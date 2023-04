Alta sostenibilità - I goal per lo sviluppo sostenibile nel nuovo disordine mondiale

Il V Rapporto dell'ASviS sulla Legge di Bilancio e il III Rapporto dell'ASviS sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Intervengono in collegamento: Pierluigi Stefanini, presidente dell'ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).



Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera.



Azzurra Rinaldi, economista e direttrice della School Of Gender Economics di Unitelma Sapienza.



Conducono Valeria Manieri e Elis Viettone.



interventi di Federico Fubini (editorialista del Corriere della Sera), Azzurra Rinaldi (direttrice della School of Gender Economics dell'Università Unitelma Sapienza), Pierluigi Stefanini (presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asvis, Cittadinanza, Debito Pubblico, Democrazia, Economia, Edilizia, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Fitto, Formazione, Francia, Germania, Governo, Impresa, Investimenti, Istruzione, Italia, Lavoro, Legge Di Bilancio, Meloni, Ministeri, Nord, Parlamento, Pnrr, Politica, Poverta', Reddito, Riforme, Scuola, Spesa Pubblica, Sud, Sviluppo, Unione Europea, Universita'.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

