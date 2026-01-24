Valori: Più Libertà Più Giustizia

Saluti istituzionali: Maurizio Gasparri (Presidente Gruppo FI al Senato), Paolo Barelli (Presidente Gruppo FI alla Camera), Luisa Regimenti (Segretario Fi Roma), Claudio Fazzone (Segretario regionale FI Lazio).



Coordina Daniele Capezzone (Direttore de Il Tempo).



Intervengono: Pierantonio Zanettin (Componente della Commissione Giustizia al Senato), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Enrico Costa (Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati), Deborah Bergamini (Vicesegretario Nazionale FI), …

Pietro Pittalis (Componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati).



"Cronache della magistratura: interventi e testimonianze a cura dei regazzi di FI Giovani Roma".



Intervengono: Francesca Scopelliti (Presidente Comitato "Cittadini per il si"), Renato Marini (Avvocato e Professore), Paolo Catalfamo (Presidente NIAF Italia, Presidente del Gruppo finanziario Life Star), Maurizio Turco (Segretario Partito Radicale), Gian Domenico Caiazza (Presidente Comitato "Si separa"), Stefania Craxi (Presidente 3° commissione esteri e difesa del Senato), Francesco Petrelli (Presidente UCPI).



Conclude Antonio Tajani (segretario nazionale FI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

leggi tutto

riduci