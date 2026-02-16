Fed: Federal Reserve System.
"Quali saranno le scelte di Kevin Warsh alla Fed? Iintervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese con Natale D'Amico (consigliere della Corte dei Conti).
L'intervista è stata registrata lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 18:51.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Amministrazione, Banche, Crisi, Dollaro, Economia, Esteri, Fed, Finanza, Finanza Pubblica, Inflazione, Investimenti, Moneta, Ovest, Politica, Powell, Tasso D'interesse, The Economist, Trump, Usa, Warsh.
La … registrazione audio ha una durata di 46 minuti.
leggi tutto
riduci