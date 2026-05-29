Energia per l'Italia

Terzo evento organizzato dal Pd sulla filiera industriale.



Conclude la segretaria dem Elly Schlein.



L'incontro, promosso dal Forum Industria del Pd, coordinato dall'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito, Andrea Orlando.



Saluti iniziali del Sindaco Marco Piendibene, del segretario del Pd Lazio Daniele Leodori, l'intervento introduttivo di Annalisa Corrado, europarlamentare e responsabile Conversione ecologica, Clima, Green Economy della segreteria nazionale Pd e, prima delle conclusioni della segretaria Schlein, l'intervento di Andrea Orlando, ex ministro del …

Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito.



Nel corso dell'evento, che si articolera' in due panel dal titolo "Transizione energetica e autonomia strategica, una sfida per l'Italia" e "La via europea della decarbonizzazione" si alterneranno gli interventi di Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia Pd, dei parlamentari Paola De Micheli e Vinicio Peluffo, di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, di Confindustria, Legacoop, CNA, Confcooperative, Legambiente, Ecco Climate, Coordinamento Free.

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