13 FEB 2026
dibattiti

Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale

CONVEGNO | - Roma - 10:30
A cura di Silvio Farina
Modera Claudia Conte (Portavoce Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile).

Saluti istituzionali: Andrea Paganella (Componente della 7° Commissione del Senato e della Commissione per l'Infanzia e l'adolescenza), Alessandro Battilocchio (Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie).

Apertura dei lavori: Luca Massaccesi (Presidente Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile), Arianna Fanuli (responsabile Terzo Settore Bistoncini Partner), Mino Dinoi (Presidente Confederazione AEPI), Roberto Genovesi (Direttore RAI Kids), Elena Palazzo (Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione energetica, Sostenibilità, Regione Lazio), Dona Massimiliano Parrella (Superiore Generale della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza "Opera Don Calabria"), Valerio De Gioia (Magistrato), Elisa Caponetti (Presidente Comitato Scientifico Osservatorio Nazionale Bullismo e sul Disagio Giovanile), Felice D'Endice (Direttore Comunicazione ADNKronos), Giovanni Marchetti (Responsabile Filatelia Poste Italiane).

A tutti e grazie volevo solo dire ai nostri relatori ringraziare tutti i partecipanti è in questo tavolo abbiamo messo i il nostro osservatorio ci sono su questo tavolo tre medaglie olimpiche e quindi l'Osservatorio proprio è rappresentato dall'espressione dello sport è ringrazio il senatore Paganella che a ci segue in maniera assidua
E e siamo onorati poter fare questo convegno con lei
E ringrazio Elisa capo netti come presidente del nostro comitato scientifico e la nostra portavoce Claudia conta ecco qui ci siamo schierati come osservatorio abbiamo il piacere
Di portare avanti tantissime azioni che poi piano piano vivi spiegheremo quindi poi chiameremo i relatori sul Vesca per poter fare la loro relazione classe mille e buongiorno
Buongiorno a tutti grazie per essere qui con noi credo una platea
Davvero piena di persone che fanno dell'impegno civico della responsabilità sociale una missioni di ritardi e quindi è davvero un piacere condividere questa giornata con tutti voi benvenuti nella sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della Repubblica
Per questa iniziativa promossa dal senatore Andrea Paganella componente della settima Commissione del Senato
E culturali quindi della commissione infanzia e adolescenza grazie senatore per averci oggi voluti come un grande applauso per loro
Ovviamente questa iniziativa che mette al centro il tema del bullismo del disagio giovanile
Fortemente voluta insomma organizzata dall'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile ringraziamo il presidente Luca Massaccesi che tutti nuovi il gioco dicono il che siamo partite questa grande famiglia
Che ormai è diventata un punto di riferimento direi il punto di riferimento per quanto riguarda queste tematiche che sono diventate non bisogna leggere i dati che tra poco vi vi darò colonne dei casi isolati
Ma si tratta di un'emergenza sociale e come tale va trattata come tale si sta affrontando
In occasione della giornata contro il bullismo lo scorso sette febbraio abbiamo presentato i risultati di un'indagine condotta dall'osservatorio e che bah come dire a fotografare la realtà giovanile
Tra ragazzi tra i dieci e diciannove anni e il quadro e allarmante dal report emerge che un giovane su due ha subito un atto di violenza
Fisica però digitale
Questo è un dato molto grave un ragazzo su due e avrebbe è percepito come un opera pericoloso
I reati principali i rischi principali sono il cyber bullismo e il Revenge Sport nient'e anche i dati del Viminale ci diciamo confermano la necessità di interventi strutturali perché il numero dei giovani denunciati o arrestati è aumentato del nove virgola settantacinque per cento
E con un incremento dell'undici per cento tra i giovani stranieri questo è un altro dal fatto che e immerge
Allora ne parleremo con i nostri illustri relatori oggi
Intanto vorrei ringraziarli per essere qui con noi
Abbiamo con noi Roberto genovesi scrittore e regista per i principali promotori dell'animazione direttore di RAI Keats grazie direttore per essere alto il collare
Ecco noi Arianna pannolini sociologa prestata alla comunicazione impegnata nel mondo della salute e del sociale responsabile il terzo settore di bastoncini partners grazie Arianna
Ecco noi non ha bisogno di presentazioni lei con il signore esempio ci aiuta a a evitare i ragazzi perché lo diciamo sempre noi modelli educativi quanto sono importanti ma per una crescita sana e allora facciamo un grande applauso ad Annalisa Minetti
Sempre presente alle iniziative dell'Osservatorio
Abbiamo il il piacere di avere oggi qui con noi
Il superiore generale della congregazione poveri servi della Divina Provvidenza peraltro è una Calabria che è stato tanti anni a Primavalle e quindi a
Conosciuto il disagio giovanile soprattutto si è così impegnato in una prova sul cuore alle missioni umanitarie in Giovanni Maiorano Chamberlain Grauso dall'asse mediano Bagarella Cavaliere della Repubblica italiana
Con alloggiare in arrivai quale gioia gioia no
Oggi è stato formato noi incalzato dagli open saluterà il moderno
Meno di no no Presidente della collaborazione ai associazioni europee per i professionisti inglesi grazie alle alle
Corleone minacce dentro c'è il grande esperto nel settore della comunicazione il telemarketing navigatori comunicazioni ha vinto
Cambiano i granata chiese no stop di arrivare a parere ufficiale anagrafico cioè per dare l'assalto quattro all'iniziativa dell'Osservatorio sia felice aggiunge
