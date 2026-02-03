Ciclone Harry: mille migranti potrebbero essere dispersi in mare. Collegamento con Sergio Scandura dalla Sicilia

Sono intervenuti: Sergio Scandura (giornalista, corrispondente di Radio Radicale).
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
Un giorno sì trecentottanta in realtà sono stati rintracciati proprio dal nostro monitoraggio attraverso un documento ufficiale che rimanda un dispaccio trasmesso alle navi in area nei giorni scorsi
Per otto imbarcazioni era un dispaccio
Che raggruppava appunto Ottokar fissarla purtroppo però plausibilmente dalle testimonianze raccontate dall'organizzazione di fuggisse in Libia e Tunisia perché queste tutta una scena
Tunisina il bilancio e destinato appunto aumentare intorno
Tra mille persone di cui non si sa nulla e che mancano drammaticamente all'appello il ranger
Di calendario include i giorni di partenza tra il quattordici il ventuno gennaio
Che non riguarda solo la la condizione in mente Rocco causata dal ciclone lì con sette otto metri di Honda raffiche oltre cinquantaquattro no dicano pervaso anche ovviamente il quadrante della linea
Dirotta ideale tra Sfax Lampedusa ma nei giorni precedenti sempre questo quadrante è stato interessato da forti venti di libeccio
E anche di Magiste di maestrale come spesso capita purtroppo essendo perché ha una cartina davanti con vederlo da partire dalla costa di spazio ce l'isola di Kerkennah un'isola che si si sviluppa linearmente e che va un po'a coprire la zona di bordo costa di Sfax soprattutto questa nota lunga spiaggia chilometrica di Sidi Mansour storico punto di partenza
Dei barchini in ferro questo è il triste dato anche tecnico cantieristico sono imbarcazioni dozzinali
Di cui poi si perde traccia perché quando vengono travolte dalle onde o interessate da no fragile si rompono facilmente hanno dei pannelli dozzinali saldato ancor cd saldatura inevitabilmente essendo di ferro poi colano a picco e non c'è neppure non fanno pure parte ditta delle tracce possibili
Di questi drammatici di questi drammatici naufragi quindi spesso capita che le persone vedendo il bordo costa relativamente calmo riescono tecnicamente a salire
Materialmente su queste imbarcazioni il problema è che poi quando si fanno quel tot di miglia marine si incontra purtroppo la severità del mare un male che già è un ambiente ostile anche quando è calmo quindi figuriamoci quali sono le fonti che si aggiungono rispetto a questo drammatico bilancio documentato da rifugi se in Libia beh anzitutto le testimonianze di delle persone che da tempo sono accampate nella famosa area ulivi di Sfax qual è il contesto il contesto etiche questa Arioli
Vede da tempo degli accampamenti dei migranti per lo più subsahariani ed è spesso oggetto di rastrellamenti e repressioni da parte dei militari tunisini in quell'aria a metà gennaio peraltro le testimonianze parlano di persone che sono state portate qua praticamente a forza spostate dai militari ha l'aria di Sfax delle olive verso il bordo posta di siti di siti Mantu lo dicevamo appunto di queste fonti tra le testimonianze ci sono
Persone che solo vive solo perché non avevano i soldi per imbarcarsi ma poi ci sono e quindi hanno potuto testimoniare chilometro per chilometro lungo la spiaggia di Sidi Mansour tutto questo lotto chiamiamolo così
Di partenze di imbarcazioni e anche ovviamente i parenti delle persone sono partite che non hanno avuto più notizie di queste di queste persone il ventidue gennaio solo una di queste imbarcazioni per esempio raggiunge Lampedusa
Con a bordo sessantuno persone che sono state miracolosamente soccorse ma viene rinvenuto cadavere e si registra anche il dato di dispersione i due gemelline
Di un anno che risultava appunto disperse mentre sulla Borsa di Sfax solo una Bach è tornata indietro persone sotto choc che hanno raccontato appunto di aver visto diversi no fra già attorno ai loro occhi il trenta gennaio l'oncia ormai King ha recuperato il corpo di una donna sbarcata sabato scorso a Siracusa
Poi c'è il caso dei ramadan Conte un sopravvissuto della Sierra leone il ventidue gennaio a sud di Lampedusa e poco a est
Dell'isola di Kerkennah è stato soccorso dal mercantile Star che poi lo ha sbarcato
A Malta sembra Malta poi anche l'argomento scorso s'o Malta ha rintracciato decine di cadaveri ma questo sci questa scena terribile in cui si è trovata l'equipaggio della star per lo più con marittimi egiziani hanno soccorso
L'unico l'unico no vado in acqua che alzava il braccio con circondato purtroppo da cadaveri
Di una imbarcazione con circa cinquanta persone Ramadan Conte
Sotto stato di shock ha perso fratello cognata nipote e oltre
Quarantasei
Quarantasette persone altre testimonianze il dottore Ibrahim che gestisce ambulatorio autogestiti nell'aria di Sfax le le persone sono totalmente abbandonato e ovviamente nella Tunisia del regime di Caressa Aiel per già perso cinque familiari un noto attivista nigeriano risulta disperso un drammatico bilancio diciamo appunto che plausibilmente numerose o menta dovuto ai contatti diretti
Che l'organizzazione del Fuji Sinead e Tunisia
A direttamente con le persone dell'aria olive di Sfax è chiaro che a questo punto il contesto suggerisce che qualcosa non funziona o sta per non funzionale incrinarsi rispetto agli accordi
I sottoscritti in Tunisia sostenuti dalla famosa dal fumoso ottimi Europa lo ricorderete di Ursula border line al tempo presente
In Tunisia con Mark Rutte è ovviamente Giorgia Meloni vedremo poi se questo non è il segnale di un di una ripartenza diciamo del fenomeno da da Sfax che potrebbe impattare in modo significativo
A Lampedusa ma presso il bilancio drammatico nell'arco di una settimana di partenze tutte da Sfax per ora è tutto
