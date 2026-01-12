12 GEN 2026
"La Macchina di Majorana" Una storia senza prove: l’importanza del metodo scientifico nelle istituzioni”

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 10:30 Durata: 1 ora 29 min
A cura di Carmine Corvino
Intervengono: Salvatore Esposito (Università di Napoli Federico II), Monica Manzini (grafologa forense del Tribunale di Roma), Lorenzo Montali (Presidente CICAP; Università di Milano-Bicocca) ed Ettore Majorana (Sapienza Università di Roma), nipote del fisico scomparso.

L’evento è introdotto dalla Senatrice a vita Prof.ssa Elena Cattaneo e moderato dal fisico Lorenzo Paletti, che da anni analizza criticamente la vicenda.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo ""La Macchina di Majorana" Una storia senza prove: l’importanza del metodo scientifico nelle istituzioni”" che si è tenuta a Roma lunedì 12 gennaio 2026 alle 10:30.

Tra gli argomenti discussi: Scienza.

Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 29 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

Buongiorno a tutti rinvenuti
A questo momento questa iniziativa e grazie per aver deciso di di partecipare e di
Essere qui
Questa questo evento questa iniziativa tocca la vita la storia è le gli sviluppi scientifici di un grande fisico Ettore Majorana
Scomparso misteriosamente nel mille novecentotrentotto ma io non mentre ero nei dettagli e lo farete voi lo faranno gli e Sperti
Della sua incredibile straordinaria storia di vita
Io quello che vorrei fare ricordare perché siamo qui oggi
E siamo qui perché
Il ventidue ottobre del due mila e venticinque si è tenuta in questa stessa sede quindi nel Senato della Repubblica italiana
Un altro evento dedicato alla presunta macchina di Ettore Majorana
Una delle molte non so come chiamarli narrazioni teorie dei complotti no che si sono costruite intorno alla misteriosa improvvisa tragica scomparsa di Ettore Majorana
Questa
Appunto presunta macchina che sarebbe in grado questo dispositivo di trasformare materiali
Comuni in Oro che di ringiovanire la materia organica qualcosa del genere
Ecco quello che è successo che dopo quell'incontro la mia casella di posta è stata invasa e ne sono sempre felice quando ciò avviene in questo modo da lettere e comunicati preoccupazioni da parte dell'intero Paese di studiosi di ricercatori giovani meno giovani docenti professionisti
Che si interrogavano su come potesse essere possibile che un evento del genere che raccontava
Questa storia privati alcun senso potesse essere ospitato dal senato della Repubblica contemporaneamente una di queste mela una di queste sollecitazione arrivata proprio dal dottore Lorenzo paletti
Che qui oggi con noi e in quella sua lettera lui mi proponeva un evento un nuovo incontro per cercare di insomma ristabilire
La realtà dei fatti per cercare di riportare a chiarezza ciò che appartiene al dominio della scienza e quel che invece è fuori dal tavolo della scienza ed è in quello della
Fantascienza
Io ovviamente sono stata felicissima di accogliere questa proposta quindi e siamo qui su vostra sollecitazione
Perché ovviamente le istituzioni hanno il dovere di non alimentare alcuna ambiguità tra conoscenza
E fantasia e forse però con l'occasione ci si può chiedere appunto come sia possibile cioè come è possibile che nel due mila e venticinque
L'anticipo demenza arrivi addirittura ad essere proposta declamata in una in un'aula del senato delle nostre istituzioni repubblicane tra l'altro in un paese che ha dato i natali al metodo scientifico
Come è possibile
Beh Loren stavamo parlando prima è possibile ed è successo e continuerà a succedere
Secondo me perché il nostro Paese sui temi della scienza e dell'innovazione ha bisogno di accudimento giornaliero
Non possiamo dire che sia immunizzare atto
No da un esempio da un'iniziativa da una contro iniziativa no che abbia ristabilito i fatti
No da quello che ho potuto vedere ancora di più da quando insomma a partire da quattordici anni fa
Tredici anni fa sì vedo nell'aula del Senato questo Paese ha proprio bisogno di essere tenuto per mano su questi temi ma noi siamo qui per questo
Non ci spaventiamo
E dicevo è già successo
E e continuerà a succedere pensando si insomma non può non venire ed in mente
I tragici momenti anni che abbiamo vissuto quando era stato proposto arrivate il metodo Di Bella mille novecentonovantanove che ha portato un intero paese a inginocchiarsi e a mettere in campo una sperimentazione clinica sul sul su presupposti inesistenti quindi con la ballo e il del Ministero della salute come può non venire in mente due mille tredici due mila e dodici il cosiddetto caso Stamina
No no una un ente una fondazione non medica non scientifica che con una semplice dichiarazione di avere una cura
Per tutte le malattie o tantissime malattie immaginabile possibile e nuovo mette in ginocchio un Paese per due anni il paese è stato in balìa di duecento Tani
Per poi arrivare alla conclusione che quella poltiglia a quella pozione altro non era appunto che no una porzione ma ecco questo vi dà l'idea nodi come in assenza di prove documentate
Nel momento in cui si occupa lo spazio pubblico e si arriva ad occupare o anche a magari anche le piazze pubbliche
Succede che la politica non resta insensibile
A a quella chiamata pubblica a prescindere anche se non ci sono prove
Oppure possiamo ricordare questo un'altra ferita ancora più recente due mila ventidue qui in questo Senato si è si stagliava anzi si è votato poi per fortuna
Perché il meccanismo è stato disinnescato dal Presidente della Repubblica si è arrivati a votare l'equiparazione della cosiddetta agricoltura biodinamica basata sull'esoterismo
E alla equiparazione con la Chris coltura biologica
E lì siamo a un punto in cui la magia entrata o stava per entrare in una legge dello Stato
Oppure un altro evento ancora che richiama un po'quello che abbiamo vissuto il ventidue ottobre dello scorso anno nel due mila e sedici
Il Senato scava per diventare il luogo in cui proiettare un documentario
Basato sulle tesi pluri smentite di Andrew Wakefield che proponeva una correlazione una relazione Diretta tra Faccini
E insorgenza dell'autismo
Ecco quella iniziativa simile a quella del ventidue ottobre del due mila e venticinque era stata all'ultimo annullata dalla presidenza del Senato di nuovo su sollecitazione e
Appunto preoccupazioni
Segnalazioni da da tutto il Paese l'allora presidente del Senato annullò
Quell'iniziativa e da allora da allora compare è successo questo compare sulla locandina di ogni evento che viene organizzato per lo meno qui
In Senato una formula di salvaguardia che trovate anche sul nostro evento
Formula di salvaguardia dell'istituzione repubblicana che tutti vogliamo proteggere no la forma di salvaguardia dice
In sintesi che il Senato lascia libertà ovviamente di trattare guai se non fosse così tutti i temi desiderati dai senatori dai membri del Parlamento e questo è importante
Però
La responsabilità di quel che si propone la responsabilità dei contenuti dice la formula di salvaguardia è ovviamente in capo al membro del Parlamento che che propone l'evento certo questo non toglie quel senatore o quel deputato non può esimersi dalla responsabilità civile e politica
Di ciò che propone e insomma dalla responsabilità di non proporre
Attività iniziative che escono dal perimetro del metodo del del giusto giù della realtà dei della no necessità di documentare
C'ho
Che si sostiene
E quindi
Cioè siamo qui per questo no
E e sia chiaro anche io non no no pregiudizi
Contro niente da quindi se qualcuno sostiene che questa macchina e di la macchina Majorana sia in grado di trasformare la gomma piuma in Oro
Non c'è non c'è che da dimostrarlo non c'è che da adottare il metodo della scienza che ti impone e ti dice crescenza solo se no non solo propone un'ipotesi ma solo se sei anche in grado ovviamente di dimostrarle di mettere quelle prove non tenerle nel tuo taschino ma quelle prove devono essere rese pubbliche visibile
Ripetibili
Se queste condizioni non ci sono ecco che cadiamo nei casi che abbiamo citato prima no staminali era una dichiarazione di Bella era una dichiarazione la dinamica è un'idea no ma appunto
Ma mancano mancano le prove
E quindi uscire dal perimetro della scienza è gravissimo no perché fa saltare il rapporto con la realtà significa che non abbiamo più nessun
Nessuna base per un raggio internamento minimo comune quindi io dico che due più due fa quattro un altro dice che due più due fa cinque noi saranno i rapporti di forza a regolare da che parte sta la verità ovviamente
Non può essere così quindi per concludere
Sì è vero è successo speriamo non succeda più ma magari succederà ancora perché la
Il Senato della repubblica o che hanno abbiam detto garantisce la libertà delle opinioni la garantisce la libertà di trattare i temi qui si confrontano
Visioni diverse e tante volte assolutamente diametralmente opposte
Che sono e devono essere promosse in modo libero però c'è un punto che una democrazia non può smarrire se le opinioni sono libere
I fatti non lo sono
Cioè nel solo uno di noi titolo per avere i propri fatti i fatti son di tutti est sono fatti nel momento in cui sono documentate visibili verificabili e replica dei fatti non si votano non si negoziano non cambiano perché qualcuno ne auspicava o desidera il cambiamento sono il vincolo comune
Che rende possibile il confronto democratico soprattutto nelle istituzioni ecco questo incontro nasce da qui
Dal dovere di ristabilire un rapporto corretto tra conoscenza evidenze e responsabilità pubblica e quindi non è certamente
L'intento di nessuno di noi di limitare il dibattito ma anzi è proprio per renderlo possibile che siamo qua
E do la parola al dottor paletti grazie
Nuovo la senatrice a vita professoressa tale sono Lorenzo palette sono fisico sono divulgatore scientifico ormai da sei anni seguo la vicenda dalla macchina di Majorana ho parlato con molti dei protagonisti dorato tutti documentino scoperti di nuovi e prima di lasciare la parola ai relatori faccio una rapidissimo riassunto dalla vicenda
Lo diceva prima anche la professoressa Ettore Majorana all'inizio del secolo scorso è stato uno dei fisici più brillanti d'Italia e nel mille novecentotrentotto Majorana scompare misteriosamente
Nessuno sa con certezza che fine abbia fatto ci sono un'infinità di ipotesi a questo proposito e tra queste ipotesi ce n'è una che forse la più affascinante ma probabilmente anche la più fantasiosa che quella di Rolando Pellizza
Pelliccia un imprenditore bresciano nasce a Chiari un paese a sud del lago d'Iseo lo stesso anno della scomparsa di Majorana nel trentotto
E Pellizza sostiene che venti anni dopo quindi nel mille novecentocinquantotto Pellizza dice di avere conosciuto Ettore Majorana in un non meglio precisato monastero italiano
E sostiene che Majorana si sarebbe rifugiato lì indossando la tunica talare per proseguire i suoi studi emettere appunto quella quella che Pellizza chiama una nuova fisica Secondo Pellizza
Tramite Secondo Peli perizia ci racconta che mai oramai gli avrebbe insegnato questa nuova fisica e lo avrebbe incaricato di costruire un macchinario che sfrutta Rebbe questa nuova fisica la macchina di Majorana
A macchina di Maiorano appare come un cubo di metallo dall'atto di circa un metro nel corso degli anni Pellizza sostiene che ne sarebbero state costruite centinaia di esemplari
E questo è un esemplare degli anni settanta
Kondo Pellizza tramite la nuova fisica di Majorana sarebbe possibile attraverso la macchina ottenere almeno quattro affetti quelli che lui chiama le quattro fasi della macchina
Con la prima fase sarebbe possibile annichilire un bersaglio vale a dire distruggerlo trasformandolo in pure nel gigante semplificarla
Con la seconda fase sarebbe possibile produrre energia infinita quindi sostanzialmente la macchina potrebbe fare le veci di una centrale elettrica alimentata solo da una batteria per auto mobilità dodici volte
Con la terza fase la macchina sarebbe in grado di tramutare un cubo di polistirolo per esempio in un cubo d'Oro oppure la sabbia in grano come è stato detto qui lo scorso ventidue ottobre trasmutare qualsiasi elemento in un altro
E con la quarta fase sarebbe possibile ringiovanire la materia organica stando a Pellizza nel due mila e sei un Majorana ormai centenario avrebbe usato su di sé la macchina per tornare ad avere circa trent'anni
Questo è quello che racconta Pellizza
Che è passato a miglior vita nel due mila ventidue
Ma la cui storia continua a essere tramandata da una folta schiera di suoi sostenitori e in particolare dal suo cugino e biografo Alfredo Ravelli che è stato il protagonista dalla conferenza stampa qui del ventidue ottobre
Quindi ci sembrava giusto cominciare riassumendo quello che dice Pellizza e poi invece facendo il punto di quello che sappiamo di certo riguardo Ettore Majorana e penso che non ci sia persona migliore per raccontarcelo
Che Salvatore Esposito professore di Storia della Fisica all'Università di Napoli Federico secondo che è considerato uno dei massimi esperti mondiali sull'opera di Majorana
Grazie Lorenzo lasciatemi innanzitutto ringraziare la senatrice per reso possibile quest'incontro qui condivide in pieno purtroppo diciamo quello che ha detto la senatrice prima allora
Dunque io dirò due parole
Suo Ettore Majorana
Su cui lavoro da più di trent'anni insomma io sono un fisico e uno storico della fisica
Particolare però prima di dire queste due parole su Majorana volevo dire voglio fare una premessa su oltre il mito non solo il mito di Majorana il mito diciamo la della Scienza
Proprio come diceva la senatrice prima allora questa che vedete qui in
è la più antica rappresentazione che abbiamo è una tavoletta diciamo di marmo
Risalente circa due mila settecento Aranti Christa e la prima rappresentazione grafica che disponiamo di un carro trainato da animali per il trasporto di persone e di cose eccetera
Che testimone dei sumeri nel due mila e settecento avanti Cristo già utilizzando questo mezzo di trasporto per trasportare le cose va bene ok
Facciamo un salto di poco più di quattro mila mentre per esempio andiamo a per esempio a andiamo a Firenze all'inizio del mille seicento
E diciamo notiamo che la gente all'inizio del mille seicento
La carrozze più bella sciami di quella dei sumeri a queste a far parte un bel Museo d'oro ma più o meno erano così
Sono passati più di quattro mila vinti
Diciamo la gente come si muoveva nel due mila e settecento avanti Cristo si muove acquisti nel mille all'inizio del mille seicento come è possibile che in più di quattro mila anni
Non c'è stato tutto questo progresso scientifico-tecnologico minimo di miglioramento nome sì ma c'è possibile ma erano tutti stupiti spiccia
Prima del mille seicento abbiamo avuto Enzo Archimede che il più grande scienziato dell'antichità insomma no cita Archimede perché proibite lo conosciamo tutti e tanti altri diciamo
è facciamo un salto in avanti di meno di quattrocento anni e arriviamo ai giorni d'oggi
Come ci muoviamo oggi
Oggi andiamo nello spazio sono bastati meno di quattrocento anni Sanda sulla luna fra poco andremo su Marte insomma no per andare nello spazio
Che cosa è successo all'inizio del mille seicento che c'è stato quest'impennata clamorosa diciamo non c'è un analogo in altre cose per è successo come ricordava prima la senatrice
Che c'era un italiano
Questo signore qui che Galileo Galilei fiorentino per c'avevo visto Firenze prima
Che aveva capito
Come indagare i segreti della natura
Come impiegare e quindi una volta che uno capisce come funziona la natura anche di usarla beneficio l'essere umano insomma per andar resta nello splatter esempi lo spazio
Che aveva capito aveva capito che se uno vuole carpire diciamo i segreti della natura la prima cosa da fare
Fare qualche domanda alla natura quelle che oggi chiamerebbe in maniera più aulica degli esperimenti beh quando non c'era bisogno di Galilei nel mille seicento decade anche Archimede fasce degli esperimenti però capivo un'altra cosa che dopo aver fatto gli esperimenti una domanda alla natura
Bisognava elabora soci sopra interpretarli fare una teoria
E anche qui non ci voleva Cardile pensata da Aristotele diciamo rilancia su sopravvissuta
è un bel po'di tempo e allora che cosa ha fatto di straordinaria ha capito la terza cosa di quello che oggi in maniera un po'pomposa chiamiamo il metodo scientifico avevo capito che dopo che uno fa la Teoria
E pensa che ha capito qualche cosa e poi bisogna domandarlo un'altra volta la natura se ha pensato bene
E questo terzo passaggio che mancava quindi prima di Galileo Archimede veramente è stato il più grande scienziato dell'antichità
Veramente stati più tranchant se alla divina ma Leonardo prima di luce andati prima eccetera
Ma se non c'è stato quel problema neanche un minimo di quel progresso scientifico e tecnologico fatto vedere in maniera molto banale collega Rossi razzi eccetera e perché ci mancava questo terzo passaggio cioè che aveva capito che a livello
Aveva capito che
Una cosa sono le opinioni
Una cosa sono i fatti che ci dice la natura
Finale tentati dall'idea non sa ragionare East o da un'altra ragione tizio c'ha ragione dai perché perché Tizio è più bravo di Luís Caio intelligente importante ha risolto mettiamo in dubbio Aristotele San Tommaso eccetera
E non è la questione di mettere in dubbio e la questione forse è meglio domandarlo alla diretta interessata che la natura in questo caso eletti ci disse se è giusto essere sbagliata tra parentesi
La formalizzazione diciamo paga Lille già dalla fine del Cinquecento l'applicava quello che vi ho detto viene riportato in questo piccolo tratta da il Saggiatore che viene pubblicata mila seicentoventitré tre anni fa abbiamo festeggiati quattrocento anni
Sapete perché l'ho ammesso e non perché viene riportato il metodo galileiano quello che vi ho spiegato maniera molto banale
Perché questo trattato è un trattato filosofico è un trattato sulle comete
Che galilei scrive diciamo sotto forma di lettera eccetera per confutare una teoria di di di un altro signora lei volontario farsi e sapete qual è la cosa divertente
Che lo Dario Salsi aveva l'idea giusta su che cosa sono le comete Galilei noto c'è questa è una cosa tutta sbagliata il Saggiatore contiene tutta una serie di cose sbagliate
Non è mica l'unica cosa Galli lei me lo ricordiamo il piano inclinato prendo lo eccetera eccetera ovviamente