Io volevo ringraziare la lega riabilita l'Adnkronos nazionale danese ribadisce italiana Pierfelice ricevono comunque lui direttore Zoro no
Con direttore dei sacrari quindi ci seguono da diversi anni Annan alle abbia fatto atto con loro romaniche ma non c'è il rischio di fondamentali e proprio con loro al loro rientro di fare i pali due degli orientamento all'importante anche sarà l'allarmismo diciamo venti ventuno maggio Slas vanno e l'abbiamo già fatta l'anno scorso hanno hanno e gli stati generali maleducazione ce l'avrei azioni che lo facciamo a ottobre un grido di dolore quando inizia scuola quindi ringrazia calice ma il Grazer Adnkronos Cosa Nostra nel verbale
Assolutamente sì nuova linfa cavalli sempre ieri sera del presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio andreste regolino inquinanti all'evacuazione sa William Arafat
Ringrazio Elisa usava la la chiave amava insieme quando grazie a cedere
Questa è una rapina fallita via quella dell'osservatorio e facciamo quando diciamo a vogliamo far fare cose concrete e perché non bisogna solo darle alimentari
Allora i numeri l'abbiamo costruito il richiamo la mucca che abbiamo fatto questo abbiamo erogato anzi se somministrato questionario sondaggio la no logo a uno undici mila trecentoventuno scuderia liti
L'abbiamo grazie anche agli insegnamenti comune del comitato scientifico abbiamo voi cercato di capire le risposte che non so se inserire infallibile qui non sono state spostate
Quindi da queste da questo sondaggio l'abbiamo stampato Vasco soprattutto abbia fatto alla procedura anche elettronica che abbiamo imparato garantirne almeno a tutte le scuole Italia quindi un'iniziativa carriere
Penso che parla sottolineata proposta l'applauso grazie
Ecco allora vigeva l'anima umana Chiti rischia sanzioni serie arriva nelle sale italiane e
In occasione del senza arrivare georgiana nazionale ottantunesimo Stanislav Bunin suona la la vista made in Italy all'incorporazione nell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e basta italiana ha messo la speciale ancora con lo per sensibilizzare area naturale organismo senza il buonismo esentata allargato ad altre otto invitare approprio presenteremo banale Giorgio in Senato di grazia pasta italiana
Grazie a Giovanna mangiatoie purché ha riassunto scusate che noi faremo un annullo postale quindi dopo ci sarà la cerimonia della il nulla grazie al deteriore
Grazie a fine assemblea neanche ci seguirà gratuito Lara abbiamo già programmato diversi anzi un libro statali
Si apre il venti maggio uno virgola diciannove alla prossima settimana saremo il Parlamento onnipresente luce covoni con tantissime persone istituzioni e faremo anche un'altra non loro e per me è importante che poste italiane ci sia vicino
Perché è una battaglia che vogliamo comunicare non solo loro possono tagliarle anche tutti i guanti da lavoro aveva delle Poste italiane diceva lui anche con la gentilezza con cui abbiamo approcciato dovevo solo viale ha lavorato fotografie prorogata
E quindi vi ringrazio faccio un grande applauso
Querela anche ringraziare l'Italia sia del presente cioè c'è stato arriveremmo residente di mettere dagli organizzatori carovana innanzi verbale
Ecco allora dall'allora lesivi della provocazione ironica Merlini abbiamo Claudia Segre presidente della Riello aggiunge information Ciambetti autostato salari
Presidente Antonella Donati della Polizia di Stato ci sono due lamentano Natalia Estrada personaggio storico certo presenza comunque una platea
Di persone che si tenne sul sul diciamo allora rivogliamo allora andando a uso sempre insieme si troverebbe costruire qualche cosa esattamente formula rivolte crederanno Adriano insieme allo stress
Il motivo ma poi s'impegnavano universo verbale perché io volevo ho promesso quarta come rappresentante di queste tre perché non più più alle iniziative dei redditi che vorrebbe insomma Anna salutare a ringraziare allora allegria segreti campionessa del mondo di varia natura umana
All'ex segreti è stata già vicepresidente del Coni sociologa
Stiamo facendo convegni in ogni dove ieri abbiamo incontrato seicento ragazzi Atanasio abbiamo incontrato
Tantissimi ragazzi stiamo andando idea tutta la la Regione Lazio Fini necessari non libererà monzese ad Annalisa Minetti
E abbiamo costruito dato che alle assise consigliera delegata vivacità metropolitana di Roma Capitale
Abbiamo subito il lavoro ringraziare questo loro progetto che ho messo sulla sua idea di noi tutti perché è un progetto di variante digitale quattro punto zero e stiamo tirando con una legge con Annalisa alcuni campioni dello sport le scuole in tutta Italia alias
E quindi
Di tutt'Italia principalmente città metropolitane Anna che ha finanziato
Questo
Progetto grazie alla consigliera delegata errata e stiamo andando poi perché le e anche in in giro per l'Italia
Quindi ringrazio alla segreteria del Pd come campionessa del mondo rappresentanza di tutti i nostri venticinque campione del mondo che abbia aggrazia le tagliatelle
Allora alterata prima di passare la parola al nostro padrone di casa al senatore andrebbe ad nella mia proposta l'iniziativa dell'accesso per una collega mentalmente preziose per me è oggi
Perché abbiano parlato di interventi normativi il Governo interverrà per una legge settanta del due mila ventiquattro che ha ha rafforzato la precedente legge settantuno due mila diciassette contro il bullismo e cyberbullismo Mara
Il decreto Caliban vero
