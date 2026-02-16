Quali saranno le scelte di Kevin Warsh alla Fed? Iintervista a Natale D'Amico

16 FEB 2026
Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

Fed: Federal Reserve System.

Radio radicale torniamo a a conversare con il consigliere Natale D'Amico consigliere della Corte dei conti come sanno i nostri ascoltatori consigliere buonasera benvenuto
Oltre le ruote con lei oggi vogliamo tornare sulla figura di Kevin Walsh nominato come il prossimo governatore della Federal altro del server da Trump io naturalmente consigliere ricordo sempre che la nomina ufficiale arriverà dopo l'approvazione della Commissione bancaria del Senato
Tant'è che è intervenuto anche verso l'Inter
Dicendo bisogna avviare insomma le le audizioni però c'è chi sta facendo muro anche tra i repubblicani ma lei l'aveva raccontato anche l'altra volta
Se si finché non si risolve la faccenda relativa paura stretta con sotto indagine di Powell e probabilmente la commissione del Senato non inizia l'esame
Come sappiamo questo mette sotto pressione l'amministrazione perché al quel punto Powell resterebbe in carica per il per precedente era
Dover lasciare Powell in carica sarebbe evidentemente una scopi
Le dico che c'è chi ha scritto ma poteva lasciare rinominare Powell ha visto che nobilitato Kevin Walsh perché ritenuto un falco insomma sulla questione dei tassi
Ecco le fabbriche questi ovviamente diciamo e difficile sopravvalutare l'impatto che ha assoluta economica dell'Occidente perché il presidente della quindi Modolo l'Occidente si va Occidente interrogato ma non so cosa farà che si svolge nominato l'altro autore
Soltanto su una linea decisamente espansionista diciamo in fondo inflazionista e gossip e Falco e quindi del mondo si interroga su cosa farà e come scelte erano in mille modi Hondo devo dire quello che ha scelto l'Economist
Ha preso circa duecento disco gli articoli e gli interventi di Washington al due mila e sette ne avevamo già ricordato un intervento particolarmente elevato di gossip e quindi lei l'Economist non fa altro che il rimborso IVA un esame sistematico dall'intelligenza artificiale diciamo in pascoli
I suoi interventi che diceva insomma questo signore Falco OPA Zeus è abbastanza interessante perché risulta prevalentemente FAO con
Col orrore quindi ha mantenuto la sua nomea diciamo così
I suoi discorsi non trovo quello che avevamo letto insomma commentato quanto i suoi discorsi conformano che lui è stato palco ricordiamoci che in questo periodo sono discorsi autori del ventisette luglio è stato anche dal bordo della Federcalcio è stato però colombaia diciamo cioè favorevole a politiche espansive apolitica anche ostenta espansive nuova aggressività recarsi
Nella crisi del debito né finanziaria una risposta io non pago adesso diciamo e il due mila sette due mila otto durante la pandemia da coprire
E anche più di recente del ventitré quando ci fu la crisi della Silicon Valley bene
Etò Petrelli queste occasioni che vedi corso ha preso posizioni nettamente favorevoli a una politica espansionistica diciamo a passiamo i tassi d'interesse facilità manchiamo all'episodio
Quelli come dire si conferma che ma caratteri semplice paradossalmente
Trump nominato un palco un pacco pozze più falco di paura
Mettere polemizza con Power non frega portanza veloce nell'abbassare i tassi d'interesse ha nominato uno che sembrerebbe piuttosto contrario diciamo politiche iper espansive
Le tre eccezioni sono tutte e tre eccezioni pienamente giustificate legami malissimo Arcangeli notevole ora non si vede una crisi di questo genere nell'economia americana e quindi che comincia a dubitare ecco che che i rimborsi possono essere molto ossequioso verso le richieste del precedente rampa
C'è un altro aspetto che Walsh ha sottolineato particolarmente
Ricordiamo diciamo nel nel nel nelle riserve delle banche centrali il dollaro pensava nel mille novecentonovantanove oltre il settanta per cento ora Petra circa cinquanta del tre per cento vedi sta perdendo quota un'emissione della banca centrale tedesca
Ma omento onestamente le quote degli asset americani dei fondi comuni fondi di investimento in giro per il mondo
La quota degli afroamericani all'estero nel due mila sette due mila otto era il ventuno per cento degli asset americani circa otto trilioni di dollari nel venticinque
E il cinquantotto per cento cioè molti del del del
Yasser frattura tentativi DTP Turicchi titoli di debito di torri profeta americani sono all'estero lasciamo su circa o sull'ordine di grandezza e trentasei stasera migliaia di miliardi quindi vuol dire che il vogatore molto forte
Ancora molto forte sui mercati finanziari
Sì ecco del due mila dieci quando eravamo sarebbe Wash vincere e nel mondo la riserva di valuta mondiale di la bella voluto gli servono il che ci conferisce vantaggi o formidabili disse ma niente di tutto questo e un nostro diritto di nascita
Non dovremmo sottovalutare le minacce alla nostra posizione privilegiato nel mondo
Ora siccome un cult sui candidati quanto
