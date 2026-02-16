CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Intervengono: Cosimo Ceccuti (Presidente Fondazione Spadolini Nuova Antologia), Franco Marinoni (Direttore Confcommercio Toscana), Roberto Badulato (segretario del circolo culturale Pietro Gobetti), Paolo Bagnoli (Università di Siena), Stefano Bisi (Direttore Sfogliamo.EU).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Piero Gobetti 100 anni dopo", registrato a Firenze lunedì 16 febbraio 2026 alle 17:57.
Dibattito organizzato da Fondazione Spadolini Nuova Antologia.
Sono intervenuti: Cosimo Ceccuti (presidente della Fondazione Giovanni Spadolini Nuova Antologia), Roberto Badulato (segretario … circolo culturale Piero Gobetti Firenze), Stefano Bisi (Direttore Sfogliamo.EU), Franco Marinoni (Direttore Confcommercio Toscana), Paolo Bagnoli (vice presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Gobetti, Storia.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 41 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Piero Gobetti 100 anni dopo", registrato a Firenze lunedì 16 febbraio 2026 alle 17:57.
Dibattito organizzato da Fondazione Spadolini Nuova Antologia.
Sono intervenuti: Cosimo Ceccuti (presidente della Fondazione Giovanni Spadolini Nuova Antologia), Roberto Badulato (segretario … circolo culturale Piero Gobetti Firenze), Stefano Bisi (Direttore Sfogliamo.EU), Franco Marinoni (Direttore Confcommercio Toscana), Paolo Bagnoli (vice presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Gobetti, Storia.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 41 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci