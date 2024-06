Intervengono: Susanna Camusso (Senatrice della Repubblica, Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), Elena Leonardi (Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere), Daniela Fatarella (Direttrice Generale, Save the Children Italia), Alessandra Minello (Demografa e curatrice del rapporto “Le Equilibriste – La maternità in Italia nel 2024”), Azzurra Rinaldi (Economista), Stefano Ciccone (Autore), …

Barbara Leda Kenny (Senior gender Expert, Fondazione Giacomo Brodolini), Antonella Inverno (Head of Research, Analysis and Training, Save the Children Italia).