Parecchie persone dell'ambiente ma anche a che si occupano di queste cose non espresso un'opinione decisamente contrari volo manager esattamente sembravano proprio come dire
Promettevano auspicavano scommettevano sul fatto che il dondolo perdesse questo volo di riserva perché dice da questo ci derivano dei degli oneri che sono superiori sì viaggi
Washington sembra essere totalmente consapevole del fatto che questo è una posizione assolutamente privilegiata degli Stati Uniti
E qui mi sembra molto improbabile che uno che abbia queste posizioni diciamo tendenzialmente Falco Falco salvo quando giustifica come mosse nella Crisci
Un una persona che ha la piena consapevolezza del fatto che gli Stati Uniti
Godono di un privilegio di una posizione privilegiata grazie al ruolo del governo del mondo favorisca una posizione inflazionistica che finirebbe per indebolire il ruolo del Tombolo nel mondo
E probabilmente distruggerne la sua capacità di moneta di riserva di tutto il mondo
Da questo punto di vista quindi come dire
Chi ragiona sui Washington comincia a pensare che in fondo Otranto che soggetto strano e
Sarebbero vi è uno dei locali troppo d'accordo con lui eccolo qua il fatto vada polemiche con Power porci comincia a ragionare quando comincerà la a litigare con cuochi quanto un rincari che qualcuno comincia a dire che sarà abbastanza presto sia
Detto da tempo Lanfranco interessante ovviamente l'assunto di Walsh che Luisa né negli ultimi mesi o c'è stato un popolo qua perché ha detto ma Silvia se c'è questa pongo dell'intelligenza artificiale
Questo boom dell'intelligenza artificiale dei permessi è in aumento la produttività
Questo aumento della produttività
Porta in basso mai ha un effetto diciamo prefazioni Sasco
Quindi ci possiamo consentire ai tassi d'interesse più bassi perché non abbiamo un problema di inflazione ma anzi
La l'aumento di produttività che segue a questo boom straordinario dell'intelligente investimenti intelligenza artificiale sarà quello che terrà sotto controllo il tredici non abbiamo bisogno una politica monetaria restrittiva per tenerli sotto controllo
Allora questo punto e il il clan benché della Università di Chicago anarchico a o un gruppo di economisti particolarmente qualificati nel mondo
Qual è l'effetto se parecchio di questo Ubu dell'intelligenza artificiale
Il settanta per cento degli economisti
Hanno sostenuto che nei prossimi due anni questa vado pazza non ci sarà per effetto del boom dell'intelligenza artificiale nessun non effetto persuaso il mistico
Quelli che questa cosa le dice Corsi non avverrà ma siccome corsi lega la possibilità di ridurre i tassi al fatto che ci sia un effetto che faccio dico che l'intelligenza artificiale questo vorrebbe dire che non ci sarebbe
Il ribasso dei tassi che forse lo stesso avvocato sarà costretto a riconoscere il ribasso dei tassi non è possibile
Addirittura un terzo gli economisti intervenire interpellati dal club cento era dicono che al uno dell'intelligenza artificiale
Seguirà uno aumento dei tassi di interesse e di pensieri mercato uno ventole del dell'inflazione diverse
Perché perché l'aumento però ora si vede l'effetto sulla domanda di questo punto all'intelligenza artificiale cioè un forte aumento Investimenti
Questo porta aumento degli investimenti per legge dal momento dall'alto ma fra
Di per sé quindi un effetto potenzialmente inflazionistico
E che addirittura le attese di aumento della produttività determinano l'evoluzione della dell'occupazione della gettate sfornare quindi o momento dalla domanda che riprende consumo quindi per un terzo degli economisti interpellati addirittura questo boom dell'intelligenza artificiale specie in altri tredici almeno nel medio del breve periodo non in basso e quindi come dire accresce la necessità di una politica monetaria restrittiva
Severa insomma prudente
Nel frattempo il vice capo della politica monetaria la Federal Reserve perché si chiama Phillip eccetera sono
Han detto la stessa cosa
E intervento pubblico ha detto nell'immediato la prende di oggi
Si attende che album dell'intelligenza artificiale segua album degli investimenti dell'intelligenza artificiale segua un aumento dei prezzi non riduce prego
Quindi di in questa situazione sembra anche questo porta nella stessa condizione dal cedimento di corse
L'aumento dello dello ad investimenti intelligenza artificiale determino momento dalla produttività questo fa scendere i prezzi questo ci consente a tassi di interesse più bassi
Se hanno ragione la maggioranza degli economisti sono ripeto qualche proprio autorevoli del mondo interpellati dal suo cioè interessava ragione
Il e vice capo della della politica monetaria della fede attuale cioè si vende al tavolo all'aumento della degli investimenti in intelligenza artificiale segue una pressione al rialzo dei prezzi di aumento anormale
Allora questo vuol dire che quello che che è in corso di come dire a concesso al presidente degli Stati Uniti prima della nomina cioè visto che i prezzi del Della Noce ombrello va be'vai in sosta
E quindi come dire questa questa queste bizze scontri appunto perché il margine che abbiamo in mente al riguardo presto Taranto comincerà a litigare col nuovo presidente della Federal Reserve risulterebbe rafforzata
Credo va dopodiché informa l'autovalore qualcuno su cui non ha mai cambiato opinione cuore fin da quando era
Nel bordello per il referendum sulla necessità che il porte vi auguro il forte aumento dalla diminuzione del bilancio la della Federal Reserve debba rientrare cioè la fede avrebbero Webber spetterà di comprare debba cominciare a vendere questi stampi i titoli di Stato americani che ha nel portafoglio
Questo anche questo come dire va nella direzione opposta a quella auspicata dalla tra tra appartenerci comincia a discutere su dove vuole conduzione dello politiche del del del PPI liquidità degli Stati Uniti la richiesta della della Federal Reserve di controllare
I tassi d'interesse possono essere compatibili con una veloce riduzione del bilancio della Federcalcio lui sostiene quello sostanzialmente come Vittorio mancare sulle vicende bancarie non sono sufficienti una fedele serve perde il controllo sui tassi d'interesse
Ma a parte questo aspetto in realtà una riduzione del bilancio della fede si sta argomentando sente Romina cosa
Un aumento dei tassi a lunga cioè la Federal Riserve nello schema di corse non detiene più volte gentilmente i titoli di Stato a lungo interviene solo sui tassi dei propri titoli di Stato a breve
E per necessità di governare la liquidità di breve periodo
Ma in questa situazione una pressione verso la cessione dei titoli di Stato a Luca degli Stati Uniti determinerebbe un aumento dei tassi a lunga se io vengo vanta di tanti piccoli questo naturalmente nelle scene si riduce il prezzo del quotidiano mentre il passo del sax
Ma questo determinerebbe uno omento dei tassi sui mutui
I tassi sui mutui negli Stati Uniti sulla variabile decisiva da numerosi punti di vista anche dal punto di vista del consenso politico
Il presidente Tarantola di recente ha adottato una serie di interventi molto discussi per cercare di ridurre il tasso sui mutui sulle abitazioni minuti che le persone fanno che dal palco capita
Imponendo la Giunti governative di comprare obbligazioni rappresentative di questi mucchietto MoMA per interventi di cui abbiamo già detto
Perché si rende conto del fatto che il livello autorità e gli interessi sui mutui è un fattore che riduce ulteriormente la sua popolarità peraltro molto fa ma una politica come quella di cuore si avrebbe un aspetto sicuramente che entrerebbe in conflitto con l'atteggiamento di Franjo pochi sulla sulle applicazioni perché è una politica di riduzione del bilancio per l'appello per fare determinerebbe un aumento dei tassi di interesse sui
In questa situazione insomma sembra abbastanza probabile che
Come dire questo litigio che stiamo immaginando fece abbastanza presto probabilmente fra l'altro in questi giorni gli ultimi dati di cui abbiamo disponibilità
Sono i dati sul lavoro i dati sulle un
I dati sul lavoro sono chi gennaio portati eccezionalmente favorevoli senti cioè l'aumento del numero di occupati è stato sud oltre il doppio di quello che era atteso dagli analisti
E trova che conferma il fatto che l'economia americana stia agendo in condizioni di surriscaldamento tutto a soli DTT disoccupazione basso negli Stati Uniti
Gli Stati Uniti continuano a creare nuovi occupati in una situazione nella quale come dire in Italia insomma macchina straordinaria per creare nuova occupazione
Sennonché questo occupazione da dove arriva arriva sostanzialmente da un flusso straordinariamente alto rispetto a quello quale noi siamo abituati ingressi negli Stati Uniti di nuovi lavoratori d'ingresso immigrazione
Ma il numero degli immigrati stacco trovando negli Stati Uniti
Le politiche severe eco meglio se vogliamo sapere per usare un eufemismo come organismo dell'amministrazione americana questa politica repressiva che è stata messa in campo addirittura andando a cercare la gente per le strade per buttarla fuori
Sta scoraggiando porto più che le col col controllo alle frontiere
Pare di capire Scolari ha fortemente bisogno entro negli Stati Uniti quelli vengono a prendere il figlio a scuola ma lo buttano fuori tutto Corinne mio figlio
In questo negozio nel numero di immigrati negli Stati Uniti sta crollando il flusso di nuova immigrazione
Quelli che il numero di occupati continua a crescere è chiaro che il mercato del lavoro si surriscalda non si trovano più le persone questo determina tendenzialmente mentalmente una tendenza proporre al governo dal costo del lavoro questo determina pressioni inflazionistiche
Quindi questa situazione la la possibilità che ci sia si vada incontro al momento al momento dei preti via surriscaldamento dell'economia eccesso di domanda diciamo così si stanno manifestando non sono solo le previsioni degli economisti
Ricordiamo l'inflazione americana del due otto
è aumentata per effetto dei dati almeno fin qui meno di quanto si aspettava ma siamo abbondantemente ormai da un paio d'anni sopra l'obiettivo che la banca centrale americana senta il due per cento siamo oltre otto e ripeto io non so se nella quale però i dati al di là delle previsioni degli economisti fanno vedere che l'economia corre a ritmi addirittura insostenibili perché non ce la fa il mercato del lavoro gli Stati Uniti e offrire alle imprese
