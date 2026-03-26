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Ne parlano con l’autore: Giorgio La Malfa, Antonio Patuelli, Ignazio Visco.
Modera Maria Antonietta Calabrò.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Attacco alla Banca d’Italia. La difesa di Paolo Baffi" di Beniamino Andrea Piccone", registrato a Roma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18:05.
Dibattito organizzato da Fondazione Ugo La Malfa.
Sono intervenuti: Giorgio La Malfa (presidente della Fondazione Ugo La Malfa), Maria Antonietta Calabrò (giornalista dell'Huffington Post), Antonio Patuelli (presidente dell'Associazione Bancaria Italiana), Ignazio Visco … (economista, già governatore della Banca d'Italia), Beniamino Andrea Piccone (storico dell'economia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 56 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Modera Maria Antonietta Calabrò.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Attacco alla Banca d’Italia. La difesa di Paolo Baffi" di Beniamino Andrea Piccone", registrato a Roma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18:05.
Dibattito organizzato da Fondazione Ugo La Malfa.
Sono intervenuti: Giorgio La Malfa (presidente della Fondazione Ugo La Malfa), Maria Antonietta Calabrò (giornalista dell'Huffington Post), Antonio Patuelli (presidente dell'Associazione Bancaria Italiana), Ignazio Visco … (economista, già governatore della Banca d'Italia), Beniamino Andrea Piccone (storico dell'economia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 56 minuti.
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