Ma ha fatto tante altre cose sbagliate sapete qual è la grandezza i Galilei che applicando quello che vi ho detto se ne accorgerebbe e riusciva a correggere correggeva e perciò siamo andati sulla Luna e su Marte eccetera
Non perché Galileo Galilei
Ma perché aveva capito come procedere
Allora questa breve premessa era a diciamo per farvi capire di che cosa stiamo parlando più sullo specifico
Facciamo qualche Passavanti non era l'unico italiano importante da allora fino ad oggi
Fino all'ultimo Premio Nobel e che il professor Giorgio Parisi settima diciamo il cambio solo il cambio solo della fisica e abbiamo avuto tanti di geni come Galilei
Dopo galilei abbiamo avuto Alessandro Volta che sicuramente lo conoscete e poi cent'anni fa
Enrico Fermi che stava proprio qui a Roma tra parentesi
Un allievo di Enrico Fermi era proprio Ettore Majorana
E allora per dirvi due Parolisi Maiorano invece di p.b. Lami opinione su Majorana anche se ciò lavora ci lavoro da un po'di anni fosse meglio che leggiamo quello che pensava
Quello che sapeva fermi del suo diciamo studente di cinque anni più giovane
Quando scomparve Majorana del mille novecentotrentotto fermi si trovava qui a Roma il laboratorio con uno studente lo studente ovviamente un sapeva chi era mai Orana
E allora fermi per fargli capire subito subito chi era Majorana di bus Majorana gli disse vede
Al mondo ci sono varie categorie di scienziati gente di secondo e terzo rango che fanno del loro meglio
Ma non vanno molto lontano
C'è anche gente di primo rango che arriva scoperte di grande importanza fondamentale per lo sviluppo della scienza
E qui lo studente ebbe l'impressione che fermi si mettesse giustamente in questa categoria ma poi deciso di Gelli come Galileo e Newton ebbene Ettore era uno di quelli
Maiorano aveva quel che nessun'altra al mondo a allora qui non voglio fare siamo una lezione una conferenza domani daranno quindi non entro nei dettagli
Da punto studio Majorana e la sua opera soprattutto da da più di trent'anni e mi sono accorta ogni volta che diciamo siccome studiamo qualcosa di nuovo
Mi accorgo che quello che riporta di testimoni questo me ne ha citato una del del di Majorana che sembrano aneddoti
Ecco la realtà va molto oltre diciamo quello che viene raccontato purtroppo però Majorana commesse anche Luther un essere umano un errore è l'errore fondamentale commise fu quello di scomparire
Perché perché diciamo questa eccitato la fantasia di molti diciamo non lo scienziato Majorana ma la scomparsa dello scienziato Majorana eccitato la fantasy di molte alcuni in buona fede
Altri un po'di meno diciamo così e
Giusto per fare un esempio
Diciamo divertente si fa per dire
Invece della della macchina di Pellizza vi cito una cosa che sono stato io sì coinvolti in prima persona decina d'anni fa mi Chiesa consulenza andando a fare un seminario a casa conferenza a Catania un
Diciamo un collega del versati cadavere conosceva un grossista di di fiori e piante
Che che che chiese la mia consulenza perché aveva acquisti tirato da alcune persone delle carte presunte di Majorana che si trovavano in una villa del alla famiglia Majorana era una famiglia altolocata de della Sicilia gli zii erano anche senatori deputati alcuni ministri settori insomma famiglie importanti
Lo zero in questa villa dello Zio che era appunto deputato negli anni trenta avrebbero trovato queste carte alle mele fece vedere ha riposto una pagina perciò vedete Camera dei deputati
E indiretta B viti le carte erano a Regina Coeli quella della carta la Camera regolare veramente un foglio di carta originale del del trentacinque s'è scritta qui
Sicuramente la grafia non era di Majorana la conoscevo molto bene la conosco molto bene ma mi colpì subito che il contenuto cioè le equazioni che vedete non c'è via di pagina portato il contenuto sembrava proprio di Majorana
E allora Isabelle per esprimere un giudizio dovrei studiarmelo appunto applichiamo il metodo scientifico insomma no lasciamo perdere l'opinione mia
Quando l'edificio come avesse cose per tre mila euro diciamo la prima cosa che viene e va be'diciamo forse non sono giusto però
E facciamo come galilei studiamo se le vediamo è studia per qualche giorno e alla fine arriva che è propria questa pagina le forme uso tutte giuste se notate qui in basso a sinistra questo due punto duecentootto
Che mi colpì a queste che vedete affianco e la pagina di un libro che di appunti vedi Majorana che che Kurama col professor legame eccetera
La formula è quella il due punto duecentootto l'aveva inserito io perché era la duecento tesi ma formula del capitolo due diciannove
Evidentemente chi aveva trascritto questa cosa non doveva essere un fisico diciamo mettiamola così
Ecco
Sì la cosa dello raccontata perché divertente quando e glielo dissi al alla fioraio diciamo così era un po'meno divertente perché l'utenza di spendere altri anche dieci mila euro perché pensava di fare la fortuito
Già ieri il mio collega di Catania diciamo gli faceva le guarda cioè Majorana importando negativo i fari soldi insomma tu
Quelli che ieri vendettero essi Enzo perlomeno tre mila euro se li fece
Ecco la cosa divertente è però vi fa capire che anche quando
Uno può avere qualche dubbio e qualche maniera il metodo scientifico passare dall'opinione dalle opinioni ai fatti
è un fatto notevole soprattutto poi in una sede istituzionale c'è io posso essere anche il più bravo il più eccelso uomo sulla faccia della terra
E non è che la mia opinione migliore e peggiore dello spazzino che fu c'è migliore o peggiore se uno la prova
Ed è in grado di di farlo allora concludo non voglio portare via tempo parleranno i miei colleghi c'era sul fatto specifico della macchina di Pellizza volevo concludere Maiorano in maniera seria
E e viene posto un'altra citazione di Enrico Fermi sono Majorana che fa capire sempre meglio
Il personaggio questa più formale diciamo aspetta più retorico che fu scritta da da fare da sua Eccellenza Enrico Fermi accademico d'Italia
Alla al capo del governo Benito Mussolini per fare intensificare le ricerca sulla sulla sua scomparsa e quindici a uno stile un poco più retorico ma quello del contenuto è vero
Capace nello stesso tempo di svolgere ardite ipotesi e di criticare acutamente l'opera sua e degli altri
Calcolatore espertissimo
Matematico profondo che mai peraltro perde di vista dietro il velo delle cifre degli algoritmi l'essenza reale del problema fisico Ettore Majorana al massimo grado quelli Ferraro Complesso di attitudini
Che formano il fisico teorico di gran classe non un costruttore di mattina diciamo ed invero nei pochi anni durante i quali si è svolta fino a adoro la sua attività egli ha saputo imporsi all'attenzione degli studiosi di tutto il mondo
Degli studiosi di tutto il mondo non degli improvvisati
Che hanno riconosciuto nelle sue opere l'impronta di uno dei più forti ingegni del nostro tempo e la promessa di esteriori conquista applicando il metodo dall'immediato no non facendo galoppare la fantasia
Però lascio la parola gli altri su questo aspetto e grazie alla semina ancora
Pelizza sostiene di aver avuto una relazione decennale con Ettore Majorana dopo la sua scomparsa e a sostegno di questa ricostruzione porta dei documenti per esempio ci sono c'è una collezione di fotografie
Questa sarebbe una fotografia del mille novecentosessantaquattro in cui Majorana sulla sinistra si trova di fianco a Pellizza
Specifico un Pellizza ventiseienne in questa fotografia
Nel e poi ci sono altre fotografie scattate il giorno del compleanno di Majorana stando a quello che racconta Pelizza ovvero il cinque agosto del mille novecento su settantasei quindi questo sarebbe mai erano a settant'anni
Mille novecentottantasei questo sarebbe Majorana ottant'anni e mille novecentonovantasei questo a sinistra sarebbe mai erano a novant'anni Stendhal Pellizza quello a destra è Pellizza
Pellizza fatto esaminare queste fotografie
Dall'ingegner Michele Vitiello che confrontando il viso del soggetto che compare nelle fotografie con le fotografie originali che Majorana precedenti la scomparsa
Ne ha concluso che quel soggetto nelle foto di Pellizza e inequivocabilmente Ettore Majorana
Però ci sono delle cose che non tornano secondo me tanto per cominciare non sappiamo quando sono state scattate queste fotografie
Pelizza dice che quelle sono le date degli scatti
Però le foto sono comparse solo negli ultimi dieci anni nessuno ha mai visto le pellicole originali di quelle fotografie e io mi sono proposto lo staff di Pellizza ho detto troviamo insieme un perito
Premiamo le pericolo regina le facciamo le datare e non mi hanno mai risposto
Ma al di là di questo
Altre cose non tornano per esempio queste foto sono scattate la prima nel settantasei l'ultima nel novantasei a distanza di vent'anni eppure questo ipotetico Majorana non invecchia di un giorno evidentemente addirittura in questa foto
Ma erano avrebbe novant'anni se quello fosse Majorana
E accanto lui Pelizza e l'avrebbe cinquantotto quando sembra invece un settantenne quindi il dubbio riguardo la datazione di queste fotografie penso che sia legittimo
Ma il problema vero secondo me questo che il soggetto che compare nelle fotografie di Pellizza a me lungi da me mettere in dubbio l'opinione tecnica di vitello però a me non sembra Ettore Majorana come appariva nelle fotografie prima dalla scomparsa
Tra l'altro penso di non aver le trabecole perché anche
Il professor Matteo Borri Borrini della Liverpool John Musio Diversity antropologo forense in occasione dire il convegno nazionale dell'associazione delle scienze forensi americane qualche anno fa ha portato una relazione confrontando proprio questi due visi e concludendo né questi due volti e concludendo né che il soggetto le foto di Pellizza non può in nessun modo essere lo stesso che compare le foto di Majorana precedenti la sua scomparsa
Anzi a me questo lo aggiungo io non lo dice Borrini soggetto fotografato da Pellizza sembra molto di più l'attore spagnolo Paul Lubiana la che guarda caso a dite a Barcellona dove Pellizza vissuto per anni da latitante all'estero
E questo è un piccolo confronto che fa vedere i due visi di pollo Biała e del soggetto che compare nelle fotografie di Pellizza e a me personalmente sembra molto più simili rispetto al confronto precedente peraltro i due soggetti condividono
Sarà un caso un quella che sembra una cicatrice dar varicella sullo zigomo destro
Oltre alle fotografie Pellizza presenta anche una collezione di lettere che mai Rana così racconta Luigi avrebbe inviato dal mille novecentosessantaquattro questa è la prima al due mila e sei questa è l'ultima
Di nuovo Pellizza fatto esaminare tre di questi manoscritti da una grafologa Chantal Sala che ha concluso che quella che compare sui manoscritti ricevuti da Pellizza eh sicuramente
La grafia di Ettore Majorana
Di nuovo non sappiamo quando sono state scritte questa lettera ci sono delle date su quei fogli però ovviamente anch'io posso prendere un foglio scrivere cinque agosto del due mila e cinquanta non significa che quella lettera arrivi dal due mila e cinquanta
E quindi ho chiesto nuovamente lo Star dipendenza prendiamo i fogli originali troviamo insieme un perito facciamoli datare non mi hanno mai risposto
E la questione delle lettere importante perché viene usata da Pellizza non solamente a sostegno di questa sua ricostruzione della relazione con Majorana ma anche in maniera indiretta per provare l'efficacia dalla macchina cella ragionamento che Pellizza sembra utilizzare questo poiché Majorana scritto le lettere e le lettere parlano dalla macchina
Allora la macchina esiste funziona
Ma il fatto come ricordava professor Esposito il fatto che uno scienziato scrivono cosa sul foglio di carta non lo rende automaticamente vero come è stato per Galileo come ammessa della difesa ammesso che avesse scritto Majorana e di fatti questo è il punto fondamentale
Ed è per questo che ho chiesto il prezioso aiuto di Monica Manzini grafologa forense al Tribunale di Roma che ha avuto l'occasione di confrontare i manoscritti di ricevuti da Pellizza con gli originali di maniera faccio un solo punto prima lasciato il microfono
Ovvero anche qui abbiamo chiesto a lo staff di Pellizza se potevamo vere i fogli originali dei manoscritti che erano stati analizzati da Sala per fare un confronto sull'originale
Ma non ci sono stati forniti
Grazie Renzo
Finisco ai ringraziamenti alla professoressa Cattaneo per per quest'invito
Dunque come diceva Lorenzo appunto io ho esaminato una serie di di lettere che sono state inviati dal presunto Ettore Maiorano in un arco temporale di quarantadue anni
Ovvero dal sessantaquattro al due mila sei cioè dai cinquantotto ai presunti cento anni del del fisico
Queste lettere sono state comparate con quelli scritti autografi del del fisico Ettore Majorana
Scritti relegati in un arco temporale che va dal ventinove al trentotto ovvero dai ventitré trentadue anni via tre Majorana scrittore che sono state acquisite presso la la facoltà di di fisica quindi dalla dall'archivio della Sapienza
E tra quelli nella
Nella sede della della facoltà di Fisica dove c'era anche il oltre alle lettere di Giovannino inviate da Ettore Majorana Giovannino Gentile c'era anche il programma che Majorana va presentata la facoltà per proporre un un corso di fisica ancor prima di procedere alle alle comparazioni sono emersi delle anomalie ortografiche nelle in questi testi scritti in particolare la parola sequestro
Ha destato subito la mia attenzione perché sembra proprio essere scritta Secci Cicu anziché
Cucù quindi sembra esserci stata poi una successiva correzione anche la preposizione articolata su cui viene scomposta su lì e poi addirittura la parola però senza l'accento sull'A otto
Questi insomma sono delle anomalie abbastanza importanti che consideriamo chi si presume possa aver scritto queste lettere
Anche delle anomalie grafiche se vogliamo quindi che riguardano proprio la la scrittura in particolare la parola mostrato presenta un riccio infantile
Che poi in realtà assolutamente assente in tutte le le scritture autografe che ho esaminato
E poi degli degli inceppamenti che non fanno assolutamente parte del del ductus del del fisico
Come questa questa rotolamento nella parola tutto o che comporta per un aggrovigliamento della della scrittura
Le successive analisi comparative hanno poi evidenziato una serie di difformità sostanziali quindi a fronte di alcune e suggestive somiglianze formali quello che è emerso è proprio una difformità che riguarda tutta una serie di parametri grafologici
In particolare
Alla le gli scritti verifica presentano delle delle frammentazioni delle giustapposizioni degli stacchi occultarli quindi della state e delle riprese
Che vengono nascoste se vogliamo mentre la scrittura di di Ettore Majorana è una scrittura estremamente cui ESA fluida con degli attacchi e degli avvicinamenti assolutamente
Spontanei quindi sembra effettivamente che questa caratteristica sia stata fraintesa da dalla mano che ha vergato le lettere e del postume alla Scala scomparsa quindi ci sia stato un tentativo di di riprodurre una una caratteristica assolutamente individualizzante fortemente individualizzante nella scrittura del decisivo
Un altro aspetto di estrema difformità riguardava il calibro quindi l'altezza delle delle singole lettere
In particolare negli scritti in verifica le dimensioni delle vere lettere della zona media mano tra oscillano tra i due e i quattro millimetri
Mentre negli scritti di Ettore Majorana la il calibro è estremamente piccolo una scrittura molto minuziosa con con un calibro che va
Dal dagli uno ai due millimetri in particolare coi l'andamento delle delle parole dell'altezza delle delle parole per lo più decrescente mentre in verifica
è una modalità crescente quindi troviamo anche delle modalità crescenti che in in comparazione non si avverano mai
Un altro aspetto estremamente significativo è dato dai prolungamenti delle delle lettere prolungamenti inferiori delle delle lettere che in verifica sono estremamente pronunciati invasivi mentre in in comparazione sono piuttosto quindi BTP
In particolare in in verifica troviamo proprio delle delle collisioni tra i prolungamenti inferiori e alcune lettere della De Rigo sottostante
Mentre in in comparazione questi
Questo non si avvera mai c'è sempre un distanziamento del prolungamento inferiore con le parole del
D'Errico sottostante addirittura si avvera quello che viene definito un riflesso di Scanzo amento quindi quando c'è il pericolo che una un prolungamento inferiore
Posso da andare a collidere con un prolungamento superiore di arrivo sottostante quindi non tanto una lettera della zona media che quella proprio e non si avvera mai ma quando magari c'è un prolungamento superiore che potrebbe creare un forte ravvicinamento
Si avvera quello che viene definito appunto riflesso di Scanzo amento proprio per non creare quel senso di di di disordine di disorganizzazione che invece troviamo negli scritti verifica
Altro aspetto di estrema difformità riguarda i collegamenti gli avvisi letterali che in verifica sono estremamente angolosi e spigolosi mentre in in in comparazione
Gli abissi delle delle lettere i collegamenti sono più più fluide più angolosi prova appunto perché rientrano in quella scrittura estremamente las dica
E fluida
E anche le aste letterali rientrano in questo contesto di di angolosità quindi troviamo le aste letterali delle lettere eletti di
Di A H
Sono sempre a forma triangolare quindi c'è una tratto ascendente un tratto discendente che creano una cuspide
Mentre in comparazione c'è un'alternanza tra questa data questa modalità è una modalità diciamo ad Asola quindi dove si crea una luce interna dal
Alimento ascendente il movimento discendente in verifica questo non succede mai come vedete infatti in diciamo qui si vede nelle nelle prime righe ad esempio la più o schietta altri nelle nelle prime due due righe oppure
Nella slide successiva lo vediamo del lezioni Enea parola delle addirittura c'è questa alternanza tra la modalità a triangolo e la modalità ad Asola e anche questo è un aspetto estremamente caratterizzante perché
Vediamo proprio la la modulazione l'ambito di variabilità grafica del di Ettore Majorana il fisico e l'assoluta assenza di rimodulazione nelle nelle scritture in verifica che invece appaiono estremamente
Stereotipate
Infine abbiamo i tagli delle t che in verifica sono estremamente profusi
