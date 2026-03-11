La risorsa acqua in Italia e in Africa

11 MAR 2026
Su iniziativa del Senatore Marco Scurria.

Saluti istituzionali: Marco Scurria (Vice capogruppo di Fratelli D’Italia), Francesco Lollobrigida (Ministro dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Edmondo Cirielli (Viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale), Fabrizio Saggio (Ambasciatore, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio).

Intervengono: Errico Stravato (Amministratore delegato Sogesid SpA), Nicola Dell’Acqua (Presidente ARERA), Barbara Marinali (Presidente Acea), Paolo Gallo (Amministratore delegato Italgas), Luca Dal Fabbro (Presidente Utilitalia), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI).

Modera Valentina Milani (CDA Cassa Depositi e Prestiti).

Io ringrazio per essere intervenuti oggi il ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare delle foreste Francesco Lollobrigida benvenuto ministro storia ci raggiungerà Brera il ministro dell'ambiente della sicurezza energetica Tiberto Pichetto Fratin una una e benvenuto al vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli le sappiamo che sono giornate intense che i calendari sono abbastanza pieni quindi non era scontata Debbie fine siamo molto lieti ricorda tutti che siamo in diretta sulla web tv del Senato della Repubblica e che questo evento è stato promosso in col e organizzato in collaborazione con la Sogesid la società di ingegneria ambientale del te ritorno del Ministero dell'economia e delle finanze
Il il cui amministratore l'ingegnere estradato dopo aprirà il panel tecnico
Parliamo oggi della risorsa acqua in Italia in Africa e ne parliamo perché l'acqua una risorsa strategica globale una delle risorse più strategica per l'intero pianeta
è un bene comune è un diritto umano fondamentale ma è anche un fattore produttivo essenziale senza il quale non può esserci sviluppo economico
Non può esserci stabilità sociale sicurezza tutti i temi molto sensibili in questo momento
è noto che a livello globale la pressione su questa risorsa sta aumentando
E questo sia per l'impatto dei cambiamenti climatici ma anche per una domanda crescente in particolare in alcuni paesi in via di sì viluppo determinata dall'evoluzione demografica da processi di urbanizzazione dallo sviluppo industriale
E sappiamo anche che la distribuzione della risorsa idrica sul pianeta a scala globale è eterogenea la maggior parte della presente è salata
Una piccola quota e dolce e sono tanto una piccola quota di questa quota dolce effettivamente disponibile come acqua potabile
Con una riserve che progressivamente si stanno riducendo negli anni consideriamo per capire la portata del fenomeno che mentre in Europa il novantatré per cento della popolazione accesso all'acqua potabile e l'ottantasei per cento
è collegato alla rete fognaria in Africa sono il quarantadue per cento della popolazione acqua potabile
Intesa come insicurezza erogate in sicurezza e soltanto il ventisette per cento è collegato alla rete fognaria
A fare la differenza oltre tra i vari Paesi del pianeta oltre evidentemente a fattori fisici e climatici rilevano lo stato delle infrastrutture
L'efficacia dei sistemi di gestione della risorsa idrica la governance dell'acqua di tutti questi termini parliamo oggi con i nostri relatori abbiamo quindi i lavori della mattinata e invito subito il senatore Marco Scurria
Dice capogruppo di Fratelli d'Italia e segretario della quarta commissione Politiche dell'Unione Europea a fare gli onori di casa e antro dure i lavori grazie senatore
Allora grazie grazie a tutti voi grazie all'avvocato Milani che ormai si sta sempre più calando nella parte perfetta moderatrice presentatrice insomma di questi e venti grazie
Ai ministro Lollobrigida qui presente al ministro Pichetto Fratin che ci sta raggiungendo
Al
Viceministro Cirielli che hanno non solo accettato l'invito ma si sono poi resi anche protagonisti di questa giornata una giornata
Un po'complicata io mi scuserà se potevo lasciarmi dopo insomma questi saluti perché abbiamo la Presidente del Consiglio
In aula alla al Senato su insomma un tema importante sulla crisi internazionale
Derivante dalla crisi appunto in Iran più il Consiglio d'Europa più insomma sono un giornale comunque legate anche alla campagna referendaria poi mi hanno detto che se ne ho avuto anche un piccolo ritardo perché è scattato l'allarme antincendio che per un convegno sull'acqua insomma tutto è tutto dire insomma quindi mi sembra che ci ci siamo
Detto questo perché
Mi faceva piacere ci faceva piacere che ringrazio anche tutti i relatori della mattinata di veramente altissimo livello a cominciare
Da Enrico stava tutta la Sogesid perché ci appunto aiutato l'organizzazione di questo
Incontro
Perché l'acqua sappiamo che insomma quando nel nel nello spazio cerchiamo vita cerchiamo l'acqua c'è l'acqua il segnale di dove c'è o ci potrebbe essere la vita
E l'acqua è stata nel corso del tempo anche negli ultimi tempi per quello che riguardava anche l'avvocato
Milani una risorsa che per la scarsità per cambiamenti climatici è stata al centro anche di molte di guerre e di conflitti anche locali in tanti continenti soprattutto nel sud del mondo
Ecco invece l'Italia a una storia di acqua molto importante molto particolare non solo perché è ricca
Di tante fonti ma perché lo studio che anche molti nostre università fanno sull'utilizzo dell'acqua di come l'acqua può diventare ovviamente una motore di sviluppo
Ci ha portato a preparare questo incontro e a fare le riflessioni
Di oggi aiutate anche da una struttura che questo Governo ha messo in piedi e cioè attraverso l'idea del piano Mattei e quindi di una cooperazione particolare rafforzata direi
Con tanti Paesi dell'Africa per farsi che l'acqua da elemento di conflitto da e le mento che provoca crisi nazionali ed internazionali possa diventare invece un elemento di coesione
Un elemento di raccordo un elemento di confronto e di sviluppo tra popoli e continenti soprattutto nella centralità del nostro Mediterraneo ma non solo ecco ovviamente gli interlocutori di oggi che hanno ovviamente su questo particolare competenza
La competenza del ministero degli Esteri quell'ovviamente dell'agricoltura e quello dell'Ambiente per fare un rapporto coordinato perché soprattutto quando me lo insegnano lì le persone che parleranno
Dopo di me
Lo lo diceva se non sbaglio proprio ieri o l'altroieri ministro Lollobrigida
Quando l'Italia fa squadra
Una nazione che non teme rivali ecco quando noi riusciamo a mettere insieme le nostre competenze politiche istituzionali con chi lavora sul terreno a livello nazionale a livello internazionale riusciamo a portare un supporto fondamentale nello scenario mondiale
Ecco questo tema dell'acqua esattamente in questo senso la capacità di trasformare un elemento di crisi in una risorsa vera non sia una risorsa naturale non risorsa
Di
Sviluppo grazie a una squadra istituzionale una squadra anche politica nel senso alto
Del termine che su questo può portare un contributo può aiutare allo sviluppo del continente africano continente asiatico del Mediterraneo ma anche della nostra stessa nazione con quello che poi noi portiamo all'interno di Tropea
Questo è il senso della mattinata ripeto con il contributo di tutti i relatori che parleranno
Dopo di me mi scuso ma come suol dire ubi maior minor cessat e quindi devo tornare a sentire anche devo anche intervenire nel dibattito in Senato
Con la Presidente del Consiglio grazie ancora o grazie
Grazie senatore l'africano e poi quando si libera invito ora prendere la parola l'onorevole Francesco Lollobrigida il nostro ministro dell'Agricoltura sovranità alimentare delle foreste
Ministero quanto è importante l'acqua nel settore agricolo in italiano anche in atti la grazia intanto un saluto al senatore Scurria
Che ci lascia per le ragioni che ha già spiegato perché indurranno anche me
A seguirlo successivamente mentre Roberto non posso che apprezzare per lavoro non solo di relazione introduttiva della dottoressa
Milani ma anche il modello con cui si vanno ad inquadrare le problematiche con il Governo le istituzioni che riassumono il ruolo che l'etimologia del termine gli assegna quello di governare alcuni processi indirizzando la rotta
Ma lasciando all'equipaggio in Italia particolarmente sanno cioè al mondo dell'impresa al mondo della ricerca le soluzioni possibili un saluto al mio collega Edmondo Cirielli con il quale abbiamo collaborato in maniera intensa la sua delega alla Cooperazione
Lo induce a una riflessione ancor maggiore su quelli che sono gli sviluppi sui quali poter considerare consolidare azioni concrete che non risolvano solo gli epifenomeno i dei problemi vadano ad inquadrare le ragioni per cui i problemi sussistono intervenendo alla radice
Sono i casi legati alle migrazioni forzate derivanti da fattori economici per esempio
Dall'Africa io sono sempre stato favorevole alle migrazioni quando l'immigrazione sono frutto di libera scelte ai della possibilità di accogliere le persone che arrivano in un territorio come persone che possano avere un con testo di vita
Analogo a quello di chi già c'è sono particolarmente contrari ovviamente ai migrazioni forzate illegali
Troppo spesso che invece mettono in crisi il sistema sia dal punto di vista della tenuta delle società spettanti sia della tenuta di coloro che arrivano in termini di qualità della vita
Questo è l'epifenomeno dall'altra parte c'è il contesto nel quale si inquadra le problematiche legate all'Africa al suo sviluppo l'Africa è un grande continente pieno di contraddizioni se vogliamo perché è un continente nel quale insistono il sessanta per cento dei territori arabi del pianeta
Esisteva un patrimonio che stiamo perdendo
Nel cosiddetto Occidente cioè i giovani l'età media e venticinque anni questi due elementi di grande potenzialità rileva hanno però in una realtà in cui dato economico vede particolarmente svantaggiata quell'area del mondo
Riuscire a immaginare un processo di carattere strategico che renda compatibile lo sviluppo dell'Occidente con lo sviluppo
Del continente africano passa per una visione una visione che fu di Enrico Mattei al quale abbiamo dedicato il piano di azione della Governo italiano che si innesta in un quadro di sostegno a politiche europee che vadano in questa direzione sulle quali ovviamente dei risultati stanno arrivando in termini di convergenza di opinione su questo modello Enrico Mattei diceva che il genio è quello che dove gli altri vedono il nulla vede un'opportunità
E nell'Africa vediamo un'opportunità di un cambio di passo modello di cooperazione che Pileri rispetto alle potenzialità dell'Africa e alla potenzialità che noi possiamo offrire sì ho già ricordato quali sono gli elementi forti
Delle potenzialità del continente africano rilevò dall'altra parte quando sono i nostri elementi forti le competenze uno stato d'avanzamento della ricerca le tecnologie l'innovazione e la produzione di mezzi che rispondano a quelle caratteristiche che ripeto non è la sostenibilità in termini olistici una possibilità economica
Ambiente salute guardati in un'unica ottica nella quale si devono calare le azioni concrete si per concrete per concrete per riuscire nell'obiettivo di esprimere al massimo le potenzialità di ognuno troppo spesso verso l'Aprica si è agito in termini caritatevoli non perché sia sbagliato pare carità
Però
Quando tu sei potenzialmente ricco qualcuno ti fa la carità magari li puoi chiedere di aiutarci a sviluppare la tua ricchezza perché
Non necessiti più di azione di questa natura e troppo spesso questa carità servita politici la coscienza piuttosto che ha contribuire allo sviluppo e la crescita del continente africano il cambio di passo e considera tare come vogliono i popoli africani le nazioni africane tatari
Quelle nazioni quei continenti quelle popolazioni è questo l'approccio che abbiamo avuto nel sistema di cooperazione intervenendo su all'Africa con azione mirate tra quali quali ovviamente ce lo sviluppo
Della agricoltura per me l'agricoltura è diventato un elemento marginale dal punto di vista economico
In termini statistici in realtà si fa un errore di valutazione si guarda solamente al prodotto finito delle imprese agricole senza tener conto di tutto ciò che è collegato al settore primarie sì ma se si va a ben guardare rileva molto più di quello che viene considerato nell'economia negli aspetti di prevenzione sulla salute negli aspetti di miglioramento della tenuta dell'ambiente
Però la percezione della nostra società e queste da qualche decennio al contrario in Africa la percezione che l'agricoltura è una percezione diversa è ancora come agli inizi del Novecento in Italia il settore strategico più importante più rilevante
Sul quale bisogna trovare delle soluzioni soluzioni che non possono prescindere dall'elemento che oggi andiamo a discutere l'acqua
L'acqua ha visto negli ultimi anni una necessità di utilizzo che aumenta in maniera molto rilevante più del sedici per cento di necessità di questo bene né per degli usi comuni e gli usi morti pensate da da Bayliss
All'utilizzo per le nuove idee per i nuovi sistemi industriali impattano spesso meno in termini di utilizzo di forza lavoro impattano molto di più inutilizzo di alcuni elementi tra i quali l'acqua lei rispose le risposte non sono arrivate
Nel tempo in parallelo a questo modello ed è un elemento di riflessione ulteriore che inquadra la nostra epoca storica in un'epoca che non è così saggia come a volte ci aspettiamo se guardiamo l'utilizzo dell'acqua nella storia è stato sempre un elemento che ha accompagnato le grandi civiltà considerare l'approvvigionamento idrico come una necessità la conservazione dell'acqua come una necessità se immaginate
I percorsi storici che ci hanno accompagnato da l'epoca romana per mandare oltre fino ad oggi passando per il Medioevo arrivando ai grandi canali di irrigazione di trasporto che basavano sull'acqua la loro evoluzione e guardando anche a all'epoca pre unitarie e unitaria della nostra Italia l'impegno della valorizzazione dell'acqua era un elemento centrale analizza guardate Cavour a come ministro dell'Agricoltura prima il presidente del Consiglio si concentra sull'acqua si concentra sulla carne sulla canalizzazione l'utilizzo appieno
Delle risorse idriche in un territorio quello piemontesi ovviamente meno necessitante dell'attenzione che invece c'erano il sud Italia per condizioni e climatiche storiche
Poi nella prima parte della storia repubblicana l'attenzione fu a adeguata anche lì noi troviamo grande pianificazione strategica su uno guarda la pianificazione nel periodo post bellico vede una repubblica che si concentra sull'utilizzo dell'acqua si concentra sulle dinamiche di sviluppo dell'approvvigionamento idrico della distribuzione
Dell'utilizzo pieno della risorsa idrica poi si arriva agli anni Settanta e lì negli anni Settanta cioè il collasso di questo tipo di sistema assenza di pianificazione interventi a pioggia
Non voglio dire una amenità ma una delle problematiche è stata la regionalizzazione in termini politici del territorio che ha fatto e condizionato delle scelte che non tengono conto di confini politici per loro natura l'acqua non sa dove tu Poli confini delle regioni ma le istituzioni spesso hanno interessi
Quasi sempre i legittimi rispetta l'utilizzo dell'acqua che non sempre sono compatibili per una corretta distribuzione un corretto utilizzo e ancor di più una pianificazione organica
E strategica delle Luca delle collocazioni degli impianti
E ci siamo trovati in una condizione nel quale la siccità diventa una emergenza
Io credo che le emergenze siano le eruzioni vulcaniche terremoti gli eventi imprevisti la siccità ormai almeno la venticinque anni non è imprevista è ciclica
Esisteva esiste in territori peraltro DiVersi
Sul piano anche nazionale non faro un'analisi da questo punto di vista di carattere internazionale e la pianificazione diventa ancora più necessaria la rivisitazione la ridefinizione del sistema la capacità di guardare alla risorsa comunque N collettivo certamente ma con una capacità di guardare
Le priorità di utilizzo una corretta definizione anche degli usi a volte impropriamente per esempio si considera l'agricoltura una dispersione dell'acqua
Anche lì l'utilizzo dell'acqua l'agricoltore utilizza l'acqua ma l'acqua torna ad essere immediatamente fruibile a differenza di altri sistemi che ovviamente rendono meno compatibile con l'utilizzo Atel bene immediatamente ma detto questo faccio qualche polemica dal ministro dell'agricoltura rispettano comunicazione spesso sbagliate e parcellizzata ci devo mettere oggi in condizione di analizzare quello che c'è ed è quello che stiamo facendo fin dal primo giorno
Nostro governo sia caratterizzato per ripulire una pianificazione strategica sull'acqua
Riuscendo a risolvere problemi atavici immaginate quando io faccio riferimento alla visione strategica posso repubblicana penso all'EP per esempio alla una società nobile che nacque nel mille novecentoquarantasette e che pianificò i grandi impianti idrici del sud Italia
Poi divenne un carrozzone io arrivo al ministero con undici anni di commissariamento un debito di cento milioni
Oggi è tornato ad essere un soggetto virtuoso con acque del sud riuscendo a cadere di nuovo una visione che sta mettendo in sicurezza gli impianti esistenti immaginando anche nuove pianificazione e nuovi impianti
Ma non ci siamo fermati all'intervento contingente sul singolo elemento seppure importante abbiamo guardato ha una visione che metta in condizione di governo di rompere quegli schermi spesso uso questo termine ancora improprio corporativi del singolo a ambito operativo il ministero dell'Ambiente quello della salute quello del la Protezione civile quello dell'agricoltura a quello delle infrastrutture che agivano ovviamente sempre legittimamente avendo al centro del mondo la propria attività e non tenendo conto spesso troppo spesso delle attività degli altri avendo ostacoli burocratici ostacoli normativi che impedivano quella pianificazione che abbiamo riportato al centro con una cabina di regia sull'acqua che mette insieme tutti i ministeri che mette insieme tutte le risorse non nella loro Indirizzo non nella loro modalità di spesa ma nell'Indirizzo sulla quale incentrare la spesa perché sia utile a una visione complessiva rompendo anche alcuni schermi abbiamo opere ferme da decenni qualcuna si avvicina ormai al secolo o no sadica diverranno in Sicilia
E la domanda è possibile che nessuno si pone il problema se serve si realizzasse non serve si toglie dagli schermi
Operativi perché non esiste in natura
Una pianificazione che resti su carta ed è certamente inutile per le popolazioni che ne debbano fruire abbiamo lavora a dover una pianificazione da questo punto di vista che Staiti scelta ovviamente contenti legati al modello infrastrutturale che non sono dall'oggi al domani ma che stanno segnando
Buoni risultati
Anche nell'utilizzo di fondi che sono proprie singoli ministeri pensa Pnr R.
E all'utilizzo dei fondi in agricoltura più investire insieme consorzi di bonifica raggiungendo tutti targhette soldi della rilevazione la sensibilizzazione attraverso sensori idonea a un utilizzo più puntuale dell'acqua attraverso l'immaginario ed utilizzare macchine che utile che siano compatibili col nome di prega irrigazione puntuale senza sprechi però ci sono anche gli altri grandi l'Italia è ancora indietro ma abbiamo dei numeri sulla dispersione idrica
Non invidiabili arriviamo al quaranta dico a Palermo come dato perché lo sa meglio di me al quaranta per cento e dispersioni in Rete
Arriviamo al sud al cinquanta cinquantadue per cento di dispersione di dispersioni in Rete Jacco che parte e non arriva abbiamo solo l'undici per cento di captazione delle acque
Rispetto a quello poco che più perché arriva dai denti piovosi
Anche su questo
Girano le leggende piove meno
Non è così
Non è così non lo dice il ministro dell'Agricoltura lo dice il professor Rinaldo Nobel due mila e ventitré dell'acqua
Professore emerito che ha ha dimostrato semplicemente dati statistici alla mano che alcuni eventi come quello siccitoso immaginate l'evento siccitoso due mila e ventitré che ha piegato la Sicilia
L'anno prima però in Sicilia
Era piovuto molto di più della media europea avendo sarebbe bastato conservare quell'acqua opera affrontare diversamente l'epifenomeno crede abbiamo analizzati
E allora oggi chiude il mio intervento che cosa insieme si può fare lavorare sulla ricerca sulle anche in agricoltura sulle tecnologie evolutiva assistite che permettono di avere piante Minuit esigenti
A volare sull'irrigazione più puntuale che eviti consumi di questo bene prezioso
E per lavorare come abbiamo fatto con un decreto apposito che oggi diventa un elemento centrale l'utilizzo delle acque reflue cioè l'utilizzo di quelle acque che prima derivano disperse che oggi possono tornare
Come altre nazioni che hanno avuto un'impellenza maggiore penso a Israele che delle acque reflue fa un utilizzo eccezionale riuscendo a compensare in un'area con dal dato prima dico bene
Diverso dal nostro sostanzialmente il novanta per cento delle acque reflue diventando eccedentaria
Di acqua rispetto a nazione che ne hanno molto di più che sono potenzialmente deficitarie di questo elemento quindi lavorare su questo lavorare sugli invasi aumentarli certamente si può fare si può ragionare di questo basta intanto cominciare a pulire
Perché già riuscendo ad intervenire sugli invasi presenti la capacità di captazione dell'acqua e quindi di potenziale ridistribuzione aumenta significativamente andando a compensare già oggi potenzialmente quelle che sono le necessità del nostro sistema produttivo inteso nella suo Complesso poiché si faccia i più è sempre un bene quindi continueremo a lavorare su questa provvigionali uscì evidentemente con quelle che sono le capacità dei corpi intermedi del mondo associativo del mondo delle rappresentanze che per noi restano l'elemento di riferimento per due ragioni la prima che ci fanno sapere la segnalazione dei bisogni delle necessità e anche le soluzioni
Potenziare l'altra perché diventano cinghia di trasmissione anche dei risultati concreti delle azioni operative
E sinergie che si possono attuare per raggiungere un obiettivo comune
Grazie quindi per questo inizio di aver questo convegno per quello che è un giorno per affrontare e risolvere dei problemi che ci troviamo di fronte che non diminuiranno nel tempo ma possiamo aumentare le capacità di risposta resilienza del nostro modello
Grazie ministro
Additato al ministro Pichetto che sarà qui tra una mezz'ora
Allora intanto abbiamo capito che se in Italia la sfida principale è rendere più residenti le infrastrutture esistenti attraverso lo sviluppo di interventi di ammodernamento e adattamento della rete idrica
In Africa la situazione è più complessa articolata ce ne parla il nostro viceministro altri degli esteri per la cooperazione internazionale onorevole Cirielli prego onorevole
Sì buongiorno grazie innanzitutto il senatore oscure per questa iniziativa importante insieme a tutti i relatori che oggi approfondiranno il tema ovviamente ringrazio molto il ministro lo Brigida non solo per la sua presenza ma per lavoro straordinario dice anche già mento che sta mettendo in campo per il ministero degli esteri della cooperazione internazionale ovviamente tema importantissimo da risorsa acqua in Italia in Africa
Ovvi motivi io mi occuperò di quel del tema della risorsa acqua in Africa ma vorrei partire da un ragionamento per far capire quanto il tema della risorsa acqua in Africa è un tema interessante e importante utile e conveniente anche per l'Italia
Innanzitutto ecco ricordo da ragazzo un mutuo
Ricordo in quale inquadramento no la parola l'acqua in vita in realtà l'acqua non è solo vita anche sviluppo economico a cominciare dal ragionamento che ha fatto il ministro lo Brigida
Il tema dell'agricoltura è
Un elemento fondamentale per affrontare
Lo sviluppo igienico-sanitario di una popolazione e e ha conseguenze fondamentali sul tema della stabilità della stabilità interna perché lo abbiamo detto prima chiaramente la la scarsità della risorsa acqua comporta crisi economiche comporta disastri sociali quindi non solo fame ma anche malattie considerate grafica tantissimi ospedali non hanno accesso
All'acqua direttamente all'acqua potabile per la verità spesso neanche all'elettricità e ma è comportano anche tensioni e
In quanto provocano migrazioni forzate e tensioni
Tra vicini perché l'utilizzo dell'acqua tra che a monte che a valle insomma dei tempi delle favole di Fedro insomma sappiamo che comporta
Sempre rischi molto importanti
è chiaro che il continente africano che un continente immenso non soltanto come spazi geografici ma anche come potenzialità
La sessanta per cento delle terre arabili del pianeta si trovano in Africa il sessanta per cento per risorse da idrocarburi delle potenziali future energie alternative delle terre rare dei materiali critici e piuttosto della risorsa umana
Dell'espansione demografica della presenza di giovani e un continente quindi che potrebbe offrire non soltanto agli africani una ricchezza immensa ma anche al resto del mondo immaginate che
E soltanto la potenzialità agricola dell'Africa potrebbe sfamare tutto il pianeta
E invece un continente che l'annuo che soffre pieno di colpi di stato di crisi di migrazioni
Di situazioni per straordinariamente negativa e certamente ci stringe il cuore e l'Italia da sempre in prima linea con la cooperazione internazionale per fare del bene nel mondo e soprattutto il mondo più vicino che l'Africa perché di fronte a noi ma allo stesso tempo
Dobbiamo anche essere concreti e capire che non è solo un imperativo morale ma è anche una convenienza una convenienza economica perché se quel continente si sviluppa per lui che siamo grandi esportatori grandi produttore di cose di qualità dall'agroalimentare al meccanico al tecnologico a far marciare di corposi potrei continuare
All'expertise quindi alle professioni ingegneri imprenditori insomma abbiamo grandissime
Capacità e e grandissimi vantaggi ad affrontare un continente di fronte a noi e in grande stazioni e di potenziale espansione ancora di più ma allo stesso tempo e i rischi immaginate un grande continente preda
Di potenze in passato
Colonizzata ICI
E coloniali oggi diciamo integraliste e anche avversario sistemici perché portatori di regimi totalitari che si stanno a capo Randle insorse si stanno accavallando
E il re ed arare e contemporaneamente fanno indebitare sempre di più l'Africa una volta era l'Occidente specialista in questo oggi la situazione è molto cambiata chiaramente avere alle porte di casa
Un vaso di Pandora come questo significa per lui assolutamente fondamentale un impegno ed ecco che il Piano Mattei cerca di rispondere a questa sfida un atto geniale
Della nostra Presidente del Consiglio che ha messo al centro della nostra agenda non solo di politica estera ma anche di politica di sviluppo di politica di stabilità e di politica internazionale intesa nel politica delle anse propoli perdonatemi dico questo perché quel G7 abbiamo fatto mettere come centrale il tema Africa dipinge la RAI che è un grande programma di investimenti infrastrutturali del G7
è stato durante la nostra presidenza
Focalizzato su una delle opere più importanti
Il corridoio dello Vito che deve collegare di fatto le due sponde dei docenti in quello indiano
E quello atto antico allo stesso tempo ridare l'opportunità ha una grande area che detiene in quello indiano e quello Atlantico allo stesso tempo ridare l'opportunità ha una grande Aria
Che detiene importantissime risorse di essere come importantissime risorse di essere collegata e rappresentare
Per l'Occidente un dato centrale così allo stesso tempo iper Matei è stato inglobato appunto nel Global dei tuoi che la grande
Iniziativa dell'europea per i Paesi decimo
Il concreto lo stiamo lavorando con una serie di iniziative importanti per la nostra agenzia della cooperazione con la nostra direzione della cooperazione per fiancheggiare l'azione del piano Mattei alcuni progetti sono stati inseriti Peter Mattei altri sono semplicemente di corollario l'Africa del Nord e certamente al nostro
Al nostro cuore
E visto che più prospiciente ma anche il Corno d'Africa così come l'Africa occidentale
Nel Corno d'Africa stiamo facendo un'iniziativa importante di riqualificazione della Cobo Boyle e così vicino alla città di Jim e così come impegni importanti per Didier
Fondamentali per l'Etiopia ma perché dovrebbero dare una stabilità anche al corso del fiume meglio e chiaramente stiamo lavorando sul piano diplomatico perché
Per sappiamo chi è più addentro sa che questa diga ha creato anche tensioni forti tra Egitto
E deve d'Etiopia anche se in realtà tecnicamente grazie
Al lavoro di degli ingegneri qui ne vedo molti della nostra società di Sogesid sappiamo molto bene che un flusso regolare
Così come può dare una diga rappresenta un elemento positivo dal punto di vista dei paesi a valle e quindi non è assolutamente un'opera negativa così come voglio
Diciamo o mette in evidenza un'importantissima iniziativa in Tunisia un progetto tanto che è stato sposato dall'Unione Europea e proprio per realizzare una grande ciclo di riuso di acque urbane per strappare
Terra al deserto terra arabile al deserto una cosa che darà una stabilità oltre che una sicurezza alimentare su questo lavoriamo
In stretto collegamento soprattutto col ministero di cultura così come abbiamo lanciato un grande
Nel programma di sicurezza alimentare che vede al centro l'utilizzo migliore dell'acqua con e l'organizzazione internazionale che ha sede a Bari CM insieme al gruppo
Bonifiche Ferraresi e ministero delle degli esteri mistero risicoltura sotto la regia però presenza Consiglio sta lavorando alacremente in questo sia in Libia Siria Egitto sia in Tunisia ma persino in Algeria e in Africa occidentale
Piana ex Carla
Allo stesso tempo
Noi lavoriamo rispetto all'idea di una gestione sostenibile e in questo il ministero dell'Ambiente
Rappresenta un elemento centrale così come il ministro Pichetto Fratin potrà dire e insieme il ministero degli Esteri commesso l'ambiente abbiamo la gestione del fondo clima da una logica perché chiaramente il fondo clima è un grande impegno assunto dall'Occidente per consentire ai Paesi del Sud globale di potere affronta affrontare il cane le sfide del cambiamento climatico ma sostenendo di perché per chiedendogli di non inquinare dobbiamo anche metterli in condizione di poter fare questo lavoro senza che il loro sviluppo economico ne sia danneggiato è un vantaggio perché noi utilizziamo il fondo clima soprattutto con questo governo soprattutto per lanciare il nostro sistema quindi insieme le nostre aziende pubbliche sia dare l'opportunità visto che un grande progetto di finanziamento il fondo clima anche nel nostro sistema
Privato così stiamo lavorando in Kenya dove anche la sporge Sid attivato un progetto importante di assistenza tecnica di riforestazione perché nell'ambito complessivo della captazione e della salvaguardia delle acque c'è il tema centrale della riforestazione ovviamente oltre al tema della decoro decarbonizzazione collega
Quindi capo sviluppare capacità locali stabilizzare
Sistemi sociali e statali e aumentare le capacità sempre in un'ottica di modelli insostenibili da estendere grazie anche a una nostra Expert is nel settore
Consolidato quindi una grande azione umanitaria ma anche una grande azione diplomatica perché queste sono poi le azioni che consentono una maggiore persistenza di rapporti diplomatici in Italia
E una grande potenza economica una grande potenza
Diplomatica nel senso che sinceramente e credibilmente lavoriamo per la pace questo una cosa che ci viene riconosciuta da tutti e la nostra capacità
E anche quella di esportare il nostro expertise così come siamo facendo quindi un percorso strutturato
E che vede la Farnesina in maniera trasversale lavorare insieme a tutti gli altri misteri
Per la vita agricoltura
Ambiente soprattutto sui temi delle acque dello sviluppo sostenibile della sicurezza alimentare ma lavoriamo molto col sistema
Delle ministero della sanità perché anche il tema dell'acqua e centrale sul piano igienico sanitario su questo voglio dire ancora una volta ed è importante che svolgiamo è bello ed è giusto fare del bene chi come noi va spesso in Africa si rende conto quanto e è una cosa che
E giusto dove lo sa fare ma allo stesso tempo facciamo anche nostri interessi oltre al fatto che ormai centinaia migliaia italiani
Lavorano e vanno costantemente in Africa quindi migliorare quel sistema sanitario anche grazie a un accesso dell'acqua rappresenta un vantaggio indiretto per i nostri turisti i nostri imprenditori persone che vivono e che lavoro abitualmente li
E italiane piuttosto per opere ma noi lavoriamo anche sulla prevenzione e mi piace sempre ricordare che non la nostra prevenzione avanzata sanitaria e fuori dai confini nazionali
Già nel Medioevo come mi capita spesso di dire scoppiavano delle pestilenze e arrivavano dopo o in Mongolia e dopo qualche anno arrivavano in Islanda o in Groenlandia
A dimostrazione che i virus e i batteri di agenti patogeni non si sedevano certamente e sui confini né quelli e geografici figuriamoci quelli statali quindi
La nostra prevenzione avanzata in Africa rappresenta un dato fondamentale e centrale
Quindi la risorsa acqua come avete capito in Africa per l'Italia e penso per l'Occidente non è soltanto una sfida ma è un'opportunità un'opportunità perché l'acqua
L'accesso la rivalutazione
E ladri opportunità di mettere in campo un'azione su un tema così importante consente in sviluppo consente stabilità e consente grandi opportunità ecco perché il ministero degli Esteri tramite alla sua
Sezione nella cooperazione internazionale che
è parte integrante qualificante della nostra diplomazia è in prima linea in questo campo
Grazie viceministra Fini
Per sviluppare in modo sostenibile il settore idrico in un contesto dove questa risorsa sempre più scarsa
Sicuramente fondamentali puntare su una cooperazione internazionale forte e strutturata
Capace di coordinare la protezione nella gestione la condivisione della risorsa in maniera equa e soprattutto quando i bacini sono peraltro transnazionali
Questo richiede da una parte il rafforzamento di piattaforme comuni che mettendo insieme i governi organizzazioni internazionali e vari stakeholder ma anche accordi bilaterali e multilaterali quindi credo che il ruolo della cooperazione internazionali in Italia sia fondamentale da questo punto di vista ringrazio quindi le autorità intervenute chiudiamo per il momento inattesa dell'arrivo del ministro dell'ambiente il primo panel politico e invito assai dire al tavolo intanto la presidente di Acea Barbara Marinali quanto tale da avviare la seconda
Questione nel
In attesa diciamo passando da anche anno politico amministrativo a livello tecnico gestionale del dibattito possiamo un po'a ricondurre gli ambiti più importanti le sfide che l'Italia ma anche l'Africa si trova ad affrontare in tre ambiti di approfondimento fondamentali a cui esuli quali poi discuteremo insieme
Il primo ambito è quello legato alla disponibilità dell'acqua all'accesso alla risorsa e alle infrastrutture idriche che consentono questa accesso
Un secondo ambito è quello della governance dell'acqua
Il terzo non meno rilevante è quello degli investimenti
Di Doha un paio di numeri particolarmente impressionanti che fanno capire l'importanza che hanno gli investimenti in questo settore
Il livello di investimenti in Africa oggi è sicuramente insufficiente a a soddisfare la domanda teniamo presente che c'è un gap di finanziamento pari a ottocentodieci miliardi di Euro
Fino al due mila quaranta
Al che il valore più alto dopo l'Asia ed è pari al dodici per cento del fabbisogno mondiale
In più i due terzi di queste risorse di questi investimenti dovrebbero essere impiegati nell'espansione delle infrastrutture e delle tecnologie innovative
In Italia la situazione degli investimenti è chiaramente più diciamo così meno impattante ma considerate che dal due mila dodici ad oggi gli investimenti sono cresciuti ad un ritmo molto importante
Sono nel due mila ventitré ci appestano si registra un più centotredici per cento di investimenti in ambito idrico e ancora il gap rispetto agli altri paesi europei non è stato colmato
Quindi date queste premesse invito ad aprire il panel degli interventi tecnici l'amministratore delegato della Sogesid Enrico strappato ingegnere prego
Ci racconta diciamo così la Sogesid a un'importante esperienza sul campo nelle tematiche idriche no si racconta qual è il contributo che la Sogesid sino ad oggi ha ha messo in campo e il valore dell'azione posta in essere da questa società nella materia grazie
Intanto grazie grazie al mento anche al senatore scoria per per l'iniziativa
Che promuove e quindi e incisiva sono gestite come come nostro costume si mette a disposizione Sam fretta devo andare a per tuo per ogni iniziativa che possa promuovere attività incisive che valgono vanno verso le politiche di governo salutiamo il viceministro Cirielli gravi ad esaminare ancora
Prendendo spunto da questo proprio dalla vice ministro ecco segnava un aspetto importante noi con con la Farnesina col viceministro Cirielli sull'ambito cooperazione con direttore Rusconi
CONAI ex credo che possiamo dirlo con una certa diciamo
Sincera la certezza ma anche forse con la che oggi questo asset a x essa oggi assente un asset di eccellenza
Il Celenza perché ha professionalità all'interno di questo partenariato forte organizzato incisivo che è in grado di poter inserirsi in tutti i rapporti internazionali che non sono di livello politico ma importante tenete aspetto questa mente amministrativo
Il nostro personale insieme ad Alex a interlocuzione Ettore dirette con le strutture a me
Distrattive nei territori
E questo è un aspetto importante per arrivare a ad avere quella copartecipazione quella cooperazione vera se non si discute se non si conosce se non si arriva dentro i diciamo
La conoscenza di quei territori
Non si riesce ad avere con la sintonia e quella certezza sulla successo ciò che si deve approntare progettare conoscere per poterlo pianificare a trovare soluzioni condivise queste l'esperienza della quotare alla che abbiamo fatto dei cinque Stati un progetto condiviso dalle amministrazioni privi prima di tutto dalle amministrazioni locali e poi dai governi attrae
Se lo l'intesa queste fondamentale questa su questo approccio e questo è l'approccio che noi cerchiamo di portare in tutte le iniziative che vengono svolte vengono svolte all'estero
Ma in che modo in modo partecipato
Non in modo singolo so dice non è una realtà che si muove singolarmente nei processi si muove insieme al sistema Italia al sistema dell'università alle grandi conoscenze
Dell'apporto di nuovo tecnico scientifico con l'università con le aziende pubbliche con l'azienda di Stato ognuno per il proprio settore specialistico attraverso l'istituzione come è stato detto anche dal ministro Lollobrigida sostanzialmente quando ci muoviamo come sistema Italia come sistema di conoscenza noi facciamo la differenza e riusciamo a essere a raggiungere obiettivi che per altri sono
Sono impossibili sempre con un approccio di conoscenza di partecipazione vera in quegli Stati in qualunque Stato noi andiamo questa è la alla prima parte
L'Italia italiani in quei Paesi d'essere italiani in quei Paesi non è uno slogan ma è una realtà
Perché questo ci viene richiesto in quei presidi esseri italiani in quei Paesi portando la nostra anche umanità la nostra sensibilità e non nostra
Conoscenza
Ma partiamo da
Da un carta tre punti fondamentali e vorrei che sono stati messi al centro proprio al nostro primo ministro Giorgia Meloni nel nell'incontro Ada disse beh ad Addis Abeba recentemente a febbraio
Sul tema sul tema della l'anno dell'acqua della Capri l'Unione africana
Ci sono tre punti fondamentali che poi sono strategici e sono significativi sull'approccio che deve essere cieco sull'approcci italiano del sistema Italia in questi Paesi
C'è la volontà dell'Italia di assicurare rassicurare all'agenda africana soprattutto investire nel rafforzare le infrastrutture idriche
La residenza climatica
E il tema anche dalla salute delle delle popolazioni il trasferimento sostanzialmente del del piano Mattei come piattaforma di conoscenza troppo quello che diciamo ridenti know how delle nostre tecnologie e dei nostri investimenti al servizio
E e gli obiettivi dell'Agenda africana ma cosa più importante che questa un cambio di passo notevole il nesso che c'è tra clima e finanza sostanzialmente attraverso la conversione
Del debito per progetti di sviluppo congiunto questo è un tema importante c'è legare il tema non è solo emergenza mi idrica ma in tema anche finanziario
Il tema del debito è centrale nell'ambito della dell'attuazione del piano Matteo voi sapete c'è il tema attorno del tema debito legato alla solidità di quegli Stati
Ma questo cambio di passo è fondamentale
La conversione topo del debito per progetti di sviluppo congiunto Nook nonché clausole di sospensione del debito per i Paesi colpiti da eventi estremi
Questo significa riconoscere sostanzialmente che la residenza etica non è solo una questione ambientale come detto ma anche finanziaria geopolitica significa trasformare il debito in investimenti per la stabilità
Questi sono i tre assi d'azione fondamentale su quelle su quale si deve svolgere l'azione perché dell'approccio italiano verso verso questi paesi e questo deve avvenire nell'ambito di un sistema Italia il sistema Italia vuol dire l'approccio non è settoriale
Singolo Sotto RE agricolo industriale significa è opportuno e doveroso perché tocca tutti queste ma deve essere integrato
Il sistema agricolo il sistema industriale non è legato soltanto al tema materica dal tema dell'acqua al fabbisogno alla capacità come dice la presente Belloni il sistema
