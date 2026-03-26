26 MAR 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "Attacco alla Banca d’Italia. La difesa di Paolo Baffi" di Beniamino Andrea Piccone

DIBATTITO | - Roma - 18:05 Durata: 1 ora 56 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Fondazione Ugo La Malfa
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Ne parlano con l’autore: Giorgio La Malfa, Antonio Patuelli, Ignazio Visco.

Modera Maria Antonietta Calabrò.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Attacco alla Banca d’Italia. La difesa di Paolo Baffi" di Beniamino Andrea Piccone", registrato a Roma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18:05.

Dibattito organizzato da Fondazione Ugo La Malfa.

Sono intervenuti: Giorgio La Malfa (presidente della Fondazione Ugo La Malfa), Maria Antonietta Calabrò (giornalista dell'Huffington Post), Antonio Patuelli (presidente dell'Associazione Bancaria Italiana), Ignazio Visco (economista, già governatore della Banca d'Italia), Beniamino Andrea Piccone (storico dell'economia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 56 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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