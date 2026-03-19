19 MAR 2026
dibattiti

Relazione annuale 2026 Infratel

CONVEGNO | - Roma - 11:00 Durata: 1 ora 36 min
A cura di Silvio Farina
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Saluto del segretario di presidenza, Francesco Battistoni.

Intervengono: Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici; Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera; Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive della Camera; Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo Forza Italia al Senato; Guido Quintino Liris, Commissione Bilancio del Senato; Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera; Angelo Borrelli, Capo Dipartimento per la Trasformazione digitale; Alfredo Maria Becchetti, Presidente Infratel Italia; Pietro Piccinetti, Amministratore Delegato Infratel Italia; Maddalena Castellani, Consiglio d’Amministrazione Infratel Italia.

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Buongiorno vi prego di accomodarvi così iniziamo i lavori
Tra pochi secondi così partiamo
Bene buongiorno buongiorno benvenuti
Vi ricordo l'occasione a beneficio di chi ascolta
Siamo qua per la relazione annuale di Infratel nell'occasione ricordo che siamo in diretta sulla web tipi della Camera
A beneficio di chi ascolta in in breve sintesi cosa fa e chi è Infratel di fatto è la stazione appaltante attraverso cui enti governativi ed enti locali in qualche modo implementano mettono a terra lo sviluppo e la e la pianificazione della digitalizzazione del Paese attraverso i piani a banda ultra larga l'occasione ripeto è la relazione annuale quindi con un bilancio degli ultimi tre anni e qualche indicazioni anche su quello che il futuro cioè la strategia dei prossimi dei prossimi anni con gli obiettivi anche numerici
L'azienda chiude archivia il due mila venticinque con dei margini operativi positivi e fa un bilancio fondamentalmente di quello che è stata l'attività grazie a a ai vari fondi di europee al Pnr R. che ha consentito appunto l'implementazione lo sviluppo di una serie di piani infrastrutturali
Che vanno a beneficio può avere dei degli enti territoriali
C'è un tema legato al a rapporto con il Dipartimento la trasformazione digitale che ovviamente lecco opera e e sovrintende a all'attività di di Infratel ma tutto questo poi lo spiegherà più in dettaglio sia il presidente Becchetti che l'amministratore larga delegato PC metti intanto vi do il benvenuto direi che apriamo i lavori con Alfredo Maria Becchetti che il presidente di Infratel Bongiorno
Buongiorno a tutti grazie per essere venuti a una un momento molto importante per noi perché vuoi prendere parte a questa o giornata che è un aggiornati bilancio per noi un aggiornati profonda consapevolezza di gioia per il raggiungimento di una serie di risultati inizialmente come Duso ringrazio i presenti ringrazio sono coloro che sono venuti Angelo Borrelli che è la capo dipartimento dipartimentale della trasformazione digitale l'amico Alberto Cosma Eroli che viene Sergio Nora Sempre naturalmente la gioia di avere con noi tutti quanti i rappresentanti del rappresentanti importanti delle istituzioni
Ma prima di tutto devo fare ringraziamento per il lavoro svolto al mio amministratore delegato
Al mio direttore generale a tutti i dirigenti al consiglio di amministrazione e il collegio sindacale in questi anni in cui è stata questo consiglio di amministrazione hanno svolto un ruolo con equilibrio con Grazia con silenzio con un lavoro sotto silenzioso che però ha raggiunto dei notevoli risultati cui poi naturalmente ci parlerà il nostro amministratore delegato
Perché il momento dell'infrastrutture digitali un momento di grandissima importanza ci dobbiamo sempre a parlare di infrastrutture pensando alle infrastrutture materiali cioè noi immaginiamo sempre che l'infrastruttura è le strade le vie le autostrade porti interporti oggi infrastruttura digitale a pieno diritto parte dell'infrastruttura
Devi nostre infrastrutture nazionali
Noi che siamo addetti ai lavori ma anche per i non addetti
Sentiamo spesso abbiamo sentito in passato spesso sentì parlare di transizione digitale ecco io sono solito dire mi avete già sentito dire in altre occasioni
Secondo me non siamo in una fase di transizione digitale ma siamo già ampiamente transitati nella partiti dare il nostro Paese abbiamo numeri particolari di di di per l'appunto del superamento del digital Divided il lavoro che era iniziato molti anni fa e che ha visto questa c'è da essere il centro il il motore il volano della trazione digitale è stato svolto in maniera egregia
Tutto questo naturalmente in sinergia con il Governo con i ministri con il dipartimento con né gli stakeholder che nel corso degli anni hanno consentito questo passaggio che per me è un Rinascimento è una forma di Rinascimento qui siamo in una sala meravigliosa gli affreschi sono il fondo voglio dire di essere rivolti verso una non vedete Malle affresco il fondo bellissime meraviglioso e mi riporta sempre all'idea che in un momento storico del nostro Paese avvenuto Rinascimento culturale Rinascimento storico rinascimento politico
Ecco la transizione digitale secondo me il volano per il Rinascimento culturale del nostro Paese perché lo strumento di trasferimento dei dati delle informazioni della cultura del collegamento fra le persone fra i popoli
è l'inizio di una nuova età importanti in cui la trasformazione digitale a un un ruolo centrale
Avere il fare il lavoro che abbiamo fatto noi fino a questo momento di avere reti così
Connessioni e reti così performanti così
Importanti aiutano innovare il Paese accrescere a permette la Repubblica mi hanno permesso e stanno permettendo le pubbliche amministrazioni di a vere efficienza qualità del servizio
Prestazioni essenziali che funziona in una maniera corretta e queste reti di alta capacità quelle che oggi si chiamerebbero rese margherite insomma quelli che noi utilizziamo come strumenti smart grid
Ci fa pensare e ci ha fatto riflettere su quanto è importante è stato importante quanto importante sarà in futuro il rapporto fra l'infrastruttura digitale e l'infrastruttura energetica
Il l'infrastruttura digitale energivora
Molto energivora che ha bisogno di avere un collegamento energia un collegamento energetico gli consente funzionare a pieno regime l'Energia ha necessità soprattutto in questo momento di crisi geo politica ma soprattutto crisi Geo energetica ha bisogno di una infrastruttura digitale che consente una delle dispersioni di non avere perdite di non aver di non avere e anzi soprattutto dia vere non di avere la capacità di controllo del costo delle del gas del funzionamento della Rete del meccanismo di che non ci siano latenza né dal punto di vista l'infrastruttura digitale né tanto meno dal punto di vista della tre della infrastruttura energetica
Ma in questa visione che ne abbiamo avuto in questi anni l'uomo lo abbiamo sempre posto al centro infrastruttura digitale a ha avuto per noi
Importanza per creare le condizioni di aumentare l'auto l'efficienza e la capacità economica del nostro Paese
Dell'impresa è ma il Buster di crescita che le che ha avuto fino adesso non è soltanto rispetto alle imprese ma soprattutto nel col nel collegamento nella connessione che esiste fra le persone la connessione
Che esiste fra persone cittadini piccole città abbiamo potuto verificare
Che laddove non siamo arrivati con l'infrastruttura in Paesi in città che erano che andavano verso la desertificazione demografica laddove siamo arrivati con la con l'infrastruttura digitale
è ricominciato un processo dir di di ripopolamento perché perché là dove si porta infrastruttura si porta impresa si porta economia si porta ricchezza si porta voglia di andare a vivere non tutti hanno il piacere di vivere una città una megalopoli come Roma come Milano alcuni amano vivano i possibili quelli dobbiamo consente di poter vivere lavorare serenamente e questo nostro lavoro è stato finalizzato a questo soprattutto nelle aree cosiddette a fallimento di mercato in cui poi naturalmente avremo un quadro chiaro anche dal punto di vista numerico quelle zone che erano cosiddette a fallimento di mercato attraverso l'utilizzo degli degli fondi Pnr RR abbiamo avuto la possibilità di arrivarci
Di gestirle e di fare in modo che queste salta se vogliamo sottosegretario Morese
Grazie grazie
In questi borghi riducendo il digital device d'noi abbiamo creato le condizioni per un miglioramento di vita
Perché lì dove c'era il fallimento di mercato non si poteva arrivare arrivando noi abbiamo consentito di avere di averle collegamento digitale questo collegamento aumentato il livello e la qualità della vita
Pur non abbiamo fatto solo questo non ci siamo solo concentrati sul piano importante che al piano Bullo
Della banda tragga il piano un giga che era quello di portare per l'appunto la fibra ottica in tutti quanti i civici del nostro paese e quindi cercando di avere una rete che funzionasse perfettamente in tutto il Paese ma abbiamo avuto altri piani importanti
La scuola connessa alla sanità connessa cioè il il il cinque g abbiamo
Come società
Creato le condizioni perché i vari piani FOS vedessero il tema della digitalizzazione a trecentosessanta gradi ultimo per esempio il lavoro straordinario del nostro che abbiamo fatto come società in altri dirigenti amministratore delegato
Nello nell'attività né e Milano Cortina nell'Olimpia di Milano Cortina è stato per me è un momento di grande soddisfazione personale
Come dico sempre io faccio il notaio di base quindi che se mi chiedete come funziona tecnicamente quello che abbiamo fatto non sono in grado di fori posso solo dire che abbiamo messo a fare l'ho fatto in modo che gli operatori sanitari si collegassero e al all'io ospedale ad una velocità tale che si potesse fare un attività sanitaria nel luogo dove si svolgevano le gare
Per me che sono un boomer di alta vecchio e per me è già stata una cosa straordinaria il merito è della società della progettualità della nostra società
Della capace ai dirigenti soprattutto è la visione dell'amministratore delegato
Ultimo ma non meno importante per fare un quadro del lavoro grande abbiamo svolto abbiamo in pancia un piano fondamentale che il piano si infili il sì in fiere
In sintesi il Sinfield catasto dei sottoservizi hakka tasso di sottoservizi digitali quali dovrà vere
All'interno anche sotto servizi energetici dell'acqua del gas e siamo è il nostro fiore all'occhiello abbiamo investito molto tempo molto temuto denaro e molte energie per fare in modo che ha con una capacità di georeferenziazione quindi vige georeferenziare esattamente un punto specifico del territorio in quel punto sapere esattamente quali sottoservizio passasse quali quale rete infrastrutturale che fosse digitale energetica siamo completando naturalmente le le informazioni sono tantissime le inserire però questo sarà un altro
Un altro fiore all'occhiello non soltanto per la nostra società ma per il Paese perché consentirà di avere un risparmio di spesa
Un risparmio di manutenzione risparmi relativi alla gestione delle reti dell'infrastrutture e miglioramento dei tempi perché conoscere esattamente la conoscenza e ricchezza conoscere esattamente laddove si passano e si trovano le reti le reti infrastrutturali significa avere la capacità di intervenire tempestivamente spendendo il meno rosse minor somme Naro
Stimiamo che il risparmio non sia in milioni di euro ma addirittura nel corso degli anni miliardi di euro se il sinché andrà a regime come noi
Ci auguriamo con l'aiuto del del del Dipartimento del della trasformazione girare che crede molto in questo progetto e ritiene che sia il progetto sul quale spuntare in particolar modo le nostre attenzioni le sfide per il futuro
Per scrivere il futuro di questa solita sono legate al fatto che siamo straordinariamente a servizio del Paese perché che naturalmente il Paese ci chiede di coordinare la transizione digitale ripeto siamo già transitati ma non siamo ancora arrivati
Abbiamo superato il guado ma abbiamo ancora molta strada da fare dobbiamo arrivare ancora e molti civici dobbiamo ancora portare la fibra in tanti posti l'abbiamo portata per esempio nelle isole minori che è un altro un'altra attività straordinaria che abbiamo fatto come come Società portare la fibra significa portare la sott'acqua cioè significa portare la fibra in un punto che andava quasi a mille metri di profondità nell'acqua nel nel Tirreno e l'Adriatico
Portarle direttamente alle spiagge delle isole minori modale che d'inverno testate d'autunno con qualunque tempo ci fosse la possibile di un collegamento infrastrutturale e queste isole minori non diventassero un punto staccato dal dal dal continente ma legata contenente da questa infrastruttura
Un lavoro straordinario fatto da una società italiana con i genieri italiani progetti italiani ne siamo orgogliosi oggi le isole sono tutte quante collegate
Si tratta conserve di fare un lavoro di fare un lavoro di burocrazia all'interno delle isole per consentire poi di sbrigarci a collegare i civici che sono all'interno dell'isola ma questo è un altro paio di maniche significa Ca'far capire a tutta a tutte le le le le le le pubbliche amministrazioni locali e soprattutto alla pubblica amministrazione centrale che la transizione digitale momento strategico per il Paese non è un miglioramento non è solo per usare un telefonino non è solo per usare una una IPAB è per lavorare per migliorare il servizio di di i servizi di base le le politiche essenziali
L'evoluzione che noi facciamo che stiamo facendo
è un'evoluzione a servizio del Paese sicuramente speriamo di poter continuare in questo lavoro vedendo che i progetti che stiamo portando avanti che andranno in conclusione dovranno essere implementati da altri pronta un'altra progettualità che è quella di migliorare il rapporto con la logistica migliora il rapporto con i data center di fare in modo che esistano degli strumenti atroci quale la capacità il know how che questa società ha sviluppato nel corso degli anni ci consenta di progettare la infrastruttura digitale completa del paese per tutto il futuro
Siamo nel Rinascimento sfruttiamo questo Rinascimento percorriamo questo Rinascimento digitale perché è un benessere per tutti per la società per il nostro Paese e per le soprattutto per le famiglie grazie
Ringrazio ringrazio il presidente Becchetti che Kevin fondamentalmente ha toccato i principali temi che che poi condivideremo nel nel proseguo della dei dei lavori di questa mattina
Prima di scendere nel dettaglio della relazione annuale che contiene ovviamente delle delle evidenze numeriche è un bilancio anche economico finanziario però poi ci sono gli obiettivi strategici gli obiettivi raggiunti nel corso di questo di questa gestione degli ultimi tre anni prima di introdurre questi questi dati e questi obiettività per conto del Di Pietro P. cinetica mi stato delegato c'è una proiezione di un video quindi prego la regia di proseguire con
Bene Pietro piccine Tibe scendiamo a questo punto nel dettaglio della relazione annuale e vediamo quali sono i numeri e gli obiettivi raggiunti nel corso di questo triennio grazie ragazzi prima di iniziare volevo riprendermi innanzitutto ringrazio veramente tutti ringrazio
Chi ci ospita ringrazio il sottosegretario ringrazio il senatore Li Erice ringrazio il capo di gabinetto anche perché grazie Federigo ringrazio anche i rappresentanti di vitali che sono qui perché come tutti sapete Infratel la società del gruppo Invitalia in house del mi mette lasciatemi dire che tutte le cose che ha detto il il nostro presidente
Che è sempre stato presente attivo e promotore di iniziative importanti tutto questo l'abbiamo ottenuto quello che ha detto lui grazie a due grandi opere prime il Minniti adesso il dipartimento della trasformazione digitale
L'amico Angelo Borrelli e qui perché il pm RR dobbiamo considera e dei tutti è stato un enormi acceleratore è un enorme come posso dire è stata una spinta propulsore propulsivo importantissima che ha portato al raggiungimento di tantissimi risultati
E e speriamo che questo per Contini perché non era sicuramente l'obiettivo finale ma è stata una parte importante tre per arrivare alcuni obiettivi che poi vedrete adesso nel corso della presentazione che siamo poi portando avanti
I risultati di gestione oggi sarò veloce perché a me piace essere molto drammatico non voglio perdere tempo per risulta di gestioni del dal ventitré al venticinque ruolo consolidato di fra dell'Italia che grazie a tutti voi vedo tantissimi colleghi
E collaboratori verso grazie a tutti voi abbiamo e siamo riusciti a fare la prospettiva di Grecia evoluzione del ruolo di fra l'Italia perché grazie a tutte queste reti di infrastrutturali che abbiamo costruito
Il nostro ruolo dovrà sempre di più mentale lo vedremo in seguito
I risultati e la gestione la cosa fondamentale adesso andiamo sui numeri perché è inutile che parliamo poi di di i numeri sono fondamentali in un'azienda
Il posizionamento di mercato solido ad una forte crescita dei ricavi come voi sapete tutti quanti noi sappiamo che abbiamo il nostro fatturato che è trasversale non tocca che oltre cento milioni ma non tocca per noi quello che a noi serve la copertura dei costi e delle spese di di di sostentamento del personale ma invece i ricavi sono cresciuti il sedici per cento
E la accomuna una nota assolutamente importante anche per quello che ho detto del PNR re che come voi sapete tutti a una fine
Non più oggi al ventisei su alcune cose sappiamo l'Under un pochino più avanti però a una fine mentre noi comunque stiamo continuando a crescere e abbiamo una copertura assicurata il lungo periodo del sessanta per cento attraverso già dei progetti
In essere queste molto molto importante
La un aspetto sui focus sui risultati generale abbiamo gestito ottocentootto punto cinque miliardi di valori delle commesse
E ribadisco la maggioranza in quest'ultimo periodo a parte quelle il limite del Bulk sono e del del come voi sapete anche del Cynthia tutte altri progetti dei voucher però fondamentalmente sono stati molto sul piano Herrera re cinquantamila come dicevo di ricamo direttive molto che è cresciuto e questo è molto importante io da vecchio o da vecchio mi ricordo che da vecchio dirigente dell'Olivetti ho avuto la fortuna di iniziare la mia attività professionale in Sudamerica Stati Uniti però girato un po'il mondo
Fatto sia il dirigente del privato e l'imprenditore è la prima volta che faccia emergere pubblico ignoravo mi disse ricordati dietro che il fatturato e vanità
Il molle è un qualcosa tipo Rossetto ma la vera qualità della cosa e la cassa e noi siamo stati molto attenti alla cassa come sanno come se il Presidente come sa come sanno i miei colleghi qui del consiglio d'amministrazione che ringrazio
Che sono qui presenti noi abbiamo sempre fatto uno abbiamo avuto no un'oculata gestione che ha portato al risultato netto di cinque milioni questi cinque milioni e lo sa anche il dottor Todini che rappresenta quindi Italia
Non abbiamo mai fatto un dividendo agli azionisti ma li abbiamo messi da parte come si fa Center mette via parte del poi in visti arretrate questa importante
L'organico è un po'il nostro cruccio perché perché come vedete su quattrocento persone circa il cinquanta per cento
E a a tempo
Determinato non è in perché questo il e e molto molto importante indeterminate determinato perché vogliamo consolidare adesso queste persone che noi abbiamo fatto crescere in questi ultimi anni
Con un'attività professionale anche dei nostri dirigenti nostri direttori porremo mantenerli
A questa a questa per questo argomento Infratel anche lo dico con orgoglio si è fatto promotore di un emendamento da per cercare di posticipare la fine dei contratti a termine del PM Herrera e per i ragazzi tre quelli che abbiamo assunto al trenta giugno del due mila due al due mila ventisei
Per adesso abbiamo proposto il trenta giugno due mila da di giugno a dicembre perché non abbiamo visibilità però speriamo dato che alcuni contratti come sa bene il dottor Borrelli
Stanno portando avanti noi abbiamo bisogno di lavorare sulla rendicontazione che non finirà sicuramente nel due mila ventisei ma di potere portare avanti questi contratti fino al due mila ventotto e anche due mila ventinove
Il ruolo consolidato di linfa delle questa anche un fatto molto importante
Col Piano bolide a che piano Bolt partito nel due mila e sedici due mila diciassette io non c'ero non ricordo ingegner Cudia quando partono e quando perché il piano pur premesse disciplinarmente l'abbiamo terminato purtroppo ci sono stati lungaggini dovute anche al problema cui sapete della ma di quello che abbiamo avuto tutti quanti nel d'nel due mila e venti insomma il Cossiga aumenti materie prime problematiche però finalmente adesso l'abbiamo terminato ormai siamo siamo alla al controllo dei cantieri la valutazione finale perciò abbiamo collegato sei milioni di unità Bormida in fibra ottica sei mila comuni oltre ventisette mila di scuole connesse quest'estate il piano Burke ormai ribadisco l'abbiamo completato