Di azione va dalla
Dalla fonte alla foce
Cioè il tema è proprio questo cioè il tema integrato il fabbisogno idrico non è solo localizzato ma come ha toccato il tema ministro Lollobrigida che è fondamentale voglio riportare pare un'esperienza che stiamo facendo ecco saluto il la dottoressa Corbelli dell'autorità di bacino dell'Appennino meridionale ha toccato un tema fondamentale
Noi portiamo anche nuova o di conoscenza sul sul tema di trasferimento delle capacity building dei Police McEnroe
E della governance di grandi sistemi idrici
Partiamo dall'era anche dobbiamo anche ammetto dalle nostre fragilità che abbiamo come ha detto il ministro sul sistema Italia fragilità di gestione
Il problema vero è che la gestione dei sistemi idrici deve essere fatta a livello territoriale territoriale significa vere
Un quadro chiaro di tutto cioè che la fragilità del sistema naturale perché sistema infrastrutturale ma anche un sistema naturale non è solo c'è suolo sopra solo sottosuolo c'è l'acqua è un sistema vitale come il nostro sistema naturale lo scorrimento del sangue segue un percorso percorso naturale e questa gestione va fatta a livello territoriale
Il livello locale e gestionale amministrativo ma il livello gestionale di il di sistema naturale idraulico deve essere territoriale
Questa è stato il nostro gap in Italia che deve essere un reale e con l'autorità stiamo ragionando su questo progetto e vogliamo portare anche questo modello perché non andiamo a replicare all'estero questo
Dicendo che il il la governanti sistemi idrici sono compressi e investono anche più stati non un singolo stato sono sistemi in Africa di bacini che sono trasversale a più stadi ce l'abbiamo Limenella quotare al il sistema idrico del lago dare un sistema riguarda cinque Stati
E non può essere gestito dal singolo quindi il fabbisogno di uno diventa il fabbisogno di tutti è un sistema di sussidiarietà idraulica che va visto a livello territoriale oggi lo dobbiamo partire da questo livello di governance che dobbiamo trasferire a questi stati e lo possiamo fare aveva abbiamo tutte le capacità con tutti i sistemi abbiamo abbiamo grosse operatori Acea c'abbiamo qui presente ma anche tanti altri ma anche poi ci sono attori fondamentali che sono la gestione di questi sistemi che sono col cioè i consorzi di bonifica sono oggi degli strumenti straordinari a livello di gestioni sui sistemi territoriali locali sono fondamentali cioè ognuno ha una parte strategica fondamentale la cosa importante
Che ognuno nel suo ruolo faccia il suo lavoro
Se ne siamo capaci a acché a creare questo meccanismo
Volevi dire banale non è banale perché è la consapevolezza che ognuno deve stare sulla sua competenza sul suo ruolo ma trasferendo l'informazione
Questo è un'altra aspetto fondamentale in tutti questi in tutti questi passaggi altrimenti all'ostatività risulta efficaci in un momento in cui si crea ma non produce valore il valore creare stabilità in quei Paesi trasferire conoscenza e rimanere in quei Paesi per farli crescere monitorare quell'investimento perché deve essere un'opportunità vera crea valore crea crescita crea formazione crea lavoro per le prese locali ma anche per le nostre aziende che devono rimanere in quegli Stati a continuare a creare sviluppo e accrescere insieme l'Italia cresce insieme nei Paesi dove investe attraverso tutto il suo know how tecnico scientifico
Che è straordinario
Abbiamo un livello di conoscenza straordinaria attraverso le nostre aziende nostre imprese che altri non hanno ma la nostra capacità di stare insieme diventa primaria e supera chiunque è stato comunque alta la realtà perché abbiamo questa grande capacità di questo dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere concentrati e capito che possiamo essere un elemento di forza importante noi siamo presenti sul piano Mattei
Lo possiamo dire con costi non siamo stati invitati diciamola così no però come si dice non è che come dire se uno non è invitato non propone l'obiettivo di una società pubblica ritengo io che a quella di servizio nei confronti dello Stato e quindi vede come chiunque altro proporre iniziative noi lavoriamo con Aizhen le nostre attività e quindi correnti a di assistenza di proposte viceministro Cirelli ci ha chiesto un progetto sulla votare alla è stata una sfida e noi ci siamo trovati pronti
E lo vogliamo portato oggi partirà
A breve primo intervento pilota sul far Ghana e quindi sarà lì un prima proposta operativa su un intervento un intervento pilota abbiamo fatto proposte su territori l'importante adesso uno per esempio sul Ghana il Togo
Guarda caso il grande bacino per volta è un bacino trasversale a tutti gli Stati
La cosa importante in questo in questo caso specifico è l'approccio di governance ma la governance non si in si inventa sostanzialmente quindi cosa importante
Avere un quadro conoscitivo chiariamo delle situazioni in quel Paese e trasferire e formare i governi Fornari visti gli amministratori su un modello di gestione di questo grande bacino una ricchezza d'acqua importante contaminata
Da vini ed è che sono così non autorizzate
Il problema della risalita del cuneo salino il problema dei fissi cose mi dice niente questo è un tema che ricorre in Italia quindi facciamo tesoro delle nostre fragilità e ti dei nostri livelli di risoluzione e spostiamolo all'esterno quindi esportiamo all'estero un tema di Covers che terranno e non è no otto
Guarda caso che invece dobbiamo farlo diventare Veneto ENI la soluzione devo chiudere quattro
A Cervi sinistro Saro che un ministro benvenuta grazie per averci raggiunto
Animali occasioni dovere e qua indichiamo il ministro a fallire mi aveva lasciato un po'apprende saluta il ministro come lo sai bene
Ci lascia un po'prendere intanto con con la conclusione fu sostanzialmente questa l'acqua il banco di prova della nostra capacità di governare la complessità condizione responsabilità
Quello che ho detto prima se sapremo coniugare governarsi finanza competenza cooperazione stessa potevo trasformare il debito l'investimento per la residenza se sapremo costruire
Percorsi realmente condivisi con i Paesi partner ecco che allora l'acqua non sarà più soltanto
Una vulnerabilità da gestire
Ma dell'intera una leva strategica di sviluppo stabilità e prosperità condivise
Questo è l'approccio oltreconfine risulterà spendibile anche nei diversi importanti momenti di regia per l'Italia proprio nel contesto delle auto mediche Tinian Water for un di settembre due mila ventisei
Che vede proprio la sua oggi tra i soggetti promotori il cui quindi le vuote forma non una vento celebrativo perché mai questo non ci interessa più
Ma una piattaforma politica tecnica per farmi affermare che la risorsa idrica centrale per l'Italia per inviteranno del partenariato per l'Africa grazie senatore
Cronaca fare il conto il saluto al all'avvocato Corsini
Il mio lo posso dire unico assessore di sempre capo dell'avvocatura aggiunto e grazie di essere qui
Fu grazie
Allora ministro a grazie per averci raggiunta la invito a prendere la parola e ministro il cambiamento
TIM Akiko aumenta la frequenza e l'intensità venire anche mettere logici estremi
Come inondazioni e siccità prima il ministero Lollobrigida mi ha fatto un cenno
Ma influenza però anche la disponibilità della risorsa è la qualità dell'acqua rendendo necessaria un'azione urgente e coordinata a livello internazionale
Dal suo osservatorio quali sono le sfide principali ambientali in ordine a questa risorsa grazie sui grazie innanzitutto grazie non solo del con le mie scuse per su proprio solo di passaggio qualche oppure questo è un taglio alla camorra
Quindi fra pochi minuti devo spostarmi
Il tema è il tema accurata della del maturo dell'origine e così via delle modalità e delle tante discussioni crescevano pare noi ci rendiamo conto che abbiamo mar Mediterraneo più caldo di oltre due gradi
Rispetto a pochi decenni fa questo a conseguenza sulla biodiversità
Molto elevate perché a come conseguenza specie a dire tutta una serie di questioni ma
Ha conseguenze sul modello climatico quindi sulla pioggia
La conseguenza sulle piogge
Che noi annualmente quantitativo
Quantitativo d'acqua pressappoco sentono
Però si manifesta con fenomeni completamente diverso
Con fenomeni erano ritenuti
A ordinare
Fino a poco tempo fa
In quella che apre alle classifiche varie classificazioni non per fare queste indicazioni erano o alcune nei duecento anni oppure nei cento anni e che invece oggi
Dobbiamo cominciare Bertolazzi
A dire che siano presumo ordinario
E valutare fenomeno perché quando pure l'anno scorso
A Catania
Son venute in poche ore quattrocento millimetri di acqua
Ogni millimetro ecco un vetro
In un metro quadro
Quattrocento millimetri di acqua son quattrocento bottiglie da un litro e numero quattro
Ecco il fenomeno di cui dobbiamo renderci conto dall'altra parte
Come sistema
Sia per consumo domestico ci sia per consumo industriale
La domanda continua ad crescere
E
E di conseguenza e nato Bangkok crescere a livello mondiale se vogliamo ma
Anche alle a livello a livello nazionale e quindi ci fa rendere conto di quanto sia
Un bene essenziale
Un'emergenza globale la questione acqua
E che al
Determina la necessità di una gestione efficace
Però ognuno di un noi e per per ogni realtà comunale urbano o di diarrea come si chiama il proprio e idrografica attualmente poi guardando i miei consigliere che mi danno queste faccende che in base al cenno che che fanno l'autorità di bacino io capisco se l'ho detto una stupidaggine loro devo fare al recupero per questo normalmente però vedo che da quando forse cenni di assenso quindi si vede che
Sto dicendo delle cose che sono passabili ma
E quindi un'emergenza che
Mondiale
Pensiamo pensiamo quello che
La guerra dell'acqua in A perché la guerra dell'acqua in Medio Oriente
Le agenzie di questa mattina parlavano di intervento funzione di bombardamento contro uomini sull'idea Salim il senatore
Colpire ed esserne Zattoni in quell'area geografica vuol dire colpire la radice le persone
Vuol dire molto di più che non bombardare un un un grattacielo e poi anticarro con con tutti i morti che può generare
Ecco corso fisico qual è il significato che del dell'acqua e il dovere e allora molto molto quelle nazionali nazionale e passare
L'abbiamo i i i livelli di gestione quello quello lirico qua e quando il ritmo
E quello generale che invece riguarda il sistema idrografico aumenta sempre
Quello che dico
Noi dobbiamo riuscire a ridurre questo numero di gestore
Che ancora sempre elevatissimo andando avanti sull'obiettivo dell'autorità d'ambito
Dell'autorità d'ambito
Riducendo Man mano del due mila trecentonovanta ventuno che erano arrivare un centinaio o sono Concentus Concerto cinquanta
Che ha un doppio obiettivo
Dei due mila trecentonovantuno cenerà in mille in economia di Milano economica solo sostanzialmente
Attivamente cinquecento che ne hanno in abbondanza quindi non la vogliono dividere con nessuno e cinquecento che non Nando e nessuno vuole aiutarle
Costa rende o non fosse su un cinquecento la faccio molto ad esempio ma la realtà è questa noi dobbiamo superare tutto questo e dobbiamo arrivare ad avere un numero di gestore
Che siano abbastanza robuste
Per sapere intervenire su tutto il centro idrico e quindi devono essere in grado di fare gli investimenti ma per fare investimenti devono avere a questo punto una capacità Pati
Di credito perché non si può pretendere tutto conti il corteo su Roma
Un Paese che ha efficienza un paese epicentro barese che riesce a rispondere a domande i cittadini deve avere un sistema che funziona
E la preparazione quella e che va certamente dalla captazione
Quindi dalla captazione adduzione
Distribuzione e fino naturalmente poi apparse finale alla depurazione depurazione che diventa fondamentale perché dieci miliardi emerge come e acque reflue dove il riutilizzo è di cinquecento milioni del cinque per cento
Non è da Paese moderno
O è da paese
Che
Dell'acqua tanto ce n'è per tutti
Lato intanto dal racconto insegnato un un po'di anni l'altra mia vita
Ecco quando spiegavo la teoria del valore dicevo che le cose valgono ciascuno se ce n'è poca
Del valore legato al quantitativo dipende quindi Dio di platino pochissimo decoro poco piogge poco
Avverte si barra porta poi preziose l'aria basta per la bocca respirare cioè quindi non ha non ha un valore
Il sole basta guarda per aria accetta
Non ha valore il per allora avendo avendo qualche capello bianco dicevo anche acqua cioè policy paghi la distribuzione perché il servizio
Restituzione secca completa completamente capo si è completamente cambiata l'acqua invece è una risorsa una risorsa economica una risorsa importante che dobbiamo gestire gestire Puerto significa andare alla gestione querele perché poi vorrei creazione perché
Anche chi viene
Come il sottoscritto da una terra di irrigazione a scorrimento
Dove sono entrate poi le risaie per capire l'abito sul limite ridusse come come residenza
Certo dall'utilizzo dell'acqua di trenta quaranta cinquanta anni fa l'utilizzo di oggi c'è già un passo avanti ma ci si rende conto proprio da quel passo avanti di quante se ne possono ancora fare una gestione
Di quanti di quante qua possibilità che ci sono di nuovo arrivare va bene gli sprechi ci sono attualmente
Quindi questo è la partita acqua nazionale
Poi c'è una partita
Dove io ero
Solidarietà
Interesse a livello mondiale
Noi
Con il piano Mattei
Rispetto all'Aprica
Portiamo avanti della azione comparazione
Portano avanti da dell'operazione che sono di interesse delle nostre genti notiamo interesse nazionale interesse delle gente che stanno a nord del Mediterraneo su pervenire terranno
Perché se se vogliamo
Guardare al futuro dobbiamo creare le condizioni perché non Trebbiano migrare sui barconi
Per fare quello l'acqua è un elemento fondamentale
Quindi quelle che sono le azioni che stiamo portando avanti
Come il Piano matte l'occupazione coinvolta sciolto la joint
Indirettamente
Sono azione importante ma su quel disegno al di là di quella che è la singola azione
Che poi perché riguarda occorre guardare al Marocco può riguardare i vari paesi apprezzarne ecco qual è e il nostro dovere da paese
Ricco
In questa né e nella nostra società
Se un elenco di di Paesi sui quali siamo impegnati comma contributi alla cooperazione oppure con azione che le nostra grande perlustrato svolgono com'come operazioni di servizio nel senso che
Remunerata ma è un'azione importante nate alla grande grande per l'estate ricostruiscono dieci allenatori in giro per le per sia in Africa che
Il Paese dell'Asia equestris relatore naturalmente non lo non lo fanno con il fondo comparazione lo bene vengono pagate regolarmente com'è vincolante allegare quindi e qualificazione ma è
Andando a vedere dall'altra parte sotto l'aspetto
Diciamo proprio di disegno complessivo
E il contributo che l'Italia e il nostro Paese da a a quello che è il tema mondiale perché con nove miliardi di persone
Non dobbiamo assolutamente essere capaci di dare questo tipo di risposta
Quattro o forse ho risposto grazie
Grazie avvocato la partecipazione ad essere qui a testimoniare l'importanza detta malgrado
H
Il coinvolgimento però
Del massimo livello degli interlocutori è chiaramente un segnale della centralità del tema e il dell'impegno di tutti acqua al confronto in questo ambito
Ritorniamo su un piano perché Pico gestionale e lo facciamo con qualche dato che vi do prima di passare poi la parola alla presidente di accelera
Allora l'Africa a dissi qualche dato di sintesi l'Africa un limitato sviluppo di infrastrutture idriche ma è un territorio ricco di risorse il Nilo il Congo sono rispettivamente il secondo fiume più lungo del mondo e il secondo per portata
I Paesi africani nel loro complesso utilizzano solo l'undici per cento della capacità idroelettrica totale disponibile con un enorme potenziale inespresso
In più in Africa l'Africa detiene vaste riserve di acqua sotterranea coincide non utilizzate considerate che soltanto il cinque per cento dell'irrigazione in agricoltura avviene attraverso queste riserve
In Italia diversamente l'accesso all'acqua potabile presso che universale con uno degli standard qualitativi più alti d'Europa
Ma dobbiamo fare i conti con altre tematiche una in particolare la vetusti ITA delle infrastrutture il sessanta per cento della Rete a unità superiore a trent'anni
E l'acqua dispersa per inefficienza della rete di distribuzione ammonta al quarantadue per cento di quella immensa
Il dato l'ha richiamato anche prima il ministro dell'Agricoltura inoltre la rete di distribuzione ancora molto poco digitalizzata soltanto il diciassette per cento delle abitazioni anche al Tatikios marmi da individuali
In Europa la media del quarantacinque per cento quindi su questi dati lascio la parola a Barbara Marinali presidente di Acea all'APO
Alla quale chiedo di prendere posto
Per capire qual è la divisione infrastrutturali di Acea e quali opportunità l'Italia dal suo osservatorio privilegiato diciamo per guidare il settore idrico a livello globale grazie Barack grazie grazie Valentina grazie per l'invito ringraziarvi costerà lato per
Avermi voluto qui vi ringrazio moltissimo
è stato molto interessante ascoltare chi vi ha preceduto perché diciamo credo che tutti quelli che ascoltano oggi qui anch'io conoscenza interesse per questi temi io affronterò aspetti che riguardano principalmente punto di vista dell'operatore industriale quindi alla mia azienda con poco come questo può essere visto
Anche con qualche diciamo suggestione in più rispetto al contesto internazionale che stiamo vivendo
Ah c'è negli ultimi tre anni ha avviato una profondissima trasformazione cioè quindi da azienda multiutility che era più che altro conosciuta anche se non era solo su Roma conosciuta come l'azienda di Roma
In realtà già quando siamo arrivati tre anni fa
L'azienda operava in molte regioni d'Italia l'azienda serbe dieci milioni anzi undici milioni di abitanti adesso il noto regioni italiane ma questo pochi lo sanno regioni che anche dalla Val d'Aosta alla Liguria fino al Molise fino alla Campania e da quest'anno
Anche in Sicilia
Questo per dirvi che sicuramente il più grande operatore nazionale
E un operatore anche internazionale anche questa è stata una scoperta per me quando sono arrivata a questo ruolo e scoprire che ne avevamo altri quindici milioni di clienti da altre parti del mondo perché Acea opera a livello internazionale dei Paesi dell'America latina considerate che spezzano diciamo agli operatori e quindi l'equivalente di Acea a Lima quindi avere altri quindici milioni cita una esperienza una capacità rara conoscenza di questo mestiere tecnicamente industrialmente dal punto di vista anche della gestione di società che normalmente come è stato un po'anche tracciato questa mattina
Operano Sam
Opere in collaborazione con gli enti locali con le autorità del territorio con il sistema integrato che sul territorio è sempre estremamente complesse sia dal punto di vista della gestione naturale sia dal punto di vista coi della distribuzione territoriale della
Trasformazione di quella che è una risorsa naturale come dicevo prima
Ministro Pichetto dice come il sole come l'aria però il sole basta che apra la finestra invece quando a rubinetto per far arrivare nel rubinetto l'acqua c'è qualcuno che c'è la porta
E che mi garantisce che quell'acqua sarà in una qualità in una quantità in una continuità in una sicurezza che solo un operatore industriale può garantire
Da questo punto di vista mi trovo perfettamente d'accordo con quello che ha detto chi mi ha preceduto la gestione dell'acqua un'industria ed è un'industria che ragione delle nuove situazioni che sono evolutive investimenti che ci vogliono oggi sono tali da richiedere una dimensione industriale degli operatori che non può essere più immaginata come una dimensione minuta dico minuta perché perché in Italia esistono più di mille gestioni in economia cioè significa che ci sono comuni enti locali che nemmeno si affidano a un'industria
E quindi ad un operatore aziendale industriale ad un'impresa che tecnicamente possiede queste competenze voi sapete che i nostri diciamo nastro amministrazioni comunali sono complicatissime un singolo geometra può occuparsi della gestione cimiteriale la distribuzione dell'acqua ora voi
Faremo una domanda ma secondo quello che anche solo un principio di uguaglianza che mi sembra e ricordare se costituzionalmente garantito ma pensate che chi vive in un piccolo paese
Debba o no avere il diritto abbia risorsa essenziale e insostituibile come il l'acqua Allo stesso modo di chi invece vive in una città dove questo servizio è assicurato e garantito
Possiamo essere certi che appunto questa risorsa come merita di essere è disponibile per tutti nella qualità nella quantità nella continuità
Come necessaria vere ecco fino ad oggi l'acqua abbiamo data per scontata Boy di recente abbiamo cominciato a capire che tra
Noi non solo pensavamo ad altre parti del mondo c'ha qualche problema e quindi questi problemi vanno affrontati in modo assolutamente industriale
Questa nostra esperienza di gestione industriale del servizio ci ha portato a credere in una trasformazione industriale ed infrastrutturale di questa azienda quindi oggi noi siamo ci riteniamo di essere siamo nei fatti e nei numeri un grande operatore infrastrutturale
Come mai prima
In questo triennio all'azienda Asia
Diciamo messa in casa due Progetti giganteschi il Progetto del termovalorizzatore di Roma che sembrava un sogno ancora ma diventa una realtà fra qualche anno ed è in corso di realizzazione e soprattutto una a
L'infrastruttura la cui gara in corso di svolgimento e sarà terminata fra poco che è la realizzazione di quello che è stato ribattezzato il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera
In realtà non è un raddoppio uno penso a seconda tubatura affianca quella tradizionale il Pescara e l'acquedotto che serve principalmente Roma e diciamo l'ambito della città e anche più allargato della regione
Questo è un complesso di infrastrutture enorme che metterà insicurezza
Questo ambito di servizio per i prossimi cento anni
Stiamo parlando di una gara da un miliardo e mezzo appalto integrato da un miliardo e mezzo era più grande gara che c'è della veramente tantissimi anni che non c'era una gara
In ambito di infrastrutture idriche di questa portata dobbiamo forse risalire
Alla alla Cassa del Mezzogiorno per immaginare cose di questa ampiezza
Sempre celebrata cuore della Classe M
La
La Cassa del Mezzogiorno la la ricorda record con grande gratitudine perché se ancora abbiamo infrastrutture straordinari soprattutto intermedi in Brasile il sito di questo Paese e tralascio il tema della manutenzione degli invasi e grazie alla Cassa del Mezzogiorno
Grazie a queste nostre diciamo caratteristiche puntiamo a diventare appunto un un punto di riferimento internazionale stiamo guardando veramente da tutte le parti del mondo e c'ha tenuto molto naturale
Guardare istintivamente immediatamente al piano Mattei
Che è un'operazione di grande intelligenza che qualcuno forse anche definito provato di fine di neocolonialismo ma è tutt'altro che un'operazione di colonialismo
Perché immaginiamo che il principale pilastro potrei dire che l'idrico ma invece io ritengo che sia proprio la formazione cioè il pilastro fondamentale eh portare le competenze e le conoscenze in quei territori per consentire che le infrastrutture che insieme alle imprese italiane e e i sistemi penso soprattutto anche all'agricoltura dei riusciremo a far realizzare in quei territori possono essere gestiti con adeguati con adeguate competenze proprio dei locali quindi questo secondo me è è fondamentale
Ora
Portare
La competenza ed esce all'interno del Piano Matteo io son con tanta di di potervi i retaggi e sui giornali quindi si può dare questa notizia che il dieci c'è stato comunicato che ci siamo aggiudicati la gara per il potenziamento delle sistema idrico della del del nascita dediti Berasi Birca la capitale del Congo
è una una gara molto importante che abbiamo visto vinto ovviamente in cooperazione con altre aziende con il grande grande supporto del chiaramente del governo italiano della cooperazione questo ci rende molto orgogliosi perché un primo concreto apporto dell'esportazione delle nostre competenze in una territorio ovviamente ne siamo attivi su tantissimi
Progetti e che contiamo di portare a casa quindi non ci accontenteremo solo di questa gara e quindi io mi auguro di vedere presto altri risultati
Vorrei fare un focus se me lo consentite
Sul fatto che l'acqua
Più che risorsa va vista anche in questo caso come sistema delle infrastrutture necessarie per rassicurarla né quando pensiamo all'Energia quando pensiamo al gas e guardo non sostituite così lo rappresenta oggi quando in sala il grasso quando pensiamo all'Energia pensiamo subita le reti no la rete del gas la rete dell'energia elettrica ecco comincia a pensare all'acqua come una rete di infrastrutture perché c'è bisogno davvero di molti soldi l'acqua non è che non c'è in atti Africa
L'acqua c'è ma non c'è dove dovrebbe esserci cecene tanta però in alcuni territori mai
è difficile ed è lontanissimo
Trasportare l'acqua altrove e quindi bisogna davvero cercare di realizzare infrastrutture che consentano questo che consentano di immagazzinare la che consentano di distribuirla nella completa consapevolezza che le guerre dell'acqua sono già in atto sono sempre state nato in quei territori semplicemente perché come ci diceva prima Righetto
Quando la risorsa scarsa si entra in conflitto
E i conflitti diciamo sull'acqua sali conflitti più atroci
Perché colpire una centrale elettrica provoca un danno colpire un dissalatore che serve il cento per cento il novanta per cento del fabbisogno idrico di quel territorio vuol dire colpire tutti indistintamente
Su una risorsa che a differenza delle altre non può essere sostituita
Cioè se io non ho i gas dalla Russia l'abbiamo visto siamo andati a prenderlo da altre parti se io mi trovano Shorter GT risorsa di una risorsa energetica posso provare a fare un mix diverso lo abbiamo fatto in questi anni siamo stati bravissimi
Dopo la crisi e primo choc energetico che abbiamo avuto ecco con con con ovviamente era la guerra in Ucraina ecco vedo molto difficile
Sostituire l'acqua non non vedo utilizzi diversi quindi fin quando non ci renderemo conto e lo stiamo facendo senza alcuna difficoltà almeno in Italia
A capire che è una risorsa non è solo scarsa ma non è sostituibile e non è sostituibile nessun processo nel cuore nel consumo umano quotidiano me nel consumo industriale né tanto meno nel consumo agricolo che sta facendo un lavoro proprio sulla scarsità d'acqua qua che oltre che sul riuso è su un'agricoltura che sempre più come diceva Nietzsche sale provincia puntuale precisa cioè cercare di dare acqua
In funzione della cultura e dell'effettiva necessità anche attraverso ovviamente sistemi di sensoristica sistemi intelligenti che
Provano e e trovano la soluzione nella minimizzazione dell'utilizzo della risorsa anche a fini agricoli che oggi rappresenta ancora il cinquanta per cento dell'utilizzo di tutta l'acqua per diurno disponiamo
Nella guerra l'acqua è entrata anche in un altro modo si diceva colpire i dissalatori colpire dissalatori significa nella buona sostanza mettere in ginocchio il nome un'economia a mettere in ginocchio un intero Paese
Senza nessuna possibilità di fare diversamente perché se tu l'acqua nulla dispone né disponibile di acqua dolce nelle nel retroterra e la prendi solamente dal mare sarà molto difficile
I fatti su un piccolissimo est tempio perché l'Africa vedete un continente in mezzo
Ma cede quante piccole placca apri rispetto all'Africa
A livello geografico un puntino rispetto a no a una piattaforma enorme
Quando qualche anno fa mi sembra due anni fa anzi sono certa due anni fa c'è stata una rottura di una condotta sottomarina sarà gestita da una società del Gruppo Acea che portava l'acqua Capri