Siamo a livelli di centoventi mila nuovi lavoratori nel mese di gennaio
Nuovi lavoratori al ritmo che si sta vedendo
In questa situazione difficile immaginare l'utilità di politiche espansive che finirebbero per accrescere velocemente l'inflazione l'inflazione l'altra variabile decisiva della politica americana ricordiamo l'abbiamo detto i tassi sui mutui
Ma l'inflazione è stata probabilmente secondo tutti gli analisti uno degli elementi decisivi nel determinare la sconfitta di
La sconfitta elettorale di fine in questa abitazione difficile immaginare che una banca centrale governata da una persona che tendenzialmente stava Falco
Con un bordo per potrebbe non cambiare ha fatto diciamo noi ci sono altri spazi dopocena questi nell'analisi dunque tra forte la questione passa da comunque che non vorrebbe essere decifra prossimamente dalla dal dal
Dalla Corte Suprema e secondo ormai tutte le previsioni la Corte suprema nel francese ebbe la non licenziabilità
Tomba totalmente il volto resterebbero spesso a capo del board ci sarebbe una persona che ha caratteristiche di Falco
Le condizioni dell'economia americana ci mantengono come dire addirittura su livelli sul sul surriscaldamento Consolo buona la crescita o buona la crescita e l'occupazione ma addirittura troppo buona console rischia il surriscaldamento
Spazi per riduzione dei tassi d'interesse francamente non se ne riescono a vedere ora sono parte
In più l'ultima cosa forte
L'abbiamo detto che abbiamo ricordato questo picchi beautiful Bach il bilancio del no Regrets Petrelli Franco Sissi del del bilancio la legge di bilancio per questa voce Stati Uniti il Congressional Budget Office come dire abbiamo no questo organismo indipendente che come dire va avuto alle politiche di bilancio americane in una prospettiva decennale come dire per cercare di comprendere quali quali effetti avranno le cose via via approvate sulla sulla sull'evoluzione del deficit degli Stati Uniti del deficit e del debito
Dicono che perfetto per il Pd beautiful va più nei prossimi dieci anni il debito degli Stati Uniti
Che sarebbe aumentato in assenza delle novità introdotte con la legge di bilancio americana di ventiquattro migliaia di miliardi aumento Lepetit sessantaquattro migliaia di piante
Cioè stiamo parlando cioè Abramov Etò Memling com'è fatto il bilancio degli Stati Uniti sostanzialmente ci sono una serie di misure e sotterraneo
E e praticamente non c'è nulla da un lato delle entrate salgo l'effetto verace che determinano veramente unico al momento dell'entrata del bilancio federale
Svolgimento delle entrate dorati è stato di cento miliardi
Nelle venticinque ma l'aumento delle sgravi detrazioni fiscali e così via e di gran lunga superiore
Quindi secondo il Congressional Budget Office questo bilancio accresce deficit e il debito degli Stati Uniti deficit debitore come sappiamo sono già su livelli eccezionalmente elevati
E il debito voterebbe
Ad espandersi anche questo crea una pressione sulla domanda cosa vuol dire vuol dire che ci sono il Tesoro mette più soldi in giro mentre la domanda
In questo ambito azione difficile immaginare che sia possibile ci sia lo spazio per una riduzione dei tassi d'interesse
Questo
Tra l'altro la cosa più divertente forse provo poi
Calma ricordiamo forte come dire il consulente fino se a un certo punto fu deciso ma anche che Val marchi le detrazioni fiscali che siccome non poche braccia italiano oggettiva poco spazio per ridurre forse nessuno avrebbe consentito per ridurre il carico fiscale sulle persone
Senza tagliare le tasse altre al proprio popolo settoriale spetta a un certo punto Renzi se va be dovere faccia come li chiamo tutti turbante che spalmarli mese per mese vediamo tutti in busta paga in un mese
A un certo punto della storia dirittura previsto perché chiamasse poco Solvency poi credo dichiarato illegittimo disposto a pagare Coalition poco sovente prima c'è esiste la terza costruzione fra gli Stati Uniti
Se vuoto dibattito compatto ma diceva perché esattamente Taranto perse le elezioni del due mila e diciotto
Pago le tasse sì malocchio aveva con il taglio delle tasse ha chiesto al momento del commercio era abbastanza piccolo gli America di tutto da costruire Oppo vostre ripeti la pistola piove segue da ambo gli effetti di questa riduzione delle tasse non tutti concentrati ad offrire
Si stima che mediamente il contribuente americano al mese di aprile lo come dichiarazioni che rettifico sarda aspersione nostra riceverà un rimborso dei tre mila ottocento dollari deposto viene immediatamente quel caso dipende ormai
Quindi c'è un tentativo come dire di far vedere che questa riduzione come dire concentriamo in un mese così lo si vede diciamo che lo spalmiamo con tutti i mezzi crede poco e relativamente piccole quindi la gente non se ne accorge
Ad aprile trovato comincerà ad avvedersi vedrà l'esperto di quest'auto due misure di riduzione delle imposte
Umane l'estensione delle mani ceti che pedagogista negli Stati Uniti tra che le mance dei cittadini si paga poco tendenzialmente con carta di credito sembrano ormai credo quasi ma i comunque quasi non fare Salman sisma è rarissimo
Il problema qual è che il nome dei pali con carta di credito per il completo ci paghiamo le imposte sulle mance degli Stati Uniti a differenza dell'Italia di pagare in contanti sostanzialmente viene mirato greco parzialmente non si pagano le imposte scusante degli Stati Uniti e civile ma anche nei tre degli otto Grandi che in Europa nonché del soprattutto che in Italia ecco io sono parte rilevante dei redditi dei lavoratori del settore del
Sostanzialmente nel settore turistico ristorazione alberi
Ospitalità quella di quella l'abolizione dell'imposta sulle mance e l'abolizione sull'impronta in imposta sugli straordinari il rilevante soprattutto perché siamo in un momento in cui ritenzione sul mercato del lavoro diciamo
Le imprese non trovò lavoratori iniziano a far fare più straordinari e chi lavora
Quella cosa che nell'aprile questo cosa vuol dire che
Sì con un budget c'è un tentativo dell'amministrazione di far vedere che le imposte sviluppo ma per far vedere che le imposte si riducono cosa fai tu sostanzialmente
Aumenti i soldi che vanno in tasca le persone in un momento come dire cercando di concentrarmi in un particolare momento in modo che le persone sono ancora poco questo
Può determinare un pubblico ma Ambra
In condizioni di effervescenza del mercato del lavoro insieme anche al surriscaldamento dell'economia americana questo può accrescere il surriscaldamento e quindi può perdersi preciso momento del tredici insomma le condizioni perché poi le politiche monetarie la politica monetaria degli Stati Uniti
Diventino più espansive francamente non le si vede alla luce di quello che vuol ci ha detto in passato delle convinzioni Awards ha manifestato il nell'arco di quindici anni della sua vita
Pubblica diciamo e alla luce della situazione dell'economia americana quindi comma come dire comincia per rafforzare l'idea che il litigio però abbastanza presto
Nel frattempo l'altra cosa che l'amministrazione ha fatto ha ridotto di ventidue mila persone
Ce ne sono circa cento mila le persone del del Dipartimento del dipartimento delle entrate del decreto dell'Internal revenue Emilio se serve diciamo dell'agenzia delle entrate dello governo federale
Cioè l'ha ridotto di ventidue mila su cento mila
Anche questo è una cosa un po'strana nel senso che si presume tovaglie il Budget wap
Un laboratorio che analizza le politiche fiscali dell'Università di ieri mille stima che questo faccia a ridurre determina una riduzione delle entrate di dieci miliardi di dollari nel ventisei i venti miliardi di dollari entro il ventinove
Che ci sono una serie di misure che stanno come dire accrescendo il deficit degli Stati Uniti peggiorando la conversione del bilancio ristretti queste condizioni a parte che pongono problemi in prospettiva sulla sostenibilità del debito visto in lizza possa ma anche i termini opposto monsignor continuerà a far debito all'infinito prima o poi i mercati cominciano Chiatante Mele diciamo ci sono stati alcuni segnali ma soprattutto nell'immediato accrescono la pressione la pressione sull'economia verso l'economia che appunto è già in condizione di effervescente alle pressioni inflazionistiche
Toma immaginare che ci siano negli Stati Uniti con una nuova presidenza quando arriverà io tendo a pensare che alla fine come dire dell'amministrazione rinuncerà al le accuse appare a quelle per arrivare alla sostituzione
Ma immaginare che la nuova l'uomo che da una selva possono essere così espansiva così propensa a ridurre i tassi d'interesse come deciderà come problema proclama Pam perché veramente difficile ecco che ci sia non ci sia lo spazio per politiche più espansive della Federal riserve negli Stati Uniti
E pensando ori al periodo più lungo quello che forse ha dichiarato in passato insomma la consapevolezza del fatto che questo ruolo internazionale del dolore un privilegio straordinario di cui Stati Uniti Coro ma non ce l'ho regalato ovvio insomma
è necessario che lo difendiamo se vuole difendere quel ruolo
Difficile immaginare che tu lo possa fare oggi favorendo vinto l'accelerazione dell'inflazione negli Stati Uniti e quindi la ulteriore riduzione del valore esterno del dolore tutto quello che ne segue insomma mi pare che
Come dire a questo punto giunti della vicenda quello più dovevamo capire col ce l'abbiamo capito workshop
Ha scelto wars
Cotolettona oppure ma forse come dire uscimmo per quello che fanno le cozze repressiva allora lei ha scelto Walsh Ap Bac avevamo detto l'altra volta insomma alla fine l'ha dovuto fare
Mi chiedo in tutto questo come giocheranno le elettrico come stanno già giocando alle prossime elezioni di midterm sappiamo che storicamente il partito del presidente e in genere perde
Sappiamo dai dai sondaggi che insomma lo diceva lei prima al i sondaggi per Trump sono in calore del plauso per Trump se lo vogliamo chiamare così veramente
In calo quindi si può immaginare ad oggi visto anche alcune lezioni che si sono tenute che i repubblicani perdano
E la la popolarità ricavo per scelta dei vini
No e disse di non sentirsi addetta insieme sopralluogo alberi dove non pubblicherà su questo montaggio non si capisce perché non ha spiegato agli open ci sembra di capire per non indispettire il Presidente del topo
Presidente conosce da cambiano mansueta va be'il provveditore quel suo Baggio Como pubblica più Bella come varie la insomma la previsione che vanno male lezioni per l'amministrazione erogante per i candidati di Trump per le cambiate repubblicane la cover e producendo che nel partito repubblicano colorito Moves Mezzetti
E abbiamo diversamente utilizzassero l'altro giorno per la decisione su qualche giorno fa il congresso ha deciso di approvare un la legge
Che sostanzialmente pone fine all'aumento delle tariffe Régis nei confronti del Campana
E allora simbolica si auto nel centro della prova del congresso non passerà al Senato se dovesse nipote di portare al Senato
E poiché anche con mette il veto
Quindi come della coloro che più rilevante sul sul vivace la decisione atteso dalla Corte Suprema Zanchetta sterline questo caso ossei repubblicani cioè non piumose esile i repubblicani hanno votato contro
Diciamo l'amministrazione tra tra
Nuovo
Ci sono molti segnali negli ambienti conservatori tradizionali americani per esempio tutto il mondo libertario che pure in qualche modo era stato a un Paese sotto l'addizionale all'interno la
Do la conservatrice americano della cultura democratica repubblicana americana anche nelle organizzazioni soprattutto nelle istituzioni culturali come dire che in qualche modo fiancheggia lo contribuiscono alla quotazione teorica del mondo repubblicano
Che pure in parte aveva occhieggia trottola forfait affascinata dalle cose rifiuta ampio sulla deregulation sul sulla promessa promessa di riduzione delle imposte deregulation recluso nel bilancio federale
Quel mondo sta totalmente abbandonando tra è abbastanza evidente mille cose contribuisce molto l'aspetto relativo ai diritti di libertà Sas noi siamo abituati noi in Italia forse anche in Europa all'idea che la tutela dei diritti di libertà anche una cover la sinistra
E nei terreni non è così
Francoforte più sensibile ai diritti di libertà
Sono una parte della una parte della destra americana Opel legata a motore come dire
O alla costituzione alla costruzione americana al al primo emendamento i diritti di libertà ribatte attuazione del sentiero agibilità dei diritti di libertà cioè
La stessa cioè paradossalmente volgente lo possono fare
Le associazioni dei produttori di armi o le associazioni porti ancora più rilevanti di coloro che ritengono il diritto delle persone a portare armi
Sotto al miseramente repubblicane sente hanno fatto campagna hanno sostenuto finanziariamente pubblicamente praticamente tutti i presidenti americani gli uffici qualità Repubblica negli ultimi cinquant'anni
Effettuano patria tra
Perché
Quando l'Amministrazione approvato perché a utilizzare come giustificazione per l'assassinio del Signore come unica Pinto
A a Minneapolis dice Alba presente riti iprite andava in mi ha rubato
è e lo ricordo come la difendiamo il diritto delle persone sottoposta a tornare a casa dell'hi-tech e certo virili che il Führer patologo ed egli può sparare stai dicendo che dopo prodotti possono portare liberamente armi negli Stati Uniti
Cioè queste cose a noi sembrano paradossali ma è abbastanza evidente che anche come dire nel fra fra fra il personale politico di vertice repubblicano queste cose pensano
Queste posizioni come dire sospettosa verso l'atteggiamento del rispetto per la libertà di Taranto che erano tradizionalmente come dire dell'esponente più noto del libertarismo diciamo minivertice del Congresso degli Stati Uniti che rompo
Cioè quelle quelle posizioni stanno allargando il proprio consenso e si cominciano a vedere più utili per tutti
All'interno della per la compagine parlamentare messicana
E forse anche a un certo punto la capacità di Trump lì tenere come dire a regime la rappresentanza parlamentare è stata molto portata tua poco spregiudicata che aveva fatto anche nei quattro anni in cui non è una precedente
Cioè lo diceva se qualcuno non si oppone a me io dico ai miei che non votavano
E che Khomeini seguaci sono disciplinate diciamo il mondo paga quello non c'è possibilità prego per delle primarie mafia vincente le rivali che come noi non copiamo quello per le elezioni
E ora questa contabilità tardi provando ad utilizzare per esempio l'ho utilizzato come
Minacce come dire esplicite e pesanti nei confronti delle ferie pubblicati che hanno votato contro le i dati accennando al solo Canada
E ma forse questo voto a funzionamento
Perché se il presidente così poco popolare
Forse repubblicano nel non essere ossequioso attracco può essere un vantaggio del cielo sesto quella cosa che sta avvenendo nell'altro esempio l'abbiamo fatto il timidissimo
Cioè se in attesa
Pancalieri ha detto Alberto Baiocco non trovo porre contatore riporto all'invocazione si nei sistemi dei cuochi finché non nuovo a finisce di attaccare la la locale nei referti anche la Federal Riserve nome per il mondo conservatore americano
Il ruolo della Federal Reserve finanziarie disponibili dotata Volker macchine dei risparmi risponde ad alcuni esponenti della cultura repubblicana
Il governatore il presidente della Federal Reserve di il regalo per capirci
Era stato visto come colore nostra che dipende la nostra nuova o contrarietà all'inflazione è una nostra USA in una comunità o stabilire la necessità che le istituzioni di fenomeno stabilità della moneta da questo punto di vista quindi
La quota di Taranto si vede
Io non Baggi che riguarda Roma non si vota sostituisce almeno quelle del cedimento sesta
La vede nel fatto che comunque il consenso intorno al partito repubblicano per quanto poi sistema elettorale rischia di determinare con propri candidati Mantova stimo
Le previsioni sono per da parecchi seggi al congresso
Che probabilmente per dalla maggioranza al Congresso
Ma non si vede anche nel fatto che per questa brutta caduta di consenso sull'amministrazione e sulla sua persona si manifesta anche umani Nora disciplina degli dei parlamentari repubblicani perché all'interno del mondo repubblicano cominciano a esserci nelle preoccupazioni le preoccupazioni sono molto legate alle questioni di libertà al fatto che l'amministrazione Trump sembra voler travolgere i diritti di libertà andato alcuni segnali chiari insomma l'uso spregiudicato delle forze di polizia dalle corti delle diverso e politico federali allora federale prova partire da questo come lo sa
Ai fini
Questa cosa sta per farlo sta atterrando e probabilmente pensa non solo nel senso che fa perdere consensi ma anche nel senso che riduce la disciplina in Terna
Al al Partito repubblicano alla compagine parlamentare repubblicana e quindi per la prima volta abbiamo visto segnali difficoltà al congresso al Senato dissociazioni da parte dei repubblicani quinto ma l'altra cosa
Nella tradizione conservatrice americana repubblicana c'è una
Fiducia forse addirittura poco ragionevole Mantova come dire una grande fiducia nel ruolo per la separazione dei poteri
E campa Egitto chiaramente nella direzione di appassire da opposta opposta di superare la divisione no ha minacciato il Nobel non aprire un po'in ombra di Coppito sulla questione in particolare della della della per l'uso e la Guardia nazionale ma insomma di ubbidire alla decisione dei magistrati ha adottato atteggiamenti minacciosi nei confronti dei magistrati a lo rivendica
Nei confronti degli Stati diritti che non ha a relative ai processi elettorali
Insomma perché ricordiamo che gli stati dietro le dimissioni di coprirci quello centosei fosse porta a Sanremo Donovan saldamente agganciata riferiva forse riferire fare periferia
Passaggio due tre nove Mantovano dinastiche sine die diversi livelli di governo da questo punto di vista come dire a me pare come dire
Cocincina non segnali irrilevanti Enzo Parenzo nel mondo conservatore
Che si manifestano probabilmente nel vuoto ma che si manifestano probabilmente anche nel fatto che una parte non più sono trascurabili non c'è più solo un po'
Ma una parte non trascurabile dell'attore tanto parlamentare repubblicana dal segnali ITT insofferenza verso l'amministrazione e Venditti minore come dire sciopero di minore disciplina nel senso di minore
Obbedienza agli ordini perché poi il meccanismo con il quale Partinico
Viene governato la Trump sostanzialmente ordini più delle volte associati a minacce terribili Sculco puro politico delle persone che non si adeguassero difeso ieri
Ecco da questo punto unità ci sono segnali ripetuti sofferenza che ovviamente potrebbero diventare più rilevanti se la maggioranza DTT Trump uno per scontato congresso si farà più sottile o se addirittura non l'avesse e ma comunque anche al Senato la maggioranza si assottiglia
E o di un gruppo parlamentare meno
Disciplinato meno ossequioso agli ordini dell'amministrazione insomma sicuramente poco porrebbe dei limiti rilevante all'azione dell'Amministrazione
Coma porte come
Io lo dico
Riprendo un chiaro giudizio di valore in peggio di Trump lo abbiamo forse già visto penso serie osterie aiuto che è quello che viene ora diciamo è un pranzo che comincia a incontrare ostacoli che fin qui non ha sostanzialmente incontrato
Nel partito repubblicano del Congresso ora al lo incontrerà probabilmente dall'elettorato americano secondo i sondaggi di cui dovrebbe
Andare male nell'inserimento termine ma l'incontro tra proprio probabilmente anche all'interno del mondo conservatore Rick
Una parte del mondo irrilevanza del mondo conservatore che ha un peso non solo di opinione pubblica un peso anche di strutture organizzative di strutture di organizzazione della cultura di strutture organizzazione del consenso
Le strutture ITT
I diritti e organizzazione i processi parlamentari una parte rilevante del suo condotto ignari di insofferenza ora lo si vede lo si vedono di più anche perché lui dovrebbe andare via
Anche gli altri dovrebbero restare o vorrebbero restare si ritrova con la copertura proprio nel capoluogo ligure lingua vero suo
Come dire la parte finale della sua vicenda di precipita Stanovoj affatto mai
A ottobre aveva fatto sei anni restano due anni ciascuno come dire
Pensionato ha un futuro autore Trump diciamo non ripeto noi con l'auto la poca io andare allo stato delle cose per scontato che il successore di Taranto sia Mendel
Nel partito repubblicano si colombiano ecco non convocare per scontato lo storno delle copie perché ripeto l'insofferenza recita un manifestante recita crescendo
Poi da qui voglio dire sappiamo che il processo di selezione poi avviene quando c'è come dire quando c'è la garanzia ma non darei per scontato un partito repubblicano ma desolato repubblicano tutto
Tutto ossequioso vero suoi Tramper che rampa che quando tanto non ci fosse più due dovesse delineare un solo sostituto Enrico
Le faccio n chiusura domanda lei prima diceva Greenspan era una cosa che mi ha quasi balenata nella mente molti dicono che il suo atteggiamento la sua politica moderata abbia sia stata a parte del della crisi dei mutui subprime
Ma nel quale è stato uno straordinario il giocoliere della politica monetaria
Ne derivano può essere molto conservatrici diciamo prima di diventare presidente della società serba datum molto se era vuoto tubo per espresso tanto favorevole alla Compaq alla al ritorno della convertibilità del loro i del dollaro in oro strumento persegua l'inflazione
Poi secondo perseguendo Antonio impressione che chi vota innamorato della sua capacità di governance altri diciamo e quindi ogni volta che rendono le cose andavano Popescu manovrava questi tasso Interest sotto il lupo ha sostenuto l'espansione di valore delle attività delle attività finanziaria della Borsa
Finché è arrivato al cromo quindi probabilmente ha delle responsabilità nel quella dei punti a Mapelli rispondi contenuto cioè la possibilità ma tanto per le cose vanno male dovrebbe dove le cose Banca centrale che Veltroni dei prezzi dicendo che decidono quali comprarle
Quella quota probabilmente egli accrebbe la propensione al rischio negli intermediari finanziari
Che che ha assunto non ritiene la convinzione che se le cose andavano male coperto in parte avvenuto diciamo alla fine avrebbero pagato direttamente o indirettamente i contribuenti americani
E quindi certamente non è uscito bene dalla dalla dalla sua vicenda diciamo mentre sono spariti erano anni in cui veniva osannato negli Stati Uniti come appunto come il mago della politica monetaria
Poi la conclusione della sua vicenda coincisero stanti talmente con la crisi finanziaria
Di cui molti gli attribuiscono responsabilità io credo che in parte Lebed diciamo paradossalmente si innamorò di questo suo nuovo radar all'alba Babar votata capace di determinare sostanzialmente i prezzi l'evoluzione il fatto di crescere l'economia e il livello dei prezzi
Anche le attività finanziarie questo come dire ha finito per creare un grave danno
Però certamente Listen apparteneva perché lo citavo prima farti allevava quella cultura conservatrice per una della femmina importante voleva fette importanti della festa la festa secondo me è stato
L'attacco condotto in questi modi molto violenti non solo nella polemica pubblica ma addirittura
Con la destra AN irritato di accusano il governatore con vuol licenziamento in tronco né ho mai avvenuto membro della del buono nel dopo questa pressione secondo me è un buon gli elementi che come dire scomparsi nel fronte conservatore crea un un preoccupazioni e oppure diciamo solo come quello è stato un errore
Anche perché per quello che abbiamo detto fin qui non è detto che lui dopo l'attacco la a a quell'ottenga una politica monetaria espansiva sì la ottenesse
Potrebbe vedersi abbastanza presto un aumento dei prezzi
E noi abbiamo visto delle trovato americano diciamo come dire quando i prezzi aumentano
L'assenza Boni popolare torneo con il calcio il frigorifero dolosamente volto e corpo per questo il Bochum occorre OPA
Benché inutile non serviva trampolini porterà nulla perché pro io non credo che li porterà davvero una politica monetaria espansiva come dire
Inflazionista della Federal Reserve Alan pensando appunto tutte le analisi che abbiamo fatto sì di ragionamento sul modo di ragionare di voce
Se non portasse paradossalmente sarebbe ancora peggio per tranquilli quello è stato un sostanzialmente un errore del suo una confusa
Una dell'amministrazione è una cosa inutile probabilmente poco noto per quanto
Speriamo dannoso per il mondo perché poi davvero grazie
Orsi convertirsi all'epoca che qualcuno lo scrittore di Trump ritiene giusto e cioè distruggere il ruolo internazionale del povero
E determinare una caduto a quel periodo progressive veloce del vagone schermo vedova togliere la crisi finanziaria globale sarebbe alle porte speriamo vero
Però ripeto quello tutto ad una cosa che in cui credo per traffici lasciato prendere la mano operatore ma francamente diciamo non patetica di darmi come servizio pubblico sovietico
Senatori repubblicani tendenzialmente molto disciplinati abbattono ora basta rischia ora tipi per vari ex
Allora va bene come al solito torneremo a parlarne staremo a vedere meno rimane che ringraziare la ringraziamo il consigliere della Corte dei Conti Natale D'Amico gran proprio per quello Coppola

