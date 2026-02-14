Apertura lavori Enzo Palumbo.



Relazione Alberto Marchetti.



Intervengono: Carlo Calenda e Giuseppe Benedetto.



Ospiti: S.E.



Jonathan Peled (Ambasciatore di Israele in Italia), Pier Camillo Falasca (Direttore L’Europeista), Giuseppe Crimaldi (Presidente Associazione Italia-Israele), Stefano de Luca (Presidente PLI), Matteo Hallissey (Presidente +Europa Radicali), Corrado Giardina (Presidente Popolo e Libertà), Alberico Majatico (Rivoluzione Liberale), Angelo Caniglia (Presidente Italia Liberale), Marco Montecchi (Valore Liberale), Ciro Giovanni Palmieri (Presidente Liberali Democratici Italiani), …

Andrea Bernaudo (Presidente Liberisti Italiani).



Registrazione video dell'assemblea ""Europa, diritti, libertà. Assemblea nazionale Democrazia Liberale", svoltasi a Roma sabato 14 febbraio 2026 alle 10:58.



Sono intervenuti: Enzo Palumbo (presidente nazionale di Democrazia Liberale), Alberto Marchetti (vice segretario nazionale di Democrazia Liberale), Carlo Calenda (senatore e segretario di Azione), Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica Economia e Storia), Stefano De Luca (presidente del Partito Liberale Italiano), Andrea Bernaudo (presidente di Liberisti Italiani), Fabio Gava (segretario nazionale di Democrazia Liberale), Alberico Majatico (rappresentante di Rivoluzione Liberale), Filippo Blengino (segretario nazionale di Radicali Italiani), Marco Montecchi (rappresentante di Valore Liberale), Corrado Giardina (presidente di Popolo e Libertà), Angelo Caniglia (presidente di Italia Liberale), Carlo Cafiero (componente della Direzione Nazionale di Democrazia Liberale), Salvatore Carrara (responsabile del Settore Geostrategia di Democrazia Liberale), Davide Monopoli (attivista di Democrazia Liberale), Luigi Bianconcini (storico liberale), Michele Piano (perito del MIUR), Francesco Volio (economista), Filippo Spadaro (coordinatore di Democrazia Liberale per la Sicilia), Franco Marchiolo (fotografo), Ottavia Buzzati (attivista di Democrazia Liberale), Massimo Mingiardi (già generale dell'Esercito), Alberto Marchetti (segretario nazionale di Democrazia Liberale).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 3 ore e 55 minuti.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritto, Unione Europea.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci