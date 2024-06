Presentazione dell’Istituto per il Dialogo Italia-Africa - Giornate per il dialogo Italia-Africa

Saluto del Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Massimo Bray.



Intervento di apertura del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani.



Intervento del Prof.



Firmin Edouard Matoko, Direttore Aggiunto dell’UNESCO per l’Africa.



Presentazione dell’Istituto per il Dialogo Italia-Africa a cura del Direttore Generale Massimo Bray e dell’Ambasciatore Vincenza Lomonaco, Presidente del Comitato Scientifico di IDIAF.



Sessione pomeridiana - La voce dei borsisti: Abdou M.



ricerca, ISS), Clifford Owuso Kwateng (programma "Invest Your Talent" promosso da MAECI, MUR, ICE e Uni-Italia, LUISS Guido Carli), Claribel Akua Tawiah Arhin (borsista Lazio DISCO, Università di Roma La Sapienza).



Avvio dei lavori del Forum Giovani per l’Istituto del Dialogo Italia-Africa.



Intervento del Prof.



Bereket Tsegay (Professore di East African Studies, SOAS University of London, School of Oriental and African Studies).



Il futuro del Corno d’Africa: sfide e opportunità.



15.00 Panel giovani ricercatori: Lucas Bozzo (Università di Bologna), Meraf Villani (LUISS School of Government-Mediterranean Platform), Jesutimulehin O.



Akamo (IPSS Addis Abeba).



16.00 Presentazione delle opportunità di studio in Italia a cura di Uni-Italia.



Intervento del Segretario Generale di Uni-Italia Alberto Ortolani e del Vice Segretario Generale di Uni-Italia Annalisa Di Calisto.