Gli interventi diviene Herrera che sono stati importantissimi come ricordavo prima
Novemila aree come voi vedete inutile che qui adesso le leggo le potete vedere l'abbiamo collegato due milioni e mezzo di CDC sette mila seicento scuole oltre a quelle che hanno fatto otto mila seicento strutture sanitarie tutte le isole minori
Perché è stato veramente importante come ricordava il presidente
E poi c'è il il la come posso dire questo e poi ci di basso cioè il futuro secondo me di Infratel
Le cose che stiamo portando avanti come avevamo visto anche nella slide e di ricavi stiamo portando avanti dei progetti importantissimi con le regioni oggi le regioni e le le pubbliche amministrazioni
Non lo centrali ma locali come sa bene il senatore Livi se diventa divento i nostri progetti e lo ringrazio veramente qui rappresenta la prima regione che ha creduto in lui
E abbiamo fermato la Rete dove coglie abbia collegheremo trecento tutti i trecentocinque comuni dell'Abruzzo
Questi comuni saranno collegati ai due data center dell'Abruzzo che poi parleranno con i data center delle regioni vicine queste importantissimo signori perché questo vuol dire condividere con i Italia con tutte perché l'Italia sono come voi sapete vero queste questi palazzi sono meravigliosi siamo qui il governo centrale ma l'Italia sono i comuni piccoli centri dobbiamo è lì che dobbiamo intervenire per far funzionare realmente
La la la digitalizzazione senza infrastrutture non funziona
Perciò siamo portando avanti questo progetto di reti regionali in tutta Italia siamo un parlando stiamo andando avanti col Piemonte stiamo andando col Friuli-Venezia Giulia addirittura l'altro giorno ci hanno chiamato per aiutarli
Dal punto di vista delle delle delle come delle commissioni sul cinque bis sulle cinque giri nelle aree montane
E stiamo andando avanti con la Basilicata stiamo andando avanti con tutte le regioni con i progetti di reti regionali perché oggi è importantissimo
La gestione delle infrastrutture di reti che vengono a a servizio dei cittadini attraverso connessioni per tutte le regioni i Comuni e le Regioni e le Marche sono i comuni a dove siamo abbiamo fatto questa Rete per il discorso dei crateri
Il catasto by fra sull'etere nelle infrastrutture tecnologiche il sintesi questa è un po'il fiore all'occhiello anche nostro
Il sì infine grazie a Linda Lee agli investimenti delle del Mimì te del Dipartimento della trasformazione digitale oggi come oggi il Sympathy è un qualcosa di unico e straordinario dunque Lalo
Presento il Sinn fitte rimangono senza parole eh l'unico catasto delle reti Sora solo il sottosuolo che esiste ma crede di mia un unico ma anche a livello mondiale sono stato degli Stati Uniti ha Farhat sugli investimenti per conto del milite
Dista diviso rimasti veramente a bocca aperta
Abbiamo tutte le reti le reti di acque a questo orca quel bianche reti di infrastrutture digitali ovviamente ma abbiamo anche reti elettriche adesso avremo i cavi sottomarini stiamo facendo uno sforzo importantissimo per la digitazione
Attrezzata verso anche sistemi di intelligenza artificiale per lender o anche più approcci boh per essere più come lo sa essere al condiviso da tutti è utilizzato da tutti l'altro giorno abbiamo ospitato il Presidente di assi mobiliare perché per loro è importantissimo per fare gli investimenti futuri
Immaginate solamente per poter aprire un data center un qualcosa uno uno anche uno sviluppo industriale importante oggi sappiamo individuare addirittura i punti dove sono le energie quanto energie si consuma è fondamentale
Questo significhi è molto importante in più ci ha aiutato anche in quello che io penso che sia il futuro
Anche una parte di della di Infratel per per esempio per il piano Mattei
Abbiamo ospitato una delegazione del Kenya e con il quale partito una bozza di accordo noi per statuto possiamo operare solamente in Italia
Però possiamo for fornire ovviamente educare fare formazione a questi signori per cioè il primo Mou che firmeremo ovviamente il limite ci ha dato l'ok
Per con con il Kenya è per formare cui i loro dirigenti le loro persone però poi pensiamo e speriamo di proporre alla nostra capogruppo al Minniti di cambiare lo statuto perché Infratel e una risorsa fondamentale per l'Italia ve lo dico veramente con grazia espressi internazionale soprattutto per il piano Mattei possiamo essere gli attori
Principali per quello che parte per la digitalizzazione in questi Paesi come voi sapete piano Mattei prevede oltre che infrastrutture fisiche anche le infrastrutture digitali
Il posizionamento iniziale come vedete appunto il soggetto attuatore della strategia nazionale la banda oltre vaga per conto del ministero dell'impresa del Mahdi nitidi e poi per il Dipartimento per trasformazione digitale soggetto attuatore degli investimenti per la razza suoni digitali clienti beneficiari
Il posizionamento che abbiamo consolidato e attraverso la gestione interventi Boulez PNR R. e i progetti strategici finanziaria il dipartimento che la trasformerà in i clienti come voi vedete sono
Il
Consolidamento e loro strategie società pubblica riferimento in ambito TLC come dicevo prima per le attività sia delle Funzione pubblica locale e centrale
Abbiamo ampliato il nostro progressivamente siamo ampliando come ho o come iniziata di prima il nostro parco clienti fondamentale e se a servizio sempre delle regioni
Dei comuni e abbiamo firmato un accordo con il naso in molto importante dove veramente stiamo facendo un po'tutto dalla progettazione alla console idealmente al controllo cantieri per i territori
E questo è fondamentale anche in occasione di per esempio di calamità siamo per fare per prevenire tutte queste problematiche voi sapete che oggi la l'ariete la rete di telecomunicazioni i cavi di fibra possono far qualcosa parlano anche addirittura possono se avere sensibilità possiamo in inserire tantissimi
Strumenti di controllo grazie a queste reti
Grazie al contributo pubblico questo è un grande successo per l'Italia ha portato da Infratel abbiamo rapportabile siamo arrivati ormai over la la linea come voi vedete qui settanta punto sette ma è un dato del ventiquattro agì come già prevede per il venticinque raggiungimento dell'Italia a raggiunge una copertura quasi dell'ottanta per cento perciò siamo veramente sopra la media europea e questo è un rito è un come uno sforzo a te
Di tutti noi ma soprattutto degli ultimi interventi che abbiamo fatto grazie
A all'all'apporto e al lavoro comune costante comuni del dipartimento della Funzione digitale addirittura adesso ska abbiamo condiviso anche gli uffici non perciò siamo veramente contenti questi lavori
Che abbiamo fatto insieme la prospettiva e la crescita
Un'altra un'altro Fund montata che a me ha insegnato Olivetti che i manager devono gestire gestire bene con consacrò soprattutto queste aziende consenso dello Stato con capacità gestionale dare buoni risultati gestire le persone cercare anche di condividere io sono molto orgoglioso di gestire questa azienda un'azienda giovane dinamica preparata professionale ma soprattutto Condivi siamo l'agenda dove si condividono dei Progetti
Io sono abituato a gestire l'azienda sempre insieme si condividono le idee e le s'
Storie e anche le decisioni
La la crescita e lo sviluppo a lungo termine del del delle degli infra delle barone garantiti lungo aperte il Periodo perciò gestire soprattutto come posso dire quello che stiamo facendo che siamo bresciane che stiamo sviluppando le reti di infrastrutturali oggi sono alla base di tutto lo sviluppo socio economico di una nazione
Grazie alle reti si possono come diceva il presidente oggi come oggi possiamo far tutto
Non perché ne pensiamo sempre solamente al telefonino alla o alla o a lavorare al web e no oggi oggi l'ariete infrastrutturale permette anche la sopravvivenza pensate piccoli centri pensate alla sanità
Pensate a tutto quello quello che possiamo fare con la telemedicina quello che diceva prima il presidente è stato grazie a Milano Cortina gli investimenti del del dipartimento abbiamo creato la prima la prima la bolla cinque C privata per la telemedicina che ha portato risultati fantastici bene queste esperienze possono essere assolutamente condivise con tutto il territorio nazionale ed è questa la nostra missione la nostra missione sarà sviluppare reti per le regioni
Tele Perelli e per le pubbliche amministrazioni centrali perì come abbiamo fatto col Masi e con l'imminente per gli altri ministeri per cercare di dare sempre di più un benessere ai cittadini e soprattutto anche le imprese per poter sviluppare
Abilitatore soprattutto della collettività come dicevamo prima elementi distintivi come ready terrestre mobili ready sottomarine
Sono la programmazione e la coordinata con le paghe le pubbliche amministrazioni centrali locali l'attuazione rapida dei piani infrastrutturali uniformità standard tecnici e qualitativi controlliamo tutto ovviamente
E poi le competenze tecniche dissentire qualificata
I benefici sono sicurezza e qualità universale l'accesso monitoraggio continuo la perde la performance supporto tecnico e dopo cioè e trasparenza rispetto normativa sugli affidamenti queste quello che oggi Infratel può garantire in futuro per noi fondamentale
Questo è quello che noi ci aspettiamo a diventare una una una una società sempre che rappresenta di più il governo delle istituzioni per per le reti infrastrutturali
Che sono otto perché ride di veramente il futuro lo sappiamo le qui abbiamo tanti colleghi futura dell'Italia
Un dato fondamentale questa è l'ultima slide della crescita costante anche a valle dei piani il PNR era perché tanti mi chiedono quando sono stato a chiamato dal ministro Urso che purtroppo
Mi ha appena telefonato poco prima oggi non poteva era previsto il suo intervento non può venire sì chiedo chiedo scusa a tutti ma uno come voi sapete abbiamo il problema delle Brizzi della benzina delle accise insomma è molto concentrato su questo su questo fatto e ha lasciato un messaggio che dopo leggeremo
Però la cosa fondamentale che noi siamo cresciuti vedete grigio scuro è il PNR re tutti mi dicevano cose qui un'azienda che ha dei limiti perché era finito il PNR resta