Ha rappresentato cosa vuol togliere importante nel contrasto alla criminalità giovanile Pettinaroli verdiana ciò che è successo sì a Caldana va bene
Direttamente da condanne collegate Vernarelli il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza delle città delle periferie l'onere per le Alessandro battute anche
Ecco allora lei niente qualche
Vediamo di cercare di ripristinare la la connessione intanto allora vorrei passare subito la parola per metà in programma il senatore Paganella e grazie per averci seguito alcuni senatori
Grazie a voi
è arrivato cosa facciamo diciamo la parola o meglio che
Io sono qui a tempo fa scomodo allora lei ci sente
Possiamo dire di fare il suo speech anche se non c'erano
Sperto loro audio
Alessandro esistenti
Tecnologie ancora non
Dobbiamo attivare Claudio ci dicono
E allora andiamo
Andiamo avanti andrà avanti per il primo appello accadrà
Grazie senatore grazie a tutti per essere qui faccio un po'
Le veci del padrone di casa se me lo consentite
Parlerò solo un saluto perché è sempre importante quando noi del Senato questi luoghi sono luoghi voi per legiferare sostanzialmente su sultanato che riguarda la vita italiani anni Suma questi luoghi comuni intorno anche luoghi non solo sul punto di produzione legislativa ma anche luoghi soprattutto di scambio di di Anagni egli ha proposto regola e chiaramente diventa un arricchimento perché era lì per cui possono essere prodotte leggi e iniziative migliori o vi ringrazio ringrazio Luca ringrazia Lisa tutta la vostra squadra perché tramite stiamo parlando di un tema che riempie il cuore che molte volte noi politici siamo interessati domani parlare nato le cose ma qua parliamo
Il futuro dei
I nostri ragazzi nel nostro futuro fondamentalmente quindi è un bene del presente è uno uno dei temi epocale a Modena la nostra la situazione della nostra sociosanitari io faccio parte anche dalla commissione bicamerale male
Sull'infanzia sull'adolescenza che è una commissione che ha fatto un buon lavoro l'avete fatto voi che poi magari ascolterò più nel dettaglio fare un'indagine conoscitiva sulla situazione
E dei minori morì l'anno scorso e
Abbiamo trovato una situazione che che io prima diceva Claudia via un'emergenza sociale alle però io ritengo che ormai siamo in una fase di Natale alle cambiamento anche dovuto a questa rivoluzione cronologico è in corso una iraniani che sta subendo un ulteriore ore accelerazione
Per l'intelligenza artificiale io ritengo che questo ormai non si non possa essere considerato un'emergenza ma la persona strutturale vale e quindi dobbiamo affrontare queste tematiche con un approccio sistema ferma non più con un alloggio diciamo sull'emergenza dove si interviene una tanta Suma con una logica di sistema e in questo caso lo stato e la politica devono fare fare quello per cui sono nazionali
Perché la politica oramai mai lo dico con un bond con dispiacere il proprio raggio d'azione è sempre stata più limitata sempre si è si è ridotto sempre se nel corso degli anni nel corso dei decenni sono in dice che c'è noi noi prima di tutto come cittadini ed esseri umani madri padri figli fratelli dobbiamo riappropriarci Arci
Di quelli che sono i veri il grande l'Atm per per la conduzione della nostra società città questo ma ma perché molte volte la politica si perde nel mille rivoli in questioni anche antiche taglio poco comprensibili a quella che è la cittadinanza danza e quindi ci stiamo parlando dei nostri ragazzi
E il tema ma nella nostra indagine abbiamo parlato tante cose cosa il tema del bullismo
E non so che da risate avete avuto voi ma io io ogni data sono emersi resti dalla relazione della nostra Commissione che sono dati disagi saggio tattica alla mamma
Paradossalmente può mi correggerete cosiddetti esperti Sakura imporre voi voi sul tema del maestro otto al sottoscritto
Il tema dei mali episodi Roma bullismo boom i numeri irriso titoli le statistiche ci dicono che riguardavano prima ancora che gli adolescenti troppi ragazzi ancora più giovane uova
I minori non lo si riduce le celata e più si alza la percentuale lira cavalcati bambinoni dicano subito episodi di Lodi bullismo io vedevo negli ultimi dati da questa indagine che abbiamo fatto
Gli undicenne undicenne vittime di bullismo sono circa Ca'tra ragazzi e ragazze a attorno al venti per cento
Quindi sono sostanzialmente uno su cinque solidarietà che ci hanno dato una hanno hanno
Vediamo poi c'è la nascita anche da questo fenomeno meno
Preoccupante
Delle delle bevande giovani umani no davanti ai giovani chiamiamole così non so come ho chiamato leale in altro modo modo che
Almeno io ricordo c'erano informa Massimo Calearo io ero un bambino quando io ero ragazzo carino ed erano uno su cento cenno che faceva parte di una banda giovanile e prevalentemente riguardava ragazza maschi bambini rimasti
Qui abbiamo invece un fenomeno mini
Che riguardano sempre più anche sesso tagli
E quindi è un edema Emma che ci fa questo questo anche che nel consumo delle droghe consumo degli alcolici c'è c'è un'equiparazione ormai al sesso maschile il sesso femminile e questo ci si deve creare are un'ulteriore dolore campanello di allarme in questo senso esso a livello legislativo abbiamo fatto tante cose cose abbiamo o anche che ulteriormente migliorarono all'indagine sul cyberbullismo del due mila diciassette con l'approvazione sostanzialmente all'unanimità nel due mila ventiquattro con una legge che ulteriormente rafforzato questi aspetti cyberbullismo un altro grande tema epocale acili riguarda ma io credo che legiferare sani fulminante ma conserva serva passaggio rilievo voi energie perché i ragazzi anzi avverte però la forza e l'amnesia e quindi iniziative come la vostra iniziativa dell'Osservatorio voglio sono vanno su un fono fondamentali per poi mettere a terra fra quello che noi legislatori produciamo pace coi voi non c'è c'è chi in un qualche modo immortalano vale estive portavano avanti utilizzando questi strumenti quelli felici decise arrivare ragazza che ha detto questo testo