E tendenzialmente retro poter retro posizionati rispetto all'asta quindi originano alla sinistra del Dellas ma e hanno un tratto scrittorio quindi una modalità finale che o sfumata o ingrossata mentre comparazione in comparazione i tagli delle t sono molto più inibiti
E sempre per quel quella caratteristica generale del del movimento più contenuto che abbiamo visto anche dei prolungamenti superiori e inferiori o nel calibro spesso quindi sono inibiti hanno origine sull'asta quindi partano proprio si appoggiano tendenzialmente su sull'asta hanno una concavità verso il basso
E il tratto estintori presenta una uno spessore costante quindi non non ci sono questi
E questa grande differenza tra l'ambra modalità inizi tratto iniziale il tratto finale in conclusione dunque tutte queste difformità che sono stati riscontrare mi hanno portato a concludere questa questi la scrittura
Che riguarda appunto questi testi dal sessantaquattro al al due mila sei non posso non può restarsene in alcun modo attribuita la mano del fisico Ettore Majorana pro per la presenza delle numerose
Ed evidenti difformità estremamente significative che riguardano gli aspetti più personalizzati della scrittura
Le perizie di parte che hanno sostenuto sostenuto l'autenticità di questi scritti sono state infatti G sono basate infatti principalmente sul somiglianze suggestive e di tipo morfologico
Che appunto proprio confermano il chiaro processo imitativo
E soprattutto queste differenze non tengono minimamente conto del del movimento grafico che c'è alla base del degli scritti si tratta in definitiva di iscritti che sono sicuramente falsi e sono stati realizzati attraverso un emendatio una imitazione a mano libera
Ovvero attraverso un un opportuno allenamento quindi per questo la scrittura può sembrare al primo impatto visivo una scrittura
Coerente se vogliamo che ha una sua linearità proprio perché appunto c'è stato un processo di di allenamento preventivo
Mancanza della
E veniamo a questo punto alle affermazioni scientifiche di Pellizza
Paghiamo l'inizio sì fra le spese supposte fermate recettive per il settore adesso delle vedremo con dettaglio
Partiamo all'inizio degli anni Settanta Pellizza comincia a raccontare di essere in possesso di questa macchina e all'epoca non parla di Majorana lui dice che dietro la macchina ci sarebbe un gruppo europeo di ricercatori dice
E dice che la macchina in grado solo di annichilire la materia non parla delle altre funzioni
Tramite un contatto importante Massimo Pugliese membro del Sid il servizio segreto italiano e della loggia massonica P due
Pellizza trova un contatto con il governo italiano e negli anni Settanta Pellizza cerca di vendere la macchina al governo italiano in particolare all'epoca seguono le trattative gli onorevoli fortuna piccoli e Andreotti
Al e
Loro chiedono un supporto di Ezio Clementelli membro presidente del comitato nazionale dell'energia nucleare perché verifichi se l'affermazione di Pellizza riguardo questa macchina sono attendibili
Pellizza si rifiuta di fare verificherà la macchina a Clementelli egli fornisce solo dei video che Pellizza gira dove mi sostiene lo si vedrebbe
Annichilire distruggere dare fuoco dei bersagli tramite la macchina
Pellizza consegna questo video Clemente Clemente allo guarda scrive una relazione parla con gli onorevoli
Pochi anni dopo quegli stessi non Rivoli ricordando quei giorni dicono che quella di Pellizza doveva trattarsi di un bluff senza fondamento di serietà dice l'onorevole Piccoli vetro onorevole Andreotti dichiara non si trattava di un'operazione cristallina
E gli viene data l'opportunità di provarlo
E si rifiuta
Nello stesso periodo Pellizza è tratta anche con il governo americano ci sono prove per esempio su Wikileaks di comunicazioni tra l'ambasciata americana a Roma il Dipartimento di Stato americano che si tengono aggiornati sulla macchina
Di nuovo gli scienziati americani chiedono di poter vedere la macchina e poterla provare di poter ripetere quello che per gli fa sostiene sia in grado di fare Pellizza si rifiuta di farla toccare o vedere gli scienziati americani i quali hanno un'idea Pellizza sostiene che la macchina sarebbe in grado di annichilire un bersaglio fino a mille cinquecento chilometri di distanza quindi gli scienziati americani gli forniscono una lista di cinque satelliti artificiali americani con le relative coordinate e gli dicono sceglierne uno Capatti lo usando la macchina sono tutti entro mille cinquecento chilometri di distanza
Pelliccia inizialmente dice che non può farlo perché dice che la macchina è conservata in un luogo sicuro in montagna e c'è la neve non riesce a raggiungerla e quindi si fissa la fine di marzo dall'anno seguente come termine per eseguire questo a dimostrazione pochi giorni prima il termine del
Diciamo la fine di marzo l'anno seguente Pelizza sostiene di essere stato rapito sostiene che sui rapitori gli avrebbero intimato di interrompere qualsiasi trattativa con gli americani e quindi anche gli americani non ottengono alcuna prova del funzionamento dalla macchina
Recentemente i sostenitori di Pellizza mostrano anche questi se non sbaglio sono stati portati anche qui il ventidue ottobre che sarebbero due reperti forati con il potere di annichilazione dalla macchina stando a loro
Sono un mattone una mannaia e secondo i sostenitori di Pellizza questi oggetti avrebbero delle caratteristiche che li renderebbero i riproducibili se non con la macchina
A questo punto io fai un'affermazione di questo tipo dice che è impossibile riprodurre questi oggetti immagino che avrai qualche prova a sostegno di questa affermazione che io ho chiesto se hanno documenti esami di laboratorio reperti per qualcosa che dimostri perché cos'hanno di così incredibile
E non mi hanno mai risposto né risulta che siano pubblicate rapporti di prova eseguiti da laboratori che dimostrino cos'hanno di speciale questi oggetti
Quando gli fa male con i governi
Negli anni Ottanta Pellizza comincia a raccontare solo a questo punto che la macchina sarebbe in grado di produrre energia infinita
E a questo punto cerca investitori privati siccome stanno Pellizza la macchina contiene quelli che oggi sarebbero decine di migliaia di euro di di materie prime
Pellizza dice dice mi servono investitori che milioni soldi per costruire una macchina così poi produciamo energia infinita
Naturalmente un investitore privato a diciamo così uno standard inferiore in termini di prova scientifica prima di investire i soldi contrariamente a uno Stato che invece ci mette la faccia se spende un miliardo di lire per comprare la macchina
Negli anni Novanta Pellizza continua a cercare investitori privati e
Comincia solo a questo punto a dire che la macchina anche in grado di tramutare la materia
E recentemente ci sono una serie di manufatti che vengono presentati che sarebbero stati trasformati Noro secondo i sostenitori di Pellizza sono presenti una moneta da cinque franchi svizzeri
E una mano medaglietta votiva
Secondo i sostenitori di Pellizza loro che si otterrebbe tra smontando la macchina sarebbe purissimo perfetto impossibile da creare in altra maniera loro lo chiamano Oro mille su mille cioè prese mille parti infinitesime tutte mille queste parti sarebbero d'Oro
Peccato che l'unica malizie seguita da un laboratorio chimico su una degli questi manufatti proprio su questa medaglietta dimostra che Eolo sì puro anche novantanove virgola ottantasei per cento
Ma con una purezza che inferiore rispetto a quella che si può tranquillamente comprare anche su internet in dieci minuti quindi non c'è niente di incredibile ed inspiegabile in questa medaglietta
Negli anni Novanta Pellizza poi gira un video nel quale lo si vede
Secondo lui tramutare un cubo di gommapiuma i loro nel video una parte accludervi Dio si vede questo cupo di gommapiuma inquadrato su un tavolo che viene investito da un'intensa luce per alcuni istanti
E quando il bagliore diminuisce quello che vediamo è un cubo dorato trovano sappiamo dire se d'ora ovviamente perché da un video impossibile dirlo con certezza
E uno potrebbe dire che
Vedendo questo video si rimane a bocca aperta la prima volta che l'ho visto anch'io è un video fascina ante però delle quali sospetto che Pellizza abbia usato un gioco di prestigio per eseguire questo affetto più che la macchina e Majorana per esempio lampo avrebbe potuto fare Pellizza potrebbe avere preso un incubo colorato Doro dorato
E potrebbe averlo coperto con una scocca cubica di gommapiuma svuotata all'interno un cubo vuoto all'interno di gommapiuma con cui copro
Il cubo dorato
Poi perizia avrebbe dovuto solo accendere spegnere un faro fuori dall'inquadratura per abbagliare momentaneamente la videocamera e in quel frangente sfilare il cubo di gommapiuma dal cubo d'Oro sottostante può sembrare un'ipotesi ardita la mia
Proprio meno ardita rispetta l'ipotesi dalla macchina e guardando al rallentatore
Il fotogrammi della trasmutazione se supporta trasmutazione se guardate in alto vedete quelle che sembrano proprio le mani di Pellizza che prendono il cubo di gommapiuma
E lo trascinano verso l'alto ve lo faccio vedere potrei farlo se ho visto bene
