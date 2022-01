La centralità della scienza e della ricerca.



Come investire in modo corretto i fondi del PNRR? Come hanno investito fino ad ora in Europa su questi asset di sviluppo fondamentali? Ne parla come sempre il Professor Fabio Pammolli, Politecnico di Milano e Presidente della Fondazione Cerm e nominato Chairman del comitato per gli investimenti proprio di InvestEu.



Conduce Valeria Manieri.



Puntata di "Connessioni - Scienza, ricerca, investimenti e PNRR" di giovedì 20 gennaio 2022 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di

Milano, presidente della Fondazione CeRM).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia, Emergenza, Epidemie, Europa, Germania, Investimenti, Italia, Lavoro, Pnrr, Politica, Precari, Prevenzione, Privato, Ricerca, Salute, Sanita', Scienza, Sicurezza, Societa', Stato, Tecnologia, Unione Europea.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 4 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