Cosa farà
Come vedete noi in questi tre anni abbiamo costruito un'azienda per il futuro il pene Herrera e finisce nel due mila e ventotto può essere che avrà anche uno strascico come sa bene il dottor Borrelli fino al due mila ventinove però finisce noi invece siamo crescendo con i piani
Che abbiamo sviluppato in questi anni con tutti i processi e lo sviluppo che abbiamo dato in questi anni sono liberamente lasciati mi ero scritto delle cose a cui tengo veramente dire
Come avete capito non parliamo solo di reti stiamo parlando dell'ossatura invisibile il Paese i freni Italia pone e si pone al servizio del Paese
Come società in house delle pubbliche amministrazioni centrali e locali per la gestione e lo sviluppo e la manutenzione delle reti di telecomunicazione oggi più che mai queste infrastrutture non sono solo tecnologia sono asset strategici nazionali fondamentali per garantire sovranità digitale sicurezza contesa inclusività
I fratelli Italia dimostrati in questi anni di essere all'altezza di questa sfida dunque siamo andati abbiamo girato tutte le Regioni aveva incontrato tutte le regioni abbiamo incontrato centinaia di comuni centinaia di amministratori locali abbiamo veramente fatto insieme al tal dipartimento ad assessore digitali di frode incontra regioni sono andato e dovunque oggi sappiamo effettivamente cosa necessità l'Italia
E in questi anni siamo al abbiamo dimostrato di essere alla alla all'altezza di questa sfida
Come dicevo dovunque siamo andati Regioni Comuni ministeri abbiamo tenuto attestati di stima e apprezzamento infra della credibilità autorizza tecnico-professionali ampiamente riconosciuta e tutto questo grazie a questi qui ci sono tantissimi
Miei collaboratori e colleghi a cui veramente rivolgo un applauso siete veramente lei l'Italia che funziona
Ringrazio o l'amministratore delegato di per del Infratel Italia come detto il il ministro Urso non non riesce a partecipare Cerqua Federico ai perché è capo di gabinetto al Ministero delle imprese
E del made in Italy ma il ministro ha ha inviato un messaggio che che vi leggo
Signore e signori autorità rappresentanti delle istituzioni gentili ospiti e per me è un onore intervenire oggi in occasione della presentazione della relazione due mila ventisei scusandomi di non essere con voi a causa di un sopraggiunto impegno istituzionale
Oggi Infratel ci consegna un dato politico chiaro Italia sta costruendo con determinazione la propria sovranità digitale
Negli ultimi anni abbiamo trasformato la banda ultra larga da privilegio urbano a interista infrastruttura democratica grazie alla collaborazione tra Mimì tè Infratel abbiamo ridotto il digital device
E portato Fibe laddove il mercato non sarebbe mai arrivato oggi oltre cinque mila novecento comuni sono raggiunti da una connessione in fibra ottica e più di cinque mila dispongono di infrastrutture modalità Wireless
Non solo numeri sono territori che tornano competitivi famiglie che accedono a servizi essenziali imprese che possono crescere
Il nostro impegno ha dunque contribuito al miglioramento dell'indice Desirée all'allineamento dell'Italia agli Obiettivi del decennio digitale europeo grazie alla copertura in fibra che è salita dal cinquantanove al settanta per cento
è la prova che quando lo Stato guida il Paese accelera
La Rete è dunque la nuova infrastruttura nazionale indispensabile quanto l'energia e trasporti e noi abbiamo scelto di costruirla con visione con responsabilità e con un obiettivo preciso Morri rincorre il futuro ma guidarlo insieme a voi Grazia Infratel grazie alle regioni grazie a tutti coloro che ogni giorno lavorano per un Paese più moderna più giusto buon lavoro
Spazio ma
Se volete accomodarmi sì nel frattempo fare possiamo far accomodare l'onorevole Alberto volume Eroli il senatore Quintino Guido Quintino richiesto per favore
Ma leggi ok lo aspettiamo un secondo e sottosegretario benvenuto buongiorno allora in che in qualche modo abbiamo un quadro d'insieme su quello che
L'opera e gli interventi effettuati nel corso di questi anni e le chiedo questo cioè che tipo di ruolo possono avere nei prossimi anni le infrastrutture digitali anche alla luce abbiamo visto di un della capacità di pianificare e proseguire con gli interventi
Malgrado per esempio l'esaurirsi del Pnr R. che è un tema che in qualche modo opera preoccupa agli osservatori e commentatori alla luce del fatto che comunque giugno prossimo nei mesi successivi comunque si interromperà
Questo piano che è stato un importante accordo fortemente contribuito allo sviluppo
Dell'economia del Paese venne negli ultimi due anni e mezzo prego
Grazie innanzitutto grazie grazie a tutti voi mi complimento per i risultati grazie presidente grazie allo stato legato grazie al CDA e grazie a tutti voi
Allora beh in questa relazione io leggo anche grazie agli spunti che sono
Mi sono giunti dalle dagli interventi dei governi mente
Una realtà che deve essere presa non come un singolo spicchio ma vista come la costruzione di un vero e proprio Mosaico
Cioè l'infrastrutturazione digitale fondamentale per chiaramente creare questo upgrade necessario innanzitutto per rendere l'Italia un paese moderna e al passo con
Agli altri interlocutori internazionali ma dobbiamo stare molto attenti a ragionare del Mosaico che dobbiamo creare
Perché se infrastruttura digitale è fondamentale evidentemente tanto quanto sono fondamentali solidi investimenti che sono stati realizzati pensiamo al tema del cinque g da pubblico e privato
Pensiamo al tema del cinque giri pensiamo al tema delle il computing delle infrastrutture legate chiaramente alla gestione dei dati beh ognuno di questi di queste grandi infrastrutture sono tasselli di un mosaico
Se manca un'infrastruttura osseo una infrastruttura e sopra dotata rispetto alle altre rischia di creare un una impossibilità di formazioni questo Mosaico ed è il Mosaico che ci permette di permette a tutti noi di creare quel forte abilitatore che permetteva a sua volta di allargare e quindi di diventare un volano sia per la pubblica amministrazione sia per l'impresa e per le famiglie
Ora dunque il focus dev'essere un focus perché di riguardare in senso veramente olistico alle nuove tecnologie diciamo nuove tecnologie semplicemente perché molto spesso mi stiamo le stiamo approcciando per la prima volta molte molti di noi le le generazioni magari un po'più anche ne stiamo approcciando per la prima volta ma i nativi digitali sanno perfettamente di cosa stiamo parlando senza alcun tipo di problema perché sono nuove tecnologie semplicemente perché non lo affrontiamo per la prima volta
Ma sappiamo che in giro per il mondo
Molte di queste tecnologie sono assolutamente oltre che avanzate applicate
è inutile che io stia ricordare
La mobilità addirittura che è arrivata a livelli di autonomia totale
Fino a quello che vediamo purtroppo e lo tocchiamo anche per quanto riguarda il fronti i i fronti di guerra che chiaramente sono un tema in tema di tecnologia
In tema di sicurezza nazionale e qua dobbiamo toccare sempre sul fronte olistico una degli argomenti che a trecentosessanta gradi dobbiamo affrontare per forza
Il tema della sicurezza digitale che deve essere certificata non solo tre famiglie è chiaro che a tutti noi darebbe fastidio di essere osservati attraverso il la Smart TV che abbiamo di fronte in salotto o ancora avremo letto tutti delle notizie addirittura di quegli aggeggi che puniscono per casa e abbiamo scoperto possono essere dei delocalizza tori GPS e quant'altro addirittura degli ascoltatori
Chiaramente non voluti
E dobbiamo però parlare
Sia della sicurezza digitale sul fronte della difesa e della pubblica sicurezza sia della difesa il digitale degli interessi italiani per quanto riguarda le nostre imprese ora faccio una provocazione mi permetterà
Voi pensate se
La Piaggio negli anni cinquanta sessanta
Alla Piaggio fosse stata letteralmente scippata diga della Vespa del latte però avremmo avuto
Alcuni degli strumenti più importanti dello sviluppo economico e che tutti quanti abbiamo conosciuto ora ce le ricordiamo come qualcosa di un po'lontano nel passato e vediamo qualche Vespa ancora diciamo ma che bella
Ma allora furono degli veramente degli abilità attori
Che permisero un volano
Piccolo grande ma lo fecero
E ribadisco questa è una provocazione ma quante aziende oggi
Hanno le capacità e le disponibilità di tutelare e difendere i loro interessi ma che sottolineo sono interessi generali cioè se l'azienda bianchi S.r.l. sta realizzando una a una nuova idea che Possessed sul fronte dei tesa anche sul possesso sul fronte dell'ingegneria
Quante nostre aziende a parte magari le grandi aziende anche se sappiamo che anche loro a volte purtroppo hanno delle crisi insicurezza dal punto di vista digitale quanti sono pronte a difendere quello tutte tutte le iniziative sulle quali stanno lavorando
Questo mi permetterete un tema che è un tema molto solido importante che chiaramente dobbiamo valutare quindi gli investimenti pubblici dicevamo sono stati uno degli argomenti uno dei temi che ha creato che sta creando un volano
Questo volano deve fare il paio anche ad alcuni altri argomenti che altrimenti rischiano di diciamo non ha vere giro raggiungere il gol che noi desideriamo tutti
Ora è evidente che se facciamo grandissimi investimenti sull'infrastrutturazione e mettiamo a disposizione
Della pubblica amministrazione per esempio questo è un caso e il caso visto che stiamo parlando di pubblica amministrazione
Delle vere e proprie Ferrari
Ma poi non c'è un'adeguata formazione di chi queste Ferrari dovrà utilizzare beh è evidente che si crea un capo che noi dobbiamo per forza recuperare e quindi a fronte di questo è evidente che gli importanti investimenti doverosi investimenti per recuperare quei cappellini dice Desy anzi complimenti per i risultati raggiunti anche su quello
Sono assolutamente evidenti
Ma ribadisco ora bisogna fermarsi un secondo continuando degli investimenti ma ragionando su che cosa bisogna fare magari anche con contributi evidentemente con contributi del governo dell'Europa per raggiungere e e coprire un gatto che è oggettivo
Sarà capitato a tutti di andare in un comune e magari trovare qualche dipendente comunale diciamo con qualche difficoltà nell'approccio se non attuato a programmi Basic
Sul sul computer
Dunque abbiamo parlato di
Visione olistica dei
