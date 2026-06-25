25 GIU 2026
rubriche

Passaggio a Sud Est

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 06:00 Durata: 0 sec
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Sommario.

Albania: la situazione politica mentre continuano le proteste popolari contro il premier Edi Rama nate dall'opposizione allo sfruttamento turistico dell'oasi naturalistica di Sazan.

Kosovo: all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa torna ilcaso dell'assalto armato del settembre 2023 che costò la vita ad un poliziotto a Banjska (nel nord a maggioranza serba) a proposito di un rapporto sulla Serbia.

Serbia: il movimento di protesta contro il presidente Vucic si organizza in vista delle elezioni politiche anticipate, mentre al Consiglio d'Europa si discute del paese.
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