Di ragazzi austriaci Facci i primi i primissimi genitori dobbiamo chiavi tornare Marcialis no no ragazza da questa grande in Maremma che abbiamo affrontato detto questo io sono oggi volontà guida plan qui non ci sono più in una fase di ascolto che a fasi marciamo tramuti
Di interlocuzione il discorso quindi auguro a tutti un buon lavoro e lascio la parola ai relatori li seguiranno grazie per essere stati grazie senatore Paganella
Come procedere insieme a tre Paganelli ecco cioè bisogna l'impegno di tutti la commissione infanzia adolescenza lavoro incredibile così come la Commissione parlamentare d'inchiesta sul resto periferie perché sappiamo che la periferia insomma solo un po'di innumerevoli per la certamente disposti a al tema della criminalità giovanile la mancanza Santesso alternative al esaltava fatti sono quelle che invece noi cerchiamo di offrire con l'Osservatorio laico egli positivi alternative percorsi tattili impegno che tappe anche Annalisa Minetti sopra rappresentare ma intanto cerchiamo ripristinare completamente il presidente della Commissione per riferire alle Sampras atterraggio
Che si trova ha condannato deve essere oggi qui con me in Senato e altro ma è in missione a Albano vediamo se ci sente
Io rispetto non so se voi vi sentite adesso perfetto allora decreto Caudana stavano importante iniziativa del del governo
Caldana vogliamo chiedere intanto al presidente d'altri tempi cioè cosa sta facendo cioè oggi accreditano l'impegno della Commissione in generale nelle periferie
Bene grazie mille Itala Claudia un saluto a tutti gli amici presenti in un saluto alla Dio amico e collega al senatore Paganella
E ci tenevo particolarmente ad essere oboista patinati perché quello deboli trattati questa mattina è un tema che stavolta a cuore e che è oggetto anche dell'azione dell'analisi della commissione periferia
Però ecco o rimanendo sullo stesso ambito oggi e gli trova assieme a alcuni membri dalla Commissione alcuni collaboratori a Calibano
Dove e grazie ha l'azione della nostra Commissione alla collaborazione delle scuole locali stiamo lanciando un concetto è interessante per la verità già dallo scorso anno
E
Ossia il premio Strega Giovani il premio Strega Giovani organizzato come sappiamo e scendi dalla Fondazione Pellone Vinci grazie al ABB potere è partito dal Parlamento negli ultimi due anni si è spostato la Bichat trasformati
E i centri delle città apre realtà simboliche una appunto a Cariparma lì c'è un problema la uccide sta qui alle mie spalle un'altra area interessa a Tor Bella Monaca
E ormai persa aria è quella dei di qua di alcuni quartieri di periferia dice ma quindi nord centro e su tutta con la grande cultura che arriva appunto in queste scuole con laboratori di lettura e di scrittura che coinvolgeranno i finalisti del del premio ostrica giovani a livello nazionale è un piccolo segnale però un segnale importante
Perché si inserisce alla Claudia in quello che tutti Cherie ossia in questa nuova a prospettiva che si è tenuta creando mi ha riportato scusate il gioco delle parole le periferie al centro dell'azione
Pur e dell'ente io con un tentativo che io credo sia appena questi adducendo oggi pomeriggio saremo anche a a parco verde
Di irrecuperabile quel che
Quella distanza quel distacco che è stato creato
Con decenni a nei quali l'azione e l'attenzione della politica verso le periferie è stata troppo diciamo l'impercettibile e ha creato delle situazioni in cui i diciamo Rossi Soro venute a Assores si sono consolidate delle che condizioni di criticità e punterà bivaccano staccato imperiale delle nostre città
Dalla dal centro della città anche se poi oggi concetto di periferia non è più un concetto solamente c'è un grafico Claudia
Ne parliamo spesso perché si parla ovviamente di periferie e sociali il tema che verrà affrontato oggi nel corso di del posto incontro è un tema davvero importante vedo all'interno
Nelle considerazioni del senatore Paganella dobbiamo dedicare attenzione ai nostri ragazzi non mettere la polvere sotto il tappeto un'azione che in parte in corso e che vede nella scuola un elemento uno vale un elemento centrale quindi ecco io continuerò a seguire il la Poli dare modo poi
Lauda che tra l'altro all'ingrasso nuovamente nella grande collaborazione che qualche giorno fa
Ancora più
Una
Come dire consolidata
E però mi racconterà anche i risultati della del posto in contro e IVA o la massima disponibilità a a interagire insieme in future occasioni
Ma vero grazie e PON convenga a tutti
Grazie Presidente appena è quello di creare un anno è stato l'intervento adesso ed hanno questa è vera replicato in altre amare del italiano nel Peace ma poi stanno facendo tanti più o il pulpito agli atti ma
Vento di cambiamento importante che noi stiamo riscontrando sul territorio
Buon visite anche in loco Belleri e aree periferiche spaesati appoggiarvisi da Bubu dalle città metropolitane e continueremo con questa azione non solo di proposta ma anche di presenza sui territori
Esatto durante un dato la riduzione della dispersione scolastica dell'undici per cento quindi c'è stato già una riduzione davvero importante