A fronte delle della digitalizzazione a trecentosessanta gradi della infrastrutturazione della formazione della sicurezza e stiamo toccando solo alcuni dei punti fondamentali di questo di questo argomento come facciamo ora a essere coerenti con quello che è necessario fare per aumentare io mi occupo di programmazione economica mio speech chiaramente questi solidi importantissimi investimenti pubblici possono realmente portare a ad essere un vero abilitatore per quanto riguarda le le famiglie le imprese le società di aziende beh anche qui dobbiamo fare un attimo il punto
Ora
è fondamentale raggiungere tutto il Paese milioni di civici raggiunti
Ora però dobbiamo fare quella più grade che non è solo compito dello Stato del governo del Parlamento attraverso le norme ma è anche compito diciamo dei rappresentanti e degli interlocutori che abbiamo sul fronte sia industriale
Che commerciale
Ora facevo l'esempio di quante aziende possono e sono in grado di difendersi da possibili attacchi o comunque diciamo osservazioni malevole
Ecco quante aziende oggi sono veramente pronte a utilizzare una infrastrutturazione quel mosaico a cui facevo riferimento
Ora
Il signor Rossi che alza la serranda alle otto del mattino la tira giù alle otto di sera
Può anche essere diciamo una persona fortemente vocata alla alle nuove tecnologie alla digitalizzazione all'approccio rispetto agli strumenti che il mercato ci sta di vista mettendo a disposizione però qui ognuno deve fare la sua parte oggettivamente complicato che il signor Bianchi alla sera si metta lì sì sì pure si studi come può applicare cinque g come può applicare il cloud come può applicare tutte le tecnologie che dicevo il mercato gli mette a disposizione per implementare il suo fatturato magari farlo lavorare un pochino di meno ora o magari avere qualche collaboratore in più
Beh anche qui noi dobbiamo condividere il nostro lavoro il lavoro di tutti con chi
Rappresenta aziende società commercio
Per fare in modo che loro siano i protagonisti di una visione che possa al implementare la formazione anche di chi magari ben vorrebbe
Fare alcune cose fare alcuni passi ma purtroppo non è in grado di farlo né perché mancano i tempi come dicevo nel mio esempio semplice nei magari mancano l'economia e le finanze né mancano probabilmente ed è possibile anche le competenze
Dunque questo e l'abilità attore che noi dobbiamo aggiungere cioè noi dobbiamo fare in modo che veramente ci si renda conto di quante possibilità in più la digitalizzazione offre alle nostre imprese imprese che sono il negozio qua di fianco e la in per la più piccola e media impresa
Coloro i quali non hanno la possibilità di avere diciamo l'ufficio tecnologico la iscritti nella nella propria nel nell'ENI propri i propri capannoni quindi per questa ragione ti ringrazio per aver citato le olimpiadi invernali venti in tisane perché sono state una occasioni eccezionale
Di lavoro perché per chi le ha costruite di collaborazione con Infratel per i risultati ottenuti io vero testimoniò noi siamo stati protagonisti di una corsa veramente che poi insomma risultata evidente a tutti nel nel nel Periodo
Olimpico ma che vi assicuro è durata parecchio tempo e che grazie
Alla gli solidi investimenti pubblici permetterà proprio perché c'è una piena condivisione con il privato di questo il passo avanti che dobbiamo fare
Perché rare quel volano che permetterà a tutti di avere i sani giusti i benefici che una digitalizzazione efficace con quel po'Mosaico
A cui facevo riferimento potrà veramente creare un upgrade sia per le nostre famiglie
Che per le nostre imprese che sul fronte la sicurezza come ho accennato io ringrazio per questa opportunità di condivisione chiaramente il dipartimento per la programmazione economica a vostra disposizione buon lavoro
Grazie grazie sottosegretario Morelli inviterei a leggio il l'onorevole Alberto così però alle che presidente la commissione Attività produttive della Camera e notoriamente ha una forte sensibilità per diciamo interventi norme di di natura fiscale ma da sempre è anche molto attento a quello che succede sui territori
E questa una correlazione in qualche modo con quello che è l'attività di Infratel perché come abbiamo visto ha contribuito a sta contribuendo alle all'innerva Tura del del del del Paese nelle aree cosiddette a fallimento di mercato
E quindi questo è o oggettivamente un un tema di riflessione perché arriva dove ci sono ci sono dei tessuti economici che tipicamente non sarebbero stati raggiunti
Altrimenti prego
Grazie allora io come diceva giustamente il Andrea Ducci giornalista del Corriere o tre ruoli uno che il mio lavoro faccio il tecnico sono commercialista e poi ho l'onore di presiedere la commissione Attività produttive che che possono anche o un altro onore di quello di fare il sindaco e quindi poi di vedere tradotto tema delle infrastrutture in pratica allora come commercialista posso dire avendo visti i numeri di Infratel e voglio fare i complimenti sia presidente amministratore delegato ai consiglieri a tutti i dipendenti
A tempo indeterminato che a tempo determinato perché i numeri sono assolutamente ragguardevoli
In un periodo non facile perché dover intervenire su un paese creando delle infrastrutture non è assolutamente semplice avendo un tempo limitato su cui intervenire quindi davvero da tecnico faccio i complimenti per i risultati di bilancio
Da presidente la commissione Attività produttive è qui non posso che attestare che quello che ha detto ora molto bene il sottosegretario Morelli l'abbiamo visto in nel nostro lavoro di attività produttive mi ha fatto un'indagine conoscitiva sulla digitalizzazione sulla l'intelligenza artificiale sulle infrastrutture del nostro Paese e abbiamo potuto verificare pregi e difetti
Abbiamo potuto verificare che stiamo vivendo una situazione di grande trasformazione
Del paese dove la connettività e quindi le infrastrutture
Determinano anche l'esercizio di diritti del cittadino la sicurezza del sistema paese cioè la connettività e la digitalizzazione del Paese a che fare con la vita anche di tutti i giorni di impresa e quindi la competitività dell'impresa in e l'esercizio
Di diritti che noi spesso diamo per scontati ma che scontati spesso non lo sono al cittadino
E qui c'è il terzo versante anzi prima faccio una
Voglio fornire alcuni dati
Sempre noi evidenziamo e l'abbiamo visto adesso col tema darsi col tema
Diciamo della crisi ci o politica che stiamo vivendo noi abbiamo una grandissima fortuna che sono le il sistema delle piccole e medie imprese
Delle eccellenze del made in Italy
Queste eccellenze del made in Italy sono però in questo momento
Solo per il sedici per cento in qualche modo hanno affrontato il tema della forte digitalizzazione dell'intelligenza artificiale e quindi della competitività Maggiore che da l'utilizzo dei nuovi strumenti che peraltro tanto nuovi non sono
Sul sistema delle imprese il sessantun per cento delle grandi aziende utilizza sistemi di intelligenza artificiale che danno maggior valore e maggiore resilienza
Nella competitività con i mercati esteri di cui di in qualche modo in questo momento abbiamo un grande bisogno quindi in questa indagine conoscitiva della presidenza Commissione attività produttive abbiamo visto pareggi e difetti di e e quindi dove la politica
E le infrastrutture devono andare per aiutare le nostre eccellenze perché alla fine ricordiamoci che il prodotto interno lordo e la crescita economica di questo Paese lo fanno le aziende lo fanno le piccole e medie imprese le grandi aziende le aziende pubbliche è ma senza in qualche modo l'aiuto della politica queste aziende la crescita economica rimane come negli ultimi trent'anni purtroppo abbastanza asfittica e inferiore alla media europea invece lui dobbiamo utilizzare questo momento di grande cambiamento e di infrastrutture digitali per riuscire
A far crescere questo Paese più della media europea
Terza funzione quella del sindaco e io ho visto poi come diciamo buona parte dei comuni italiani cosa si è tradotto questa connettività
Della delle infrastrutture questa in pratica e quanto sia importante per
Lei nostra realtà il tema della mappatura delle infrastrutture è molto importante
Perché perché nel futuro comuni province faranno tanti lavori infrastrutturali e sapere dove sono i sotto servizi
E qualcosa di veramente concreto per poi dare dei servizi spendere meno ottimizzare la spesa e quindi anche di questo io ringrazio Infratel per il lavoro che ha fatto e che sta facendo e che spero farà indipendentemente dalla piano nazionale di ripresa resilienza che come sappiamo a comunque un termine ultima cosa non dimentichiamoci
Che e questo torno all'indagine conoscitiva che abbiamo fatto sull'intelligenza artificiale come Commissione attività produttive
Che solo il quarantasei per cento degli italiani hanno una minima dimestichezza con digitale con il computer e questo ci deve far riflettere noi dall'amministratore locale dall'ultimo consigliere io qui ho iniziato così
A al sindaco al presidente di regione a e al politico che il tema della digitalizzazione del Paese delle infrastrutture ma anche dell'uso di quelle infrastrutture
A un rischio
Che non è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale al posto dell'intelligenza umana ma il fatto che si possono creare delle situazioni soprattutto nel realtà meno centrali di esclusione sociale e questo noi tutti
Che abbiamo come Focus quello di essere al servizio del cittadino non Dior diamo dimenticarci qualche cittadino io
Va un po'in controtendenza rispetto a quello di cui stiamo parlando ho chiesto a i miei oltre cento dipendenti comunali
Di
Poter far fare le pratiche anche in modo tradizionale
Ho dotato ogni ufficio di un computer per il cittadino in modo che il dipendente comunale si sieda accanto al cittadino e aiuti a fare quelle pratiche se non riesce a farle le faccia con i vecchi criteri fino a quando
Non sarà scomparsa questa percentuale per cui circa il cinquanta per cento degli italiani sono a rischio di esclusione sociale
Per la innovazione tecnologica che è una grandissima cosa ma che deve aiutare tutti ed essere al servizio di tutti grazie complimenti ancora
Grazie grazie onorevole Fumaroli grazie per il suo intervento e chiedo nuovamente un aiuto alla regia per il collegamento con il senatore Maurizio Gasparri che il presidente del gruppo di Forza Italia al Senato grazie
Un saluto e info sono molto legato avvenuta società che forse non tutti sanno
L'utilizzo delle comunicazioni
