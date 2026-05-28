Roberto Vannacci in Sicilia

In Turchia migliaia di persone hanno sfidato la polizia per manifestare a sostegno del leader del CHP, Özgür Özel, il leader del CHP destituito. Nessun accordo tra Usa e Iran su Hormuz e nucleare, lo ha dichiarato Baghaei, il portavoce del ministero degli Esteri. Dopo 90 giorni le autorità iraniane allentano le restrizioni globali su internet. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara