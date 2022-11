La nota antiproibizionista

La questione delle droghe non è marginale e non riguarda poche persone.



Il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni ha l’opportunità di guardare alle esperienze dei Paesi che hanno avviato nuove politiche e fare quello che il centro-sinistra non è finora riuscito a fare: chiudere l’inutile e costosissima "guerra alla droga" e avviare una riforma innovativa, razionale, efficace, capace di governare un fenomeno rilevante e molto complesso sulla base delle evidenze.



Concludendo il suo discorso programmatico il Presidente del consiglio ha detto che quella del Governo non sarà una navigazione …

facile, anche a causa di un pregiudizio politico, e che quello che intende fare è stravolgere i pronostici.



Ha l'occasione di farlo.

leggi tutto

riduci