Quindi sinergia tra le istituzioni allora mi colgo l'occasione per ricordare anche l'impegno delle forze dell'ordine delle forze Marco allora oggi presenza e il direttore generale per il personale militare in via generale Fabio sardonico ringrazio per la sua preferenza
Ecco le forze di polizia servono le forze armate sono sempre impegnato e per la sicurezza per l'ordine pubblico le banche per la prevenzione quindi grazie per quello che che fate tutti i giorni
Chiaramente poi Claudio scusami siamo andati a trovare il generale du qualcuno e l'altro giorno ho smesso disposizioni quindi per noi è un grande onore arrivarvi oggi in questa salta
Come Claudio posso permettermi vorrei salutare Drago Amicarelli avete giù in fondo è qua con noi che è il presidente dell'Istituto sport sociale di cui sono indegnamente direttore generale esso l'istituto sport sociale raccogliere ottocento società sportive attive
Lazio principalmente ma tutta Italia
E stiamo per arrivare accento APSS iscritta al terzo settore e quindi stiamo andando senatore al al dal notaio perché vogliamo fare una Rete territoriale perché vogliamo incidere in maniera importante anche attraverso l'esempio dello sport
No no Nenni nelle scuole con iniziative sempre più importanti per la Claudia come questa che abbiamo citato e una delle tante abbiamo promosso grazie per centrare Amicarelli adesso sappiamo
Ampi poteri speciali potentissima perché pertanto tenuta stagna allontana dalla dalle illegalità dal dal dosaggio
Abbiamo parlato della commissione infanzia conoscenza del senatore Ted nella Commissione per riferire
Cornel Sandro Paternostro com'era ci ha raggiunto e Valerio cioè la ai magistrati specializzato sui reati da codice rosso violenza da vestita di genere consigliere della prima sezione penale della Corte d'appello problema novembre consulente della Commissione sul parlamentare d'inchiesta sul femminicidio allora vorrei innanzitutto ringraziarla per la sua presenza Pacciani andando a casa
Anche direttamente da lui l'impegno della della commissione il super personale alle sui temi che il a violenza giovanile nelle file che molto spesso la violenza del genere anche attiene che primissime stampa
Sì io ringrazio tutti vedo molti Volvo limiti di persone che lo spigolo collaborarono alla commissione d'inchiesta gemella la Claudia o vedo qui con loro allora grazie al questa importante occasione qualcuno dice ma che c'entra la commissione sono adesso così non sono uno dei consulente della Commissione d'inchiesta sta parlamento la menzione allora
Signor giudice
Pronto pronto si sono io che non mi avvio non basta basta
Allora io sono il consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma con violenza avvisare come consulente dell'imposta com'era in gara lire problema ma bullismo bonsai Zeitlin Smith ventuno e abbiamo assistito a un mito negli ultimi tempi ha in questa esecuzione fortemente sentito anche la lacrimazione messe insieme
Chi si è accorto al problema delle famiglie cigno della violenza di genere è un problema Lehman curarla male quindi spendendosi emendarla decidere fenomeni quali vale il bullismo quali Madina Damiani violento lei di odio e amore da Bossi Asia
Che una ragazzina sino a Telese hazard geologo dallo zar data stamattina Lina hanno dato dalla stanza informazione questo fa capire come come il germe della violenza domestica e di genere gli abbiamo Galloni con i giovani importante anche la relazione o un intervento invece sì sì da Lilla Livin'responsabilizzare aree i genitori nuova di cui lo ha storto il naso dando seguito introduciamo l'azione amministrativa IVA
In capo al genitore come peso reprimende inganno piano tutto l'articolo due mila quarantotto alcolico civile comunque genitori Loris sono responsabilità civilistica meno member ormai ogni dannato la stima ciò che combina Milano i più di più
Oggi volevo porre soffermare su quella che è la diventare aritmie stiamo Camus terminare con questa Commissione presieduta dall'onorevole mercoledì mattina Semenzato che attiene alla Galleria San Zengi pianale
Ci siamo portò nella dimensione digitale alla violenza sulle donne avete visto sul finire dell'estate tutta una serie di venti e fenomeni che hanno particolarmente sconvolto questa pagina Facebook un sito che era dedicato e durante l'indagine l'analisi delle varie modalità delle varie forme di violenza abbiamo scoperto che la maggior parte di queste modalità solo costantemente in uso da parte dei più piccoli
Per esempio ho scoperto il fenomeno delle Bislett Ing che io non conoscevo che letteralmente vuol dire lo schiaffo allegro lo schiaffeggiamento allegro
Questo schiaffeggiamento allegro che poi finalizzato a firmare la vittima a divulgare on line il video che diventa immediatamente virale
Ve l'abbiamo considerata in questa relazione che dovrebbe essere approvata anche questa all'unanimità in tempi brevi ed è proprio uno dei comportamenti tipici delle generazioni nuove allora la cosa che volevo spiegare che mi colpisce io sono un giudice penale e la inconsapevolezza alle volte da parte di questi soggetti
Che quei comportamenti quelle condotte integrano una fattispecie di reato
Cioè il turbamento costante e continuo la mortificazione la molestia che poi genera quelle Effetto di stato d'ansia
Nei confronti del destinatario a maggior ragione se parliamo di bambini di ragazzini integra il reato di atti persecutori distolti
Questa cosa non è abbastanza chiara perché mi è capitato anche di sentire Esperti che in televisione imboccano l'aumento delle pene non rendendosi conto
Che le pene sono le stesse saldato questa circostanza del manuale la minore Gaverina porpora avere un'azione deve venire sanzionato dall'alto
Allora se noi lavoriamo reale stiamo facendo in questo sono sono grato anche a tutti gli altri altri riservati ai relatori se noi non siamo a lavorare semplicemente impiegato inviato dove vi sono condotto o che non devono essere inserite due non soltanto ai minori
Ma anche ai genitori che vi garantirà nasconde spoglio processare andando graduato uniti scopo proprio cioè il marinaio che non sa che sarà pretendeva molto sensuale dalla nuova moneta arriverà dice ma io sono il marito
E lì attardarmi Gargano in cui senza ingente negli anni dall'emissione comune quanto a Marino ma tu non sei legittimato a riprendere tematicamente
Allora se avesse le chiavi agli agli adulti ai più ai giovani e tutti quelli come ricordava inglesi sembrano però non vogliamo garantire e che sarà ma integrano erano con lei collega sa privata
Solo in Brindisi talvolta tanta escursione tra il fenomeno e abbiamo riscontrato che avvengono in poi poi realizzata forme Enzo digitale all'estorsione dove sessuale da ragazzi all'Iran Iraq ingenuamente perché pensa che sia un gesto d'amore ore
Mandando autunno minimali ma al fidanzatino di turno non si basa quel momento me lo sta mandando Randle Group gruppo degli aminoacidi tenere ben altre cose va bene
Se va male quella fondata o comunque vi garantiamo studia un sistema che eliminare le foto detenute sessualmente espliciti definitivamente Nones le stesse
Infatti sangue suggerirono ancora comunali di oppio di vittime ai minerali che portando avanti che pensava allora voglio solo il solito problema
Allora alle ragazze che noi dobbiamo spiegare che raffinato dinamo spiegare are di evitare andare l'area la formale ma il figlio che devono non è un gesto d'amore come dobbiamo spiegare a
Aria giorno per l'operazione non è non è gesto d'affetto ma è una prima punta modalità di Trolloc lo quello che oggi è uno che domani invece diventerà sarà un tempo in cui autore durante il parapiglia
E poi si sa di chi amiamo
Che quel comportamento quindi indire creare a regimi sanzionatori sono importanti perché poi sede arriva prima foto una ricchezze al fiale aree foto o video ovvio con la minaccia di farli pubblicare richiama foto spontaneamente state sbaragliate
Quelle avrà chiamati ad essere una soluzione
Quindi facciamo chiarezza e spieghiamo pensa migliorativa narravano incarna Corradori Lori è in calo il Corridori che che giurisprudenze Agenore nuovo non vengono chiamati a rispondere con le armi salvo in casi eccezionali
Però terroristica segno che sono se non sempre pienamente responsabile sa quindi meno un occasione sorella di Orio oggi
Lignani audioguide utili anche la commissione ora intende perseguire vive lontano semplice in altre occasioni digitare angolo negli hangar dell'uso consapevole socialmente meno e io sono molto contento Trento di avere questa presa sul sulla terra in cui recita all'altro appunto zero zero vendendo so che i contenuti anch'egli a questo incontro influirà il lo in questa prima dico la Fondazione ore faticosa corsa perché tutto quello che ottiene questo mondo virtuale e poi le violenze da on line analizza esposto Offlaga in quella che è stata chiamata nulla questo è un termine arrestato stato coniato di altro ecco ecco questo testo ed ebbe il lettino loro impegnati a particolare orario papà papà di due bambine piccole cose
Per evitare che questi fenomeno bullismo golpiste loro giovani giovanissimi e divenendo in una sorta normalizzazione dei comportamenti che verrà verrà replicata dato nati grazie a mille miliardi grazie Claudio
Grazie grazie alla rete viaria aggraverà
Volevo solo scusate se faccio un uomo mi intrometto monta una a
Dato che che noi noi ci piace dalla dei numeri passare può infatti
Quello che abbiamo fatto questo questa iniziativa che abbiamo fatto non è solo un'iniziativa cartacea come stiamo facendo dei progetti peer education attualmente abbiamo una piattaforma in cui ci sono tre mila ragazzi che si stanno formando completamente in forma gratuita ne abbiamo fatto dei precetti di rito education riservata alle scuole primarie secondarie di primo grado secondarie di secondo grado e l'abbiamo registrati il e tra presso gli studi di corde per V con delle lezioni e ad ogni elezione c'è un campione una campionessa del mondo olimpica e paralimpica e trattiamo questi Permira
Allora ne facciamo vedere il percorso di un campione che il fatto di
Sacrifici rispetto per le regole con lei
Metabolizzazione della sconfitta e poi quindi vi parliamo somigli alimenta Alessia Filippi abbia fatto vedere tre minuti in più
Quando ha vinto i campioni del mondo e poi con lei abbiamo parlato per esempio dire venti approvarne insieme a Elisa Carbonetti
Eccetera in queste elezioni vengono regalate a tutte le scuole d'Italia si scrivono gratuitamente sul nostro sulla nostra piattaforma quindi voglio dire è bene che noi adulti prendiamo coscienza di questi problemi però poi dobbiamo trovare tutti insieme delle soluzioni no da attuare per arrivare a usare ai no
Per i giovani e spiegargli quanto è
Quanto debbono stare aree attenti sulla diffusione di foto come ha detto adesso il magistrato valere di gioia razza
Esatto intatte con in molti Paesi pensiamo ora australiano anche adesso la Spagna e la la Francia c'è questa iniziativa di Courir
Gettare l'utilizzo dei social a under quindici allora questa sicuramente è una prosa Positano a questa anche guardando però quello che e le provocazioni sfuggita alle maglie quello che auspichiamo cioè che i ragazzi siano consapevoli utilizzo cioè vietare fino a se stesso per risolvere sicuramente dei problemi perché abbiamo visto però e l'educazione sentimentale quella che sarebbe veramente auspicabile quindi la patente in gita alle quali dell'osservatorio è un progetto che vogliamo per visionare anche a il governa le istituzioni per essere presa in in considerazione come strumento davvero per l'educazione civica nelle scuole erogazioni civica che è stata fortemente rafforzata da una riforma della della scuola e non è più una materia così Santa incumbent se perde tempo in primavera ma è una materia fondamentali vale per la crescita si uomini e donne che abbiano un senso di irresponsabilità anche il diritto d'impegno cinico
Temi scusate queste divagazione sembra sicuramente anche della comunicazione ha un impatto molto importante per la crescita degli ragazzi quindi anche il come pure i progetti cinematografici televisivi persona intervenire nella crescita sana dei ragazzi maggiore ma quando il rettore dovrai Keats vecchia tradizione prevedeva proprio tutti
Progetti dato importante che si eventualmente questo questa volontà di promuovere modelli positivi mostrare anche delle differenze tra il bene e il male milioni di mentre i progetti invece i nomi male sembra quasi l'esempio da seguire nove in cui vengono ipotizzate il prelievo invece discriminante le forze di polizia è stato fatto questo essere assolutamente cambiare per il bene dei ragazzi
Perdiamo insieme usufruibile poiché invitiamo il direttore Robert genovesi per fare solo il suo intervento
Lei conosce
E io mi diverto a
Lei conosce
E io mi diverto a
Vostri genitori
Poiché
L'internet forse a pensarci bene gioca
Ma il Consiglio
Pochi minuti
Tutte rivelazioni vigenti sono azione supereroi
Avete sentito
Ma esperire piena un altro cane senza ma che non è possibile dipendenti si parla da gentilezza si parla di famiglia che abbia o di colori carichi di valori Marin direttore innovare buongiorno grazie per avere un'identità Prato
Ho ascoltato con grande attenzione Simone gli interventi iniziali a penso che aspirano anch'successivi compatibilmente con la sua immagine quindi andiamo per la mattinata nata a come o modo voglio dire in altre occasioni la rana a la selezione di opinioni dovuti al contrattura servizio insieme e quindi deve rispettare aree terminate al Kosovo terminati attuali fallì però però proprio per la sua natura di servizio pubblico radiotelevisivo la RAI la RAI ha trascurato di Dorigo bene
E questi doveri sono secondo me è una speravo era lui Valois spezza l'eolico perché non derivano Fatah imposizioni ma derivano da una da una rimozione rione mettili dipendente
Dell'agenzia una ricarica hanno uno di cui all'organizzazione cioè il ruolo nella rana cambia nei confronti della cittadinanza
Perché poi noi il nostro compito non è quello diffondere nozionismo ma diffondere fondere duratura e quindi rapina tardare ai cinquantacinque come comportarsi nel vivere di querela non hanno questi qui ancora con una complessa e oscura accusa sfidarmi da quando arriviamo ai comuni di bambini
Perché è un è un pegno dedicate alla responsabilità superiore
Nella consapevolezza che da quello che l'ONU raccontiamo ai vari rioni sarà indaga
Hangar con il quale vogliamo paragonavano al pari ad Aiace crescerà saranno non sono già oggi a cui noi consegniamo futuro puro del nostro del nostro Paese
Gianni Rodari in una intervista che vi invito andare a guardare che riguarda la tv la RAI in bianco e nero ancora quindi il tempo che fu una volta disse se mio figlio sbaglia e perché ho sbagliato io prima di lui
Quindi noi dobbiamo consegnare ai nostri figli ai ragazzi gli strumenti per andare avanti e lo dobbiamo fare la consapevolezza che quello che facciamo è quello che diciamo
Resterà impresso nella loro memoria nel loro DNA in evolutivo
Ora pervenire al bullismo evidentemente il bullismo
La punta di un iceberg in una condizione in realtà tutto il bullismo il razzismo
L'antisemitismo sono tutte evoluzioni e derivazione di una condizione di prevaricazione
Però noi come Rykiel se non vogliamo
A raccontare le cose negative e quindi per stigmatizzare soltanto i comportamenti negativi quello che noi vogliamo fare e lo stiamo cominciando a fare con un cambiamento anche
Se posso dire epocale nel linguaggio e nei contenuti della TV dei ragazzi e di raccontare quello che c'è di buono quindi rappresentare gli esempi positivi perché realtà i dati che avete
Diciamo indicato oggi raccontano secondo me una piccola parte della realtà
Perché la gran parte dei bambini e di ragazzi costituiscono ha comunque una comunità sana
Perché qualcuno disse
L'oscurità non può eliminare una singola fiammella di Candela perché basta un esempio positivo per eliminare tutto il buio e quindi noi stiamo costui UE prendo tutta una serie di contenuti
Che raccontano l'alternativa al bullismo
E quindi che cos'è
Buono e che cos'è negativo
Fino a qualche tempo fa la televisione per ragazzi tendeva a raccontare soltanto come dicevi tu club degli esempi della della deriva noi stiamo cominciando a raccontare gli eroi e le eroine
I i simboli gli archetipi e quindi il racconto classico che nelle nostre generazioni ci ha costruito e che forse nelle per le nuove generazioni
C'è sempre c'è stato di meno in questa fase ci ha sempre di meno quindi noi raccontiamo ciò che è buono non più ciò che è negativo perché vogliamo dare una condizione di di di luce
Alle nostre nuove generazioni e quindi vi lascio con un cortometraggio che si intitola tubini che parlo che parla proprio di cyberbullismo e che è stato realizzato maestro d'animazione da Moritz o forestieri
Che diventerà poi una serie televisivi
Scusate televisiva
E che racconta con un linguaggio nuovo lo vedrete anche a livello visivo e con uno storytelling nuovo che cosa significa bullismo ma che cosa significa l'alternativa solare a questo bullismo
Vi lascio tubi
Dov'è la perfezione non esiste e se
Agli arbitri
Io richieste istruttorie scrittori tramite
Insediata con la sua nuova ritiene quella legge nel vivo diverse comunque ci sta ritardando direi che sarebbe iniziata minimo quella secca nel primo anno Giammiglione la vado
è andata bene
Sprecare il tempo fuga Cinzia reticenza tu non c'entri nulla con l'apparenza delle cose sei colori a l'azione giudice disservizi
Della nicotina sono entrambi di limoni dico io chi sono gli anni
Nei colori continuino dipingono economico unito chissà torno sui miei nonni io non conosco il tuo
Ridere di coercizione della terza Sbarbati scorcio per un altro ragazzo nessuno sapessero come sono in realtà comunque
Lei già nella giornata di ieri sera veniva
A
Mi dispiace sia rimasto deluso in quanto è una cosa è ben diverso tanti
Situazioni
Inclusi benissimo
Grazie
E altre vette
Ecco l'alternativa solare io ero della gentilezza è emozionante mi stavo andando immagine anche avere allo stesso tempo né ai ragazzi
Che hanno il diritto ma di vedere questa Navas anche popolazioni sentimenti di cui sta parlando anche nelle datazione ci dica nelle scuole grazie direttore per quello che che fa la RAI questo è servizio pubblico ecco
Abbiamo due nuovi la fortuna oggi di avere a proposito di esempi positivi una penna straordinaria amica dell'osservatorio amica anche mia personale
Lei la conosciamo tutti una torna che non si è
Niente va potuto fermarla lei era una forza della natura
E soprattutto questa forzata agli atti trasmetterla a tutti i ragazzi attraverso cosa ne dice anche il direttore genovese attraverso la convivenza l'esempio allora passo subito la parola ad Annalisa Minetti

Buongiorno a tutti ma allora c'arrivo sotto al carica sapete super cariche sia ma rispetto anche perché perché stamattina mia figlia mi ha svegliato con un regalo
Ed era questo cuore con dentro una nostra foto il sotto in rilievo e quindi l'ha trovata un'accortezza pigrissima nei confronti Elia Butcher scritta mamma grazia di esistere e grazie che sei
Al insistere attenzione perché
Ha capito la differenza tra insisterà esteri che non è poco per una bimba di otto anni
Capire e comprendere che si può insistere ma si deve anche vivere e quindi bisogna dare un senso all'esistenza mi vogliono legare a questo cortometraggio chi dice
L'importante non è guardare materie vedere la bellezza è diverso di limitarsi a guardare perché spesso voi che vi ritenete fortunati vi posso dire sono dall'altra parte da voi che guardate siete distratti da tante cose e queste cose spesso non ti permettono di vedere che è un verbo che va oltre vedere oltre vuol dire vedere altro e vedere l'altro
Che è fondamentalmente nella vita classifica l'Italia educativo potrebbe fare la differenza
La fortuna dell'Osservatorio per chi lo vive in quanto parte
Proprio del gruppo della squadra della famiglia perché è l'ha detto il presidente una famiglia e avere la fortuna poi non solo di avere tanti amici come Alessia che amarono sporte stanno che lo sport è un forse il più autorevole strumento educativo formativo mai nere non praticato così tanto nelle scuole con tanta credibilità a quanto lo sosteniamo noi
Ma la verità e che non abbiamo un presidente del comitato scientifico Lisa Capponi fittizio forma
Chi ci insegna ad essere di educatori credibili
Perché essere genitori non vuol dire essere dei bravi educatori io non lo sono stata io sono migliorata fare all'interno del della dell'Osservatorio ho capito compreso
Ho studiato mi sono formata ho compreso che se devo parlare con dei bambini
Non devo limitarmi a dire vado a ben convalida altri perché sono mamma è quindi o saprò dire a due bambini piccoli che questo si può fare e questo no
Beh sì partiamo da suo presupposto Elisa ci dice è sbagliato
Perché il fatto che tu sia mamma ti rende sensibile
Chi rende credibile quando lo abbracci perché hai un istinto materno che ti spinge a fare delle cose
Ma la formazione all'educazione e Duce
Tirare fuori qualcosa da qualcun altro in ignari lasciare un segno è un'altra cosa ancora
Età estivi rende credibile quando è autentico quindi quando vi diciamo Paolo la violenza la violenza non si fa non essere aggressivo non mi parlare così
Materassi e consente infolinea mano bravo mamma quanto sei brava e magari o il telefonino acceso davanti fiamme succursale
Oppure il dico che questa cosa non si fa non essere aggressivo e quando lo spirito lo sono oppure è la violenza non si genera mamma non rispondere alla violenza con la violenza e magari litigo con mio marito mi manda all'altro paese io faccio altrettanto
Ma siamo credibile
Se facciamo così
Noi stiamo facendo esattamente il contrario di quello che diciamo
Quindi evitiamo i nostri ragazzi non attraverso quello che gli diciamo ma attraverso quello che facciamo e che cosa facciamo finalmente nei genitori spariamo ai ai nostri ragazzi ma io oggi parlo poi non metto in discussione voi perché per prima mette in discussione né ma vi chiedo per cortesia quante volte veramente ICI rendiamo autorevoli rispetto alla parola insegnare o educare
Quanto siamo veramente capaci perché lei poi sapevate s'alza sapete come siamo molto bravi a giustificarsi e ma guarda che io lavoro tutto il giorno e son mica lì a girarmi polizia io dalla mattina alla sera sono in giro per lavoro e per per il dottor figlia per l'apporto