Era luglio c'è stato veramente un momento di di grande difficoltà come gliel'abbiamo dovuto apportare con le bettoline
Allora voi veramente pensate che un Paese africano
Che o arabo appunto della siamo supplire portando l'acqua con le bettoline ecco forse ci siamo riusciti a Capri riparando questo perché era una condotta che certificato con qualche giorno un paio di giorni per essere sistemata ma questo è impensabile quindi sulla strategicità di queste risorse anche chi fa la guerra l'ha capito perfettamente colpiamo i dissalatori più efficace nel colpire le centrali elettriche sicuramente
Quindi sono diventati obiettivi che nella strategia della guerra sono diventati importantissimi
Quindi l'acqua è un bene ed è un bene economico
Un bene la cui economia dipenderà dal valore e questo valore sta aumentando per la scarsità
Per la competitività negli usi di cui brevemente orari accenno e chiaramente per i conflitti dobbiamo essere sempre più bravi a gestire questa risorsa
E a mettere in condizione chi non non ne dispone di sistemi industriali capaci di farlo
Sulla negli asili faccio solamente una battuta
Non esiste che io sappia nessun tipo di industriale nessun tipo di sistema economico-produttivo che possa fare a meno dell'acqua
Sapete che
Stiamo andando velocissimamente nel mondo dice dei data center no sono possedere Lia e fondamentale perché vuol dire possedere sul proprio territorio diciamo i i silos dei dati sensibili anche delle nostre imprese ma anche di altri quindi a un un settore economico fortemente in crescita
Non so se ci si sia posti esattamente
E la domanda di quanta acqua consumi nei data center
Allora da un piccolo calcolo così che io ho fatto sicuramente non preciso quindi eviterò di darvi il numero però i data center che diciamo sono in Lombardia che nel giro di poco raggiungeranno i quattro quattro Menga
Consumano come Bergamo tua intera Città di Bergamo ok o come Bari
Non è un numero è un numero mostruoso la la domanda è dove la prendono l'acqua
Rendono dare Alda da dove poi i lombardi pompano per dare l'acqua
Alle loro culture l'acqua ai loro cittadini
Non viene in mente che potrebbe esserci un problema di competizione tra gli usi
Allora io siccome sono abituata annuncia porre problemi perché se il problema non ho la soluzione per me non è un problema pazzo oltre mi sono chiesta ci siamo chiesti se qui c'è Martina
Ma se ingegnere idraulico
Che mi ha aiutato a ragionare come si può risolvere il problema
Visto che dobbiamo realizzare dei data center e dobbiamo realizzare dei nuovi impianti
Bisogna chiedergli da subito che si realizzi denota verso Progetti che garantiscono il riuso della risorsa fa devono essere nativamente abbassa un po'utilizzo
Officiante uso di risorsa idrica quindi non voglia introdurre nel Paese delle valutazioni di impatto subito la parola no valutazione d'impatto di Dio per carità Corsini già mi guarda male
Però faccio facciamoci a questo problema perché se ieri ho già realizzati e già consumano più di quello che dovrebbero creando mi un problema
Perché una volta c'erano i ghiacciai sulle Alpi ora non ci sono più lì non ci sono invasi ci sono le falde le fate si alimentano con i ghiacciai quindi quella acqua che prima serviva
Certi utilizzerà se ne serve certi più uno e l'ultimo consuma davvero moltissimo quindi abbiamo il dovere come paese di porci questo problema
Ma e di realizzare i nuovi data center così come tutte le nuove infrastrutture dedicate all'industria
Secondo un criterio che premia le progettazioni che valorizzino il riuso ricircolo dell'acqua e la minimizzazione dell'utilizzo della stessa
Questo diciamo quello che io vi volevo dire forse anche sicuramente anche molto di più ma ma mi fermo qui
Grazie per anziani voce lo spunto è sul tavolo
No no no
Speriamo che presto sia anche in agenda
E ci colleghiamo abbiamo d'intervento in collegamento che è quello Prodi Luca Dal Fabbro presidente utilità Malia
Utilitaria la federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua dell'ambiente dell'energia elettrica e del gas lei circa quattrocento imprese associate a utili taglia forniscono oggi i servizi idrici a circa l'ottantasei per cento
Della popolazione i servizi ambientali a circa il cinquantatré per cento
La distribuzione gas al trentacinque per cento i servizi di energia elettrica al quindici per cento con un valore della produzione pari a quasi il sessantanove miliardi di euro e oltre cento mila occupati
Presidente Dal Fabbro qual è la situazione attuale della governance del sistema idrico in Italia quali sono le principali criticità i passi avanti fatti le principali azioni messe in campo da voi
Vediamo un tema di audio
Dal nostro tecnico
è lui occorrono presidente non l'avevo detto io
Intanto ringrazio senatore scorie dell'invito questo un convegno importante il tema della quel tema dell'Africa
Diciamo a una serie di valenza strategica per il nostro Paese per il nostro futuro
Parla di futuro di arte calma l'Africa è una parte del nostro potenziale futuro
Ringrazio anche l'intervento del ministro Pichetto Fratin che ha evidenziato un degli aspetti che toccano anch'io nel mio intervento ringrazio ministro Lollobrigida e ringrazio anche il viceministro Cirielli
E ringrazio anche la vicepresidente Barbara Marinali per l'intervento che sempre stato diciamo molto utile allora parliamo un attimo di
E di aggancio a quello che menzionava ministro Pichetto Fratin sull'efficienza allora noi abbiamo un sistema
Industriale italiano fatto da operatori piccoli medi grandi che hanno capacità così come si è visto quando abbiamo parlato abbiamo investito e abbiamo scaricato a terra gli investimenti del PM RR
Che contano per numerosi migliaia fino al due mila ventisei più di cinque
Sul sistema di idrico abbiamo però una situazione un poco particolare abbiamo l'ottantacinque per cento cioè i cittadini serviti da sistema idrico integrato
Con una gestione industriale e quindi con dell'efficienza
L'abbiamo sette milioni i giudici i cittadini che hanno il servizio idrico gestito da Enti locali di ingestione di economia
E questo determina qualche problematica la non gestione industriale del sistema idrico crea delle inefficienze ineludibili evidenti e che devono essere in qualche modo affronta
Affrontate perché vi do due numeri che parlano piatte ed hanno un la cifra precisa di quello che sto dicendo
Le gestioni in economia sia e negli ultimi anni hanno visto una media di investimenti circa undici euro per abitante per la gestione della perché se invece industriali hanno visto una media di circa settanta euro quindi i gestori industriali hanno investito settanta euro ad abitante per andare contro gli undici
Delle gestioni in economia questo perché perché mancando
Una capacità di project management una capacità gli acquisti industriale una capacità anche chiese curva
Del lavoro fa sì che gli Enti locali arrancano e non riescono a scaricare a per tutti gli ingredienti necessari questo significa ovviamente che il sistema idrico di questi sette milioni di abitanti
Non è efficiente come quello dell'ottantacinque per cento invece della popolazione italiana e su questo su questo Water di Weird lo chiamerei così occorre lavorare insieme le istituzioni insieme anche gli enti locali
Gli enti locali possono potrebbero avere supporto qualora appunto ci fosse una regolamentazione un framework vi è una volontà istituzionale
Di procedere e intervenire su questo
Poi c'è un altro tema perché un tema è la qua un tema sono i servizi l'altro tema è la qualità
Noi abbiamo in Italia una grande sfida
Che è duplice da una parte abbiamo fenomeni siccitosi e invece alluvioni e quindi è largamente i che colpiscono i settori dei con colpi sul territorio
Che è particolarmente fragile sotto questo punto di vista dall'altra abbiamo la minaccia di nuovi inquinanti che arrivano l'orizzonte e che minacciano la Salute delle persone
Qualità dell'acqua e quantità dell'acqua devono essere in qualche modo affrontati nei nuovi investimenti
Utilitaria che appunto è l'associazione delle italiane che racchiude i più grandi gestori ma anche i medio piccoli gestori
Sia pubblici che privati dell'acqua sta lavorando e e ha già iniziato una serie di attività importanti ove l'iniziativa sui titolazione lanciata ieri insieme nella sottrazione
I conservatori e ambientali stiamo lavorando per creare quella concordia istituzionale in quel consenso diciamo generalizzato
Che non è di parte quando si tratta di salute pubblica si tratta di di un bene importantissima inutile e dobbiamo fare squadra non non si tratta di andare a fare verso un interesse verso un altro questo è un interesse universale che va salvaguardato protetto e accudito
D'altro canto invece sull'entità degli investimenti noi abbiamo circa
Oggi i quattro miliardi di euro l'anno che sono sostenuti dalla tariffa ce ne vorrebbero a nostro parere in base anche agli studi
Studi che abbiamo fatto come utilitaria utilizzati su circa sei quindi ne mancherebbero due all'anno per rendere il nostro Paese presidente
Il ministro Lollobrigida parlava tutte le perdite Rete tra ragione e sono ancora troppe
Più del trentacinque per cento dell'acqua depuriamo la perdiamo
Soprattutto nelle zone dove cioè una gestione in economia va detto abbiamo la necessità di fare invasi invasi hanno un doppio vantaggio si parla dell'invaso solo per il vantaggio della raccolta dell'acqua quando c'è la siccità
E quindi la raccolta dell'acqua significa rilanciare l'acqua quando serve in realtà anche il invaso serve anche per contenere eventuali alluvioni
Una politica degli invasi nazionale permetterebbe di risolvere molti dei problemi delle placche climate change oggi Ricci purtroppo ci costringe ad affrontare
Quei due miliardi di euro in più come come possiamo ottenerli prese due miliardi piena rare finisce nel due mila ventisei
Occorre lavorare
Con la creazione di interista
Di project perché i virtuosi necessarie per il Paese e remunerare quindi almeno un miliardo di euro otterremo dalla tariffa e un altro miliardo tenerlo Traverso del PPP
O altre iniziative che possono permettere il ritorno dell'investimento a chi investe questo col tema quindi questi sono i temi chiave
Un ultimo concerto sull'Africa
Si parla molto di piano Martelli ci sono varie direttrici su cui l'Italia può fare perno per essere diciamo una protagonista in un continente che ha visto l'Europa
Dopo la fase diciamo colonialista dell'Ottocento e dei primi del Novecento praticamente abbandonare
Da un punto di vista di leadership politico economico il continente a favore di altre l'azione vedi la Cina che sostanzialmente la fa da padrone per ritornare in in Africa in maniera non dilettante non ti Chamot da neo colonialista
Quando diciamo si parla di politica industriale ed economica verso l'Africa io mi viene in mente solo un uomo italiano e ha sposato valere esigenza di uno sviluppo futuro
E l'Africa e e concludo con quello italiano che appunto Enrico Mattei quindi il governo quando parlante a Roma Tei USA diciamo o l'unica persona che ha veramente trovato la terza via
Dove nel e qui magari si parla poco di cosa faceva Enrico Mattei ma Enrico Mattei sposava tre esigenze acquisire risorse preziose per l'Italia vedi gas petrolio ma lasciare sul territorio ricchezza
Formare i dirigenti e dare giusto valore all'acquisizione di risorse quindi con un fare assolutamente contrario colonialismo ma di cooperativismo di collaborazione
E la terza via è la terza via italiane molto apprezzate racket io ho lavorato diversi anni in Africa e vi posso assicurare che loro ci aspettano
Cosa diversa per altri Paesi europei che magari non amano molto meno
Quindi come dire è una grande opportunità io sono un grande sostenitore del piano Mattei e credo che le imprese piccole grandi italiane devono fare rete perché il continente grande da soli non si vince quindi auspico
Su questo un maggiore collaborazione tra aziende utilitaria appunto sta lavorando con il governo su questo tema questo vi ringrazio e vi auguro grandi è un libro grazie un
Grazie
E continuiamo chiedo a tutti la cortesia di stare il pesante dal fabbro è stato bravissimo contingentato dei tanti di rimanere recante disposizione Nunzio Ferrulli direttore relazioni istituzionali affari regolatori di Italgas
Direttore l'ingresso di operatori infrastrutturali come Italgas nel settore idrico può rappresentare un fattore di accelerazione per la modernizzazione delle reti ce ne vuole parlare di che cosa state facendo in che modo
Grazie grazie per per l'invito intanto voi cerco di ricambiare
La citazione di Barbara Marinali l'invito al l'acquedotto del Peschiera è uno straordinario esempio di anche ingegneria perché i cunicoli a livello interno della delle perché ha sono straordinari Davide avendo lavorato in Acea quindi io penso ha avuto la fortuna di poter rivedere e torneo Italgas Italgas è un po'una Cenerentola nel settore idrico siamo entrati una meno di cinque anni abbiamo cercato di un razionale per poter portare evidentemente del sistema Italia
Una considerazione semplice e i fatti di cronaca tocco sostano ovviamente
Facendo notare ogni giorno
Oggi infrastruttura idrica e quindi la risorsa idrica devono essere considerati necessariamente come una risorsa strategica strategica e critica
Al pari del gas e al pari dell'energia elettrica non possiamo evidentemente lasciare la gestione parcellizzata acquisto loro bigiato ricordava quanto effettivamente la parcellizzazione oggi rischia di non far vedere il quadro d'insieme
Io vengo da una territorio la Puglia sono nato ad Altamura dove l'Acquedotto pugliese evidentemente è forte e radicato è strutturato ma le gestioni idriche al Sud non sono esattamente questo
La considerazione punto alla base dell'investimento in questo settore è stato che è quello che abbiamo fatto nel gas quindi innovazione tecnologica digitalizzazione delle reti controllo riduzione delle perdite nel gas evidentemente le perdite sono molto infinity nome nel terminale