Tra il fondatore
Di questa sua città insieme al ministro Stanca allora viceministro telefono intelligente lo scopo parliamo di diventa di fare quello di favorire diffusione della banda larga nelle zone dove la tecnologia era meno oggi sono tante opzioni tante offre il debba riflettere su se stessa forse cercare una sua autonomia soppressivi
Anche di una collocazione appunto autonoma indipendente l'importante è che i propri Sacred Heart Hospital progettuale per questa diffusione la banda larga si sono sovrapposti da molti troppi Progetto la società telefonica principale oggi guida la sua rete affidata a una realtà esterna contro l'America sommati altri progetti permettere la rete abbiamo forse dei luoghi troppo severi ed altri più pescano ancora con un servizio Scars il varo del dialogo con i territori con le regioni con retribuzioni corrette crescere e proiettarsi naturalmente spero che il Governo postalizzare questo progetto siamo aperti a tutte il Parlamento quindi il mio saluto formale sono altrove
Storari imminenti ma ovviamente avendo dato intanto ad invadere nei confronti di tutti è maggiorenne possa camminare con maggiore autonomia maggiore rapidità velocità e tecnologia fatta il passaggio sulla Rete ai giganti della non è possibile che il bello stile Superman ed altri
Condannato Homburg adesso non paghi nulla basta alla dittatura dei giganti tradirli siamo strumenti di modernità ma paghino le tasse che non pagano e padroncini delle leggi che non fa
Grazie
Mi sembra che alla ospizio del del del senatore Gasparri sia largamente condiviso qua in in sala e e non solo vi inviterei a questo punto a leggio il senatore Guido Quintino di risparmi favore che membro della Commissione bilancio del Senato
Buongiorno buongiorno a voi grazie per l'invito presidente amministratore delegato sottosegretario ma saluto anche evidentemente tanti amici
Che vedo in sala che hanno partecipato e che partecipano a questa bellissima avventura perché la relazione annuale
Sempre un momento importante un momento di bilancio quando si tirano un po'tra appartenente capogruppo in commissione Bilancio mi viene spontaneo parlare in questi termini si tira la linea per capire cosa si è fatto nell'anno passato ma certamente è un punto di check di controllo e anche
Di disegno di prospettive
E
L'amico Pietro prima mi ha citato e mi ha ringraziato come componente e eccome
Colui che in Abruzzo ha creduto per primo nella vostra realtà caro assessore la vita passata assessore regionale tra le diciotto deleghe
C'era anche quella dell'informatica e l'avventura di interloquire con con Infratel è stato un'avventura assolutamente positiva con un riscontro eccezionalmente positivo quindi sono qui per in qualche volta essere le lodi di un confronto vano per piaggeria per quello che sta diventando in fratello nella nostra realtà soprattutto oggi che non con me evidentemente avendo comincia del percorso ed essendo poi finito in termini professionali in parlamento ci sono altri ci sono
Altri Soggetti un altro assessore che ha firmato la convenzione il contratto con voi ma la soddisfazione grandissima proprio perché se io oggi in Parlamento rappresenta evidentemente non soltanto l'Abruzzo ci mancherebbe il mio collegio elettorale ma la testimonianza dell'Abruzzo può essere dirimente proprio per quello che ho ascoltato sia in termini di relazioni politiche ma sia e il termine di relazione economico-finanziarie di produttività e di prospettive anche il sottosegretario è stato molto efficaci nel disegnare alcuni degli aspetti che saranno priorità del governo nazionale e mi auguro guardando sottosegretario e guardando evidentemente
Io invece mente la struttura apicale di infra delle che ci sia sempre maggior forza a una realtà che funziona e lo dico perché io credo in questa realtà
Perché solo un testimonial di quello che è accaduto e soprattutto perché anche nella mia attività quotidiana in Parlamento io degli obiettivi se uno degli obiettivi perché non si può
Sapere tutto conoscere tutto e applicarsi su tutta la materia se c'è un
Ambito su cui mi sono sempre legato oltre al bilancio avendo fatto l'assessore raggio al bilancio è quello della sanità essendo metto
Ed essendo meglio avendo vissuto tutte le realtà dal Comune alla Provincia alla Regione fino oggi al Parlamento il quadro che credo con poca modestia di poter riportare un quadro completo
Che ci dice che una realtà come quella di Infratel può essere non soltanto un soggetto attuatore di quello che il governo vuole mettere a terra ma quasi a dire una visitatore di servizi
E di diritti
Un'abilità torre di diritti perché perché io vengo da una regione che ha una piccola regione ci mancherebbe altro ma proprio per questo può essere un modello può essere un modello perché ha una realtà dinamica quella costiera diceva il presidente prima le infrastrutture non sono soltanto i porti glielo porti le infrastrutture ferroviarie gli interporti e questo nella mia regione è ben presente nella parte costiera poi c'è un'altra parte
Che è rappresentativa di un ambito nazionale molto
Inflazionata abusato intanto i discorsi anche nell'ambito Anci nazionale il presidente La Repubblica riparlato di arredi interni marginali montani
Si parla di zone a fallimento di mercato e bene c'è una realtà che va assolutamente rappresentata la copertura dei trecentocinque comuni
Che oggi mira ad arrivare al civico al singolo civico eh oggi un obiettivo alla nostra portata ed è anche questo un tipo di
Diritto che noi portiamo sul territorio
Perché quando tocco con mano che non ci sono più i medici di medicina generale nelle nostre aree interne quando alla toccare con mano che andiamo alla trasformazione del DM settanta quello
Il vecchio Lorenzi Enna con tutto il rispetto per l'amica Beatrice e la trasformazione del DM settantasette tanto per capirci gli ospedali dei casi in comunità l'integrazione socio sanitaria sul territorio fra ospedale e territorio e balletto questo funziona se c'è il la di la digitalizzazione la connessione la connettività e la capacità evidentemente di poter regalare e portare i diritti e quindi servizi sui territori
Le battaglie che facciamo contro lo spopolamento delle aree montane marginali
Interni per definizione non le vinciamo con le infrastrutture quelle che tocchi a me che sognano e che abbiamo capito non con una ferrovia o con un'autostrada non c'è più spazio non c'è più tempo e non c'è più molto spesso neanche la capacità oggi
Per tanti motivi di mettere a terra questo tipo di infrastrutture oggi la di
La differenza e il
La rivoluzione anche in questi Peter ve la facciamo con il digitale la vera infrastruttura che può far la differenza interni di formazione in termini di lavoro e di opportunità di lavoro in termini di servizi sui Comuni lo diceva prima il collega parlamentare anche sindaco quanto possano essere importanti questo tipo di infrastrutture per portare servizi all'interno dei comuni e poi nell'ambito della sanità
Le sperimentazioni che oggi sono state fatte in maniera ancora più performante sulle Olimpiadi bensì una realtà da tempo
La telemedicina come telesorveglianza come telemonitoraggio nel momento in cui abbiamo una realtà e guardiamo in faccia perché da epidemiologo meglio epidemiologo devo guardare la mia platea di riferimento a breve riferimento ci dà unitaria sempre più anziana e in particolar modo nelle aree interne gli ultrasessantacinquenni sono la maggioranza qual è la risposta che dobbiamo dare a questo tipo di popolazione
Qual è il tipo di servizio che oggi con la carenza di medici per per vari motivi differenze di programmazioni errori di programmazioni
Così come
Una bassa densità abitativa con la mancanza di servizi portò lo spopolamento e sempre meno giovani che quindi vanno verso le città medie o metropolitane quale l'unico argine che noi possiamo fornire questo tipo di realtà contro quello spopolamento e cui dobbiamo tutti tendere in termini di prospettiva la digitalizzazione della risposta di arrivare a dare servizi e quindi diritto il diritto a rimanere in quei territori quando
Ho messo su l'intergruppo questi strumenti che ci consentono a livello di Parlamento di mettere dentro destra sinistra centro tutti dentro un unico contesto intergruppo sulle aree interne e mi ha voluto
Fare inserire con forza il ministro Musumeci anche le piccole isole solo per dare risposta a questo tipo di richieste di di grida di allarme di dolore che arrivano dei territori
E tutte queste realtà anche nelle varie edizioni vari confronti ci parlano di digitalizzazione quale risposta alle tante domande o comunque la maggior parte di queste io presso degli appunti chiaramente prima di venire poi dal da quello che ho sentito come sempre accade come spesso accade quando abbiamo la possibilità di seguirci tutti interventi incontri diventano altre suggestioni
Ma la nostra realtà abruzzese è stata anche una realtà che ha subito due terremoti
ANCI Angelo Borrelli nella sua funzione oggi
Diverso rispetto a quello che
Avute in passato un testimone diretto quindi quella due mila nove due mila sedici e quindi chi l'avrebbe mai detto che un terremoto potesse diventare non soltanto una tragedia ma anche un'opportunità opportunità mai da un termine non utilizzabile vicino alla parola tragedia perché tragedia
E morte il terremoto è stato morte per anni non abbiamo potuto parlare in questi termini in realtà poi abbiamo costruito delle opportunità nel post sisma nella ricostruzione che non è soltanto ricostruzione degli edifici
La ricostruzione anche della socialità dell'economia delle prospettive e anche del tessuto sociale ebbene tanta parte anche in termini di sperimentazione con i sottoservizi e con
Tunnel intelligenti che abbiamo potuto provare a mettere a terra oggi vedono il digitale e quindi anche Infratel come soggetto attuatore come opportunità decisiva per la competitività per andare a creare coesione e a costruire coesione quei fondi per la questione perché di fondi poi ce ne sono tante non sono mai stati un problema i fondi
Anzi non lo sono più da tempo quando vado a vedere che
I fondi per la questione FSC FESR noi abbiamo costruito la nostra sperimentazione con il resto d'siamo stati i primi a inventarsi un Abruzzo chiaramente capite la faziosità e quanto sia legato io a questo tipo
Di prerogativa abruzzese me lo perdonerete ma è l'entusiasmo che mi porta a testimoniare la positività della mia esperienza che voglio riportare perché possa essere contagioso e dicevo
