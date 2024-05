Intelligenza Artificiale e Stato di Diritto. Sfide e Opportunità per le Democrazie nell’Era Digitale

Saluti istituzionali: Annarita Patriarca (Segretario Ufficio di Presidenza, Camera dei Deputati).



Introduzione Maurizio Turco (Presidente Fondazione Marco Pannella).



"IA e diritti umani.



Tra Innovazione e Tradizione".



Intervengono: Andrea Castaldo (Professore Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Salerno, Avvocato).



Fabio Chiusi (Research Associate, AlgorithmWatch), Mariella Fiorentino (Vice Presidente della Commissione Diritti Umani, Union des Avocats Européens, Avvocato), Sandro Gozi (Deputato europeo, Membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei …

consumatori).



Ore 12.00 "IA e democrazia digitale.



I Nuovi Algoritmi della Partecipazione".



Intervengono: Federica Fabrizzi (Professoressa Associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Sapienza Università di Roma), Matteo Flora (Docente di Corporate Reputation, Imprenditore e Divulgatore), Giulia Gioffrida (Government Affairs and Public Policy, Google Italia), Claudia Trivilino (Public Policy Manager, Italia e Grecia, Meta).



Ore 15.30 "IA e informazione.



Decodificare la Verità in Rete".



Intervengono: Riccardo Gallotti (Head of Complex Human Behaviour Lab, Digital Society Centre, Fondazione Bruno Kessler), Walter Quattrociocchi (Professore Ordinario di Informatica, Sapienza Università di Roma), Andrea Daniele Signorelli (Giornalista freelance, esperto di innovazione digitale).



Ore 17.00 "IA e policy.



Progettare un Futuro Etico nell’Era Digitale".



Intervengono: Emanuela Giradi (Fondatrice Pop AI e Presidente Adra, Associazione europea AI, Data and Robotics), Gianluca Misuraca (Direttore del Master AI4Gov, Universidad Politecnica de Madrid e Politecnico di Milano), Fortunata Musella (Professore Ordinario di Scienza Politica, Università degli Studi di Napoli Federico II), Moderano: Giovanna Reanda (Direttrice di Radio Radicale) e Marco Cerrone (Research Assistant, Università degli Studi di Napoli Federico II).