Sì solo negli anni di a metà degli anni dieci introvabile quindici Pellizza pubblicamente comincia a dire che
Ci sarebbe mai Orana dietro la macchina quindi l'introduzione di magra in questa storia è molto recente le lettere le fotografie compaiono tutte negli ultimi dieci anni quindi anche per questo secondo me siamo legittimati a dubitare di quello sono state prodotte scritte
Quindi riassumendo adducendo ragioni di sicurezza Pellizza non ha mai spiegato come funzionerebbe la macchina
Sempre che queste si sta vero perché dovrebbe fare quello che pesa sostiene che la macchina faccia
Inoltre Pelizza non ha mai spiegato in cosa consisterebbe questa nuova fisica di Majorana di più nessuno lo ha mai visto scrivere una formula
Inoltre Pelizza
Ha sempre sostenuto di essere l'unico capace di azionare la macchina che si comporterebbe non come uno male dispositivo dove sollevi un interruttore si accende
Ma e che lui dice convoglierà ebbe la volontà divina attraverso di Luís per farla funzionare la chiama il dito di Dio quindi c'è anche tutta una componente mistica
E nessuno ha mai potuto verificare direttamente funzionamento la macchina c'ha provato gli americani ci ho provato gli italiani c'ha provato Politecnico di Milano nel due mila e quindici Pellizza vicino al Politecnico di Milano viene una micro commissioni tra professori capitanata dal professor Maurizio Masi propone a Pellizza un protocollo di testa
Che utilizza metodo scientifico per verificare se la macchina funziona dopo che ma sempre presente a Pellizza protocollo di prova Pellizza smette di presentarsi al Politecnico
E in definitiva fotografie lettere video non sono prove scendi notifiche le fotografie di Pellizza h accanto al suo posto Majorana non provano che la macchina funzioni le lettere cominciamo prima quello che è scritto sulla carta non proprio che qualcosa sia vero quello che c'è scritto sia vero
In video io vi faccio questo banale esempio
Se vedete una persona volare in un video presenti un prestigiatore date per scontato che quella persona sappia volare o pretendete qualche prova in più allo stesso modo vedere quella che Pelizza ci vende con una trasmutazione come l'annichilazione richiede qualche prova in più per poterci credere
Quindi alla luce tutto questo questa chiaramente una narrazione che non si può definire scientifica ma al più sento scientifica e quando narrazioni pseudoscientifiche trovano spazio in ambienti come questi naturalmente corriamo si corrono dei rischi ma penso che le posso parlare meglio di me
Lorenzo Montali presidente del CICAP il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze e professore di Psicologia sociale all'Università degli Studi di Milano Bicocca
Grazie Lorenzo grazie ancora senatrice Cattaneo che ci ha consentito di organizzare oggi questa iniziativa si appunto sono presente il CICAP quindi questa organizzazione voluta ormai trentacinque anni fa P. trentacinque anni fa da Piero Angela che disse appunto a fronte del fiorire di affermazioni di prove presunte
Di video fasulli come quelli che di cui stiamo parlando oggi c'è bisogno di un comitato dell'altra campana
Cioè c'è bisogno di qualcuno che in qualche modo si ponga come obiettivo da una parte quello di provare ad andare in alcuni casi a verificare la consistenza
Il lavoro che fa Lorenzo in questo è perfettamente come dire in linea o o le analisi che abbiamo sentito da parte della dottoressa esperta in grafologia sono perfettamente in linea con il tipo di approccio che ne proponiamo c'è andare a vedere
E dall'altra parte però bisogna anche coagulare una opinione pubblica che come testimonia quello c'ha detto prima la senatrice relativa no alle mele alle lettere
Di protesta un'opinione pubblica che è sensibile a questi argomenti e che non vorrebbe che dentro le istituzioni passassero messaggi questo tipo e non vorrebbe per una ragione
Che ha un po'a che fare con la mia seconda affiliazione appunto ha ricordato Lorenzo che io insieme Psicologia sociale in università a Milano e cioè il fatto che quando non ci chiediamo ma perché le persone possono finire con il credere a certe cose
Uno degli elementi che dobbiamo considerare è che raramente le persone sono esposte a dei messaggi rispetto i quali hanno la competenza per valutarli nella gran parte dei casi noi tutti minori
Crediamo a qualche cosa in primo luogo perché la fonte
Da cui un certo messaggio proviene è una fonte porno e credibile ed autorevole perché la competenza che noi abbiamo concreta di esaminare le singole affermazioni è molto legata alla come dire specializzazione che ciascuno di noi ha uno una allora in una società sovraccaricata di informazioni specialistiche che riguardano i temi della fisica della medicina dell'alimentazione della psicologia la singola persona è sguarnita
Rispetta le competenze che ama quello che può fare è in primo luogo fidarsi della fonte allora il problema è che se l'
Fonti
Legittimate e cioè in primo luogo le istituzioni
Vengono meno al loro dovere di verifica perché hanno la possibilità appunto
Di attivare esperti specialisti per andare a vedere allora finisce che le persone sono esposte a dei messaggi problematici e fasulli
Appunto il tema della legittimazione della pseudoscienza né istituzioni quello che in questo brevissimo intervento proverò a tracciare facendo riferimento appunto a dei casi di cui ci siamo occupati come CICAP cioè in cui abbiamo provato intervenire
Uno è certamente questo dell'appunto presentazione della macchina Majorana qui in senato siamo stati fra i molti che appunto hanno espresso una posizione pubblica
Di denuncia di questa vicenda così come appunto pervenire a un altro caso molto recente di questa estate insieme a ordini dei medici ordini professionali
Esponenti Società Civile
Per esempio ci siamo espressi contro la scelta del Ministero della salute di introdurre dentro una commissione che si doveva occupare di stabilire procedure di somministrazione dei vaccini delle persone che avevano Espresso delle posizioni chiaramente contrari invece all'utilizzazione dei vaccini dentro quell'ambito
Apprendo peraltro quella vicenda a livello politico appunto un dibattito che ha riaperto per esempio nelle posizioni espresse da alcuni dei partiti la necessità di ridiscutere l'obbligo vaccinale
In Italia prima di quanto poi non sia successo negli Stati Uniti dove appunto nei mesi successivi questo argomento ai venuto fuori questo per dire che non non rappresentiamo un'eccezione univoca da questo punto di vista ma siamo uno dei Paesi in cui la dimensione della pseudo scienza che entra dentro il discorso politico può aprire a delle scelte
Davvero molto problematiche ma il punto su cui vorrei portarmi è il fatto che noi abbiamo visto alcuni casi emblematici no vediamo quelli nazionali ma per esempio come cita prevediamo anche tutte le attività che a livello regionale vengono fatte non so quanti di voi sanno per esempio che in alcuni supermercati della Val d'Aosta vengono vendute delle pere
Che sono state trattate con un'acqua informatizzata
Come dicono i promotori di questa tecnologia peraltro ancora una volta dei soggetti privati i quali soggetti privati sono riusciti a ottenere da Regione Val d'Aosta
Un finanziamento per una sperimentazione sul campo nei terreni della regione Val d'Aosta che è andato avanti per tre anni nel tentativo di dimostrare il potere straordinario di quest'acqua che viene unita a una formula innovativa che unisce polvere di acque taglio
Per far sì che le colture siano migliori allora anche in questo caso siamo intervenuti pubblicamente e grazie all'aiuto di un docente universitario un giornalista insieme Enrico Bucci che ci ha aiutato da questo punto di vista rendere visibile questa nostra posizione Regione Valle d'Aosta ha deciso di interrompere dopo tre anni la sperimentazione di quest'acqua magica
Così come siamo pubblicamente intervenuti su Regione Lombardia adesso è arrivata una interrogazione del gruppo d'Italia viva chiedendo a Regione Lombardia sì davvero è credibile che esista un comitato tecnico scientifico
Delle cosiddette discipline bio naturali in Regione Lombardia che è presieduto da un pranoterapeuta c'è un signore che sostiene che grazie all'energia che mano le sue mani è in grado di curare gli altri
Un pranoterapeuta e un gruppo tecnico che con l'avallo di Regione Lombardia pubblica non soltanto appunto un Elenco di discipline ma un commi uno il catalogo della offerta formativa
Nelle discipline naturali che Regione Lombardia legittima
E ogni anno pubblica sul suo sito in cui ci sono affermazioni come quelle che leggeteli la riflessologia facciale riprogramma gli organi interni
Le tecniche suono vibrazionali olistiche con campane tibetane
Ho tamburi sciamanici ascoltano il livello energetico vibrazionale chiedo i fisici appunto quale il come dire cladistico un bel saggio della persona e conducono percorsi di Ri energizzato azione la radio estesi e individua squilibri tipo fisico
Grazie a un'analisi del Campo de'energie sottili tutto questo voi lo trovate sul sito di Regione Lombardia in un catalogo che viene annualmente pubblicato e promosso dall'assessorato che si occupa di benessere allora anche qui abbiamo provato intervenire dicendo ma davvero la regione italiana con più abitanti e con un'economia così importante vuole promuovere questo tipo di pratiche di nuovo poi sono realizzate da soggetti privati
