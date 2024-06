Puntata di "Radio Carcere: "Liberazione anticipata speciale" - La discussione di ieri alla Camera e la nuova fissazione in Aula per il 17 luglio. "Intercettazioni" - La Cedu condanna l’Italia nel caso Contrada: "Poche tutele se l’intercettato non è indagato"" di martedì 25 giugno 2024 condotta da Riccardo Arena che in questa puntata ha ospitato Debora Serracchiani (deputata, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Roberto Giachetti (deputato, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe), Stefano Giordano (avvocato e difensore di Bruno Contrada).



Sono stati discussi i seguenti …

argomenti: Camera, Carcere, Contrada, Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Costituzione, Diritti Umani, Diritto, Disegno Di Legge, Giachetti, Giustizia, Governo, Intercettazioni, Legge, Meloni, Ministeri, Misure Alternative Alla Detenzione, Nordio, Penale, Procedura, Psichiatria, Sentenza, Suicidio.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 51 minuti.