Più piccole di quelle della del critico abbiamo pensato di portare la nostra esperienza nella settore edito abbiamo acquisito due società che si operano nel settore della distribuzione dell'acqua a Caserta e alla Tina e altre due che invece operano nella grande adduzione
I problemi che abbiamo visto operiamo in Sicilia e in Campania però oggettivamente che hanno peculiarità anche territoriali che purtroppo ci hanno visto lo ricordava lo stesso ministro
Non lo dice due mila ventitré evidentemente a confrontarci con una situazione locale molto articolata con la creazione in soli sei mesi Italgas è riuscita ma con l'aiuto del Governo nazionale con
Il dottor Dell'Acqua che adesso era prima la cabina di regia per l'emergenza idrica e adesso diventa dato presidente dell'autorità evidentemente in soli sei mesi abbiamo creato tre dissalatori in Sicilia di senatori erano necessari erano necessarie necessari costruiti da zero non potevano essere rimessi a posto perché c'erano il di tema ristoratori presenta un tema dei senatori che stiamo vedendo abbiamo citato è stato citato ovviamente l'impatto nella guerra del Golfo
Questa esperienza noi siamo convinti e siamo certi che possa essere portata e replicata nei Paesi africani nei Paesi evidentemente del piano nel perimetro del piano Mattei
C'è un tema che però l'Italia deve ancora risolvere in tema di governance è un tema della governance non può essere essendo una risorsa critica ed essendo evidentemente un po'un tema che dobbiamo cominciare ad affrontare in maniera strutturata non possiamo lasciare la governance evidentemente a tutta una serie di regolazioni di secondo livello chiamiamole in maniera elegante la regolazione di secondo livello evidentemente rischia di impantanata e la discussione su aumento dalla tariffa un aumento delle tariffe e quindi io immagino un sindaco che deve confrontarsi evidentemente con i propri cittadini e deve essere soggetta direttamente al voto dei dei dei dei degli stessi per la rielezione quanto abbia voglia di incrementare la tariffa per sostenere gli investimenti vi dobbiamo togliere la tariffa di mezzo le tariffe italiane secondo me
Hanno sicuramente riviste ma non è questo il punto di partenza oggi dobbiamo consentire ad operatori infrastrutturali
Grandi strutturati che possono avere capacità anche di bancabilità di portare migliorare l'expertise locale portava alle sole una sola battuta su quello che è stato più volte richiamato novantasei per cento ottanta per cento sono dati che riguardano il processo di dissalazione nei Paesi che sono oggetto oggi del conflitto è un tema gravissimo ci mette in ginocchio sicuramente alla popolazione
Ma volendo creare un ponte diciamo così immaginario ma neanche tanto con tutta la parte agricola italiana oggi le aree del Golfo producono tutta la parte di concimi azotati fertilizzanti azotati che sono l'elemento primario per la nostra agricoltura
Questo se venisse a cadere quel mondo lì oltre a creare un disastro evidentemente umanitario
Dovremmo ovviamente porci il problema di quanto questo i processi produttivi che sono in quell'aria rischiano di esservi avere un impatto negativo su tutti
Evidentemente i settori è quello della quello agricolo evidentemente importante faccio uno chiudo evidentemente cercando di stare nei tempi oggi dobbiamo anche lavorare molto sulla consapevolezza della risorsa idrica la risorsa idrica oggi è considerata come un qualcosa
Troppo
Data per scontato così non è così non è più dobbiamo sensibilizzare lo stiamo facendo anche nelle scuole lo stiamo facendo noi lo sta facendo sicuramente Acea
Che ha una presenza territoriale maggiore della nostra ma stiamo lavorando evidentemente per sensibilizzare all'utilizzo della risorsa idrica non dobbiamo sprecarlo dobbiamo utilizzarla
Dobbiamo chiamare le cose anche con il loro nome anche confrontandoci in maniera ruvida con i consumatori oggi le perdite molto spesso si chiamano furti
Molto spesso si chiamano furti
Questa cosa qui è un danno non a Italgas non ad Acea e non all'acquedotto pugliese ma è un danno alla collettività e a un danno a chi onestamente paga evidentemente e si fa carico le bollette altro
L'ultimo tema sul dissalatori
In Sicilia i tre dissalatori
Li abbiamo creati li abbiamo costruiti che abbiamo eserciti di stiamo gestendo
Il tema dell'energia elettrica e quindi sono strumenti che consumano una quantità impressionante di energia elettrica il modello regolatorio
Evidentemente fa sì che quell'energia elettrica con urletti temporale di due anni poi venga evidentemente scaricate in tariffa
I temi sono evidentemente connessi non possiamo più trattarli separatamente se non riduciamo la componente elettrica evidentemente di senatori che sono straordinariamente importanti da noi come evidentemente
Nella parte mediorientale non possiamo evidentemente pensare che i consumatori abbiano piacere a pagare per un servizio che evidentemente schizza restano grazie
Grazie diretta
E invita a prendere la parola Massimo Gargano direttore generale Abi l'associazione nazionale dei concorda dei consorzi di bonifica e irrigazione
Direttore lei mi ha detto che la rete giudizi gestita dai consorzi di bonifica e caratterizzata da duecentotrentuno mila chilometri di canali
Novecentottanta impianti di sollevamento acque mille seicentosessantotto impianti di captazione e distribuzione dell'acqua irrigua e novecentoquarantaquattro invasi che nel tempo dei cambiamenti climatici assumono una rilevanza strategica infrastrutturare totalmente nuova
Quali sono le no tre scelte nel Paese se vi sono fuori dai confini che cosa vorreste fare o state facendo
Grazie grazie per per l'invito a a proporlo qualcosa di costruttivo grazie asta salato per avermi coinvolto a Sogesid
E tua piccole riflessioni anche perché siamo andati avanti nel tempo ma qualcosa
La voglio dire quello che emerge oggi dalla importanza di tutti i presenti darà importanza della governance delle aziende sul territorio delle aziende istituzionali
Delle l'importanza del della rappresentanza del governo che cosa emerge emerge che su questo tema c'è un'enorme sensibilità c'è un'enorme sensibilità è un tema che tocca tutti gli aspetti no siamo passati dai trafficanti di esseri umani sino ai furti direttore viaggio hai detto una cosa molto seria molto concreta molto puntuale abbiamo toccati tutti i temi
E va beh mi faccia un intervento che all'intervento di scavato per appunto dare le mie di suggestioni salato dice
Facciamo le cose insieme e e fa bene a dire questo fa bene a dirlo
Perché in qualche modo si coglie di una rete di competenze altissima che conosce la problematica e Carla conosce a fondo però non possiamo neanche non dirci che in tutti gli interventi poi abbiamo ascoltato no un delle note dolenti che o e afferiscono invece al singolo settore di operatività lo sforzo dovrebbe essere quello di metterle insieme
Didone le metto idonea elemento che non è un elemento né critico né che vuole essere una risposta di settore
Ma Palli dobbiamo fare una riflessione anche su questo
Quattro virgola quattro dai quattro virgola quattro e il sei miliardi di metri cubi e l'acqua che utilizzerà l'intelligenza artificiale nel due mila ventisette per raffreddare improvvise
Agli ottantaquattro ai centotrenta dagli ottanta cinquecentotrentaquattro operava attori sarà l'Energia consumata dalla stessa intelligenza artificiale sempre nel due mila ventisette leggermente più consumerà sarà la stessa che consumano Microsoft Google e la Croazia messe insieme
Quell'acqua di cui dicevo e la metà dell'acqua che consuma ogni anno del Regno Unito
E allora su questo dobbiamo collocare esattamente il tema che oggi ci ha visto portare qui dei nostri contributi ognuno per il settore d'appartenenza
Dovranno per forza di cose questi dati mettere insieme
Mettere insieme queste sensibilità e metterle insieme rispetto a delle scelte di fondo su un tema che ha due radici uno di concretezza e uno di cultura o di una cultura generale
Quando ascolto e lo ascolto e lo dico da economista agrario lo dico da crollo
Ho che
Le risaie i prati stabili ancora oggi costituiscono l'elemento che testimonia che c'è bisogno di ottimizzare
L'utilizzo della risorsa in quelle aree pongo una questione la pongo e non l'affronto
Senza quelle risaie però la pongo in quel modo quell'acqua
Come si scioglie andrebbe nel Po e andrebbe direttamente nel mare se non fosse quella quelle risaie senza quelle risaie non ci sarebbero sette livelli sette dislivelli che consentono di produrre Energia e la migliore Energia perché era idroelettrica
Senza quelle risaie non scomparirebbe l'acqua prima di andare nel poco per andare a costruire i prati stabili ora il prato stabile a una cultura metropolitana che cosa prato stabile ma ve lo traduco in economia
Sperato uno economia molto semplice e l'economia del Parmigiano Reggiano grana padano con tutto quello che significa questa economia sotto ogni aspetto in questo Paese
E quindi l'acqua il tema della sovranità alimentare il tema del cibo no e lo si può affrontare in mille modi lo affronto anche io in uno
No io e la Russia quando invade l'ucraino avevo se fa mettere bombe galleggianti fuori dal porto di Odessa ci sarà una questione è la stessa identica cosa di cui oggi va a bombardare i desalinizzazione anzi si dimentica cosa e allora qui dentro eccolo un elemento di lettura comune di un problema che è ben più ampio
Quei prati stabili che producono o il foraggio per quelli bestiame sono quelli che non devono essere fertilizzare non hanno bisogno di fertilizzanti chimici non hanno bisogno di lavorazione questa chiave di lettura dobbiamo averla perché altrimenti diventa facile
Per ognuno di noi andare ad affrontare no la la tematica nel sensazionalismo che per fare la pianta Gai ci vogliono mille millimetri d'acqua certo ma è acqua che ritorna nel terreno si potrebbe dire
Ma è tutta qualche IVA Infanta quindi tutto questo starebbe a significare però che ci andiamo a confrontare su un tema non da chi è più bravo ma di chi ha la soluzione vincente sull'altro non è questa la chiave
Logica sulla quale invito l'Assemblea importante come questa fare un ragionamento e la invito con degli elementi che poi andrò a dare dicevo l'aspetto culturale e l'aspetto del fare l'aspetto culturale lo abbiamo affrontato ne sono orgogliosamente il vicepresidente uno degli ispiratori Forum euromediterraneo dell'acqua
Costituisce una risposta che quella italianità che ha scavato la la ce la no
C'è la raccomandata posso utilizzare questa espressione
In tutti i modi quell'italianità la messa in campo
Perché dimostreremo lo dimostreremo in una collaborazione istituzionale importante dimostreremo come in questo Paese c'è la tecnologia già intelligenza c'è la sensibilità lei metteremo insieme tutte queste vicende rosa abbiamo già fatto
E lo abbiamo già fatto nell'ambito di quei quarantatré Paesi che in qualche modo siamo andati già da tempo
A contaminare poi ci fa rallentare questa guerra ma indubbiamente a fine settembre ottobre sul forum daremo un'immagine di un'Italia che può essere il che può essere ed è leader in questo settore ma per nuovo per quello che abbiamo ascoltato oggi
E lo facciamo in maniera importante dentro questo noi per quanto ci riguarda ritorno quindi abbandonò il tema del Forum accogliamolo in tutta la sua importanza che frequentiamo in tutta la sua importanza o abbandono e me ne vado al tema di quello che facciamo anche lì
Gli invasi
Sono uno di quelli che da qualche anno propone al Paese e quando dico da qualche anno chiudo con la fase critica perché se lo faccio da qualche anno vuol dire che ho qualche difficoltà da qualche parte ad ottenerlo
Ha qualche anno proponiamo no un piano invasi abbiamo immaginato prima per condividerlo con l'opinione pubblica perché capivamo che era difficile dopo il Vajont Guido abbiamo immaginato chiamando addirittura in un altro modo ma un piano in base a tutti gli affetti ha dei connotati incerto
Uno degli elementi e che ogni volta che è possibile lo facciamo interamente in terra e perché in terra dicemmo perché dovete fare gli invasi ma sostanzialmente per due cose togliere l'acqua quando in eccesso
E sto Stoccarda quindi per riaverla quando manca
Ma poi finisce lì ma io credo che quell'acqua Russell non c'è il cemento intanto è a qualche ricarica la falda ci sarà un problema di falda o son bravi soltanto i cinesi quando acquistano e noi tutti abbiamo parlato del Land crebbe in gamma tutti a no dicendo che bella visione che hanno no parlavano di acque sotterranee sapevano dov'erano acque sotterranee andavano a prendere nove la nostra falda la depauperiamo quel piano invasi la falda la ricarica
La subsidenza è un problema solo degli amici del Delta del Po potrebbe
Quel piazza o invasi sulla subsidenza dà una risposta il contrasto a cuneo salino è un problema solo dell'agricoltura
Ma credo non non no è un problema del cibo il problema del in agro alimentare italiano che ha un modello di sviluppo insomma insieme alla cultura insieme all'arte insieme
Al nostro immenso insieme a questo benissimo noi lì rispondiamo acque al tema della del cuneo salino produce energia si che produce energia e la produce ogni volta che è possibile da idroelettrico con dei salti ed è la migliore energia possibile
E la produce anche con del fotovoltaico galleggiante lo facciamo danni vogliamo continuare a farlo continuiamo a farlo
Ma perché lo dico fotovoltaico galleggiante be'perché in qualche modo a quel fotovoltaico che non consuma solo se al sempre il Paese che ferme le proprie convinzioni e tutto il resto
Però poi è un Paese che ogni ora che passa edifica dieci mila metri quadrati di terreno agricolo
E questi sondaggi ufficiali le del ministero dell'ambiente non sono i miei
L'anno il su questo io faccio mia
No il tuo appello
Ingegnere e lo traduco per l'ennesima volta
Io credo che ce la facciamo perché abbiamo le competenze abbiamo le sensibilità abbiamo istituzioni attente ma ce lo facciamo nella misura in cui abbandoniamo la nostra conforto sono due siamo bravissimi e ci mettiamo in discussione in un confronto sereno aperto
