Con l’autore intervengono il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, la giornalista RAI Anna Piras e il Direttore di Limes Lucio Caracciolo.



Modera il Segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "Pace in tempo di guerra" di Mario Giro", registrato a Roma lunedì 20 luglio 2026 alle 17:19.



Sono intervenuti: Alessandro Masi (segretario generale della Società Dante Alighieri), Lucio Caracciolo …

(direttore della rivista italiana di geopolitica Limes), Anna Piras (presidente dell’Associazione Giornalisti Scuola di Perugia e giornalista professionista), Andrea Riccardi (storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Presidente della Società Dante Alighieri), Mario Giro (già vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri, Guerra, Iran, Pace, Politica, Russia, Ucraina, Unione Europea, Usa, Vaticano.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 11 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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