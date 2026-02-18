"Giornata di studio su Adriano Ossicini"

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Su iniziativa del senatore Filippo Sensi e promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
Saluti istituzionali della viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, della direttrice generale DGRUPS del Ministero della Salute Mariella Mainolfi, del senatore Filippo Sensi, del senatore Mario Occhiuto e del presidente della Commissione Affari sociali del Senato Francesco Zaffini.
Introducono i lavori la presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Maria Antonietta Gulino e il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli.
Sono previste le … conversazioni con Cristina Ossicini, alla quale verrà conferito un riconoscimento da parte del CNOP, e con lo psicologo e psicoanalista Giorgio Bartolomei.
Inoltre, sarà dedicato un momento di ricordo alla professoressa Maria Rita Parsi.
A seguire, una tavola rotonda con Paolo Michielin e David Lazzari, già presidenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, e con Andrea Falzone, consulente legale del CNOP.
Infine, il panel "Lo sport è terapia" con Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, e Alessandra Ruberto, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise.
A moderare il dibattito sarà il giornalista Fabio Mazzeo.
