18 FEB 2026
dibattiti

"Giornata di studio su Adriano Ossicini"

CONVEGNO | - Roma - 16:30 Durata: 2 ore 44 min
A cura di Luciana Bruno
Player
Su iniziativa del senatore Filippo Sensi e promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Saluti istituzionali della viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, della direttrice generale DGRUPS del Ministero della Salute Mariella Mainolfi, del senatore Filippo Sensi, del senatore Mario Occhiuto e del presidente della Commissione Affari sociali del Senato Francesco Zaffini.

Introducono i lavori la presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Maria Antonietta Gulino e il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli.

Sono previste le conversazioni con Cristina Ossicini, alla quale verrà conferito un riconoscimento da parte del CNOP, e con lo psicologo e psicoanalista Giorgio Bartolomei.

Inoltre, sarà dedicato un momento di ricordo alla professoressa Maria Rita Parsi.

A seguire, una tavola rotonda con Paolo Michielin e David Lazzari, già presidenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, e con Andrea Falzone, consulente legale del CNOP.

Infine, il panel "Lo sport è terapia" con Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, e Alessandra Ruberto, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Fabio Mazzeo.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate