Connessioni - Quale Europa, quella dei trasferimenti finanziari o quella di un solido bilancio europeo? Cosa insegnano l' esperienza italiana e francese?

Cosa insegnano l' esperienza italiana e francese? Quale Europa, quella dei trasferimenti finanziari o quella di un solido bilancio europeo? A pochi giorni dal voto francese, ripercorriamo alcuni elementi del dibattito degli ultimi anni in Europa, chiamata in causa solo quando occorre ricevere finanziamenti a debito e su cui quasi nessuna forza politica riesce a fare discorsi di ampio respiro.



Ne parla come sempre il Professore Fabio Pammolli, economista e Direttore scientifico della Fondazione Cerm e nominato Chairman del comitato per gli investimenti proprio di InvestEu.



Conduce Valeria

Manieri.

