"Giornata di studio su Adriano Ossicini"

Su iniziativa del senatore Filippo Sensi e promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.



Saluti istituzionali della viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, della direttrice generale DGRUPS del Ministero della Salute Mariella Mainolfi, del senatore Filippo Sensi, del senatore Mario Occhiuto e del presidente della Commissione Affari sociali del Senato Francesco Zaffini.



Introducono i lavori la presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Maria Antonietta Gulino e il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli.



Sono previste le …

conversazioni con Cristina Ossicini, alla quale verrà conferito un riconoscimento da parte del CNOP, e con lo psicologo e psicoanalista Giorgio Bartolomei.



Inoltre, sarà dedicato un momento di ricordo alla professoressa Maria Rita Parsi.



A seguire, una tavola rotonda con Paolo Michielin e David Lazzari, già presidenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, e con Andrea Falzone, consulente legale del CNOP.



Infine, il panel "Lo sport è terapia" con Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, e Alessandra Ruberto, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise.



A moderare il dibattito sarà il giornalista Fabio Mazzeo.

