16 FEB 2026
Piero Gobetti 100 anni dopo

DIBATTITO | - Firenze - 17:57 Durata: 41 min 12 sec
Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Intervengono: Cosimo Ceccuti (Presidente Fondazione Spadolini Nuova Antologia), Franco Marinoni (Direttore Confcommercio Toscana), Roberto Badulato (segretario del circolo culturale Pietro Gobetti), Paolo Bagnoli (Università di Siena), Stefano Bisi (Direttore Sfogliamo.EU).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Piero Gobetti 100 anni dopo", registrato a Firenze lunedì 16 febbraio 2026 alle 17:57.

Dibattito organizzato da Fondazione Spadolini Nuova Antologia.

Sono intervenuti: Cosimo Ceccuti (presidente della Fondazione Giovanni Spadolini Nuova Antologia), Roberto Badulato (segretario circolo culturale Piero Gobetti Firenze), Stefano Bisi (Direttore Sfogliamo.EU), Franco Marinoni (Direttore Confcommercio Toscana), Paolo Bagnoli (vice presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Gobetti, Storia.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Gobetti, Storia.

