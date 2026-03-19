Relazione annuale 2026 Infratel

Intervengono: Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici; Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera; Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive della Camera; Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo Forza Italia al Senato; Guido Quintino Liris, Commissione Bilancio del Senato; Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza … della Camera; Angelo Borrelli, Capo Dipartimento per la Trasformazione digitale; Alfredo Maria Becchetti, Presidente Infratel Italia; Pietro Piccinetti, Amministratore Delegato Infratel Italia; Maddalena Castellani, Consiglio d’Amministrazione Infratel Italia.
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