inorridisco poste
E insomma e un atto è un atteggiamento che Endesa non poche perplessità e chiaramente e chiaramente misto
Limitando comunque sia vedete vedere poi alla fine al di là della struttura la cessione di tutto il conto contesto carcerario che comprende carcere e magistratura di sorveglianza deve essere tutto comune tutta un'équipe che lavora insieme e che lavora e che lavora bene
Comunque Cindy fammi fammi sapere se ci sono notizie pagine andiamo nella bella Sardegna ci andiamo nella bella Sardegna che è bella per andarci in vacanza mai brutte per andarci in galera anzi potremmo dire che le carceri della Sardegna
Sono nel loro complesso caratterizzato dal fatto che vivono proprio lontano da nuovi lontano dagli occhi lontano dal cuore lontano dalle conoscenze e li può succedere di tutto carcere Sardegna
Che si stava tramutando in veri e propri magazzini di carne umana
Cioè andiamo in Sardegna perché ci scrive Antonio che persona detenuta nel carcere Massa ma di Oristano ricordo un carcere di recente costruzione costato centinaia e centinaia di milioni di euro
Costruito pure male perché quando piove l'acqua si infiltra nelle celle alcune porte non funzioni insomma lo Stato spende ma poi controlla poco come spende i propri soldi e l'esempio delle carceri sarde
è è emblematico
Casi di Oristano che anche si si trova alla periferia di Oristano
è un carcere dove sostanzialmente le persone vengono chiuse Pessa chiusi nelle celle bassa è un carcere
Frigorifero come lo chiamiamo noi non c'è niente non passa niente
Non c'è nessuna rieducazione di l'articolo ventisette secondo comma non è mai entrato hanno costruito un nuovo carcere per rassicurare le persone detenute il trattamento che veniva riservato loro
Nelle vecchie della vecchia carcere due Doris sanno che la vergogna però insomma nella sostanza esattamente lo stesso più igienico però sempre magazzini dica Bombana sono ci scrive Antonio Percassi e mansione di Visano che ci scrive una lettera
Tra l'altro venne strutturata in cui sintetizza bene
Come si vive come si sopravvive lì dentro
Antonio afferma cara radio carcere come ho scritto in un reclamo al magistero di sorveglianza competente per il Cansiglio di sano
Ti sintetizzo la vita che facciamo qui nel carcere di Oristano nel carcere di Oristano viviamo l'Inter Michel dove ci potrebbero stare al massimo due persone del quanto sono piccole
Celle dove invece ci diamo in tre persone e dove lo spazio che abbiamo è molto molto ridotto praticamente è leggermente più largo di quello che ha una sardina in una scatola
Nelle carceri stanno viviamo chiusi nelle celle almeno del venti euro al giorno senza poter far nulla
Nel carcere di Oristano non ci sono per noi detenuti attività lavorative utili e ultimamente si sono inventati quello della lavatrice
Che consiste in un detenuto che guarda la lavatrice girare e attendiamo con ansia
Nuove iniziative simili
Nei casi di Oristano ci sono dei corsi scolastici peccato che chi li frequenta deve stare chiuso nell'aura e si debba andare in bagno si deve prenotare prima per farsi aprire nel caso di Oristano all'interno di queste piccole celle abbia un piccolissimo televisore televisore che non suo unico svago e della nostra unica finestra sulla realtà
Peccato
Che quelle piccole televisioni prendono pochissimi canali
E quando fuori c'è un po'di vento cosa che qui capita spesso non vediamo più nulla nel carcere di Oristano ci sono pochi educatori che devono seguire centinaia e centinaia di detenuti e spesso non riescono a fare il loro lavoro come vorrebbero
Mentre sono rarissime altre figure di supporto io ad esempio più di un anno fa sono stato chiamato da una criminologa che alla fine del colloquio ha detto ci vediamo presso ma poi ma poi è scomparsa
Infine Mecacci di Oristano se uno di noi sta male viene assistito si ma non viene curato e chi tra di noi ha delle patologie peggiore giorno dopo giorno
Ma in fondo ma in fondo perché lamentarsi tutto questo siamo solo detenuti e questo è soltanto il carcere di Oristano
La lettera appunto è firmato da Antonio persona detenuta persone deceduta nel carcere
Di Orissa
