Energia per l'Italia

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Terzo evento organizzato dal Pd sulla filiera industriale.
Conclude la segretaria dem Elly Schlein.
L'incontro, promosso dal Forum Industria del Pd, coordinato dall'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito, Andrea Orlando.
Saluti iniziali del Sindaco Marco Piendibene, del segretario del Pd Lazio Daniele Leodori, l'intervento introduttivo di Annalisa Corrado, europarlamentare e responsabile Conversione ecologica, Clima, Green Economy della segreteria nazionale Pd e, prima delle conclusioni della segretaria Schlein, l'intervento di Andrea Orlando, ex ministro del … Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito.
Nel corso dell'evento, che si articolera' in due panel dal titolo "Transizione energetica e autonomia strategica, una sfida per l'Italia" e "La via europea della decarbonizzazione" si alterneranno gli interventi di Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia Pd, dei parlamentari Paola De Micheli e Vinicio Peluffo, di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, di Confindustria, Legacoop, CNA, Confcooperative, Legambiente, Ecco Climate, Coordinamento Free.
Conclude la segretaria dem Elly Schlein.
L'incontro, promosso dal Forum Industria del Pd, coordinato dall'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito, Andrea Orlando.
Saluti iniziali del Sindaco Marco Piendibene, del segretario del Pd Lazio Daniele Leodori, l'intervento introduttivo di Annalisa Corrado, europarlamentare e responsabile Conversione ecologica, Clima, Green Economy della segreteria nazionale Pd e, prima delle conclusioni della segretaria Schlein, l'intervento di Andrea Orlando, ex ministro del … Lavoro e responsabile Politiche industriali del partito.
Nel corso dell'evento, che si articolera' in due panel dal titolo "Transizione energetica e autonomia strategica, una sfida per l'Italia" e "La via europea della decarbonizzazione" si alterneranno gli interventi di Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia Pd, dei parlamentari Paola De Micheli e Vinicio Peluffo, di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, di Confindustria, Legacoop, CNA, Confcooperative, Legambiente, Ecco Climate, Coordinamento Free.
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