I fondi dell'Est ma della sua vegetazione le aree interne i fondi del Pnr R. i fondi del sisma sono stati tanti fondi che abbiamo avuto a disposizione ma poi se non ci sono
Progetti capacità di costruire progetti e soprattutto la capacità di chi poi mette a terra questi progetti che apre i cantieri realizza queste opere questi fondi per quanto performanti per quanto qualificanti per quanto chiaramente anche ingenti
Non sono chiaramente utili annulla ecco perché la la mia testimonianza il mio ringraziamento va a ai Infratel per quello che è stato costruito per l'opportunità e anche per il regalo che avete fatto a una realtà come quella Bruzzesi in particolar modo di una parte di quella realtà che oggi posso segnare
Di far rimanere giovani in quei contesti di dare servizi agli anziani di dare la possibilità alle amministrazioni di poter godere di quei servizi chiaramente con le certezze e le sicurezze che vanno
Mantenute e sorvegliate
No e siamo stati anche proprio perché sperimentatore di tutto come ASL dell'Aquila anche vittime di hackeraggio Lagrange importante sulle cartelle cliniche un dramma un dramma questo anche
Elemento di
Molto difficile da gestire un momento assenti a gestire ma come tale anche questo ci porta una riflessione sulla Segbers chiudere sulla capacità della della gestione dei dati dei dati ma ad oggi il flusso dei dati
E la qualità del flusso di dati
La
Certezza
Di quel diritto di cui dobbiamo andare a perseguire fino in fondo la capacità performante di uno Stato e di un Governo che vuole
Trattare tutti i cittadini alla stessa maniera per fatta tutti cittadinanze straniera dobbiamo rendere le aree interne meno interne per esempio dare diritti in termini di capacità
Organizzativa produttiva a tutta
Una regione a tutto un contesto a tutte le varie parti di uno Stato che hanno bisogno della connessione oggi sempre di più oggi sempre più determinante certamente andando e vado a chiudere a creare condizioni per eliminare la desertificazione demografica Dario porto i dall'impresa all'economia avevo visto prima alcune
Situazioni de per questo che oggi anche a livello normativo come parlamentari quello che avremo come capacità di dare forza
E anche capaci
E di crescita non so se magari anche in termini di maggiore autonomia ma chiesto lo lascio chiaramente a delle riflessioni perché le realtà che funziona devono avere capacità performante sui territori le regioni possono oggi e i cittadini con le rappresentazioni
Istituzionali in parte molti sindaci hanno la capacità di poter parlare con l'interlocutore che risponde e che può mettere a terra delle strategie e delle opere che possono fare la differenza certamente noi in questo tipo di relazione vediamo la prospettiva per la qualità
Dei servizi sul nostro territorio noi torniamo sui nostri territori dopo aver fatto i lavoro parlamentare consapevoli che c'è una possibilità anche per le armi in tempi anche per le aree marginali per tutti i cittadini per essere tutti più uguali almeno per quanto riguarda i servizi è uno Stato e un Governo che vogliono rivendere anche all'esterno la capacità di civiltà di di di di uguaglianza e perseguire questo tipo di obiettivi hanno il dovere chiaramente i dare forza a quelle che sono le nuove prospettive e le nuove scrive acquisiamo chiamati io credo che noi ci siamo il ringraziamento va tutta la realtà Infratel la capacità che avremmo come legislatori stabilisci non sarà quella che poi determinerà il vantaggio la civiltà di tutti i nostri territori grazie a tutti
Grazie grazie al senatore l'Iris mi permetto di fare il giornalista cronista per un secondo visto che parliamo di infrastrutture e qui sappiamo quanto sono nevralgiche per il Paese due fatti diciamo delle ultime ore
Uno all'annuncio di Tim Vodafone per una Venture per realizzare cinque mila torri nel cinque g una notizia di questa mattina quindi avrà degli affetti che poi vedremo nel corso dei prossimi mesi e l'altra notizia invece è riferita ai ieri sera cioè in sede di CIPE se il sottosegretario Morelli
A come dire ha partecipato al alla riunione che di fatto approva due miliardi di nuovi investimenti sulla rete di infrastruttura di Rfi cioè il contratto di programma tra il Ministero Rfi a riprova ancora una volta che di quanto siano nevralgiche strategiche le infrastrutture del Paese visto che oggi in qualche modo di richiamo
Ai lavori di di di della relazione annuale di Infratel la crucialità e la strategicità
Delle nostre reti a questo punto proseguirei quindi saluto il sottosegretario Morelli che che che ci che ci lascia e lo ringrazio ha presto di nuovo
E e inviterei invece a leggio Angelo Borrelli che il capo dipartimento per la trasformazione digitale
A questo punto io le sottopongo invece una una riflessione di altra natura poi lei naturalmente sarà libero di di proseguire con l'intervento però una cosa che mi interessa è e in fondo dell'esito degli interventi di Infratel da cui il dipartimento sovrintende poi danno luogo a un'infrastruttura reale fisica
Che destino a questa infrastruttura colpa c'è un tema di proprietà di gestione e quant'altro e soprattutto di proprietà che è un valore quell'assetto
Allora intanto voglio portare i saluti miei e quelli del Sottosegretario Butticé purtroppo per altri impegni non è potuto essere qui con un con voi
Vado alla sua domanda il i finanziamenti che sono stati erogati prevedono
La già la proprietà dell'infrastruttura il piano Italia vigilia sono dei contributi agli operatori per la realizzazione di interventi infrastrutturali così come è stato per la la bulla nelle aree a fallimento di mercato quindi c'è un tema di proprietà dell'infrastruttura ma se mi permettete di in tema di coordinamento dell'utilizzo dell'infrastruttura e qui voglio fare due tre passaggi fondamentali il primo è senza connettività non c'è digitalizzazione quindi non c'è progresso scientifico tecnologico e anche sociale
Questi interventi che sono stati citati
E qui sono stati finanziati dal Dipartimento alla trasformazione digitale ma anche dal Minniti per quanto riguardava il piano delle aree bianche con oltre cinque miliardi di euro il dipartimento a attuato questi interventi nell'ambito di una strategia nazionale della banda ultra larga che essi aggiorna costantemente e all'interno di questa strategia che il comitato interministeriale per la transizione digitale a approvato e chi aggiorna costantemente abbiamo inserito interventi per Milano Cortina o anche gli interventi per il beh cauling di oltre cinquecento comuni che non erano allacciati alla rete principale nell'ambito del piano Bulla
Per quanto riguarda gli interventi e le iniziative per sperimentare forme di connettività voglio anche ricordare le nuove frontiere della connettività il piano che stiamo sperimentando per la connettività satellitare e l'incrocio con i collegamenti in fibra nella Regione Lombardia
Un piano ovviamente anche già stiamo constatando sta portando i suoi frutti e che consentirà di arrivare nelle aree più remote del paese per portare la collettività e consentire anche per chi si trova nelle aree interne quindi su questo voglio dire io ho vissuto come ha detto il senatore Li risse
La realtà del territorio del centro Italia prima dell'abile poi del centro Italia che è stato colpito dal terremoto
Come è una realtà che se non è connessa rischia di morire per questo ci sono stati tutta una serie di iniziative volte a favorire lo sviluppo nelle all'interno
Quindi è un lavoro che stiamo facendo insieme insieme con i colleghi di Infratel voglio ringraziare il presidente Becchetti l'amministratore delegato piccine intima voglio ringraziare tutti i colleghi da quelli che sono qui in prima fila fino all'ultimo di Infratel perché sono stati tre anni
E non è finita perché siamo nella fase in cui adesso dobbiamo andare a consuntivare a chiudere gli interventi che stiamo facendo
Per il Pnr R. nei quali abbiamo cercato di portare avanti i progetti della connettività tenendo conto anche di quelle che erano le difficoltà che avevamo su alcuni piani uno fra tutti il piano Italia un giga rispetto a cui prendendo spunto da quella che era la criticità
In cui hanno operato ore non era in grado di garantire la di portare a compimento il Progetto giugno al due mila ventisei abbiamo rilanciato abbiamo adottato un piano nazionale di connettività nuovo
Che abbiamo affidato a Invitalia che a sua volta poi si avvale anche di Infratel per realizzare questo piano quindi voglio ringraziare i colleghi di Infratel che continua a lavorare stanno lavorando quotidianamente con noi perché dobbiamo portare a termine gli obiettivi che dobbiamo conseguire dobbiamo rendicontare ma soprattutto dobbiamo proseguire nel futuro
Per quanto riguarda l'infrastruttura infrastrutturazione del Paese per poi permetterci di conseguire come in parte stiamo conseguendo
Quegli obiettivi di miglioramento rispetto anche al digital the Kid che lo strumento con cui ci misura le Europa rispetto agli altri Paesi riguardo alla progresso del digitale quindi grazie grazie a tutti quanti voi
Grazie ad Angelo Borrelli del dipartimento e per il per la trasformazione digitale chiedo un ultimo contributo aiuto alla regia per mandare in onda il doversi messaggio di Marco Osnato che presidente la commissione finanze della Camera dei deputati
Un membro saluto altresì e
Oggi credo che il tanti altri tali risultati
Importanti che impatterà raggiunto non solo dal punto di vista economico che comunque sono rilevanti e hanno onore appunto al management che ha voluto e saputo insomma
Incanalarsi in questa direttrice positiva ma e importante soprattutto del ruolo di una asset strategico quella del connettività non soltanto per la pubblica amministrazione centrale ma anche insomma per altre realtà importanti del nostro mondo pubblico non solo insomma e quindi saper anche coniugare
Ovvio interesse obiettivo economico con un mio obiettivo strategico che conobbe la sovranità nazionale anche in tema di connettività sappiamo qual è l'importanza delle reti sappiamo qual era importanza della sicurezza anche a livello digitale in un contesto molto difficile come quello che il mondo conto in questi anni quindi credo che sia quanto mai opportuno è quantomai soddisfacente perché una realtà importante e appunto
A anche di carattere governativo come in parte il posta eh
Presentare questi risultati Possa giustamente vantarsi anche degli obiettivi quindi grazie augurio che l'anno prossimo potremo trovarci e a raccontare ancora risultati ancora migliori
Bene allora ci ci arriviamo verso la conclusione di questi lavori bene di questa mattina e non prima però di avere l'intervento di Maddalena Castellani che consigliere di amministrazione di infausta e l'Italia
Lei anche avvocato specializzata in diritto informatico e membro come detto del board del della società ecco dal suo punto di vista quanto è importante cruciale il ruolo degli infedeli intelligenza artificiale in qualche modo l'abbiamo toccato schierata lei si e quindi però è interessante vedere dal suo osservatorio qual è la riflessione da aggiungere grazie mille e buongiorno a tutti
è stato molto interessante dal mio punto di vista quello che ha detto il dottor Morelli in merito alla alla tutela del know how in relazione alle nuove tecnologie
Ne ho parlato anche in un articolo sulle ventiquattro ore credo che questo sia uno dei problemi principali
E collegato alla nostra società Infratel io credo che la società si è stata molto attenta nel tutelare il proprio know how in quanto il si infili
Di cui volevo parlare perché trovo che sia davvero il fiore all'occhiello ha trasformato in Fratelli in una società e e la la la il Progetto trasformato l'architettura da un'architettura statica ok ha un'architettura dinamica che potrà essere consultata per permettere per esempio è di trovare il luogo migliore dove inserire nuovi centri per per lo sviluppo di sistemi intelligenza artificiale ecco in questo caso per esempio l'intelligenza artificiale che è stata utilizzata non è stata né un'intelligenza artificiale generativa né agenti cava è stato un di più Armenio Masci allevamento e che quindi possono consentire all'azienda di mantenere il controllo sui dati sulle informazioni
Io credo che siamo andati molto lunghe e che comunque il tema dell'intelligenza artificiale sia stato e se sviscerato bene e credo che quindi il mio il mio contributo possa essere questo cioè del fatto di un'azienda
Che staccherà che tanto l'Italia verso un futuro e che le decisioni sull'infrastruttura digitale di adesso avranno comunque conseguenze per i prossimi decenni e lo sta facendo in maniera estremamente intelligente e oculata grazie
Grazie grazie grazie a Maddalena Castellani mi permettete un un cioè di una brevissima domanda perché ente mi mi chiedo questo cioè a dire sappiamo quanto se siano importanti e quanto un valore aggiunto possano garantire i cosiddetti dei cabalisti allora s'infili è in qualche modo un catasto che detiene una serie di informazioni dati molto preziosi
E molto pratici anche e tutto questo in in in termini di valore economico che tipo di riflessi può avere su un bilancio come quello di Infratel a medio termine
Cioè è un valore capisco è una società pubblica l'obiettivo non è esclusivamente quello del profitto però in qualche modo quello ha un valore un asset quindi come si valorizza come essi riesce a farlo ad apprezzare avanza ipotesi alla
Le rispondevo al ministero del pubblico ovviamente noi diamo questi servizi al pubblico perciò non sono non sono non sono paga Zanoni del pubblico è giusto che usufruiscono tutti appunto parlavo come ho detto prima col presidente di Asimov biliare che adesso sta facendo addirittura un progetto con loro mi ha portato degli istinti sessanta Giulio tutti quei grandi nidi ma sulle venti mila non si avesse avuto il Cynthia quel tempo avrebbe risparmiato miliardi miliardi non sto scherzando
Di di perciò sarà veramente seppi più importante sia che si è invece adesso mi stessi inserire un solo capello privato ovviamente CT è uno strumento di di enorme
Importanza
Ma ha un valore inestimabile perché mi creda veramente in sintesi
L'Italia che che si trasforma come diceva la dottoressa Castellani avvocato Castellani
Cioè l'Italia che si che si muove non è è una cosa sta dinamica e non statica è una da un database che ogni giorno acquisisce nuovi dati fortunatamente il legislatore questo devo ringraziare ovviamente
Il dipartimento che ha creduto in noi ha investito pesantemente il milite che ha permesso mi dispiace che Federico Agrisano via ma che il mio mite sta aiutandoci a leggi perché legislativo del Mib mentre l'ingegnere il dottor l'avvocato lettrice aiutato a a a dare delle delle regole importanti su questo su questo argomento perché come potete ben capire questo da
Va be'su questo grande infrastruttura di di di conosci mento ovviamente sia alimenta ogni giorno su dati e questi dati di ce li danno gli operatori privati alcuni era un po'ritrosie perciò siamo dovuti intervenire a livello legislativo oggi fortunatamente abbiamo sì ma siamo arrivati
Manca un pezzo da fare un piccolo strato diciamo gli ultimi cento metri ma anche a livello legislativo siamo a posto e devo dire che possiamo ma appare veramente completamente l'Italia che si evolve
Sì sì Bonci sviluppa e e va avanti considerate che oggi come oggi grazie anzi firma Gina De anche con i cavi sottomarini possiamo veramente disegnare le reti totali
Questo è veramente importantissimo per gli Investimenti me ne sono accorta ribadisco quello che ho detto
Prova va è stato per me veramente
Un'esperienza unica perché fondi di investimenti però i debiti americani è perfetto se ne vogliono investire in Italia sappiamo come e dove farlo e ed è veramente una grande soddisfazione
Grazie va bene se posso fare una chiosa sette dove mi è stato delegato la domanda
E e per me han portanza la disposte sto per darle e che do al anche ai presenti
è una domanda che non che diciamo le dobbiamo considerare il futuro del nostro è la nostra società per il futuro del Paese dare un valore anzi infine ed era un favore all'infrastruttura tecnologica e quindi alla connettività
è come immaginare oggi di dire quant'è il valore commerciale delle strade che sono nel nostro Paese quanto vale la ferrovia che nel nostro Paese
Quanto vale le tratte dei porti del detratte del navali che se nel nostro Paese questa è un'infrastruttura tecnologica il Sync che lo strumento di funzioni utili infrastruttura tecnologica
è assolutamente senza valore rappresenta l'ossatura la il era presente la spina dorsale del nostro del futuro il nostro Paese per direi che il valore commerciale incommensurabile
Grazie bene mi ha questo potere affiderei al presidente per per le conclusioni dei di questi lavori
Grazie si colgo minore già atti avevo già approcciato alle conclusioni proprio per raccontare quanto siamo stati contenti di poter fare questo lavoro in questo triennio la società è cresciuta
In termini di rapporti interni di organizzazione di riorganizzazione di rapporti esterni rapporti o la pubblica amministrazione
è importante che sia molto chiaro che noi la l'ho accennato prima Angelo Borrelli che
Noi siamo degli operai non scambiamo per terre mettiamo reti oppure facciamo delle torri mettiamo cinque Gino non siamo il contenuto del digitale non siamo coloro che determinò il funzionamento e l'intelligenza artificiale
Con i contenuti che vengono messi dai dai dalle soft però dal o dal Conte dal
Dal da ciò che transita l'interno del del all'interno dell'attività dell'intero sconnessione digitale noi siamo la interconnessione noi siamo la Rete noi siamo la fibra noi siamo la banda ultra larga noi siamo coloro che facilitano il favoriscono il funzionamento di tutto il digitale senza nuovi cioè senza la il lei infrastruttura tutta l'attività e girare del Paese sia all'interno che internazionale non funziona
Quindi l'elemento strategico non è dato dall'intelligenza artificiale che un contenuto non è dato dagli strumenti girali che sono contenuti
Ma da noi che siamo il contenitore noi siamo il contenitore e la pipeline e che funziona per fare in modo che i dati passino
è stato un valore molto importanti risultati abbiamo raggiunto sono stati straordinari
E noci resta che rinviare al futuro di questa società in un nella governance che verrà e che possa proseguire nel lavoro che abbiamo iniziato perché siamo orgogliosi lavoro fatto e soprattutto i rapporti che abbiamo avuto all'interno della società
E all'esterno della società grazie a tutti la vostra presenza è stata un'ottima relazione
E naturalmente vorrei che chiudesse a questo punto se se lei ci aiuta a tirare le fila di di questi lavori Perego Appia per quanto concerne la godersi io mi auguro di continuare posso spermatica cuore però a parte quello atto
Io posso rispondere con una chiosa la nel due mila no anche prima non mi ricordo ciò parte da quando alla del CDA di Fiera Milano
E mi ricordo che ci chiamano il comune e uno un grande sindaco ci fece vedere un un un a quei tempi non c'era ancora il digitale voluto tutto mosaico un qualcosa di chic qui bisogna chiudere le Varesine butterà giù costruire spostare la fiera la facciamo a Rolf c'ho questo mi ricordo un giornalista di calma sino a valle ma cosa gli interessa sta scadendo il suo mandato fra sei mesi la casa
Sì ma la mia missione dare una visione e io rispondo così
La nostra missione la mia missione dare una visione synth e la la la visione è molto semplice Infratel Italia una risorsa fondamentale per il Paese
Infrastrutture tutti quanti l'abbiamo detto questa mattina da politici e ringrazio veramente tantissimo il senatore tutti quanti noi e senza oggi le infrastrutture non si può andare avanti ma io ritengo è questa la mia visione questa che abbiamo condiviso con i miei collaboratori col presidente con tutti noi oggi la la sovranità di digitale fondamentale soprattutto su quelle reti per le
Per le pacche per le parti
L'unica società nel governo italiano che può garantire la la manutenzione lo sviluppo la la gestione delle reti è il fratello cioè i frati ed ora sempre essere più importante dovrà essere sempre più sostenuta da tutti e come ha detto magari anche il senatore Livi risse con una chiosa
La la il
L'essere indipendente l'Indipendente questioni importa però che abbia sempre più il contatto diretto con le regioni o con le istituzioni centrali perché veramente Infratel rappresenta
Una una una realtà fondamentale è una realtà che anche
Permettete mi e lo dico davanti ai miei collaboratori dell'Italia che funzioni grazie
Grazie ancora grazie e ringrazio la mesta Telegatto rientra per il presidente ovviamente vi do appuntamento l'anno prossimo una relazione del del due mila ventisette confidando di trovare tutti qua avvinazzati
Comandante
Accusati

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