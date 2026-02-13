Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale

Modera Claudia Conte (Portavoce Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile).



Saluti istituzionali: Andrea Paganella (Componente della 7° Commissione del Senato e della Commissione per l'Infanzia e l'adolescenza), Alessandro Battilocchio (Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie).



Apertura dei lavori: Luca Massaccesi (Presidente Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile), Arianna Fanuli (responsabile Terzo Settore Bistoncini Partner), Mino Dinoi (Presidente …

Confederazione AEPI), Roberto Genovesi (Direttore RAI Kids), Elena Palazzo (Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione energetica, Sostenibilità, Regione Lazio), Dona Massimiliano Parrella (Superiore Generale della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza "Opera Don Calabria"), Valerio De Gioia (Magistrato), Elisa Caponetti (Presidente Comitato Scientifico Osservatorio Nazionale Bullismo e sul Disagio Giovanile), Felice D'Endice (Direttore Comunicazione ADNKronos), Giovanni Marchetti (Responsabile Filatelia Poste Italiane).