Le cui affermazioni circa l'efficacia di questi poteri dipendono in Kamen che dal fatto che esattamente come negli esempi che avevo visto fino adesso
Qualcuno si presente dice alla politica io so fare questo credimi e la politica si limita a dire va bene ti metto un bollino
Lo stesso bollino che Regione Toscana mette negli ospedali
Ormai sono molti centri in Toscana
In cui come Regione Toscana dichiara orgogliosamente sul suo sito la maggior parte delle aziende sanitarie prevede l'erogazione di prestazione di medicina complementare o non convenzionale in primo luogo per esempio gli ambulatori di omeopatia
Nei quali ci sono dei medici che offrono a pazienti oncologici l'omeopatia come uno dei coadiuvanti rispetto agli effetti collaterali delle terapie che stanno facendo
Questa è come dire la realtà del Paese cioè il movimento diciamo di legittimazione che non riguarda soltanto le regioni qui
Se ci sono i di dolore come dire dottor
Certo siamo
Non c'è nessun vede il punto è questo no le domande alla fine sarebbe facciamo la fine della mafia è una domanda alla fine è molto gravi ma ieri il punto è è sempre il singolo caso è sempre vero il singolo caso è sempre vero il punto è che la scienza non è fatta da singolo caso mai no no
Ha ragione assolutamente
Allora il punto invece solo portare che la questione non riguarda soltanto il Parlamento le scelte Ministero delle regioni ma per esempio questi sono gli ultimi casi cui siamo di nuovo intervenuti di comuni
Che sponsorizzano o patrocina no Festival di benessere olistico di in cui si parla di rivoluzione quantistica finanziaria e spirituale
Convegni in cui si dà la parola a anti pacifisti che appunto proclamato la necessità di riprendersi il diritto di decidersi
Comuni che finanziano Festival del paranormale con attività di in cui i cittadini vengono portati alla ricerca di fantasmi iniziative in cui la lettura dei tarocchi la bioenergetica
La pranoterapeuta l'astrologo sono messi in ciniglia
E offerti al pubblico come attività per migliorare il benessere delle persone
Ora questo non è soltanto un problema di legittimazione di certe pratiche
E anche il problema dello suggerimento invece di discipline e di professionisti che sul tema del benessere del benessere psicologico
E del benessere fisico lavorano invece avendo costruito una formazione adeguata e utilizzando degli strumenti che questi si sono stati valutati da comitati da comunità scientifiche sulla base delle prove che sono state fornite allora la realtà appunto è quella di una legittimazione di fusa all'interno del Paese rispetto alla quale diventa di ICI le anche una operazione di contrasto denuncia questo è quello che noi proviamo a fare
E devo dire in molti casi lo dicevo prima senatrice Cattaneo anche con i risultati nessuno ci risponde mai
Ecco una cosa voglio dire nessuno ci risponde mai
Però magari poi osserviamo che dal sito scompaiono le iniziative oppure che si compare la scritta è stata cancellata oppure che l'anno dopo non si fa più il festivo il pure che se si fa alcune delle pratiche di cui abbiamo scritto
Non ci sono allora lo dico perché perché è importante come veniva fuori anche interventi prima mantenere alta l'attenzione di un'opinione pubblica critica e che appunto si fa sentire da questo punto di vista che il lavoro che cerchiamo di fare e dall'altra parte possiamo guardare all'estero cosa succede ciò è perché in Italia appunto comincia la senatrice prima c'è bisogno di questo accompagnamento quotidiana e costante
Perché forse mancano alcune di quelle strutture che invece a livello internazionale si sono costituite e che aiutano proprio i Parlamenti col i consigli regionali la la politica in generale a essere informata rispetto a questioni centrali su cui quella stessa politica prende delle decisioni
E allora appunto in Spagna in Inghilterra in Francia in Germania in Canada in ognuno di questi Paesi in forma diversa si sono costituiti all'interno delle strutture decisionali dei Parlamenti dei consigli locali
Dei gruppi di Esperti e i divulgatori
Che aiutano la politica a essere adeguatamente informata rispetto allo stato dell'arte della conoscenza scientifica sui singoli argomenti su cui deve prendere una posizione o una decisione
Questo è qualche cosa che in qualche modo manca in questo momento nel contesto italiano e allora una delle cose su cui noi come CICAP stiamo lavorando ormai da due anni organizziamo ogni anno a Padova un festival che si chiama CICAP festa è un festival di tre giorni ha aperto a tutte e tutti in cui anche con il parlamento europeo stiamo cercando di ragionare su come è possibile costruire una relazione diversa
Fra la scienza e la politica in questo Paese appunto a partire dal fatto che il problema della legittimazione della sua coscienza nello spazio pubblico è un problema reale allora
Appunto rubo qui
Dal nostro presente merito tra Sergio Della Sala queste questa immagine no che ha usato nel presentare questa iniziativa l'ultimo circa Fest si tratta non tanto di fornire alla politica delle nozioni su qualunque elemento scientifico perché di nuovo sarebbe impossibile e ingestibile
Si tratta invece di ragionare per capire quali sono le informazioni che possono essere utili senza pensare che chi fa scienza sì sostituisca in quanto tale ai decisori politici perché è evidente che la decisione politica non è semplicemente dettata da indicazioni tipo scientifico
Ma invece è costruita dentro un percorso che tiene dentro domande sociali che chiedendo dentro aspetti etici e che tiene dentro anche il fatto che la scienza caratterizzata da una incertezza su dimensioni fondamentali e quindi non ci sono automatismi da questo punto di vista fatto salvo ovviamente i casi che abbiamo visto oggi che sono chiaramente di diciamo così di operazioni tipo pseudo scientifico di affermazioni giù pseudo scientifico però non si tratta di sostituire la scienza la politica si tratti capire come è possibile costruire un rapporto molto più retto è una relazione molto più stretta che possa aiutare la politica a fidarsi di più di quello che la scienza dice e a evitare quel gioco per cui la polizza
Dica si sceglie gli e Sperti sulla base del fatto che gli esperti confermano quello che io voglio dire e pensiamo che dentro questa idea cioè di costruire ragionare su come costruire organismo che mette insieme scienza e politica all'interesse dei cittadini un ruolo debbano averlo anche i comunicatori divulgatori della scienza perché sono quelli che hanno una capacità di costruire una comprensibilità delle argomentazioni e delle affermazioni scientifiche
Che altrimenti non è immediate assoluta
Su questo argomento appunto su questo tema stiamo ragionando mettendo insieme anche Fondazione Fondazione Umberto Veronesi Fondazione Fondazione sopra di ricerca sul cancro tanti attori diversi e come dire nei prossimi mesi e nei prossimi anni vogliamo continuare a ragionare a lavorare su una proposta in modo che appunto sia possibile da questo punto di vista portare una miglioramento rispetto alla situazione serie A che c'è all'Inter in questo Paese ringrazio molto per la
La la storia che Pellizza racconta non ha prove scientifica sostegno ma è oggettivamente affascinante no perché propone una macchina che sarebbe in grado di produrre energia infinita quindi problema energetico risolto tramutare un così essere mentre un altro quindi al di là del loro qualsiasi materiale di crebbe avremo bisogno potrebbe essere prodotto
E ringiovanire sì che anche al di là diciamo dall'egoismo del vivere per sempre penso ad esempio un genitore
La cui Caffi una figlia disabile che sa che il giorno in cui morirà non potrà più badare a lei la macchina diventa una speranza per poter continuare anche a a curarsi dei propri cari
Negli ultimi dieci anni in questo manto di fascino nella vicenda è aumentato grazie appunto l'introduzione del nome di Majorana perché volenti o nolenti come dicevamo è uno dei dei grandi misteri della storia italiana e di nuovo come un po'come nello sfruttare la cornice del Senato anche lo sfruttare il nome di Majorana viene usato da Pellizza per
Dare credito la propria vicenda e quindi abbiamo iniziato con Majorana volevamo finire con Majorana e lascio la parola Ettore Majorana professor al dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma il nipote del fisico scomparso
Grazie per le invito ringrazio moltissimo tutti per l'iniziativa
Devo accendere si sente
La senatrice Cattaneo in primis naturalmente gli altri che hanno detto meglio di come potrei mai dire io adesso
Cose molto importanti in questa sede intanto diciamo si parla di eredità scientifica innanzitutto dobbiamo capire cosa qual è la modalità con cui si produce
L'oggetto di questa evita cito in ordine volutamente con questo ordine
Il diciamo il le nostre modalità di impegno quotidiano
Parla con passione quella di educare
Quindi
Di insegnare il metodo scientifico perché dobbiamo essere in primis
Molti i tanti diciamo per chi ha già la passione verso le tendenza verso questo tipo di impegno ma anche accoglienti e dobbiamo permettere a chi sia viva costa questa vita di scienziato di ricercatore magari timidamente anche di essere coinvolto di provare anche lì passione nel suo futuro un'attività bellissima che io al comando
