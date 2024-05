Podcast. L’importanza delle prossime elezioni al Parlamento Europeo, di Lorenzo Federico Pace

Ogni cinque anni, i cittadini dell'Unione europea eleggono i membri del Parlamento Europeo, l'unica assemblea transnazionale al mondo eletta direttamente.



Alle prossime elezioni di giugno 2024, verranno eletti 720 eurodeputati, 15 in più rispetto allo scorso mandato.



All’Italia spettano 76 seggi, terzo paese per numero di rappresentanti dopo Germania e Francia.



Le elezioni sono portate avanti dai partiti politici nazionali ma, una volta eletti, la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglie di aderire a un gruppo politico transnazionale.



Il numero di deputati eletti da un partito …

politico è proporzionale al numero di voti che riceve.



Il trattato di Lisbona stabilisce che si deve tener conto dei risultati delle elezioni europee quando il Consiglio europeo, dopo appropriate consultazioni e deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento il candidato alla carica di Presidente della Commissione.



Il Parlamento elegge il Presidente a maggioranza dei membri che lo compongono.



Dell’importanza delle elezioni per il Parlamento Europeo ci parla in questo podcast realizzato da Radio Radicale in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo il professor Lorenzo Federico Pace, docente di diritto dell’Unione Europea all’Università del Molise.

leggi tutto

riduci