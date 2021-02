Youth 4 Climate Live Series.

Ultimo dei nove incontri online dedicati ai giovani di tutto il mondo e promosso dal Ministero italiano dell'Ambiente nell'ambito delle iniziative organizzate per la preparazione della Pre-COP26, che si terrà a Milano alla fine di settembre 2021.



Moderatori: Salina Abraham (presidente uscente dell’International Forestry Students' Association), Ahmed Badr (scrittore, artista multimediale, imprenditore sociale, Fondatore di Narratio ed ex rifugiato iracheno).



Messaggi video: Roberto Cingolani (Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Alok Sharma (Presidente COP26, …

Regno Unito), Maimunah Mohd Sharif (Executive Director, United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat), Patricia Espinoza (Executive Secretary, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).



Partecipano: Giuseppe Sala (sindaco di Milano, Head of C40’s Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force), João Henrique Campos (sindaco di Recife, Brasile).



Giovani speakers: Sarah Farheen Khan (Programme Assistant, International Centre for Climate Change and Development, ICCCAD, Bangladesh, Country Co-coordinator, YOUNGO), Lodovica Cattani (Local COY, Conference Of Youth on climate change, coordinator per l’Italia, COY16), Neeshad Shafi (Co-Founder, Arab Youth Climate Movement Qatar AYCMQA).

leggi tutto

riduci