E senza nessun tipo di pregiudizi
Quei dieci mila invasi che vogliamo realizzare entro il due mila trenta quei quattrocento invasi che sono già pronte cantierabili
Quei sette miliardi e mezzo di Borgetti esecutivi pronti per essere mandato in gara che abbiamo presentato nella finestra del Piano idrico nazionale stanno lì a testimoniarlo
Questo il nostro contributo il semaforo a questo Paese su questo tema grazie grazie direttore
Vediamo all'ultimo intervento programmato Marco Riccardo Rusconi direttore a x Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Direttore il piano Matteo per l'Africa include la gestione delle risorse idriche tra i suoi sei piani pilastri strategici
La il piano è stato sostenuto all'inizio da cinque miliardi e mezzo
E oggi utilizza fondi clima e di cooperazione tra
I vari investimenti anche in partenariato pubblico-privato per chiudere e ci racconta nei tempi quali investimenti sono stati fatti finora i quali
Possiamo fare o un'affinità come paese
Buongiorno a tutti ha tutte grazie
Complimenti a al senatore scure per aver
Pensate a questo evento importante che vista la presenza di due ministeri viceministro Cirielli che appunto col ministero degli Esteri ministero che guida politicamente l'azione dell'agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo che io diritto il compie dieci anni quest'anno un soggetto che accompagnato all'estero diversi soggetti che vedo in questa sala insomma naturalmente con Sogesid eccolo in genere
Ci siamo ritrovati forse solo questa volta come al solito in altre latitudini ma insomma anche con l'ambito collaboriamo con il Canale emilianoromagnolo abbia appena approvato un progetto come congiunto la scorsa settimana
Parlare di acqua importante ieri abbia avuto la cabina di regia del piano Matteo e che si riunisce cioè con una certa frequenza sempre il consiglio non poteva la presenza del ministro dell'essere italiani l'acqua è stato uno degli argomenti su cui si è fatto il punto
Perché l'acqua e e qui risposto sul terreno la cooperazione e lo sviluppo sul quale operiamo è forse il fattore di sviluppo di eccellenza
Se ne prendiamo l'Agenda venti trenta che guida la nostra azione e andiamo a scorrere i diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile l'acqua ed aperto
Obiettivo uno povertà dove c'è povertà i perché c'è povertà fa
Nessun commento salute nessun commento educazione
In Africa se non ci sono i bagni le toilette perde bambina a un certo punto raggiunta la prova della pubertà re bambino grottesco
Quindi avere servizi igienici nelle scuole fondamentale per poter continuare percorsi educativi e impedire appunto che non vada più scuola le bambine
Uguaglianza di genere fondamentale chi si approvvigiona Diaco in Africa
Le donne
E guardi che è drammatico il conflitto tra tempo
Ed emancipazione ci mette tre ore al giorno da andare a prendere l'acqua perché la fonte di approntare una soluzione meno
Sottratte a me donna e quindi non posso leggere non posso studiare non posso documentarmi non mia ma anche poco e anche per i miei figli che a volte stanno a casa perché non vanno a scuola perché la madre stanno prenderà ora ragazze che fa una premessa
Poi Obiettivo numero sei a ovviamente è il suo sette energia l'abbiamo detto quanti collegamenti ci sono sempre più spesso acque emerge cibo otto e nove lavoro che esce da economiche in questa struttura non detto prima il punto di vista anche in vista dell'acqua
Decimo riduzione delle diseguaglianze sempre la stiamo undicesimo città sostenibili beh insomma tipo il Palast bigliettini piste anche di gestione dei servizi in città l'erogazione d'acqua è essenziale
Dodici consuma protezione sostenibili consumo e produzione sostenibili tredicesimo prima
Quattordicesimo vita sotto acqua quindicesimo vite sulla terra e quindi parliamo di cui dinari di fiumi dove la cooperazione Oprah sedicesimo pace
E istituzioni forti e questo anche essenziale quanti conflitti derivano punto da una gestione conflittuale del tema delle acque e diciassette partenariati quindi l'acqua è per definizione dappertutto
Non è soltanto un fattore e anche e lo dico perché lavoriamo con culture diverse dalle nostre a una grande dimensione valoriale l'acqua valoriale
E filosofica religiosa anche pesare cioè associata l'acqua vita associata rinascita questo è nel nostro mondo occidentale e anche del mondo e la B con il quale noi lavoriamo l'ha fatta questa presenza premessa un po'filosofi che agli studi classici sempre condiziono colloquiano parte
Dove siamo come agenzia ne abbiamo cinquantotto progetti che sono specificamente mirati sull'acqua e lavoriamo su diverse in diverse dimensioni
Una naturalmente le infrastrutturazioni ai servizi per gli sopra il un'epoca in cui le dighe in Africa le perciò gli italiani ancora oggi noi incontriamo i figli dei ministri o dei presidenti che volte insomma vanno indicasti ieri in discesa dinastiche lo si perché noi rivivere da conosciute Radini ricadendo negli anni settanta ottanta a costruire gli ancora lo facciamo oggi sono ancora importanti infrastrutture state menzionate
Del viceministro questa mattina
In in Etiopia ma anche in Kenya poi uso efficiente e sostenibile la risorsa in particolare nel settore agricolo dove l'acqua è determinante per la sicurezza alimentare che una un un asse essenziale della cooperazione allo sviluppo
E poi rafforzamento delle capacità istituzionale tecniche attraverso la formazione innovazione e cooperazione tra ricompatta istituzioni
L'Africa non è un deserto ci sono istituzioni sono fragili
Che hanno bisogno di fare dei percorsi rafforzamento nel cosa facciamo accompagniamo demente attori italiani pubblici e privati e per rafforzare se non per ecco il perché stamattina un approccio che ne che arrivo ti faccio il pacchetto
E poi vado via no io ti accompagna rafforzare le tue strutture e mi pongo come modello perché noi siamo un Paese che si puntati ministra ostative dalla regione ricca di acqua altre non ne hanno tre regioni italiane per che cento anni fa non hanno acqua oggi esportano cibo
E quindi hanno attivato una con la mia diciamo non soltanto ha risolto il tema la sicurezza alimentare ma hanno anche rafforzato la propria con ogni economia dei propri territori allora secondo voi un Paese africano che guarderà come modello che interessanti
Un paese del nord Europa premiamo l'Olanda e con la cosa è molto bravi ma che voglio dire alla disponibilità c'è la o prenderà un paese come l'Italia che in alcune regioni del Sud non ce l'aveva
Non è che la gestisce benissimo la scuola l'attenzione di pace da fare la prova anche in questo Paese però cioè come dirò una riconoscibilità in qualcuno che ce l'ha fatta fra virgolette e chi ha una struttura diciamo
E fisica geografica ma anche di comunità che molto simile a quella punta che io paese partner perché perché per reparto
Fra qualche esempio per dire che puntiamo molto anche l'innovazione la sua dimensione di ricerca importante nell'acqua e per questo che noi ci associamo all'università italiane parecchio accennare la settimana scorsa il Cnr ospitato un importante evento sui poli
Si parla di pali io però due scura son trendy incartano cioè non soltanto politicamente anche geograficamente nel terzo polo che appunto il pachistano siamo in Africa
Ma il ministro dell'ambiente il clima
Pachistano ha detto voi italiani fate da noi dei progetti sempre da chi stiamo Water for development perché andiamo a ragionare sull'acqua anche come risorsa glaciale e quindi come quella regione del mondo che in quel luogo torre di acqua così come Ettore via con l'Etiopia nel corno del Corno del Coppola quindi ricerca e formazione importante
Abbiamo lavorato lavora molto in Tunisia
Citato l'esempio molto importanti vitali per quello che che l'autorità tunisina certo bocciando ecco noi a causa si cita di qualche anno fa avevo dottore non ci sarà drastica
Che come qualità dall'ex leader di storia di di una madre romana
Che devo rinunciare a una paura di queste due cose o all'acqua urbana o ad irrigare i campi quindi si è
Si sono chiusi l'agricoltura ed alcuni te in alcuni tante da poter alimentare le città ovviamente se nascerà proviene Paulson problemi e quel Paese ancora di più
E quindi andiamo a recuperare acquerello che vuol dire anche par ragionamento che è culturale perché in alcune culture l'acqua utilizzata l'acqua già utilizzata non è così diciamolo oggi però Marotti tra che c'è movimento la porta è chiusa e compagnia anche a un importante lavoro di prossimità culturale e e di dialogo ma acqua e anche coltivazione comunitaria un progetto importante nei paesi del Golfo di Guinea in Senegal Gambia e Guinea in cui andiamo a rafforzare la cultura di riso con le mangrovie
Cioè il riso le risaie lo sappiamo utilizzano qua
Dove c'è poca acqua il mare può fornire in quei Paesi che hanno la struttura diciamo naturale di di barriera di mangrovie dove sgomenti intervenendo con alcune tecnologie si può utilizzare quello che la natura
Ha già praticamente messo a disposizione quindi aumentare la produzione di riso con le mangrovie quindi sostenere naturalmente la sicurezza alimentare di quei Paesi anche produrre reddito per le popolazioni costiere che sono
Le meno le meno avvantaggiate
Un altro punto che voglio menzionarlo perché lo vediamo le tre centottanta gradi formazione promette che sono i tempi e che De Andrè cantavano a qualche non si aspetta anche Benedetta noi Dolcenera perché l'acqua è positiva ma se non la governiamo bene sono poi un genovese lo sapeva meglio di tanti altri può diventare un disastro
Un'altra azione che noi stiamo facendo è e rafforzare le capacità di previsione cioè l'early warning
E quindi RAI gli accenti in alcuni Paesi costruiamo Situation Room con l'aiuto di alcuni grandi istituzioni italiane la Protezione civile a Fondazione Cima che sono in grado di dare informazione al momento per Evita prevenire disastri che vengono anche dall'acqua
Ma anche per utilizzi negli operatori come l'agricoltore se io so che devo seminare
E in un certo momento mi sta arrivando un ciclone imprevisto no o una afflusso di atto importante come appunto oggi sempre meno prevedibile lo diceva anche innestati in prima io salvo venisse meditato il raccolte quindi salvo anche la mia la mia diciamo capi sopravvenienze anche il mio benessere economico l'acqua è in Africa centrale eravamo col presente grazie dal consiglio un mese fa ad Addis Abeba è l'anno
Della sostenere dell'accesso sostenibile all'acqua
E al sani che esce l'inglese quindi anche servizi
Igienici che sono sanitarie genici che sono collegati all'acqua alla chiudo dicendo che abbia Pompei cosa davanti a noi è stato evocato prima l'Italia si posiziona per tutta la capacità che esprime il Paese e che si vede in questa sala ringrazio le persone sono avvicendate al tavolo
Promuoveremmo anche l'agenzia e pienamente impegnata nello sforzo di costruire questo forma euromediterranea dell'acqua attorno un bacino importante abbiamo coinvolto l'Unione europea che Freetown è tutta mediterranea tra l'abbiamo coinvolta da Paese fondatore abbiamo fatto
Attività di preparazione in diversi Paesi in Tunisia in Egitto
E in in Albania per portare gli esempi dei pro delle delle progetti che noi abbiamo fatto e sempre con la logica molti attore mettendo insieme le istituzioni mettendo insieme le università la ricerca mettendo insieme gli organi della società civile le organizzano in un governo italiane
Che fanno spesso il l'ultimo miglio o primo miglio se lo vogliamo vedere con gli occhi della se parte
E naturalmente settore privato e lei Utilities
Eravamo con il sindaco di Torino che nell'ANCI rappresentante all'incarico alla cooperazione allo sviluppo quanto sono impronte di rettili di e quanto anche noi le portiamo rimediare sia perché son capaci di un dialogo le comunità locali
Sì chi tratta con i comuni italiani è ben attrezzato anche contatti a trattare con comunità locali
A volte confà Aglietti che va trovato sui Comuni ma anche perché così in una logica di complementarietà di sussidiarietà ogni attore può fare la sua patria grazie
Interventi di altissimo profilo
Tanti contenuti tantissimi spunti di porto i saluti del senatore scure a che è bloccato in aula e non può venire le ultime due battute finali proprio due battute e ringraziamenti di rito
A tutti di relatori presenti all'ingegnere strappato che ha voluto fortemente l'evento e che diciamo così ha organizzato e promosso insieme a tutta la società
Sogesid l'evento di questa giornata
In genere proprio due battute finali di reato
Battute intanto ringraziamo Valentina Milani perché esse non era lei ritardavo la professionalità la conoscenza poi l'organizzazione ringrazio tutti anche decideva le colleghe di Sogesid
I personale presente per la disponibilità che che hanno mostrato salute presidente Werner la nostra consigliere lascia Scialanca
Anche la dottoressa Paparella dubito che è presente qui in arie e corali converrà ente con quale rotta c'è un'altra cosa sono stati posti di temi importanti incontri come questi sono importanti e bisogna che credo che devono essere ripetitivi c'è perché non essere momenti mancano essere una continuità ah scusa per cui abbiamo centrato i temi portanti ascoltare
Condividere coprogettare
In che modo per valorizzare il sistema Italia queste fondamentale Italia eccellenza in tutto nelle università mi professori neve nelle nostre nei nostri centri di ricerca sono importanti
Quindi e le nostre imprese che sono formato importanti
Cosa quindi di fondamentale non dobbiamo aver paura di di riconoscere che c'è l'avanguardia del Pd Sinistra delle comunità nel me dividere in due siamo un'avanguardia su questo
Lo dobbiamo portare avanti le nostre nei nostri progetti trasferimento di know how questa importante di conoscenza di formazione perché e come più volte la cooperazione come è stato detto fondamentale perché senza capacity Bindi ogni infrastruttura resterà fa agire e i nostri Investimenti si pentono grazie Libération le sei a Manzano attuazione con l'

