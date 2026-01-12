L’evento è introdotto dalla Senatrice a vita Prof.ssa Elena Cattaneo e moderato dal fisico Lorenzo Paletti, che da anni analizza criticamente la vicenda.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo ""La Macchina di Majorana" Una storia senza prove: l’importanza del metodo scientifico nelle istituzioni”" che … si è tenuta a Roma lunedì 12 gennaio 2026 alle 10:30.
Tra gli argomenti discussi: Scienza.
Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 29 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
leggi tutto
riduci