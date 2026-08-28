28 AGO 2026
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Albania italianofona

RUBRICA | - RADIO - 12:00 Durata: 24 min 40 sec
A cura di Silvio Farina
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Intervista a Dritan Hile, editore di Dritare, network mediatico albanese, sulle trasmissioni di Report di Rai 3 dedicate all'Albania e sul caso di Sigfrido Ranucci.

Secondo Hila, alcune ricostruzioni non sarebbero state professionali e avrebbero danneggiato non solo l'immagine del Primo ministro albanese, ma anche quella dell'Albania.

Al centro del confronto anche i grandi investimenti nel Paese, le proteste di una parte della popolazione e le conseguenze che questi cambiamenti stanno producendo nella società.

Infine, uno sguardo alla geopolitica e ai rapporti tra Albania, Stati Uniti ed Europa, in un contesto regionale sempre più strategico.

A cura di ArturNura.

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  • Artur Nura

    giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana

    Dritan Hile

    network mediatico indipendente albanese

    12:00 Durata: 24 min 40 sec
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