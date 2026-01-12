Intervengono: Salvatore Esposito (Università di Napoli Federico II), Monica Manzini (grafologa forense del Tribunale di Roma), Lorenzo Montali (Presidente CICAP; Università di Milano-Bicocca) ed Ettore Majorana (Sapienza Università di Roma), nipote del fisico scomparso.



L’evento è introdotto dalla Senatrice a vita Prof.ssa Elena Cattaneo e moderato dal fisico Lorenzo Paletti, che da anni analizza criticamente la vicenda.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo ""La Macchina di Majorana" Una storia senza prove: l’importanza del metodo scientifico nelle istituzioni”" che …

si è tenuta a Roma lunedì 12 gennaio 2026 alle 10:30.



Tra gli argomenti discussi: Scienza.



Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 29 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

