Albania italianofona

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Intervista a Dritan Hile, editore di Dritare, network mediatico albanese, sulle trasmissioni di Report di Rai 3 dedicate all'Albania e sul caso di Sigfrido Ranucci.
Secondo Hila, alcune ricostruzioni non sarebbero state professionali e avrebbero danneggiato non solo l'immagine del Primo ministro albanese, ma anche quella dell'Albania.
Al centro del confronto anche i grandi investimenti nel Paese, le proteste di una parte della popolazione e le conseguenze che questi cambiamenti stanno producendo nella società.
Infine, uno sguardo alla geopolitica e ai rapporti tra Albania, Stati Uniti ed … Europa, in un contesto regionale sempre più strategico.
A cura di ArturNura.
Secondo Hila, alcune ricostruzioni non sarebbero state professionali e avrebbero danneggiato non solo l'immagine del Primo ministro albanese, ma anche quella dell'Albania.
Al centro del confronto anche i grandi investimenti nel Paese, le proteste di una parte della popolazione e le conseguenze che questi cambiamenti stanno producendo nella società.
Infine, uno sguardo alla geopolitica e ai rapporti tra Albania, Stati Uniti ed … Europa, in un contesto regionale sempre più strategico.
A cura di ArturNura.
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