Ecco tutti i licenziati sono chiamati a farlo quindi la parte accademica è molto importante nelle loro vite
Poi esiste un un ambito che quello della fisica sperimentale
Consideriamo che fino alla fine dell'Ottocento non esistevano grossi gruppi di ricerca i i ricercatori lavoravano da soli o o al massimo in due ma pochissimi casi in tre ma diciamo in due
Negli anni venti trenta si costituirono i primi gruppi di ricerca
Di una decina di persone al massimo uno degli esempi è appunto quello di via Panisperna
Oggi a distanza di cento anni i gruppi di ricerca
Che realizzano macchine per verificare l'avanzamento della scienza per verificare le teorie e progredire oltre sono costituiti da diverse migliaia
Di collaboratori
Ciascuno di questi un piccolo ingranaggio di un grande meccanismo
E ciascuno di questi curò orgoglioso del funzionamento di quel piccolo ingranaggio alla visione dello scopo di quella macchina ok
Del lo scopo in qualche modo della sua vita nel contesto del progresso della conoscenza progresso che da senz'altro
Normi soddisfazioni
E che propone a chi si impegna senz'altro una messe di meraviglie
Ok quello quando io dico perché fare questa cosa perché mi piace quella sensazione di meraviglia tutti noi guardiamo come dal buco di una serratura
Il riflesso dell'universo e da quel riflesso visto dal buco di quella serratura noi
Siamo capaci di ricostruire
Tante cose dell'intero universo
E questo direi che è assai più misterioso persino di trasmutare la materia o di credere agli spiriti diciamo
E affascinante poi esiste il comparto dei chi si impegna nella teoria naturalmente questo era quello proprio di Ettore Majorana non disgiunto dagli altri due perché sappiamo che Majorana spesso voleva insegnare fin da giovane materia molto avanzate non si trovavano gli studenti ai tempi erano poche unità oggi le matricole di fisica sono circa seicento
Al primo anno
Ok vita la dimensione però senz'altro interessato a condurre una normale vita di professore di crescere di far carriera diciamo in ambiente accademico ma anche era prodigo di suggerimenti verso i colleghi che si interessavano di esperimenti perché molto spesso servono formalizzazioni avanzate per capirli per capirne il proprio il progettazione per migliorarne la performance e lui naturalmente seguiva tutte le fasi nel suo campo era quello e la teoria naturalmente quindi che si occupa di teoria si occupa di formalizzare alcuni aspetti descrittivi di modellizzare
E poi naturalmente abbisogna delle verifiche sperimentali che vengono appunto da chi lavora invece nel campo io esperimenti chi fa questo tipo di lavoro non lavora
Solo sul suo ma sul risultati di tutti gli altri
E anche interagisce con il con la materia prima ai giovani per probabile propaganda Arne promuoverne il progresso scientifica attraverso il metodo scientifico
Diciamo che a queste sono le modalità abbiamo visto qual era quel e l'ambito di Majorana veniamo ai prodotti prodotti sono senz'altro quelli di qualcuno dei ciascuno di noi produce nell'arco della sua vita x prodotti quindi una persona non avvengono dopo la sua morte avvengono durante la vita
Quindi siamo tutti interessati a ciò che Majorana pubblicato sono decine i lavori straordinari di gruppo di Fermi passo ce lo insegna Esposito ma sono cose note che tutti possono leggere su anche su sui libri
Di qualsiasi genere passò dalla fisica atomica alla fisica delle interazioni fondamentali intorno al trentadue trentuno trentadue quando l'ipotesi del neutrone divenne fu verificata
Majorana intuì qualcosa quindi sappiamo benissimo quale il pattern di questo percorso questi lavori sono rimasti e sono stati il seme di tanti studi fatti dopo Majorana tanto alta lutto comuni questi lavori sono stati addirittura scoperti qualche decennio dopo decennio dopo
Riscoperti e rivalutati riesaminati con spirito critico ed evoluta devoluto rispetto alla scoperta che c'erano state nel frattempo insomma
E normale progresso della scienza come quella quello che avviene rispetto al lavoro di qualsiasi altro ricercatore ok si è dato qualche volta viste Maiorano la figura messianica l'ok si è visto qualcuno che lo ha scelto come
Baluardo di un modo di fare scienza non esiste quando io sento la fisica di Majorana
Mi viene un po'da pelle d'oca perché non esiste che un uno scienziato uno qualsiasi
Delle persone che fanno quelle tre attività didattica ricerca sperimentale lo ricerca teorica uno di quelli che pensi
Che la fisica di un altro non funziona la fisica è indipendente dall'altro la fisica è un modo che tutti scegliamo per cercare di capire come funziona
La natura ognuno di noi col suo piccolo contributo su internet attitudine
Quindi la figura messianica non ci interessa non esiste ma ne abbisognano noi perché nostra fragilità e questo è il punto di giorno c'è tanto bisogno di rassicurazioni in un mondo di diciamo di funamboli che al consumo del del cronaca del
Diciamo del
Speculazione della notizia che compare tutti i giorni ecco qui quindi cito il motivo per cui sono qui per mettermi a piccolo assente come voi
Nel rispetto di questa istituzione
Giacché questa non deve essere autoritaria ma deve rispecchiare l'autorevolezza media del paese ok quindi nel momento in cui
La burla avviene per strada ed è intrattenimento mi piace quando avviene invece diciamo per altri scopi assurge anche a un livello più alto occorre che le persone che si occupano di questo mestiere intervengano per ristabilire la parola al centro resiste un ambito che voglio citare tra le motivazioni per cui sono qui che è quello diciamo dei del posto Majorana perché tutto ciò è nato successivamente alla scomparsa di Majorana si parla di tre tre licenziati non c'è problema
Loro studio nei lavori li inquadrano le guardano criticamente sbagliato giusto vediamo un po'innovativo rivediamolo vi studiano lo cioè il tutto processo super ordinario
Benché un po'doloroso sia per queste persone professioniste di questo mestiere vedere in quest'aula certe tipo di relazioni tuttavia esiste un ambito ben più doloroso e quello della ferita della cicatrice che rimane per la scomparsa di Majorana nell'ambito dei suoi provini primi vicini cioè degli amici prima di tutto dei familiari
Giacché quel concetto di poter essere
Pensati sentiti ascoltati anche
Umanamente da un congiunto che poi viene a mancare lascia quando quello manca una cicatrice
Indelebile
Ergo
L'occuparsi speculare di ma io SUMAI Orana mettere la leggo l'etichetta Majorana su una questione che riguarda da un lato il lavoro dei dei licenziati quindi offensivo per gli scienziati ok
Ma dall'altro anche e gli affetti
La vita privata di una persona che ha scelto diciamo ha fatto la scelta più tragica possibile cioè quella di alienarsi dal consesso questo contratto in cui c'è una attore in che che ha
Si è aliena alienato su presso il consesso invece
Ecco aderì complementare ok che tutto il resto dell'umanità intorno che vede quella lacuna ok se questa persona era benvoluta era eccezionale
Con insomma era una persona straordinaria
Questa lacuna crea un rinculo su tutto il resto che pro produce evidentemente in tante chiacchiere e poi non dimentichiamo che ci vuole rispetto per tante altre persone scomparse anche loro hanno lasciato le cicatrici
Nelle loro
Volontariamente nelle loro nel loro ambito e noi non dobbiamo assolutamente privilegiare la figura di Majorana rispetto agli altri e a quel punto di vista prego risparmiare Majorana le chiacchiere inerenti alla sua scomparsa
Implica ecco comporta un diciamo un positivo effetto di rispetto verso coloro i quali hanno sofferto vicende analoghe loro famiglie senz'altro io
Direi sì esiste un ultimo ambito che mi piace citare quello artistico ok vedere questa
Meteo raccattato sa in cielo e se qualcuno ha visto qualcun altro non ha visto qualcuno ha visto ha raccontato all'altro
Abbellì né ho pensato un desiderio fatto queste il tipo di sensazione questa emozione può tradursi in una
In un è associata un'idea può prodursi in un prodotto artistico letterario anche significativo ci sono notevolissimi libri ispirati alla figura di Majorana vettori latori di messaggi talvolta anche politicamente molto significativi
Interessanti benissimo tutto questo
è positivo non è scientifico ma è positivo la questione dello sfruttamento invece illecito di Majorana per scopi
Venali
Di bassissimo profilo diciamo concludo dicendo che sicuramente Majorana non era un outsider come spesso stato rappresentato non è una figura messianica era senz'altro un genio naturalmente
Portato all'indipendenza intellettuale sicuramente il mio auspicio è che non l'ho detto anche un'altra occasione che la sua figura
Possa ispirare i migliori e migliorare i peggiori va bene l'ho già detto altrove tra i peggiori mi metto io spesso per esempio ma non metto
Invece i saltimbanchi che ci speculano sopra
Grazie mille nuovamente a tutti i relatori grazie mille ovviamente la senatrice a vita professoressa era la Cattaneo se avete domande noi siamo qui
Intuisco di no quindi grazie mille a tutti nuovamente buona giornata boh proseguimento

