28 MAG 2026
dibattiti

Roberto Vannacci in Sicilia

DIBATTITO | - Catania - 18:56 Durata: 1 ora 3 min
A cura di ASSO
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Roberto Vannacci in Sicilia", registrato a Catania giovedì 28 maggio 2026 alle ore 18:56.

Sono intervenuti: Federica Guaiardo (rappresentante Comitato di Catania Futuro Nazionale), Marco Tanasi (componente Futuro Nazionale Catania), Gianluca Dessì (referente Comitato regionale Sardegna Futuro Nazionale), Rossano Sasso (deputato nazionale, responsabile per il Sud Futuro Nazionale), Massimiliano Simoni (coordinatore nazionale Futuro Nazionale), Roberto Vannacci (leader Futuro Nazionale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 3 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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